Видеосолянка 31.01.2020
17:45. 31 января 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Последняя январская видеосолянка.
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1. Геополитический прогноз 2020
Инерционный прогноз от Caspian Report на 2020-й год для Европы и Дальнего Востока.
В целом, прогноз построен на том, что текущие тенденции будут развиваться плюс-минус также, как они идут, но думается, скорость изменений будет куда выше.
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2. Россия-2050
Документальный фильм о проблемах демографии в России на текущем этапе и в среднесрочной перспективе.
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3. Боливия. Правый реванш.
Почему боливийские социалисты потерпели поражения во время фашистского переворота в Боливии и почему они не смогли оказать должного сопротивления.
Рассказывает Харламенко.
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4. Японцы о российской внутренней политике.
Передача с японского ТВ, где обсуждают внутреннюю российскую политику и недавние поправки по изменению Конституции, а также замену Медведева на Мишустина.
Так сказать, японский взгляд.
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5. Как Либерия доминирует в международном морском судоходстве
О том, как задрыпанная африканская страна является одним из "мировых лидеров" в международном морском судоходстве.
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6. Дудь, Колыма и расстрельная тюрьма Серпантинка
Если бы расстрельной тюрьмы "Серпантинка" не было, ее следовало бы придумать.
Пока не открыты все архивы, мы имеем право на любые предположения (с) известный лагерный стукач
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7. О съемке фильмов "Время собирать цветы" и "Волга в огне"
О съемках с помощью краудфандинга новых фильмов посвященных Первой мировой войне и Великой Отечественной Войне.
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8. Новая граница СССР. 1939-1940
Историки Егор Яковлев и Алексей Исаев рассматривают военное значение новых границ СССР после 1939 года.
За судьбу Польши разумеется переживать не стоит.
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9. Коричневая мораль или неудобная правда
Подробный и дотошный разбор русофобской клюквы из недавней Call of Duty: Modern Warfare.
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10. Про философа Ивана Ильина
Про популярного в российских элитах философа Ивана Ильина и его коричневую сторону, о которой на федеральных каналах, где ему периодически поют дифирамбы, предпочитают умалчивать.
Раскладывают на запчасти Клим Жуков и Реми Мейснер.
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11. Новый способ повышения нефтедобычи
По следам аналогичных мероприятий на транспорте.
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12. Парад для одного ветерана.
В Смоленской области для ветерана войны местный Следственный Комитет организовал военный парад прямо у его подъезда.
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13. Военный парад в Индии с комментариями профессионала.
Демонстрация мощи индийских вооруженных сил.
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14. Недооцененный Стоунер.
О мытарствах создателя M-16 Юджина Стоунера в ранние годы его творчесткой деятельности на ниве создания стрелкового оружия.
Примечательно, что некоторые его разработки 50х годов нашли свое воплощение лишь в "нулевых".
Партия и правительство как обычно выражают благодарность с занесением в личное дело.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5607338.html