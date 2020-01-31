Видеосолянка 31.01.2020

1. Геополитический прогноз 2020

2. Россия-2050

3. Боливия. Правый реванш.

4. Японцы о российской внутренней политике.

5. Как Либерия доминирует в международном морском судоходстве

6. Дудь, Колыма и расстрельная тюрьма Серпантинка

7. О съемке фильмов "Время собирать цветы" и "Волга в огне"

8. Новая граница СССР. 1939-1940

9. Коричневая мораль или неудобная правда

10. Про философа Ивана Ильина

11. Новый способ повышения нефтедобычи

12. Парад для одного ветерана.

13. Военный парад в Индии с комментариями профессионала.

14. Недооцененный Стоунер.

Последняя январская видеосолянка.* * *Инерционный прогноз от Caspian Report на 2020-й год для Европы и Дальнего Востока.В целом, прогноз построен на том, что текущие тенденции будут развиваться плюс-минус также, как они идут, но думается, скорость изменений будет куда выше.* * *Документальный фильм о проблемах демографии в России на текущем этапе и в среднесрочной перспективе.* * *Почему боливийские социалисты потерпели поражения во время фашистского переворота в Боливии и почему они не смогли оказать должного сопротивления.Рассказывает Харламенко.* * *Передача с японского ТВ, где обсуждают внутреннюю российскую политику и недавние поправки по изменению Конституции, а также замену Медведева на Мишустина.Так сказать, японский взгляд.* * *О том, как задрыпанная африканская страна является одним из "мировых лидеров" в международном морском судоходстве.* * *Если бы расстрельной тюрьмы "Серпантинка" не было, ее следовало бы придумать.Пока не открыты все архивы, мы имеем право на любые предположения (с) известный лагерный стукач* * *О съемках с помощью краудфандинга новых фильмов посвященных Первой мировой войне и Великой Отечественной Войне.* * *Историки Егор Яковлев и Алексей Исаев рассматривают военное значение новых границ СССР после 1939 года.За судьбу Польши разумеется переживать не стоит.* * *Подробный и дотошный разбор русофобской клюквы из недавней Call of Duty: Modern Warfare.* * *Про популярного в российских элитах философа Ивана Ильина и его коричневую сторону, о которой на федеральных каналах, где ему периодически поют дифирамбы, предпочитают умалчивать.Раскладывают на запчасти Клим Жуков и Реми Мейснер.* * *По следам аналогичных мероприятий на транспорте.* * *В Смоленской области для ветерана войны местный Следственный Комитет организовал военный парад прямо у его подъезда.* * *Демонстрация мощи индийских вооруженных сил.* * *О мытарствах создателя M-16 Юджина Стоунера в ранние годы его творчесткой деятельности на ниве создания стрелкового оружия.Примечательно, что некоторые его разработки 50х годов нашли свое воплощение лишь в "нулевых".Партия и правительство как обычно выражают благодарность с занесением в личное дело.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5607338.html