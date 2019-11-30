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Видеосолянка 30.11.2019

16:59. 30 ноября 2019 122 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Из накопившихся видео присланных читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды".


1. Сирийские трудности.



Обзор некоторых проблем, с которыми сталкивается РФ в Северо-Восточной Сирии.

* * *

2. Полярный шелковый путь



Об успехах и проблемах сотрудничества РФ и Китая в Арктике.

* * *

3. Американская база ПРО в Румынии.



Немного видео изнутри американской базы ПРО. Американцы продолжают утверждать (для наивных дурачков), что это база не направлена против интересов России.

* * *

4. Пресс-конференция Зубкова



Для полноты картины. Пресс-конференция владельца парка "Тайган" Зубкова по поводу недавнего выступления Аксенова

* * *
5. Как убить АК-103.



Что будет с АК-103 при длительной безостановочной стрельбе очередями.После 1400 выстрелов автомат все еще стрелял, хотя ствол уже имел признаки деформации.
Не забудьте поставить лайк под видео – как только авторы соберут 25тыс. лайков, они проделают тоже самое, но с куда как большим кол-вом патронов.

* * *

6. Фильм о Лидии Литвяк.



О том, как продвигаются съемки фильма о легендарной летчице Лидии Литвяк от авторов "28 панфиловцев".
Как снимают кабину Як-1.

* * *

7. Изнанка КВН



Известный автор шуток для команд КВН Алексей Екс в большом интервью рассказывает массу интересных подробностей об изнанке КВН.

* * *

8. Поход Гитлера за Кавказской нефтью.



Историк Алексей Исаев о летней кампании вермахта 1942 года на Кавказе.

* * *

9. Реклама конфет "Каркунов"



Как верно подметил Даня Кузьмичев, реклама получилась разжигающей. Избранные комментарии в ЖЖ у Дани https://dahr-blog.livejournal.com/1423593.html

* * *

10. О космосе, науке и кино



Астрофизик Сергей Попов рассказывает об исследовании космоса, научных достижениях последних лет, а также о том, как все это показывают в кино.
Очень ламповый рассказ.

Партия и правительство выражают благодарность регулярным поставщикам рубрики "Видеосолянка".

PS. Плюс свеженькое до кучи. Хуситы вчера завалили саудовский "Апач".




Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5464590.html

Метки: Видео, история, кино, классовая борьба, космос, нато, политика, Россия, румыния, сирия, США

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