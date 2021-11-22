Почти по всем странам Европы после введения ограничительных мер на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 прокатились массовые акции протеста. Люди крайне недовольны внедрением QR-кодов.

Так называемые ковидные паспорта хотят сделать входным билетом в прежнюю жизнь: с их помощью власти хотят подтолкнуть сомневающихся сделать прививку. Отсутствие сертификата не позволяет попасть не только на самолёт, но и в музей, кафе, кино, а где-то даже на работу. Граждане многих стран выразили протест против таких ограничений. Противники антиковидных мер всё чаще сравнивают действия властей с преступлениями нацистской Германии.

В Австрии с сегодняшнего дня вводится общенациональный (уже четвёртый по счёту) локдаун для всех жителей страны, а с февраля в стране введут обязательную вакцинацию. Покидать дома без уважительных причин будет запрещено и привитым, и тем, кто не вакцинировался. Австрия — первая в Евросоюзе страна, которая ввела полный локдаун из-за коронавируса. 20 ноября в Вене прошла протестная акция — десятки тысяч человек вышли на улицы. Организатором выступила правопопулистская Австрийская партия свободы. Полиция Вены оценила количество участников в 35 тыс. человек. По данным организаторов, в протестах приняло участие больше 100 тыс. человек. Протестный марш парализовал дорожное движение в центре Вены. За нарушение общественного порядка были задержаны 10 человек.

В Нидерландах введён частичный локдаун: бары, рестораны и супермаркеты должны закрыться не позднее 20:00, другие магазины – в 18:00. В стране третий день идут беспорядки из-за действий властей. В Гааге противники ограничительных мер поджигали велосипеды и мотороллеры, забрасывали полицейских камнями. Полиция давала жёсткий отпор, в частности, применила водомёты. В Роттердаме манифестанты подожгли и разбили несколько полицейских машин. Стражей порядка забрасывали файерами и фейерверками. Силовики применяли водомёты, слезоточивый газ и вели предупредительный огонь. Протестующие громили витрины, раскладывали на дорогах костры, в которых сгорело немало велосипедов, а также поджигали автомобили и помойки. Полиция тушила огонь из водяных пушек. Столкновения манифестантов с полицией произошли также в Гронингене, Энсхеде, Тилбурге и Леувардене. Сообщалось о десятках пострадавших. Только прошлой ночью были задержаны более 30 человек. Беспорядки и задержания произошли в Рурмонде, Штайне и Урке.

В Шотландии введены паспорта вакцинации и ряд других ограничительных мер. 20 ноября в Глазго прошёл митинг. Демонстранты вышли на улицы города с плакатами и лозунгами «No Vaccine Passports».

С 15 октября в Италии гражданам необходимо иметь Green Pass («зелёный паспорт») — COVID-сертификат о вакцинации, который теперь требуется на работе, в междугородних поездках, ресторанах, театрах, на стадионах и в других общественных местах. Протестные акции в стране идут 18-е выходные подряд. В ночь с 20 на 21 ноября тысячи человек собрались на территории Большого цирка в Риме. При этом на севере страны молодёжь специально устраивает ковид-вечеринки, чтобы заразиться, переболеть и таким путём получить сертификат.

С 15 ноября в Хорватии введены сертификаты о вакцинации и обязательная вакцинация для государственных работников. Ежедневно с понедельника в стране проходят акции протеста, организованные через социальные сети. Одна из них состоялась 20 ноября в Загребе.

Беспорядки зафиксированы в Париже и других французских городах. При этом власти Франции заявили, что видят признаки очень быстрого распространения очередной волны COVID-19. «Пятая волна начинается молниеносными темпами», – сказал представитель правительства Габриель Атталь в эфире радиостанции Europe-1. Он подчеркнул, что в стране количество выявляемых случаев заражения за прошедшую неделю выросло «практически на 80%». Поэтому, по его словам, власти намерены жёстче добиваться использования санитарных паспортов, свидетельствующих о вакцинации, перенесённой инфекции или об отрицательном тесте на коронавирус.

В Брюсселе тоже прошла масштабная акция протеста, в ней приняли участие около 35 тыс. человек. Люди прошли колонной по центральным улицам города и вызвали транспортный коллапс. Марш начался мирно, однако затем группа радикалов начала строить баррикады, а также бросать камни и петарды в полицейских. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ и водомёты. Информация о пострадавших и задержанных пока не поступала.

В Швейцарии 28 ноября пройдёт референдум о введении сертификатов о вакцинации, после чего пускать в общественные места будут только привитых. В Цюрихе и Лозанне тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с инициативой, которую они считают дискриминационной.

11 ноября правительство России подготовило два законопроекта, предусматривающие введение QR-кодов в общественных местах, а также в международном и междугородном транспорте. Законопроект обяжет медицинские лаборатории передавать результаты ПЦР-тестов граждан на портал Госуслуг в течение суток. В полной мере эти требования могут начать действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 года. Рассмотрение законопроекта в первых чтениях запланировано на декабрь.

