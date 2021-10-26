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Обязательную вакцинацию ввели по всей России

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Использованные источники: ria.ru
Обязательную вакцинацию ввели по всей России

Во всех регионах России ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекцией COVID-19 для определённых категорий граждан. Об этом заявила на заседании координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день главными государственными санитарными врачами постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах РФ», – сказала она.

По её словам, в тех регионах, где привито больше 60% населения, интенсивный показатель заболеваемости сейчас ниже в сравнении с летним.

В свою очередь, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что активнее других в России прививаются жители Чукотки, Воронежской области, Мордовии, Пензы и Кургана. Самые низкие темпы вакцинации — в Кабардино-Балкарии, Кемеровской области, Коми, Ингушетии и Дагестане.

Накануне сообщалось, что в РФ остался только один регион, где не ввели ни обязательную вакцинацию, ни систему QR-кодов. Это Ингушетия, где власти решили ограничиться рекомендациями.

На заседании Попова подчеркнула, что по итогам прошлой недели заболеваемость выросла в 32 регионах РФ, при этом в 11-ти бессимптомные случаи не диагностируются, что может свидетельствовать о плохом охвате тестированием. В целом охват тестированием по стране с июня вырос в 1,7 раза и достиг максимума с начала пандемии. Сегодня в день в среднем делается 409 тестов на 100 тыс. населения.

По последним данным, в России диагноз «COVID-19» был поставлен 8 316 019 раз, прирост за сутки – 36 446 (накануне – 37 930), из них в Москве – 6 074 (накануне – 7 778), в Санкт-Петербурге – 2 735 (накануне – 2 693), в Подмосковье – 2 930 (накануне – 3 127). С начала пандемии погибли 232 775 россиян, 7 213 584 выздоровели. Всего полностью вакцинировались 49 161 150 человек, 53 511 786 сделали прививку первым компонентом. В настоящий момент коллективный иммунитет по РФ составляет 45,7%.

По материалам РИА Новости, «Известий», НТВ, сайта «Стоп коронавирус»

Источник: http://stoletie.ru/lenta/obazatelnuju_vakcinaciju_vveli_po_vsej_rossii_247.htm
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 8081 5865
    чужой час назад

      Но Путин не просит. Врут собаки.
      Говорили что новая платформа будет только в 22 году. И ниву снимут с производства. Потом дали рекламу что в Англии от нивы все аписались. Сейчас уже сделали на новой платформе новую модель нивы. Наи-пали собаки бешенные. Бедная Марина запуталась в своем сознании.

    • 12849 11837
      KT 21 мин. назад

        В статье всё прекрасно.
        Уже обязательно,а не добровольно,определённую категорию придумаем.
        Оговорочка по Фрейду,о том что всё таки ПОГИБЛИ,а не умерли.
        До ковида,гриппом ежегодно(в России)болело около 30 миллионов человек,сейчас статистики по гриппу нет(видать никто не болеет),а ковидом за год заболело около 13 миллионов,(остальные,цуки,болееют безсимптомно!))))).

      • 7847 6451
        Женечка 16 мин. назад

          Надо резюмировать провал программы по вакцинации населения. Не впервой приходится наблюдать за полным отсутствием профессионализма у эффективных менеджеров высшего звена. Я сочувствую моему любимому президенту. Этож ведь как на галере и вдруг чума. И триста таких лиц. Тут уж только остается самому веслом махать.

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