Что общего у российских телешоу и западных НКО?

Обзор проекта Научи хорошему посвящён методике выявления оглашаемых и неоглашаемых целей в деятельности СМИ и НКО.

Технология «Троянский конь»

В 2012 году в России был принят закон об иностранных агентах, под который попали некоммерческие организации, ведущие на территории страны политическую деятельность и получающие иностранное финансирование. В 2017 году действие закона было расширено и на средства массовой информации, что закономерно вызвало волну недовольства в либеральной прессе. И, казалось бы, действительно, за что ставить позорное клеймо «иностранный агент» на ту же радиостанцию «Свобода», выступающую вроде как за честную и объективную журналистику, демократические ценности, гражданское общество и прочие достижения «просвещённого» Запада?

Но на деле, если приглядеться к информационной политике этого СМИ, быстро становится понятно, что оглашаемые им цели из серии «свобода, равенство и братство», которые указаны на сайте или в уставе организации, на практике реализуются только в таком виде, чтобы максимально дискредитировать Россию и способствовать развитию здесь различных деструктивных процессов. И подавляющее число граждан нашей страны, хоть в какой-то мере знакомых с политикой и историей появления этой радиостанции, прекрасно осознают, что по своей сути радио «Свобода» является классическим «троянским конём»: красивая внешняя оболочка и ядовитая начинка.

Технология «Троянский конь»: ОГЛАШАЕМЫЕ цели – красивая оболочка, НЕОГЛАШАЕМЫЕ цели – ядовитая начинка

Однако если с радио «Свобода» большинству всё более-менее ясно, то вот в случае со многими Западными или российскими НКО, действующими, например, в области семейной политики, или в случае с российскими телешоу, освещающими также эту сферу, многие люди не распознают применение этой технологии, условно названной нами «Троянский конь». Поэтому давайте немного потренируемся в выявлении оглашаемых и неоглашаемых целей.

Реализация технологии на примере деятельности НКО

Знакомьтесь, некоммерческая организация благотворительный фонд «Колыбель надежды». Одна из многих, которая внедряет в России так называемые беби-боксы или, по-русски, «ящики для брошенных детей». Эти самые ящики здесь ласково называются «колыбелью надежды» или «окнами жизни». На сайте можно узнать, что деятельность организации нацелена в первую очередь на «спасение жизней детей!» Если немного углубиться в проблематику и изучить опыт появления аналогичных ящиков в других странах и то, как это отразилось на обществе, достаточно быстро становятся понятны неоглашаемые цели данной организации, а именно:

НКО «Колыбель надежды»: Цель по оглашению: Спасение жизней детей! Неоглашаемые цели:

1. Создание комфортных условий для отказа от ребёнка в любой момент

2. Рост количества отказов от детей

3. Деформация ценностной основы общества в аспекте материнства

4. Формирование рынка неучтённых, ничейных детей

Так как неоглашаемые, но реализуемые на самом деле цели нивелируют заявленный положительный эффект, то данный фонд и в целом общественная инициатива по распространению в России «беби-боксов» являются «троянским конём».

Главный признак «Троянского коня»: Неоглашаемые цели нивелирует заявленные положительные эффекты

Следующий пример – это активно внедряемая через СМИ тематика семейного или, по-другому, домашнего насилия. В этой сфере тоже действует множество различных НКО. Давайте познакомимся с одним из них: «Кризисный центр для Женщин, Институт недискриминации гендерных отношений». Центр предлагает различные услуги по психологической и правовой поддержке женщин, проводит статистические исследования, а также сообщает следующее:

«Работа нашего центра регулярно освещается в СМИ. Проблемы женщин Санкт-Петербурга должны и будут широко освещаться как в печатных, так и в электронных материалах, так как публичное обсуждение гендерного насилия является обязательным условием изменений».

