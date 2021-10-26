Во всех регионах России ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекцией COVID-19 для определённых категорий граждан. Об этом заявила на заседании координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день главными государственными санитарными врачами постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах РФ», – сказала она.

По её словам, в тех регионах, где привито больше 60% населения, интенсивный показатель заболеваемости сейчас ниже в сравнении с летним.

В свою очередь, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что активнее других в России прививаются жители Чукотки, Воронежской области, Мордовии, Пензы и Кургана. Самые низкие темпы вакцинации — в Кабардино-Балкарии, Кемеровской области, Коми, Ингушетии и Дагестане.

Накануне сообщалось, что в РФ остался только один регион, где не ввели ни обязательную вакцинацию, ни систему QR-кодов. Это Ингушетия, где власти решили ограничиться рекомендациями.

На заседании Попова подчеркнула, что по итогам прошлой недели заболеваемость выросла в 32 регионах РФ, при этом в 11-ти бессимптомные случаи не диагностируются, что может свидетельствовать о плохом охвате тестированием. В целом охват тестированием по стране с июня вырос в 1,7 раза и достиг максимума с начала пандемии. Сегодня в день в среднем делается 409 тестов на 100 тыс. населения.

По последним данным, в России диагноз «COVID-19» был поставлен 8 316 019 раз, прирост за сутки – 36 446 (накануне – 37 930), из них в Москве – 6 074 (накануне – 7 778), в Санкт-Петербурге – 2 735 (накануне – 2 693), в Подмосковье – 2 930 (накануне – 3 127). С начала пандемии погибли 232 775 россиян, 7 213 584 выздоровели. Всего полностью вакцинировались 49 161 150 человек, 53 511 786 сделали прививку первым компонентом. В настоящий момент коллективный иммунитет по РФ составляет 45,7%.

По материалам РИА Новости, «Известий», НТВ, сайта «Стоп коронавирус»