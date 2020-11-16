14.11.2020

Население Словакии прогнали через ковид-тесты с обязательными сертификатами, в аэропортах мира началось внедрение «паспортов здоровья» от Рокфеллеров

Последние новости из серии глобальной битвы с распространением коронавируса не внушают оптимизма, но при этом абсолютно ожидаемы. В рамках подготовки к добровольно-принудительной вакцинации всего земного шара, которая, по мнению объявивших себя элитой «филантропов», является идеальным решением проблемы глобального потепления (каким образом, всем уже понятно), на христианах, атеистах, буддистах, европейцах, африканцах и азиатах отрабатываются жесткие меры социальной дрессировки. Пока больше всего не повезло нашим славянским родичам из Словакии, вся страна которых превратилась в настоящий экспериментальный полигон. Тем временем, британские и американские чиновники и силовики договорились о внедрении электронных «ковид-пропусков» на рейсах Лондон - Нью-Йорк – разумеется, с расширением этой практики для любых международных перемещений граждан. И даже если вы чувствуете себя абсолютно здоровым и не заразным, знайте – за вами тоже очень скоро придут.

43 миллиона евро (с учетом софинансирования из ЕС), 50 тысяч участников (медиков, чиновников, волонтеров, силовиков, спасателей и солдат – причем военнослужащих было 3000 чел. и они фактически руководили процессом), тестирование всего населения небольшой страны (5,5 млн.) – таковы цифры масштабной операции по единовременному тестированию всех граждан Словакии на антиген к COVID-19. Экспресс-тесты, закупленные у Южной Кореи, брались у местного населения 31 октября-1 ноября и 7-8 ноября. Для этого по всей стране было оборудовано пять тысяч специальных пунктов. Наряду со стационарами на улицах крупных городов открылись временные лаборатории, размещенные в контейнерах.

Вот как описывает процедуру одна из непосредственных участниц:

«Я учусь в медицинском, в тестировании участвовала как медперсонал. В день тестирования нам выдали средства индивидуальной защиты, столько, сколько просили, и коробки с экспресс-тестами, никаких особых распоряжений не поступало, обучение мы тоже не проходили, но все действовали очень быстро и слаженно. Командовал нами военный. Большой очереди не было. И через 20 минут ожидания люди уже знали свой результат. Пункты тестирования открыли по всей стране, от городов до деревень.

Все данные того, кого проверяли, записывались в журналы. Каждые несколько часов сообщения о количестве выявленных позитивных передавали по телефону наверх. Участие медработников не было бесплатным. Все, кто собирали тесты в течение двух дней, получили по 500 евро плюс 20 евро отдельно доплачивали за каждого выявленного позитивного», – сообщила девушка.

Примечательно, что за порядком тестирования также зорко следили военные – в Словакии сейчас объявлено чрезвычайное положение, введен коммендантский час. При этом европейские и российские официозные СМИ заявляют о добровольности всеобщего тестирования, но тут же добавляется:

«Каждый случай «уклонения» власти пообещали рассмотреть, а если отказчики представляют опасность для других, то к таким применят меры административной ответственности. Например, если подобное лицо в ходе полицейской проверки не может предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, то его ждет крупный штраф», – отмечает «Российская газета» .

Все уклонившиеся от «добровольного» анализа были отправлены властями Словакии на обязательный 10-дневный карантин. Свободное перемещение по улицам без справки об отсутствии заболевания с понедельника 9 ноября запрещено. Такие методы очень устроили президента страны Зузану Чапутову, заявившую, что «все прошло не удивление здорово и быстро».

По итогам первой двухдневной сессии через тесты прошли 3,6 млн. словаков – положительными оказались менее 1,06% результатов. На втором этапе протестировали более 2 млн. человек с «плюсом» всего у 0,66%. Таким образом, количество граждан с положительными тестами составило в среднем не более 1% от 5,5 миллионного населения – или 55 тыс. человек. Насколько ситуация катастрофическая, оправданы ли в этом случае чрезвычайное положение и военные патрули – решайте сами.

