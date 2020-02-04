Интервью с редактором «Научи хорошему»: О деятельности проекта, культуре и искусстве

Но фоне очередной волны отмены концертов аморальных исполнителей, начавшейся в российских городах, к деятельности проекта «Научи хорошему» проявило интерес достаточно либеральное издание МБХ Медиа.

Журналист Александра Семенова задала вопросы главному редактору проекта «Научи хорошему» Дмитрию Раевскому об опыте противодействия деструктивному контенту, причинах блокировки группы ВКонтакте и отношению к семейным ценностям. Будут ли озвученные ответы понятны и близки аудитории МБХ Медиа, мы не знаем, но для читателей «Научи хорошему» эта информация вероятно будет полезна.

«Чему это учит?»

— Как появилась группа ВКонтакте «Научи хорошему»?

— Проект «Научи хорошему» появился в июне 2014 года — вместе с сайтом сразу создали канал на Youtube и группу «ВКонтакте». На ресурсах проекта публикуются аналитические материалы, большинство посвящены анализу влияния популярных медиапродуктов на массовую аудиторию. Речь идет об оценке смысловой и воспитательной направленности тех фильмов, клипов, сериалов, телепередач, которые у всех на слуху.

По нашему мнению, внешняя информационная среда очень сильно влияет на общество, и в особенности на формирование мировоззрения детей, которые в силу возраста не обладают развитыми навыками критического мышления и склонны осознанно или подсознательно подражать своим кумирам. Поэтому так важно понимать, какие модели поведения транслируют зрителям киногерои, персонажи мультфильмов, звезды шоу-бизнеса, какие ценности они продвигают, чему учит их творчество. Это простые и важные вопросы, которым, к сожалению, сегодня уделяется очень мало внимания.

— Какова цель проекта?

— Цели группы ВК и проекта «Научи хорошему» вполне конкретные. Первая — продемонстрировать максимально широкой аудитории, каким образом СМИ и современная массовая культура управляют людьми. Вторая — выработать у читателя или зрителя навык осознанного восприятия любой информации с позиции ответа на вопрос: «Чему это учит?»

Есть у проекта и стратегическая цель — «возрождение нравственности в СМИ и массовой культуре». Она обусловлена тем, что ситуация в нашем медиапространстве очень тяжелая: под лозунгами «свободы творчества» в Россию, начиная с 90-х годов, хлынул поток низменного и откровенно деградационного искусства, ориентированного на формирование человека-потребителя.

При этом многих удалось убедить в том, что существует так называемый «развлекательный контент», задача которого якобы сводится только к тому, чтобы приносить какие-то эмоции и помогать расслабиться. Но развлечение — это лишь форма или оболочка, за которой всегда скрыто определенное содержание и посыл. Пребывая в этой «матрице развлечений», люди часто не задумываются о том, что за информация попадает им в голову — какие ценности она несет, как отражается на мировоззрении и как влияет на поведение.

— Как появляются темы для постов? Вы просто натыкаетесь на что-то, о чем потом хотите написать, или специально следите за новинками и проверяете их?

— В группе «ВКонтакте» публикуется порядка 15 постов каждый день. Примерно половину из них создают наши подписчики и присылают в «предложенные новости» или в редакцию. Мы очень благодарны читателям за их участие, так как в целом развитие проекта очень сильно зависит от активности аудитории. Сами мы можем осветить только небольшую часть вопросов, но со временем надеемся подтолкнуть соратников к созданию материалов, тогда масштабы можно будет значительно увеличить.

Другую часть публикаций создают постоянные участники проекта — это могут быть статьи, видеоролики, демотиваторы или короткие комментарии и заметки по теме влияния СМИ. Каждый автор самостоятельно определяет интересующую его тему или информационный повод, другие — помогают с вычиткой и доработкой. Часто мы публикуем материалы других проектов, если считаем их полезными.

Возможностей отслеживать все «новинки» у нас нет, но в широком смысле этого и не требуется.

Задача ведь не в том, чтобы дать свою экспертную оценку на каждый популярный медиапродукт, а в том, чтобы научить человека самого отличать хорошее от плохого, выявлять цели, на достижение которых работает та или иная информация.

