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Видеосолянка. 18.09.2021

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Видеосолянка. 18.09.2021


1. Про людей и войну.

Вышел второй сезон короткометражек неплохого цикла "Про людей и войну".


Артист.


Все возвращается


Свои


Яма


Фотограф


Письма


Отпуск

* * *

2. Взрыв номер один. Как Советский Союз стал атомной державой.



Взрыв Номер Один: как Советский Союз стал Атомной Державой. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
29 августа 1949 года случилось событие, о котором на первых порах знали только немногие посвященные. Зато оно повлияло на судьбы миллионов людей во всем мире. В Советском Союзе состоялось первое испытание атомного оружия. Всё прошло безукоризненно. Эта дата — одна из ключевых в нашей истории. Знак выхода на новый уровень развития цивилизации, на новый уровень могущества. В этот день настал конец атомной монополии Соединенных Штатов. Мир утратил однополярность. Конечно, и до семипалатинского взрыва Советский Союз был самостоятельным игроком в политические шахматы. Но только большая наука превратила нашу страну в настоящую сверхдержаву.

* * *

3. "Девятаев". О чем рассказал режиссер Тимур Бекмамбетов



Предлагаем вам режиссёрский разбор Галиной Щербой очередного фильма. На этот раз – это художественный фильм Тимура Бекмамбетова "Девятаев". О фильме сказано и написано много, но, думаем, что взгляд профессионального киношника на эту работу будет интересен.
Если коротко: Бекмамбетов, снимая "Девятаева, решил сделать своеобразный реванш за провал фильма "Бен-Гур". В "Девятаеве", как и в "Бен-Гуре" основная идея – это тема прощения врага. Своеобразную трактовку классического фильма в США не поняли и фильм провалился в прокате. Судя по кассовым сборам, в России идею "понять и простить" так же не приняли.

* * *

4. Кто убил Владимирский тракторный завод?



Фильм Александра Холодова и Андрея Дубровского «Кто убил Владимирца?» опубликован на youtube. История завода, ставшего международно известным в советское время и рухнувшего в новой экономической реальности России. Как предприятие, поставлявшее трактора в Канаду и Мексику, потеряло рынок, не запустило новые производства, неудачно прошло приватизацию и больше 20 лет умирало на глазах у всех, оставив после себя сотни гектаров руин

* * *

5. Лядов, Соловки – родина нашего страха



Клим Жуков о новом опусе Лядова про ужасы ГУЛАГа.На сей раз про Соловки.

Кстати, на тему недавнего поста про Сандармох https://colonelcassad.livejournal.com/7056993.html в связи с выходом книги Степанова и того самого Соловецкого этапа.
Важная ремарка от товарища https://glavsnab.livejournal.com/166565.html по поводу расстрела соловецкого этапа, кто именно там был и почему его пытаются приписать к Сандармоху.

* * *

6. Правда о раскулачивании и лжец Пивоваров.



Раскулачивание – одна из тем, которые раз за разом поднимают, пытаясь доказать преступность советской власти, которая якобы "сживала со свету самых работящих крестьян". Вот и Алексей Пивоваров и его "Редакция" выпустили давеча такую пожалейку на тему кулачества. Что ж, держите ответ. Кем в реальности были кулаки, почему их на самом деле не любили односельчане, что такое кулацкий террор, как, против кого и в каких масштабах он вершился, и, как Пивоваров и компания оправдывают людей, терроризировавших целые села и поставивших города СССР перед угрозой голода?

* * *

7. Золотое солнце над степью. 100 лет Монгольской народной революции.



11 июля 1921 года, после вступления в Ургу отрядов революционной армии была провозглашена новая власть. Красное знамя с золотым солнцем и луной взвилось над страной Чингисхана. Как происходило противоборство красного богатыря Сухэ-Батора и чёрного барона Унгерна? Чем Унгерн помог будущей власти и как его образ впоследствии освещался в советском кинематографе?
Где Маркс и где Монголия: как складывалось новая государственность и в чем были её особенности. Как маршал Сталин учил маршала Чойбалсана разбираться с врагами народа. Чем республика помогала СССР в Великой Отечественной и что такое монгольский ленд-лиз.
Что думал лидер Албании Энвер Ходжа о сочетании кобылиц и коммунизма при Цеденбале. О чем тот беседовал с опальным Вячеславом Молотовым. Русская «хозяйка Монголии» – Анастасия Филатова и ее судьба.
Об этих и других аспектах истории Монголии в XX веке в своей лекции рассказывает историк, автор книг в серии ЖЗЛ Андрей Дмитриев.