В Instagram-аккаунтах губернаторов Сибири активисты начали массово оставлять комментарии, требуя отозвать законопроект о введении обязательных QR-кодов в России. «Эти законопроекты о сегрегации, апартеиде и унижении людей. Мы — народ, а не товар пронумерованный! И пусть нам рассказывают, что это прогресс и его не остановить, — дайте нам возможность остаться людьми без метки!» — говорится в комментарии под постом губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва.

Против введения QR-кодов выступают некоторые политики. Экс-депутат Госдумы, посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что дискриминация людей по наличию или отсутствию у них QR-кода нарушает Конституцию и базовые права человека.

Количество участников массовых протестов против антиковидных ограничений в России не достигло таких показателей, как в странах Европы, но митинги проходят по всей стране — от Камчатки до Калининграда. Так, около 30 пикетов против QR-кодов прошли в Иркутске, Братске и Саянске 20-21 ноября. Участники акций заявили, что их заставляют прививаться под угрозой отстранения от работы. 21 ноября у Монумента Славы в Новосибирске собрались около 180 горожан с требованием отмены системы QR-кодов. По данным издания ngs.ru, в начале акции они спели «Вставай, страна огромная», скандировали: «Мы не скот, нам не нужен QR-код!» и собирали обращения к правительству.

В пятницу неизвестные женщины ворвались в кабинет главы Роспотребнадзора по Волгоградской области. Судя по опубликованному в YouTube видео, они потребовали у сотрудников управления предъявить QR-коды и паспорта. «Мы будем проверять паспорта и QR-коды. Давайте, показывайте свой штрих-код и ваш паспорт», — заявили они.

Между тем в Казани, где ввели обязательное наличие QR-кодов для пользования общественным транспортом, только за это утро высадили более 1000 человек без сертификатов. Отмечается, что в городе произошла задержка трамвайных маршрутов из-за того, что пассажир отказался предоставить QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными. Движение задержали на 30 минут. В метрополитене примерно похожая ситуация – перед входом на станцию пассажиры возмущаются и срываются на контролёров. Женщина устроила скандал, так как её не пустили со справкой о том, что она привилась первым компонентом вакцины.

По последним данным, на планете, численность населения которой составляет 7,9 млрд человек, коронавирусом заразились 257 956 787 человек, погибли 5 170 610. В России диагноз «COVID-19» был поставлен 9 366 839 раз, прирост заболевших за сутки – 35 681 (накануне – 36 970), из них в Москве – 2 786 (накануне – 3 438), в Санкт-Петербурге – 2 215 (накануне – 2 496), в Подмосковье – 1 784 (накануне – 1 909). С начала пандемии погибли 265 336 человек, 8 053 643 выздоровели. Всего полностью вакцинировались 58 713 240 россиян, 66 400 393 сделали прививку первым компонентом. В настоящий момент коллективный иммунитет по РФ составляет 50,2%.

В целях борьбы с распространением новой болезни власти рекомендуют делать прививки. Сейчас в стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что прошёл повторную вакцинацию.

«Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе ещё одну прививку — “Спутником Лайт”. Это уже называется ревакцинация», – сказал он накануне во время встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым. По его словам, у него «нормальное состояние, всё нормально».

Наряду с этим Путин заявил, что хочет принять участие в испытании назальной формы вакцины. В ответ на соответствующий вопрос президента Логунов отметил, что для этого необходимо подписать согласие. «Я подпишу. Договорились. Обязательно подпишу, можем сегодня это сделать», — сказал глава государства.

В ходе беседы Путин также отметил, что более 50 млн россиян привились вакциной «Спутник V», а в мире эту вакцину получили около 120 млн человек. Президент подчеркнул, что это «большой материал для анализа» эффективности этой прививки.

Напомним, что российский лидер сделал прививку первым компонентом вакцины от коронавируса 23 марта 2021 года, вторым — 14 апреля. В ходе прямой линии 30 июня он рассказал, что выбрал препарат «Спутник V».

Тем временем накануне стало известно, что в Японии «самоликвидировался» дельта-штамм COVID-19. Профессор японского Национального института генетикиИтуро Иноуэ пояснил: «Дельта-штамм в Японии был очень распространён и не допускал другие штаммы. Но по мере того, как мутации накапливались, он, в конечном итоге, “сломался” и больше не смог копировать себя».

При этом эксперты указывают на то, что в Японии вакцинированы более 75,7% жителей, кроме того, люди не забывают про меры профилактики — носят маски и соблюдают социальную дистанцию.

Как отмечает издание Japan Times, распространение дельта-штамма в стране привело к тому, что на протяжении почти трёх месяцев в Японии наблюдались рекордные для этой страны показатели заболеваемости COVID-19. В августе в отдельные дни выявлялось более 20 тыс. инфицированных (а на самом пике этой волны — более 25 тыс.). Сейчас же в сутки выявляют менее 200 случаев. 7 ноября в Японии впервые со 2 августа 2020 года не зарегистрировали ни одного летального исхода.

По материалам ТАСС, НТВ, RTVI, «Интерфакса», RT, сайта «Коронавирус», Japan Times