Но самое главное, что сертификат (пока – бумажный) с пройденным отрицательным тестом превратился в Словакии в полный аналог паспорта, он даже превосходит удостоверение личности по статусу. При появлении на улице без этой бумажки, как пишут российские граждане, общающиеся с местными жителями, вам в любой момент грозит штраф. Ну и разумеется, не подтвердившему свой «безопасный для других статус» гражданину закрыт доступ во все магазины и социальные учреждения.

Происходящее в Словакии является прямой иллюстрацией сценария, описанного «Катюшей» в материале «Цифровой иммунный паспорт раба…» . Цитируя планы спикеров, которых многие считают рупорами вероятных организаторов пландемии, мы обращались к докладу Центра этики Гарвардского университета (США), написанного при поддержке Фонда Рокфеллера, при участии социальных инженеров из института Санта-Фе и основанной «филантропом»-прививочником Биллом Гейтсом корпорации Microsoft. Доклад назывался «Дорожная карта к сопротивлению пандемии».

«Система тестирования, отслеживания маршрутов людей, перемещений и выборочной изоляции должна заменить домашний карантин. Программы тестирования (на коронавирус), будучи секторальными или универсальными, потребуют обеспечить прошедших тесты ID-картой, которая будет считываться в частных компаниях, школах и учреждениях соцслужб. Для тех, кто установил себе на телефон приложение, предупреждающее о контактах с зараженным вирусом, также можно предусмотреть функцию хранения в нем актуальных медицинских сведений. В конце доклада см. Приложение, в котором подробно описывается, как могут работать такие ID карты-сертификаты», – пишут авторы, «вдохновленные» Фондом Рокфеллера.

В предлагаемых Гарвардом и Microsoft «ноу-хау» борьбы с коронавирусом мы видим уже привычные электронные сертификаты (на первом этапе – для прошедших тест на КОВИД-19, далее – для вакцинированных). А вот что заявил в одном из ответов на вопросы своих почитателей в Reddit превращенный мировыми СМИ в главного спеца по планетарному здоровью не имеющий никакого опыта и образования в этой сфере господин Гейтс – это было сказано еще 19 марта 2020 г. :

«В конечном итоге у нас будет несколько цифровых сертификатов, показывающих, кто недавно выздоровел или прошел тестирование, или кто получил имеющуюся у нас вакцину. Как только мы узнаем, кто дал положительный результат, мы можем выяснить, как поддержать их, чтобы они могли оставаться в изоляции и при этом получать еду и лекарства, которые им нужны».

Как видим, в планах глобалистов не предусмотрено граждан, которые не показали никакой результат, так как просто отказались тестироваться и вакцинироваться. Прикрываясь абстрактной «общественной безопасностью» они готовы грубо попрать права каждого на добровольное медвмешательство, на свободу передвижения, свободу продавать и покупать. Ну, или дать «право выбора» с обречением отказников на голодную смерть. Вот такая вот интересная «добровольность».

Как это будет реализовано, уже вполне понятно по новостям от Ассоциации туроператоров России (АТОР). Эти расчетливые ребята всегда составляют бизнес-планы заранее, скрывать им особо нечего. Информация от интернет-ресурса для туристов Welcome Times от 9 октября :

«Вместе с паспортом и визами путешественникам в будущем может понадобиться еще один документ. Это пропуск авиапассажира, позволяющий перемещаться по миру без 14-дневного карантина, сообщает АТОР. Оформлять такие «антиковидные проездные» уже начали на рейсах из Великобритании.

В лондонском аэропорту Хитроу выдали первый международный электронный пропуск авиапассажира CommonPass, который указывает на отсутствие у владельца коронавируса и позволяет ему путешествовать без карантина в пункте назначения.

Оформить такое свидетельство могут пассажиры двух авиакомпаний – американской United Airlines на рейсе Лондон-Нью-Йорк и гонконгской Cathay Pacific, которая летает из Лондона в Гонконг и Сингапур».

