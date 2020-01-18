Видеосолянка 18.01.2020
09:48. 18 января 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Январская видеосолянка из накопившихся видео присланных читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды".
1. Война США с Ираном. Простой победы не будет
В 2002 году Пентагон уже провел колоссальные учения моделирующие войну с Ираном. США были разгромлены.
Millennium Challenge 2002 – военные учения стоимостью 235 миллионов долларов США, в которыt были вовлечены все роды войск США. 13 500 человек участвовали в самых реалистичных военных учениях, когда-либо проводившихся до этого времени. Практически сразу после вторжения в Афганистан и перед началом операции «Иракская свобода» в 2003 году эти учения явно предназначались для проверки нового видения Пентагоном войны против ближневосточного противника. Иран стал противником, на базе которого были смоделированы оппозиционные силы.
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2. Геополитика Южно-Китайского моря
О раскладе сил и столкновении интересов различных государств в Южно-Китайском море, а также об актуальных китайских амбициях, которые столь сильно напрягают США.
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3. О родственниках Егора Жукова
О бэкграунде одного из недавних кумиров либеральной оппозиции Егоре Жукове через призму связей его отца.
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4. Все погибшие будут опознаны
О том как ведутся работы по опознанию людей погибших на Донбассе с 2014 года после начала агрессии Украины против ДНР. Как ведется опознание, как освидетельствуют, как помогают родственникам, как собирают информацию о пропавших без вести и так далее. Обещают, что рано или поздно вопрос с неопознанными погибшими (в основном это люди погибшие в 2014 году).
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5. Нужны ли танки в городе?
Об актуальности использования танков в городских боях.
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6. Летчик Су-24
Гвардии майор Геннадий Шейкин отвечает на вопросы о Су-24.
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7. Правда о штрафниках
Воспоминания командира штрафного батальона Александра Пыльцына о том, что на самом деле представляли из себя штрафбаты, в которых он воевал 1,5 года.
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8. О гибели Помпей в XVII веке
Наглядный разбор от археолога Бутягина баек про то, что историки все врут, а на самом деле Помпеи были уничтожены при извержении Везувия в XVII веке. Попутно Бутягин рассказывает о последних достижениях в инструментарии современных археологов.
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9. О переговорах Британской Империи и Третьего Рейха
О переговорах Третьего Рейха и Британской Империи предшествовавших началу второй мировой войны.
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10. Советский компьютер "Электрониа БК-0010"
Обзор советского персонального компьютера "Электроника БК-0010" выпускавшегося с 1985 по 1993-й год.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5576433.html