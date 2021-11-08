Передышка – не спасение от вируса

Не только Россия в целом, но и Российская Федерация в частности велика и разнообразна. Даже условия распространения коронавируса отличаются.

Большинство регионов, включая Москву и Подмосковье, не продлевают режим нерабочих дней на следующую неделю. В то же время уже есть регионы, объявившие нерабочими все дни до 12 ноября включительно.

Открытым текстом напоминаю: инкубационный период, то есть время от заражения до первых видимых признаков болезни, у модного сейчас штамма «дельта» всего пять дней, но всё еще в ходу и первые штаммы, проявляющиеся только через две недели. Для надежного прерывания цепочки заражений нужен карантин хотя бы на полтора-два инкубационных периода.

Нерабочих дней, установленных указом президента, для «дельты» хватило бы – и то при условии, что все мы честно высидели бы дома. Но и старые вирусы еще не перевелись, и мы по большей части воспользовались дополнительными выходными далеко не в медицинских целях. Приходится региональным властям с учетом местной обстановки принимать дополнительные меры.

В большинстве регионов РФ доступ во многие общественные места разрешен только при наличии сертификата о прививке, для переболевших или результатов теста, доказывающего его отсутствие хотя бы два-три дня назад.

Открытым текстом сообщаю: первой реакцией на ограничения доступа для возможных источников заразы стал всплеск спроса на поддельные сертификаты антител – хоть бумажные, хоть цифровые. Мошенники – санитары леса: лучше никуда не попасть, чем пойти туда, где легко и самому заболеть, и других заразить.

Открытым текстом предупреждаю: пока не привьются все, кроме тех немногих, кому врачи запрещают, будет риск и под жуликов угодить, и под вирус. Правда, вирус опаснее. От него можно не только деньги потерять, но и здоровье, и жизнь. Прививайтесь! Это несравненно дешевле и полезнее попыток обмануть других и, главное, себя.