Во-первых, само слово гендер – это наглядный пример того, что называется «лингвистическое оружие», и его внедрение в массовую практику влечёт далеко идущие негативные последствия. Об этом подробно можете прочитать в статье «Практика продвижения гендерной идеологии в России». А во-вторых, тема семейного насилия, раздуваемая в СМИ как раз с помощью подобных организаций, популяризируется с целью продвижения механизмов ювенальной юстиции и в целом разрушения института семьи. Подробнее о том, как искажается статистика и раздувается истерия, можете узнать из короткого видеоролика «Семья – самое безопасное место на земле».

Таким образом, если отдельным женщинам, оказавшимся в трудной ситуации, этот центр может быть полезен, то в отношении всего общества он преследует крайне деструктивные цели, а именно:

НКО «Кризисный центр для Женщин»: Оглашаемые цели:

1. Психологическая и правовая поддержка женщин в ситуациях гендерного и семейного насилия

2. Гендерные исследования

3. Популяризация темы гендерного насилия в СМИ Неоглашаемые цели:

1. Формирование образа семьи, как источника угрозы

2. Разрушение атмосферы доверия в семьях

3. Продвижение гендерной идеологии

4. Подготовка общества к принятию ювенальных законов о «домашнем насилии»

В качестве ещё одного примера «Троянского коня» в сфере НКО, рекомендуем ознакомиться с видеообзором Научи хорошему, посвящённым проекту Dance4Life, который якобы заботится о репродуктивном здоровье молодёжи и защищает российских школьников от СПИДА, а на деле проводит программы сексуального просвещения детей и пропагандирует беспорядочные половые связи.

Реализация технологии на примере деятельности российских телешоу

А теперь посмотрим, как та же самая технология реализуется в российских телешоу. И начнём с самого простого варианта – это телепроект «Дом 2». Заходим на официальный сайт и узнаём, что по оглашению шоу направлено на «строительство любви, создание семей и даже рождение детей». Проанализировав то, что транслируется массовой аудитории через выпуски телепередачи, выявляем, что неоглашаемые цели данного шоу – это пропаганда пошлости и бесстыдства; пропаганда алкоголя; пропаганда свободных отношений и в целом деградация населения России.

Так как цели, достигаемые по умолчанию, полностью нивелируют заявленный положительный эффект, делаем выводы о том, как надо относиться к людям, создающим подобные телепроекты. Телеканал ТНТ, кстати, принадлежит холдингу Газпром-медиа.

Теперь рассмотрим немного более сложный вариант – это телешоу «Прямой эфир», то самое, на которое недавно перешёл Малахов. Заходим на официальный сайт и узнаём, что программа «Прямой эфир» – это своеобразная хроника нашей жизни, а зрители собираются в студии и у экранов своих телевизоров, чтобы узнать о проблемах, которые волнуют всех. По сути, здесь нет информации о целях и задачах телешоу, просто говорится об освещении и обсуждении неких проблем. Проведя тематический анализ всех выпусков телепередачи за один месяц, быстро приходим к пониманию, почему создатели телепроекта даже не стали оглашать никакие цели.

На идентичные цели и по той же технологии работают и другие популярные телешоу по типу «Мужское/Женское», «Пусть говорят», «Говорим и показываем», с обзорами на которые вы также можете ознакомиться. Здесь отметим, что многие СМИ, как и в случае с телепередачей «Прямой эфир», вообще не оглашают никаких целей своей деятельности, занимая нейтральную позицию в стиле «мы просто освещаем новости или развлекаем телезрителей». Обычно так пишут, когда не хотят разглашать свои реальные цели. Самый наглядный пример – с тем же телеканалом ТНТ, который якобы «просто развлекает».

Раскроем ещё один важный момент: не все работники телеканала или участники и исполнители того или иного телешоу осознают весь спектр его влияния на массовую аудиторию. На практике обычно можно выделить три уровня:

