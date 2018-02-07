Что общего у российских телешоу и западных НКО?
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Обзор проекта Научи хорошему посвящён методике выявления оглашаемых и неоглашаемых целей в деятельности СМИ и НКО.
Технология «Троянский конь»
В 2012 году в России был принят закон об иностранных агентах, под который попали некоммерческие организации, ведущие на территории страны политическую деятельность и получающие иностранное финансирование. В 2017 году действие закона было расширено и на средства массовой информации, что закономерно вызвало волну недовольства в либеральной прессе. И, казалось бы, действительно, за что ставить позорное клеймо «иностранный агент» на ту же радиостанцию «Свобода», выступающую вроде как за честную и объективную журналистику, демократические ценности, гражданское общество и прочие достижения «просвещённого» Запада?
Но на деле, если приглядеться к информационной политике этого СМИ, быстро становится понятно, что оглашаемые им цели из серии «свобода, равенство и братство», которые указаны на сайте или в уставе организации, на практике реализуются только в таком виде, чтобы максимально дискредитировать Россию и способствовать развитию здесь различных деструктивных процессов. И подавляющее число граждан нашей страны, хоть в какой-то мере знакомых с политикой и историей появления этой радиостанции, прекрасно осознают, что по своей сути радио «Свобода» является классическим «троянским конём»: красивая внешняя оболочка и ядовитая начинка.
Технология «Троянский конь»: ОГЛАШАЕМЫЕ цели – красивая оболочка, НЕОГЛАШАЕМЫЕ цели – ядовитая начинка
Однако если с радио «Свобода» большинству всё более-менее ясно, то вот в случае со многими Западными или российскими НКО, действующими, например, в области семейной политики, или в случае с российскими телешоу, освещающими также эту сферу, многие люди не распознают применение этой технологии, условно названной нами «Троянский конь». Поэтому давайте немного потренируемся в выявлении оглашаемых и неоглашаемых целей.
Реализация технологии на примере деятельности НКО
Знакомьтесь, некоммерческая организация благотворительный фонд «Колыбель надежды». Одна из многих, которая внедряет в России так называемые беби-боксы или, по-русски, «ящики для брошенных детей». Эти самые ящики здесь ласково называются «колыбелью надежды» или «окнами жизни». На сайте можно узнать, что деятельность организации нацелена в первую очередь на «спасение жизней детей!» Если немного углубиться в проблематику и изучить опыт появления аналогичных ящиков в других странах и то, как это отразилось на обществе, достаточно быстро становятся понятны неоглашаемые цели данной организации, а именно:
НКО «Колыбель надежды»:
Цель по оглашению: Спасение жизней детей!
Неоглашаемые цели:
1. Создание комфортных условий для отказа от ребёнка в любой момент
2. Рост количества отказов от детей
3. Деформация ценностной основы общества в аспекте материнства
4. Формирование рынка неучтённых, ничейных детей
Так как неоглашаемые, но реализуемые на самом деле цели нивелируют заявленный положительный эффект, то данный фонд и в целом общественная инициатива по распространению в России «беби-боксов» являются «троянским конём».
Главный признак «Троянского коня»: Неоглашаемые цели нивелирует заявленные положительные эффекты
Следующий пример – это активно внедряемая через СМИ тематика семейного или, по-другому, домашнего насилия. В этой сфере тоже действует множество различных НКО. Давайте познакомимся с одним из них: «Кризисный центр для Женщин, Институт недискриминации гендерных отношений». Центр предлагает различные услуги по психологической и правовой поддержке женщин, проводит статистические исследования, а также сообщает следующее:
«Работа нашего центра регулярно освещается в СМИ. Проблемы женщин Санкт-Петербурга должны и будут широко освещаться как в печатных, так и в электронных материалах, так как публичное обсуждение гендерного насилия является обязательным условием изменений».
Во-первых, само слово гендер – это наглядный пример того, что называется «лингвистическое оружие», и его внедрение в массовую практику влечёт далеко идущие негативные последствия. Об этом подробно можете прочитать в статье «Практика продвижения гендерной идеологии в России». А во-вторых, тема семейного насилия, раздуваемая в СМИ как раз с помощью подобных организаций, популяризируется с целью продвижения механизмов ювенальной юстиции и в целом разрушения института семьи. Подробнее о том, как искажается статистика и раздувается истерия, можете узнать из короткого видеоролика «Семья – самое безопасное место на земле».
Таким образом, если отдельным женщинам, оказавшимся в трудной ситуации, этот центр может быть полезен, то в отношении всего общества он преследует крайне деструктивные цели, а именно:
НКО «Кризисный центр для Женщин»:
Оглашаемые цели:
1. Психологическая и правовая поддержка женщин в ситуациях гендерного и семейного насилия
2. Гендерные исследования
3. Популяризация темы гендерного насилия в СМИ
Неоглашаемые цели:
1. Формирование образа семьи, как источника угрозы
2. Разрушение атмосферы доверия в семьях
3. Продвижение гендерной идеологии
4. Подготовка общества к принятию ювенальных законов о «домашнем насилии»
В качестве ещё одного примера «Троянского коня» в сфере НКО, рекомендуем ознакомиться с видеообзором Научи хорошему, посвящённым проекту Dance4Life, который якобы заботится о репродуктивном здоровье молодёжи и защищает российских школьников от СПИДА, а на деле проводит программы сексуального просвещения детей и пропагандирует беспорядочные половые связи.