CommonPass запускается некоммерческим фондом Commons Project и Всемирным экономическим форумом в сотрудничестве с представителями правительств 37 стран. Организаторы проекта хотят создать общую глобальную структуру, позволяющую людям документировать свой отрицательный статус COVID-19 в электронном виде и представлять его при посадке в самолет или пересечении границы.

Пилотное развертывание инфраструктуры CommonPass начнется на рейсах между Лондоном и Нью-Йорком с расширением на маршруты по Европе, Северной и Южной Америке, Африке, Ближнему Востоку и Азии до конца текущего года. Свое согласие опробовать экспериментальную схему дали правительства 20 стран. Каких именно – организаторы не сообщают. Полномасштабное внедрение глобальной сети запланировано на начало 2021 года».

CommonPass – это приложение для смартфона, которое работает крайне просто: после прохождения теста на коронавирус в сертифицированной лаборатории его результат закачивается на смартфон через QR-код, который затем могут сканировать сотрудники авиакомпаний и пограничники. При сканировании QR-кода при посадке на самолет или при пересечении границы система проверит соответствие данных путешественника эпидемиологическим требованиям страны-назначения. При этом система Common Pass позволяет странам внедрять свои собственные требования к въезду через границу и проверке состояния здоровья, включая необходимость проведения дополнительных лабораторных анализов и вакцинации (!).

Вам это ничего не напоминает? Ну конечно, скромный (на первом этапе) аналог иммунных сертификатов с правом доступа недавно ввела команда Собянина С.С. в Москве. Пока речь идет об обязанности фиксировать свой проход в органы власти и учреждения досуга и общепита, а также идентифицировать личность по номеру телефону путем сканирования того же QR-кода. Чуть позже не составит труда по тому же номеру требовать от гражданина подтверждать свой иммунный статус. К тому же, в российском Телеграме уже идут разговоры о том, что отменять эту систему столичные власти не собираются никогда – от слова «совсем».

Вот еще крайне занимательная информация от международного независимого издания MintPress от 26 октября с.г.:

«21 октября руководители Центра США по контролю за заболеваниями (CDC) и Таможенной и пограничной службы США присоединились к представителям властей и ученым из более чем 30 стран в аэропорту Хитроу в Лондоне. Там они наблюдали за процедурой посадки на рейс 15 авиакомпании United в Ньюарк, штат Нью-Джерси, с использованием новой технологии под названием Common Pass.

Этот медицинский паспорт представляет собой цифровой сертификат (мобильное приложение), которое вскоре потребуется для авиаперелетов, общественного транспорта, посещения стадионов и пр.

Сначала цифровой сертификат будет использоваться для проверки того, чтобы каждый человек сделал ПЦР-тест на COVID-19. Если он не отрицательный, ему не разрешат путешествовать. Common Pass заставит людей предоставить согласие и отказаться от неразглашения сведений о своем здоровье, чтобы выполнить все требования к поездке, которые могут включать различные медицинские осмотры и вакцинацию (!), необходимые для въезда в каждую страну, штат или провинцию, как если бы вакцинация являлась каким-то священным символом иммунитета.

Мы будем жить в мире, где каждый человек считается «больным», пока его невиновность не будет доказана. Когда люди откажутся от своих свобод ради безопасности и Common Pass, они будут контролироваться международной кликой медицинских фашистов, которые стремятся владеть и контролировать наши тела и нашу ДНК. Будущие требования к поездкам будут включать все, что будет сочтено необходимым для «общего блага», включая вакцинацию от COVID-19, вакцинацию против гриппа и множество других инъекций, прочие признанные необходимыми вмешательства, забор крови и другие медицинские процедуры.

Эти медицинские процедуры создают электронную медицинскую карту в приложении и помещают человека в национальный и местный регистры. Личная медицинская карта человека записывается в приложении и заставит всех соблюдать предписанные правила медицинских осмотр и процедур включенных в реестр надежных лабораторий и центров вакцинации. Затем механизм соответствия Common Pass либо разрешит человеку путешествовать, либо лишит его свободы», – отмечает автор материала, добавляя, что Common Pass – «самая большая угроза гражданским свободам со времен TSA» (Руководство транспортной безопасности – организация, созданная в США после событий 9/11).

