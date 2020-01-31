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Видеосолянка 31.01.2020

17:45. 31 января 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Последняя январская видеосолянка.


* * *

1. Геополитический прогноз 2020





Инерционный прогноз от Caspian Report на 2020-й год для Европы и Дальнего Востока.
В целом, прогноз построен на том, что текущие тенденции будут развиваться плюс-минус также, как они идут, но думается, скорость изменений будет куда выше.

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2. Россия-2050



Документальный фильм о проблемах демографии в России на текущем этапе и в среднесрочной перспективе.

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3. Боливия. Правый реванш.



Почему боливийские социалисты потерпели поражения во время фашистского переворота в Боливии и почему они не смогли оказать должного сопротивления.
Рассказывает Харламенко.

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4. Японцы о российской внутренней политике.



Передача с японского ТВ, где обсуждают внутреннюю российскую политику и недавние поправки по изменению Конституции, а также замену Медведева на Мишустина.
Так сказать, японский взгляд.

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5. Как Либерия доминирует в международном морском судоходстве



О том, как задрыпанная африканская страна является одним из "мировых лидеров" в международном морском судоходстве.

* * *

6. Дудь, Колыма и расстрельная тюрьма Серпантинка



Если бы расстрельной тюрьмы "Серпантинка" не было, ее следовало бы придумать.
Пока не открыты все архивы, мы имеем право на любые предположения (с) известный лагерный стукач

* * *

7. О съемке фильмов "Время собирать цветы" и "Волга в огне"



О съемках с помощью краудфандинга новых фильмов посвященных Первой мировой войне и Великой Отечественной Войне.

* * *

8. Новая граница СССР. 1939-1940



Историки Егор Яковлев и Алексей Исаев рассматривают военное значение новых границ СССР после 1939 года.
За судьбу Польши разумеется переживать не стоит.

* * *

9. Коричневая мораль или неудобная правда



Подробный и дотошный разбор русофобской клюквы из недавней Call of Duty: Modern Warfare.

* * *

10. Про философа Ивана Ильина



Про популярного в российских элитах философа Ивана Ильина и его коричневую сторону, о которой на федеральных каналах, где ему периодически поют дифирамбы, предпочитают умалчивать.
Раскладывают на запчасти Клим Жуков и Реми Мейснер.

* * *

11. Новый способ повышения нефтедобычи



По следам аналогичных мероприятий на транспорте.

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12. Парад для одного ветерана.



В Смоленской области для ветерана войны местный Следственный Комитет организовал военный парад прямо у его подъезда.

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13. Военный парад в Индии с комментариями профессионала.



Демонстрация мощи индийских вооруженных сил.

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14. Недооцененный Стоунер.



О мытарствах создателя M-16 Юджина Стоунера в ранние годы его творчесткой деятельности на ниве создания стрелкового оружия.
Примечательно, что некоторые его разработки 50х годов нашли свое воплощение лишь в "нулевых".

Партия и правительство как обычно выражают благодарность с занесением в личное дело.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5607338.html

Метки: Видео, видеосолянка, история, политика

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