Реализация технологии на примере деятельности российских телешоу
А теперь посмотрим, как та же самая технология реализуется в российских телешоу. И начнём с самого простого варианта – это телепроект «Дом 2». Заходим на официальный сайт и узнаём, что по оглашению шоу направлено на «строительство любви, создание семей и даже рождение детей». Проанализировав то, что транслируется массовой аудитории через выпуски телепередачи, выявляем, что неоглашаемые цели данного шоу – это пропаганда пошлости и бесстыдства; пропаганда алкоголя; пропаганда свободных отношений и в целом деградация населения России.
Так как цели, достигаемые по умолчанию, полностью нивелируют заявленный положительный эффект, делаем выводы о том, как надо относиться к людям, создающим подобные телепроекты. Телеканал ТНТ, кстати, принадлежит холдингу Газпром-медиа.
Теперь рассмотрим немного более сложный вариант – это телешоу «Прямой эфир», то самое, на которое недавно перешёл Малахов. Заходим на официальный сайт и узнаём, что программа «Прямой эфир» – это своеобразная хроника нашей жизни, а зрители собираются в студии и у экранов своих телевизоров, чтобы узнать о проблемах, которые волнуют всех. По сути, здесь нет информации о целях и задачах телешоу, просто говорится об освещении и обсуждении неких проблем. Проведя тематический анализ всех выпусков телепередачи за один месяц, быстро приходим к пониманию, почему создатели телепроекта даже не стали оглашать никакие цели.
На идентичные цели и по той же технологии работают и другие популярные телешоу по типу «Мужское/Женское», «Пусть говорят», «Говорим и показываем», с обзорами на которые вы также можете ознакомиться. Здесь отметим, что многие СМИ, как и в случае с телепередачей «Прямой эфир», вообще не оглашают никаких целей своей деятельности, занимая нейтральную позицию в стиле «мы просто освещаем новости или развлекаем телезрителей». Обычно так пишут, когда не хотят разглашать свои реальные цели. Самый наглядный пример – с тем же телеканалом ТНТ, который якобы «просто развлекает».
Раскроем ещё один важный момент: не все работники телеканала или участники и исполнители того или иного телешоу осознают весь спектр его влияния на массовую аудиторию. На практике обычно можно выделить три уровня:
Кто и как видит деятельность ТВ-шоу
- Массовке и толпе зрителей предназначены глянцевые обёртки в стиле «мы просто развлекаем» или «мы помогаем людям решать их проблемы», как в случае с передачами по типу «Пусть говорят». ОГЛАШАЕМЫЕ ЦЕЛИ
- Среднее звено исполнителей, непосредственно создающих телепередачу: сценаристы, редакторы, костюмеры, операторы и так далее, ориентированы на погоню за рейтингами, показатели которых напрямую отражаются на их зарплате. О влиянии их труда на общество они либо не задумываются, либо глушат свою совесть оправданиями в стиле «людям нравится смотреть эту грязь». О том, как выстроен механизм рейтингов, они, естественно, не знают, или знают на уровне толпы, верящей в объективность так называемых «пиплметров». ОГЛАШАЕМЫЕ ЦЕЛИ + РЕЙТИНГИ + ДЕНЬГИ
- А вот верхнее звено исполнителей – ведущие ток-шоу, продюсеры, главные редакторы, владельцы киностудий, телеканалов и так далее, – эти ребята прекрасно осознают все цели, на достижение которых работает создаваемый ими контент: и оглашаемые, и неоглашаемые, и действуют вполне осознанно, нанося вред обществу и получая за это очень большие зарплаты. ОГЛАШАЕМЫЕ ЦЕЛИ + НЕОГЛАШАЕМЫЕ ЦЕЛИ + БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
В качестве наглядного примера, демонстрирующего внутреннее устройство всей системы, рекомендуем ознакомиться с очень откровенным интервью одного из бывших сотрудников Первого канала, участвовавшего как раз в создании разбираемых нами телешоу. Его рассказ содержит много полезных подробностей, но выше финансового, то есть второго уровня, на котором он и работал, тематика дискуссии не подымается. К сожалению, такие рассказы хоть и полезны в деле просвещения массовой аудитории, но для верхнего звена угрозы не составляют, так как находятся в плоскости «рейтингов» и «финансов»:
Оглашаемые и неоглашаемые цели проекта Научи хорошему
Напоследок, так как эта тема всё равно возникнет в обсуждении видеообзора, давайте зайдём в раздел «О проекте» сайта Научи хорошему. В описании ресурса обозначена главная цель – «возрождение нравственности в СМИ», идеологическая платформа – «традиционные семейные ценности» и несколько конкретных задач, на достижение которых нацелены все публикуемые материалы:
- Продемонстрировать максимально широкой аудитории, каким образом СМИ и современная массовая культура управляет людьми.