Кто и как видит деятельность ТВ-шоу Массовке и толпе зрителей предназначены глянцевые обёртки в стиле «мы просто развлекаем» или «мы помогаем людям решать их проблемы», как в случае с передачами по типу «Пусть говорят». ОГЛАШАЕМЫЕ ЦЕЛИ Среднее звено исполнителей, непосредственно создающих телепередачу: сценаристы, редакторы, костюмеры, операторы и так далее, ориентированы на погоню за рейтингами, показатели которых напрямую отражаются на их зарплате. О влиянии их труда на общество они либо не задумываются, либо глушат свою совесть оправданиями в стиле «людям нравится смотреть эту грязь». О том, как выстроен механизм рейтингов, они, естественно, не знают, или знают на уровне толпы, верящей в объективность так называемых «пиплметров». ОГЛАШАЕМЫЕ ЦЕЛИ + РЕЙТИНГИ + ДЕНЬГИ А вот верхнее звено исполнителей – ведущие ток-шоу, продюсеры, главные редакторы, владельцы киностудий, телеканалов и так далее, – эти ребята прекрасно осознают все цели, на достижение которых работает создаваемый ими контент: и оглашаемые, и неоглашаемые, и действуют вполне осознанно, нанося вред обществу и получая за это очень большие зарплаты. ОГЛАШАЕМЫЕ ЦЕЛИ + НЕОГЛАШАЕМЫЕ ЦЕЛИ + БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

В качестве наглядного примера, демонстрирующего внутреннее устройство всей системы, рекомендуем ознакомиться с очень откровенным интервью одного из бывших сотрудников Первого канала, участвовавшего как раз в создании разбираемых нами телешоу. Его рассказ содержит много полезных подробностей, но выше финансового, то есть второго уровня, на котором он и работал, тематика дискуссии не подымается. К сожалению, такие рассказы хоть и полезны в деле просвещения массовой аудитории, но для верхнего звена угрозы не составляют, так как находятся в плоскости «рейтингов» и «финансов»:

Оглашаемые и неоглашаемые цели проекта Научи хорошему

Напоследок, так как эта тема всё равно возникнет в обсуждении видеообзора, давайте зайдём в раздел «О проекте» сайта Научи хорошему. В описании ресурса обозначена главная цель – «возрождение нравственности в СМИ», идеологическая платформа – «традиционные семейные ценности» и несколько конкретных задач, на достижение которых нацелены все публикуемые материалы:

Продемонстрировать максимально широкой аудитории, каким образом СМИ и современная массовая культура управляет людьми. Выработать у читателя навык осознанного восприятия любой информации с позиции ответа на вопрос «а чему это учит?». Создать площадку для объединения всех, кто выступает за традиционные семейные ценности.

Все ли задачи здесь перечислены? Конечно, нет, здесь обозначены только самые главные, а распространяемая в рамках проекта информация способствует достижению и множества других эффектов по типу: «популяризация таких слов как «честь», «совесть», «нравственность» и соответствующих им визуальных и смысловых образов»; «дискредитация средств массовой информации, которые работают на деградацию общества»; «противодействие различным информационным угрозам», и так далее. Тем не менее, всё это, объективно существующее, но по разным причинам не вошедшее в раздел «О проекте», так или иначе, способствует достижению главной цели по «возрождению нравственности в СМИ» и задач, поставленных на первое место по своей важности.

В конце этого видеообзора, предлагаем запомнить и в дальнейшем применять простой алгоритм, который вам будет полезен при работе с любыми НКО или СМИ:

Алгоритм выявления ОГЛАШАЕМЫХ и НЕОГЛАШАЕМЫХ целей: Зайдите на сайте в раздел «О проекте» и из описания выявите ОГЛАШАЕМЫЕ цели Изучите сферу деятельности ресурса и оцените во всех аспектах влияние распространяемой им информации на общество Сопоставьте выявленные ОГЛАШАЕМЫЕ и НЕОГЛАШАЕМЫЕ цели, сформируйте оценку деятельности ресурса с позиции «хорошо/плохо для общества» Если вы наткнулись на очередного «троянского коня», максимально распространите информацию о выявленных НЕОГЛАШАЕМЫХ целях, чтобы его дискредитировать

В качестве примера подобной деятельности, предлагаем ознакомиться с некоторыми картинками из серии «Осознанное восприятие информации».

В современном информационном поле, особенно в сфере массовой культуры и всевозможных некоммерческих организаций, «Троянских коней» очень много, поэтому работы хватит всем. Участвуйте в общем деле!

Источник: whatisgood.ru