Чтобы, освоив предлагаемый подход и сформировав у себя что-то по типу привычки «критически анализировать любую информацию с позиции ее влияния», наш читатель мог самостоятельно проводить анализ интересующих его произведений. В идеале — еще и делился результатами этой работы с окружающими.

— На какие темы вы в первую очередь обращаете внимание? Что должно содержаться, например, в мультфильме, чтобы вы сделали о нем видео?

— Если вас интересуют конкретные параметры, то на сайте «Научи хорошему» опубликованы, например, списки признаков вредного мультфильма и вредного фильма. Там содержатся такие пункты, как:

Главные герои мультика ведут себя агрессивно, жестоко, калечат, убивают, причиняют вред. Причем все подробности этого «смакуются», даже если все это подано под маской юмора;

Плохое поведение персонажей по сюжету либо остается безнаказанным, либо даже ведет к улучшению их жизни: получению признания, популярности, богатства;

В мультике культивируется праздный образ жизни, пропагандируется идеал «жизнь — вечный праздник», политика избегания трудностей и достижения целей легким путем, без труда или даже обманом — и т. д.

На сайте «КиноЦензор», в создании и развитии которого мы тоже участвуем, предложена своя методика оценки.

На эти критерии вполне можно опираться при анализе произведений. Тем не менее, мы стараемся не сводить всю объемность и многоуровневость темы к некому набору стандартных признаков. Эти признаки скорее лишь подсказка или указатель, в каком направлении двигаться. Ведь часто бывает так, что по каким-то параметрам произведение транслирует положительный посыл, а по каким-то — отрицательный. И тогда надо понять, что первично и что сильнее повлияет. Иногда смысл может быть на поверхности, а иногда его надо распознавать через образную составляющую произведения. В одних случаях оглашаемые цели соответствуют реально достигаемым, а в других — скрытое в умолчаниях более приоритетно. Поэтому создание каждой статьи или видеоролика — это всегда своеобразное исследование, требующее вдумчивого погружения в тему.

Простой пример. На российском телевидении есть десятки телешоу формата «Пусть говорят», «Мужское/Женское», «ДНК» и т. д., в которых постоянно обсуждаются всевозможные сплетни или примеры аморальных поступков. Там звучат крики, ругань, скандалы, иногда дело доходит до драк. Все это транслируется под прикрытием того, что организаторы этих передач, якобы, таким образом помогают простым гражданам «решать их проблемы» или «обсуждают самые актуальные темы». Но в действительности любой думающий человек понимает, что если ты хочешь положительно влиять на общество — то надо находить положительные примеры и именно их обсуждать и показывать широкой аудитории. А если ты занят постоянным поиском и тиражированием всевозможной чернухи и грязи — то такой информационный поток будет оказывать преимущественно негативное влияние на общество. Это как раз тот случай, когда оглашаемые продюсерами передач цели не соответствуют реально достигаемым. Вопрос лишь в том, сделано это умышленно или случайно…

«Массовая культура как инструмент управления обществом»

— Вы обращаете внимание и на зарубежные, и на российские материалы. А по вашим ощущениям, какие все-таки в целом вызывают у вас большее возмущение?

— Дело не в возмущении, а в понимании процессов. Например, сейчас активно раскручивают американскую певицу Билли Айлиш, но если вы оцените содержание текстов ее песен — просто возьмете и почитаете русский перевод, или обратите внимание на образную составляющую клипов, то поймете, что это откровенно деградационное творчество, наполненное суицидальными и депрессивными смыслами. При этом Айлиш получает множество музыкальных премий за свои «таланты», хвалебные отзывы в прессе, даже в России Иван Ургант приглашал ее в студию, рекламируя российской аудитории.

Глядя на все это со стороны, простой человек может сделать вывод, что эстетическая часть искусства важнее этической, и соответственно — не важно, какой смысл и какие ценности закладывает творец в свои произведения, главное, чтобы исполнение было на высоте. Подростки обычно так и мыслят. Но большинство взрослых людей, обладающих определенным жизненным опытом, видя весь этот абсурд, приходят к выводу, что все эти музыкальные критики и жюри мировых премий в действительности занимаются не оценкой творчества и талантов, а продвижением определенной идеологии и политической повестки, поощряя те или иные тенденции в искусстве. И в этой логике становится совершенно понятным, почему несколько лет подряд главную кинопремию мира «Оскар» вручают фильмам с ЛГБТ-тематикой, почему русофобское кино на международных фестивалях собирает множество наград и так далее. Есть заказ, и есть инструмент его реализации — в данном случае инструменты премий.

