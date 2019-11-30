Видеосолянка 30.11.2019
16:59. 30 ноября 2019 122 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из накопившихся видео присланных читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды".
1. Сирийские трудности.
Обзор некоторых проблем, с которыми сталкивается РФ в Северо-Восточной Сирии.
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2. Полярный шелковый путь
Об успехах и проблемах сотрудничества РФ и Китая в Арктике.
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3. Американская база ПРО в Румынии.
Немного видео изнутри американской базы ПРО. Американцы продолжают утверждать (для наивных дурачков), что это база не направлена против интересов России.
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4. Пресс-конференция Зубкова
Для полноты картины. Пресс-конференция владельца парка "Тайган" Зубкова по поводу недавнего выступления Аксенова
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5. Как убить АК-103.
Что будет с АК-103 при длительной безостановочной стрельбе очередями.После 1400 выстрелов автомат все еще стрелял, хотя ствол уже имел признаки деформации.
Не забудьте поставить лайк под видео – как только авторы соберут 25тыс. лайков, они проделают тоже самое, но с куда как большим кол-вом патронов.
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6. Фильм о Лидии Литвяк.
О том, как продвигаются съемки фильма о легендарной летчице Лидии Литвяк от авторов "28 панфиловцев".
Как снимают кабину Як-1.
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7. Изнанка КВН
Известный автор шуток для команд КВН Алексей Екс в большом интервью рассказывает массу интересных подробностей об изнанке КВН.
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8. Поход Гитлера за Кавказской нефтью.
Историк Алексей Исаев о летней кампании вермахта 1942 года на Кавказе.
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9. Реклама конфет "Каркунов"
Как верно подметил Даня Кузьмичев, реклама получилась разжигающей. Избранные комментарии в ЖЖ у Дани https://dahr-blog.livejournal.com/1423593.html
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10. О космосе, науке и кино
Астрофизик Сергей Попов рассказывает об исследовании космоса, научных достижениях последних лет, а также о том, как все это показывают в кино.
Очень ламповый рассказ.
Партия и правительство выражают благодарность регулярным поставщикам рубрики "Видеосолянка".
PS. Плюс свеженькое до кучи. Хуситы вчера завалили саудовский "Апач".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5464590.html