Давайте более пристально взглянем на эту контору – Commons Project, которая на своем сайте именуется «некоммерческим общественным фондом». И уже на главной странице проекта видим предложение, после которого вопросов почти не остается : «Commons Project был основан при поддержке… Фонда Рокфеллера».

Собственно, все технические продукты CP сводятся к трем приложениям для смартфона, которые позволяют оперативно использовать сведения о здоровье и вакцинации пользователя для придания ему соответствующего социального статуса. Однако размах сайта данного проекта, количество и статус его попечителей в США и по всему миру впечатляет: в него входят сотрудники научных институтов всего мира, в том числе представитель университета Джонса Хопкинса (почему это важно, уточним ниже), крупные американские и мировые политики, представители частной медицины, «филантропы», топ-менеджеры инвестиционной корпорации BlackRock, Всемирного экономического форума, руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава США и многие другие известные личности.

Один из сооснователей CP Брэдли Перкинс ранее около 10 лет работал в Центре контроля заболеваний, затем был сотрудником совета по здоровью связанной с американскими спецслужбами корпорацией RAND. Он закончил Йельский университет, писал речи экс-президенту Биллу Клинтону еще до получения диплома (кстати, фонд Клинтона также поддерживает проект CP). Также он работал старшим офицером по технологиям в системе больниц корпорации Vanguard, спонсируемой банком Morgan Stanley и с 2004 г. контролируемой Blackstone Group. Как видим, в его послужном списке переплелись практически все известные управляющие, консалтинговые и инвестиционные группы т.н. «хозяев денег», владеющих ФРС США.

Другой сооснователь проекта, Пол Мейер, до своего прихода в сферу коммерческого здравоохранения проходил по линии операций американских спецслужб – начиная с войны НАТО в Югославии и заканчивая эпохой Клинтона. Он также отметился в скандале с трансграничной торговлей людьми, в который попал Международный комитет спасения.

Вот такая серьезная компания собралась в «гуманитарном проекте», чтобы дать человечеству «общедоступное благо», чтобы позволить «индивидам получать доступ к своим анализам и записям по вакцинации, и быть уверенными, что они подтверждают свой COVID-статус без открытия дополнительной личной информации». Такие влиятельные персонажи явно организуются для решения глобальных задач, причем задач военно-стратегического характера, о чем стоило бы поразмышлять спецслужбам государств, которые не успели еще совсем утратить национальный суверенитет.

Наконец, еще один важный штрих – проект Common Pass полностью поддерживается Всемирным экономическим форумом и продвигается в том числе на его площадке . ВЭФ, в свою очередь, давно находится под сильным влиянием Билла Гейтса. Именно на площадке ВЭФ при спонсорстве Фонда Билла и Мелинды Гейтс 18 октября 2019 г. состоялась моделирующая игра под названием «Событие 201», моделирующее внезапную вспышку смертельно опасного… коронавируса и возможные ответные меры глобального экономического сообщества. Участники модерации пришли к выводу, что пандемия будет продолжаться до тех пор, пока не появится эффективная вакцина, которая покроет всю планету, либо пока не будет заражено 80-90 % населения Земли. Не замечать все эти очевидные связи уже просто невозможно, и те лица, которые продолжают высмеивать факты, называя их «конспирологией», выглядят просто смешно.

Так что, уважаемые сознательные граждане России, делаем выводы и готовимся защищать свою страну, своих близких, и собственную жизнь. Во многих европейских странах, в той же Германии, сейчас проходят массовые протесты против прогнувшихся под глобалистов местных властей, превратившихся в оккупационную администрацию для собственного народа. Отступать нам уже некуда, а планы этих темных персонажей, как видим, продолжают реализовываться – подходя к печальному финалу.

РИА Катюша

Источник: http://katyusha.org/view?id=15548