Хотя многие в принципе не способны мыслить в этой плоскости. Для них описанные закономерности — лишь случайные совпадения. А то, что процесс поддержки и поощрения определенных тенденций в культуре и искусстве может быть управляемым, — для них это «теория заговора».

Что касается сравнения российской и зарубежной медиапродукции, то разница в этих материалах сегодня небольшая. И в частности, крупные российские кинопремии вручают за тот же идеологический посыл, что и западные. Мы проводили подобный анализ, желающие смогут найти его результаты на ресурсах проекта.

— Какой материал вам больше всего запомнился за все время работы проекта?

— Говорить об отдельных частных моментах нет смысла — их было много. Но если затронуть системные вопросы, то спустя несколько лет деятельности «Научи хорошему» был разработан учебный курс из 5 лекций с названием: «Информационная безопасность личности в условиях агрессивной массовой культуры». В рамках него изложены основные теоретические аспекты, необходимые для целостного понимания вопросов, связанных с темой влияния СМИ и массовой культуры. В предельно сжатом виде эта информация озвучена в 10-минутном видеоролике «Массовая культура как инструмент управления обществом».

Все материалы «Научи хорошему», в том числе лекции, видеоролики, брошюры, статьи всегда доступны для бесплатного скачивания в электронном виде и свободного распространения.

— Когда вы находите какой-то материал, который пропагандирует безнравственность, что вы дальше делаете? Жалуетесь на него администрации соцсетей или в правоохранительные органы?

— Основная причина, по которой свободно создаются, спонсируются (даже на государственном уровне) и распространяются те или иные аморальные материалы заключается в том, что значительная часть общества в принципе не воспринимает распространение такой информации как инструмент влияния или «пропаганду», как вы выразились. Соответственно наша приоритетная задача в большинстве случаев не сводится к написанию жалобы — важнее широкой аудитории и органам власти доступно и наглядно объяснить, почему тот или иной фильм, мультфильм, телешоу или клип вредно влияют на общество или отдельного человека.

Если отправка заявления в государственные ведомства способствует этому процессу — то значит, нужно использовать и такие инструменты. Например, мы стараемся поддерживать родительские движения в их требованиях по отмене концертов аморальных исполнителей — певцов, у которых каждая вторая песня содержит маты, пропаганду наркотиков, пошлости. Особенно в тех случаях, когда такие «гастролеры» приезжают в тот или иной город и пытаются организовать концерт с заявленным возрастным рейтингом «12+» или «16+».

На днях, например, мы поддержали родителей Челябинска, потребовавших отменить концерт Элджея — это тот парень, который называет своих слушателей «биомусором» («Эй, биомусор, как тебе туса? А я просто прививаю таким, как ты чувство вкуса» — строки одной из его песен) и пропагандирует наркотики. Как только содержание текстов песен этого исполнителя стало известно местным чиновникам, они быстро предприняли усилия, чтобы концерт не состоялся. И это правильно! Учитывая, что в России есть ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», то такие концерты явно нарушают законодательство. А кроме того, чем больше будет отмененных концертов аморальных исполнителей — тем быстрее сами певцы и их продюсеры задумаются о содержании своих песен и посыле аудитории, возможно начнут петь что-то более созидательное. Никому ведь не хочется терять деньги за отмененные концерты.

— Вы судились с каналом ТНТ. Расскажите, пожалуйста, из-за чего и чем дело закончилось?

— Мы не судились с телеканалом ТНТ, но обращали внимание органов власти на содержание и посыл его контента. Судятся с ТНТ другие неравнодушные граждане (у них есть своя группа ВК, которая называется «Веселый партизан», а мы лишь поддерживаем их инициативу).

