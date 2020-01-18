Видеосолянка 18.01.2020

1. Война США с Ираном. Простой победы не будет

2. Геополитика Южно-Китайского моря

3. О родственниках Егора Жукова

4. Все погибшие будут опознаны

5. Нужны ли танки в городе?

6. Летчик Су-24

7. Правда о штрафниках

8. О гибели Помпей в XVII веке

9. О переговорах Британской Империи и Третьего Рейха

10. Советский компьютер "Электрониа БК-0010"

Январская видеосолянка из накопившихся видео присланных читателями* * *О раскладе сил и столкновении интересов различных государств в Южно-Китайском море, а также об актуальных китайских амбициях, которые столь сильно напрягают США.* * *О бэкграунде одного из недавних кумиров либеральной оппозиции Егоре Жукове через призму связей его отца.* * *О том как ведутся работы по опознанию людей погибших на Донбассе с 2014 года после начала агрессии Украины против ДНР. Как ведется опознание, как освидетельствуют, как помогают родственникам, как собирают информацию о пропавших без вести и так далее. Обещают, что рано или поздно вопрос с неопознанными погибшими (в основном это люди погибшие в 2014 году).* * *Об актуальности использования танков в городских боях.* * *Гвардии майор Геннадий Шейкин отвечает на вопросы о Су-24.* * *Воспоминания командира штрафного батальона Александра Пыльцына о том, что на самом деле представляли из себя штрафбаты, в которых он воевал 1,5 года.* * *Наглядный разбор от археолога Бутягина баек про то, что историки все врут, а на самом деле Помпеи были уничтожены при извержении Везувия в XVII веке. Попутно Бутягин рассказывает о последних достижениях в инструментарии современных археологов.* * *О переговорах Третьего Рейха и Британской Империи предшествовавших началу второй мировой войны.* * *Обзор советского персонального компьютера "Электроника БК-0010" выпускавшегося с 1985 по 1993-й год.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5576433.html