* * *

8. Геринг. Искусство лжи



Новая серия проекта «Долгий Нюрнберг». Егор Яковлев рассказывает о главном подсудимом – рейхсмаршале авиации и официальном преемнике Гитлера – Германе Геринге.
Что Геринг рассказал о подготовке нападения на СССР? Какие фрагменты его допроса вырезала советская цензура? И где он явно врал советскому обвинителю Роману Руденко?

* * *

9. 100 лет Перекопской победы.



19 июня 2021 года в Севастополе, в помещении Горкома КПРФ состоялась презентация первого печатного издания сборника.
Книга является сборником научных статей конференции “100 лет перекопской победы”. В выступлениях затрагиваются темы победы над Врангелем и окончания гражданской
войны, истории революции и гражданской войны на юге России – социокультурные предпосылки и последствия этих событий. Конференция проходила 14 ноября 2020 года. Инициаторами выступили члены и
сторонники крымской региональной организации Союза Марксистов, на базе историко-философского клуба “МаК”. Организаторами конференции были Ассоциация Марксистских Объединений, Севастопольское региональное объединение Российского
Философского Общества, при поддержке Симферопольского городского отделения КПРФ.

PS. Несколько материалов с этой конференции ранее уже выкладывал в блоге.

* * *

10. Турбоход "Советский Союз". Немецкая и советская биография.



В послевоенные годы на Дальневосточной морской линии (Приморье – Камчатка) 23 года стоял крупнейший пассажирский лайнер Союза, который имел такое же название, как и страна – «Советский Союз». Но его биография – поистине уникальна, ведь до войны этот лайнер принадлежал Германии и пережил как Веймарскую республику, так и Третий рейх. Конец войны он встретил потопленным на Балтике, но был поднят и передан СССР.

* * *

11. 28 танков в 7 рот по 13 штук.



Нестареющая классика математического юмора.

* * *

12. Остров сокровищ. Вымысел и реальность.



Историк Кирилл Назаренко о том, что в произведении Стивенсона "Остров сокровищ" является вымыслом, а что реальностью.

* * *

13.Рассекреченная история ковровских оружейников.



История разработки в 1940 году дискового магазина к пистолету- пулемету Дегтярёва:
Почему Сталин пригрозил ковровским оружейникам репрессиями, и искали ли чекисты на будущем ЗиДе банду вредителей.
Во многих книгах и справочниках по отечественному стрелковому оружию история пистолетов-пулеметов ППШ и ППД изложена достаточно подробно. Вопросу же создания для них магазина барабанного типа, который в официальных документах обычно называется дисковыми, уделяется 2–3 строки.
В Коврове, в техноцентре ОАО «ЗиД» (Завод имени Дегтярёва) в состоялась презентация выставки, на которой были представлены рассекреченные материалы Управления ФСБ по Владимирской области. Эти документы проливают свет на процесс разработки и внедрения в массовое производство в 1940 году на заводе № 2 имени Киркижа (ныне ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва») дискового магазина к пистолету-пулемету Дегтярёва, впоследствии применявшегося и на пистолете-пулемете Шпагина.

* * *

14. Пять причин успеха советской экономики и как она была разрушена.





О причинах невероятного темпа роста экономики СССР в 1929-1955 годы, и чему мы можем научиться у предков, расскажет заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр Галушка.

* * *

15. Дороги военной истории чемпиона мира по панкратиону и ветерана ГРУ Рамиса Терегулова.



Чемпион мира по панкратиону Рамис Терегулов, в рамках совместного проекта "Самарафильм" и Дома офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова, рассказал о своей службе в спецназе #ГРУ и боевых действиях в Чечне

PS. Всем читателям, кто присылает видео и другие материалы, партия и правительство выражают благодарность.




Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7069871.html
Метки: Видео, видеосолянка, гру, история, общество, политика, ссср
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