Что касается нашего вклада в этот процесс, то спустя несколько лет деятельности проекта «Научи хорошему» накопилась большая информационная база, посвященная оценке популярных сериалов и передач этого телеканала. Речь, например, о том, что в каждом эпизоде «Интернов», «Универа», «Физрука» и так далее есть обязательно несколько эпизодов пьянок, присутствует пошлость и глупый юмор. Для кого-то это просто фон и случайность, на которую он даже не обращает внимание, мы же видим в этом процессе системное продвижение определенного посыла зрителю.

Кстати, в Интернете можно найти заявление Геннадия Онищенко о том, что алкогольные компании системно финансируют производителей сериалов при одном условии, чтобы главный герой обязательно употреблял алкоголь. Или можно найти интервью журналиста Сергея Доренко, в котором он сообщает, что табачные компании готовы были ему платить 10 тысяч долларов ежемесячно только за одну регулярную фразу на телевидении в поддержку табакокурения. Эту информацию я озвучил для тех, кто искренне верит, что экранные образы просто «отражают реальность», а сцены курения и употребления алкоголя появляются в фильмах случайно. В действительности, телевидение гораздо в большей степени формирует реальность, и те, кто это понимает, готовы использовать огромные финансовые ресурсы для корректирования этой самой «реальности» в нужную им сторону.

Но вернемся к теме ТНТ. Всю накопленную информационную базу из десятков аналитических статей и видеороликом с соответствующими выводами мы еще в 2015 году переслали в ФСБ и ряд других ведомств. Оттуда нам лишь прислали отписки в стиле «информация принята к сведению». Эта реакция была ожидаемой — бесплотных надежд, что после нашего обращения телеканал ТНТ закроют или все резко изменится, мы не лелеяли. Для подобных изменений должен накопиться определенный потенциал в обществе. Грубо говоря, когда каждый второй будет знать, что телеканал ТНТ системно и целенаправленно работает на деградацию российской молодежи, и понимать, как выстроена эта работа, тогда ситуация изменится, и органам власти в любом случае придётся реагировать на запрос общества. А пока этого не произошло — нам есть, куда направить свои усилия.

— У вас большая команда? Сколько человек работает над проектом?

— В проект вовлечено большое количество людей, но их деятельность вряд ли можно назвать привычным термином «работа», так как это неоплачиваемое участие в общем деле. Многие соратники участвуют в создании материалов, озвучке, их распространении, переводе на английский и т. д. Некоторые регулярно уделяют этому процессу своё личное время и силы, другие — периодически.

— У вас довольно масштабный проект — группа, сайт, видеоблог с обзорами. Он вам приносит какую-то прибыль? Жертвуют ли вам деньги подписчики?

— Если коротко, то проект «Научи хорошему» — это не про деньги. У нас нет офиса, нет сотрудников, ни один участник не получает зарплату, на которую можно было бы прожить; ни один автор не создает материалы на платной основе. Такая система имеет как свои плюсы, так и свои ограничения в плане развития.

Но какая-то финансовая сторона у проекта все же есть. Мы распространяем брошюры в печатном виде, проводим учебные онлайн-марафоны (с недавних пор они проходят бесплатно, но с возможностью «поблагодарить» организаторов по факту прохождения), есть функция донатов. На данный момент это все небольшие суммы, но и они важны.

— Кто ваша аудитория? У вас много подписчиков и на ВК, и на YouTube — это в основном родители, которые хотят оградить детей от вредной информации?

— Если посмотреть статистику группы «ВКонтакте», а она открыта для всех читателей, то самый большой столбик — это мужчины в возрасте 30−35 лет. Вероятно, многие из них семейные люди, у которых уже есть дети. Но их явно интересует не только ограждение своих детей от той или иной вредной информации, но и в целом изменение ситуации во всей массовой культуре. Потому что мы все живем в обществе, и наивно было бы полагать, что кому-то удастся спрятаться от окружающих процессов и построить свой маленький идеальный мирок. Есть даже такой популярный интернет-мем на эту тему: «Вы можете не смотреть телевизор, но вам все равно придется иметь дело с телезрителями…»

Поэтому мы всегда призываем начинать с себя лично, со своей семьи, но и брать на себя ответственность за общественные процессы. В нашем случае — это значит оказывать целенаправленное влияние на существующее информационное пространство, поддерживая в нём созидательные тенденции и препятствуя разрушительным. Это можно делать как рамках проекта «Научи хорошему», так и в других форматах.