- Выработать у читателя навык осознанного восприятия любой информации с позиции ответа на вопрос «а чему это учит?».
- Создать площадку для объединения всех, кто выступает за традиционные семейные ценности.
Все ли задачи здесь перечислены? Конечно, нет, здесь обозначены только самые главные, а распространяемая в рамках проекта информация способствует достижению и множества других эффектов по типу: «популяризация таких слов как «честь», «совесть», «нравственность» и соответствующих им визуальных и смысловых образов»; «дискредитация средств массовой информации, которые работают на деградацию общества»; «противодействие различным информационным угрозам», и так далее. Тем не менее, всё это, объективно существующее, но по разным причинам не вошедшее в раздел «О проекте», так или иначе, способствует достижению главной цели по «возрождению нравственности в СМИ» и задач, поставленных на первое место по своей важности.
В конце этого видеообзора, предлагаем запомнить и в дальнейшем применять простой алгоритм, который вам будет полезен при работе с любыми НКО или СМИ:
Алгоритм выявления ОГЛАШАЕМЫХ и НЕОГЛАШАЕМЫХ целей:
- Зайдите на сайте в раздел «О проекте» и из описания выявите ОГЛАШАЕМЫЕ цели
- Изучите сферу деятельности ресурса и оцените во всех аспектах влияние распространяемой им информации на общество
- Сопоставьте выявленные ОГЛАШАЕМЫЕ и НЕОГЛАШАЕМЫЕ цели, сформируйте оценку деятельности ресурса с позиции «хорошо/плохо для общества»
- Если вы наткнулись на очередного «троянского коня», максимально распространите информацию о выявленных НЕОГЛАШАЕМЫХ целях, чтобы его дискредитировать
В качестве примера подобной деятельности, предлагаем ознакомиться с некоторыми картинками из серии «Осознанное восприятие информации».
В современном информационном поле, особенно в сфере массовой культуры и всевозможных некоммерческих организаций, «Троянских коней» очень много, поэтому работы хватит всем. Участвуйте в общем деле!
Источник: whatisgood.ru
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С 2008 года отключил телевидение и жутко счастлив: смотрю, что интересует; понятия не имею о рекламе, разных низкопробных шоу; новости более качественно даются в интернете. Большое видится из далека. Спустя 10 лет телевидение кажется большой помойкой, когда изредка вижу где-нибудь в гостях.
Нет проблем с детьми. Пока знаю, что смотрят. Могу рекомендовать, обращать внимание на несуразности.
Вообще все фильмы выпуска позднее 2000 года априори попали в разряд “токсичные”. Просмотр фильмов выпуска после 2000 года возможен только в присутствии взрослых с обязательным последующим разборов полётов. Хотя предыдущие тоже стараюсь обсуждать.
Удалось привить нелюбовь к играм на смартфоне и общению через смс. Дети теперь воспринимают игровую зависимость как признак отсталости, хотя используют компьютер для учебных целей.
Ещё разъясняю об опасности в виде представителей ювенальной юстиции и её технологий, наркоманов и им похожих.
С учётом пассивности основной части населения и наступления некоторого отторжения на деятельность деструктивных элементов можем совместно привнести свежую струю. В принципе ничего сверхсложного, скорее образ жизни. Ещё один элемент здорового образа жизни, точнее психики.
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Российское телевидение – копия американского, где всё время показывают драки, убийства, разврат, катастрофы, насилие, несправедливость… Это говорит о том, что владельцы ТВ-каналов являются психически ненормальными людьми. Иными словами – пархатые…
Более 60 лет назад глава Всемирной организации здравоохранения Г.Б. Чисхолм заявил, что всемирное правительство станет возможным, если у людей отнять их индивидуальность, привязанность к семье, народу и Родине. Вместо разнообразия национальных культур мы видим насаждение одной массовой культуры. Вместо того, чтобы вернуться к своим корням, к своей многовековой культуре,
Россия в 90-е годы жадно присосалась к всемирному водопроводу. И отравилась. Прививка чуждых нам ценностей обернулась социальной апатией, экономической разрухой и демографическим кризисом.
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Современная тирания, называя себя демократией, приходит к власти скрытно, в духе позитивного настроя, прикрываясь самыми благими целями.
Об этом можно судить по следующим признакам:
- Они принимают законы для самих себя и влиятельных платежеспособных лиц, а не для всеобщего блага. Сознательно запутывают эти законы, чтобы большинство людей их не поняли и не могли защититься без помощи коррумпированных юристов.
- Они практикуют двойные стандарты в законодательстве: один подход для черни, другой – для избранных магнатов. США – страна тирании беспринципных, аморальных и алчных юристов, которые стремятся распространить свою власть во всем мире.
- Они все превращают в коммерцию и наживу. Человек для них стоит столько, сколько у него денег и имущества; деньги в их глазах – это лестница в рай.
США – страна продажных душ, где все лгут, черное называют белым, а белое – черным. Если уж по-другому нельзя, они все называют серым и стараются на этом фоне преподнести свое надуманное белое. Они мошенничают, не выполняют обещаний и не держат своего слова. А если и держат, то с выгодой для себя.