— Когда заходишь в вашу группу ВК, вылезает уведомление о недостоверной информации. Почему?

— С недавних пор администрация соцсети «ВКонтакте» вопреки существующему законодательству России стала блокировать распространение любой критической информации о системе массовой вакцинации, путем наложения штрафных санкций на сообщества, затрагивающие эту тему. Так как среди участников проекта и наших читателей много родителей, то конечно, мы уделяем иногда внимание теме прививок, обмениваясь мнениями о той или иной конкретной вакцине или в целом о всем календаре прививок и практике его реализации.

За эти посты администрация «ВКонтакте» зачислила наше сообщество в ряды «антипрививочников» и ввела ряд ограничительных мер: все публикации группы убраны из поиска соцсети; само сообщество убрано из поиска соцсети; сообщество скрыто с личных страниц пользователей; всех подписчиков пугают баннером, что мы якобы распространяем недостоверную информацию.

При этом мы никогда не выступали против прививок в целом как возможного полезного инструмента, но допускали критику существующей системы массовой вакцинации с опорой на мнения официальных российских лиц: врачей, чиновников, государственных деятелей.

После введения ограничений мы несколько месяцев переписывались с поддержкой «ВКонтакте», пытаясь показать необоснованность выдвинутых против нас обвинений. В ответ получили позицию в стиле: «мы здесь главные, как решили — так и будет». Все материалы переписки были опубликованы — любой желающий может с ними ознакомиться и составить своё личное мнение.

Знаю, что некоторые сообщества в аналогичных ситуациях полностью удалили все публикации на тему вакцинации и пообещали администрации ВК больше не затрагивать эту тему, после чего ограничения с них были сняты. Другие сообщества, увидев возможные негативные последствия, просто перестали как-либо затрагивать тематику прививок.

На наш взгляд, в данном вопросе нельзя идти на уступки. Тема вакцинации очень многоуровневая и непростая — она требует публичного обсуждения и дискуссии, и поэтому так грубо затыкать рот родительской общественности, волнующейся за здоровье своих детей, — это крайне ошибочная политика администрации «ВКонтакте». Поэтому мы по-прежнему публикуем ту информацию, которую считаем полезной, в том числе по данной теме. Но из-за этого нас достаточно серьезно блокируют по части распространения информации.

— Часто ли вы сталкиваетесь с тем, что вашу группу пытаются закрыть? Как вы думаете, почему это происходит?

— Помимо описанной ситуации «ВКонтакте», наши ролики часто блокируют на YouTube и на других видеохостингах под предлогом защиты авторских прав. Например, мы выпустили видео «Почему Маша и Медведь вредный мультсериал», и как только оно начало активно распространяться на YouTube, его заблокировала в ручном режиме компания, владеющая авторскими правами на распространение этого мультсериала. А ведь в этом видео мы рассказываем о том, что используемый в мультфильме клиповый, мелькающий формат крайне вреден для детской психики, и даем оценку воспитательной стороне этой продукции. И запрещать распространение этой информации под предлогом защиты авторских прав абсурдно.

В широком смысле ситуация с блокировкой этих роликов аналогична тому, если бы на Нюрнбергском трибунале нацисты заявили, что нельзя демонстрировать кадры их зверств, так как у них авторские права на кинохронику…

По аналогичному алгоритму на YouTube заблокированы практически все видеоролики, посвященные телеканалу ТНТ, который, кстати, принадлежит «Газпром-медиа» — именно юристы Газпрома постоянно пишут на нас жалобы на YouTube. Трижды был полностью заблокирован наш канал. Вот такое «национальное достояние». Но в любом случае мы загружаем заблокированные ролики на другие хостинги, они всегда доступны на сайте и при желании их достаточно легко можно найти в интернете — для этого достаточно вбить в поиск «Чему учит Comedy Club» или «Чему учит Дом 2». Хорошую помощь в этом оказывают нам наши читатели, регулярно загружая видеоматериалы на разные площадки.

— А какой позиции по прививкам придерживаетесь вы лично?

— Лично у меня двое детей. Когда родился старший, то мы с женой еще не были глубоко погружены в вопросы вакцинации и какой-то период своей жизни старший ребёнок рос в соответствии с общепринятым сейчас календарем прививок. К моменту рождения младшего, уже были прочитаны ряд книг по этой теме, просмотрено достаточно много лекций с разными точками зрения, поэтому свои первые годы жизни младший пока растёт без прививок. Будем ли мы какие-то прививки ставить в дальнейшем — зависит от ситуации.

Я думаю, что к вопросу вакцинации необходимо подходить с учетом индивидуальных особенностей здоровья и иммунитета ребенка, общей эпидемиологической ситуации по профилю конкретной прививки и сравнения статистики вероятности заболевания, осложнений от заболевания и побочных эффектов от самой вакцины (учитывать и накопительный эффект нескольких вакцин). В принципе это достаточно стандартная позиция, к которой приходят родители, когда они начинают серьезно изучать тему вакцинации.

Позицию «все вакцины абсолютно безопасны и надо строго ставить весь календарь прививок» обычно занимают люди, не прочитавшие ни одной книги по этой теме, и составившие свое мнение на основе информации из телевизора или в режиме «одна бабушка сказала». Эту же позицию сегодня заняла администрация ВКонтакте, ссылаясь на Всемирную Организацию Здравоохранения и подвергая репрессиям всех, кто имеет иное мнение.

«Давайте для начала займемся вопросами нравственности»

— В описании группы «Научи хорошему» написано, что вы выступаете за традиционные семейные ценности. Можете рассказать, что для вас лично значит это выражение?

— В моем понимании семья является тем зернышком, из которого произрастает общество. Крепкое и сильное государство невозможно без крепкого института семьи. Разрушить на какой-то территории институт семьи — значит, гарантированно ликвидировать государство и с высокой вероятностью уничтожить и сам народ. Поэтому сегодня очень большие усилия направлены на то, чтобы продвигать в общество идеологию индивидуализма, гедонизма и эгоизма, которая несовместима с семейной жизнью.

Что касается конкретных ценностей, на которых базируется семья и в целом нормальное человеческое общество, то они всем известны с детства — трудолюбие, верность, скромность, ответственность, совестливость, доброта, смелость, порядочность и т. д. В рамках проекта мы по этой теме подробную статью написали.

— Сейчас готовятся принять закон о домашнем насилии, вы наверняка о нем слышали. Как вы к нему относитесь?

— Главный фактор насилия в семье — это алкоголь. Так как большинство преступлений по статистике совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Второй фактор, связанный во многом с первым, — это низкая нравственность и низкая культура отношений. Соответственно, если кто-то хочет реально бороться с насилием в семье, а не заниматься симуляцией бурной деятельности, то он направляет своё внимание на эти главные факторы — продвигает трезвость, противодействует проалкогольному и любому иному пронаркотическому программированию общества, способствует повышению нравственности и этики в массовой культуре, в СМИ, в отношениях людей. Но к сожалению, такая работа обычно в нынешней системе не получает грантовой и прочей поддержки, поэтому желающих ею заниматься относительно немного.

Что касается закона «О домашнем насилии», то учитывая, что он не уделяет приоритетного внимания главным факторам насилия в семье, то, по всей видимости, он направлен на реализацию иных целей, которые не оглашаются прямо, а реализуются по умолчанию.

— Вы придерживаетесь каких-то политических взглядов?

Конечно, у меня есть определенные представления о внутренней, внешней и глобальной политике и, когда я считаю это уместным, я могу высказывать те или иные оценки текущих процессов. Но то, о чем мы с вами сегодня беседовали, и то, чем занимается проект «Научи хорошему», лежит преимущественно в сфере нравственности и этики. Многие считают эти вопросы незначительными, второстепенными, и не уделяют им должного внимания. Мне же в этом плане кажется правильным высказывание Ивана Антоновича Ефремова: «Все разрушения империй, государств и других политических организаций происходят через утерю нравственности».

Поэтому давайте для начала займемся вопросами нравственности.

Источник: МБХ Медиа

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Источник: https://whatisgood.ru/press/events/intervyu-s-nauchi-horoshemu/