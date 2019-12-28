Главная » Мировоззрение, Творчество

Видеосолянка 28.12.2019

13:46. 28 декабря 2019 123 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Последняя в этом году видеосолянка.
В текущую вошли видео присланные читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды" во второй половине декабря.



1. Катастрофа в Шереметьево. Реконструкция.



Реконструкция страшной катастрофы в Шереметьево весной этого года.
Как установило недавно следствие, основной причиной стала ошибка пилота при совершении посадки.

* * *

2. Обратная сторона "Эльдорадо"



Очень познавательное видео о торговой сети электроники "Эльдорадо".
Как обычно, ценность подобных роликов в том, что эта работа показана изнутри.

* * *

3. MH-17: В поисках истины.



Разбор основных версий гибели малазийского "Боинга" на Донбассе летом 2014 года.
Хотя многие аргументы давно знакомы, встретилось и кое-что новое.


* * *

4. Как бедные люди выживают США.



Большой сюжет DW о жизни бедноты в США. Примечателен ролик тем, что DW сложно обвинить в прокоммунистических позициях, показывает реальную жизнь американской бедноты.
Один минус – ролик на английском с английскими субтитрами.

* * *

5. Интервью с Владимиром Бушиным.







Одно из последних интервью Владимира Бушина, которое брал военный историк Баир Иринчеев весной этого года.
Оцените ясность мысли в 95 лет.

* * *

6. Плохой Сигнал. Дудь, Колыма и снова мороженщица.



Очередной отличный обзор от Егора Тубуса на тему Дудя, Колымы, музея ГУЛАГа и "вот этого всего".
С музеем "истории" ГУЛАГа отлично получилось.
Про сам музей смотри тут https://colonelcassad.livejournal.com/5234073.html

* * *

7. О съемках фильма "Волга в огне"



Как работают в архивах для съемок фильма "Волга в огне". 
Техника конечно выглядит очень ретро.
О том, что за фильм можно почитать здесь https://planeta.ru/campaigns/volga-v-ogne-post (при желании, можно поддержать работу рублем)

* * *

8. Военный парад и демонстрация 1935 года в цвете.



Цветная хроника военного парада и демонстрации в Москве на Красной Площади 1935 года.

* * *

9. Правнук Сталина Яков Джугашвили. О Сталине и сталинизме.







Правнук Сталина рассказывает о своем отношении к своему великому предку, о современном сталинизме, антисоветизме и русофобии.

* * *

10. Архивная революция. Алексей Исавев о Сталинградской битве.



Военный историк Алексей Исаев разбирает узловые моменты Сталинградской битвы связанные с обороной города, контрнаступлением советских войск, попытками вермахта деблокировать окруженную 6-ю армию Паулюса и последующую гибель сталинградского котла.

* * *

11. Евгений Баженов и Сарик Андреасан: О кино и не только.



Весьма внезапная коллаборация Евгения Баженова и Сарика Андреасяна на тему актуального состояния отечественного кино.
И этим тема беседы не исчерпывается. По итогам просмотра даже несколько улучшил отношение к Андреасяну, хотя фильмы у него все равно плохие.

* * *

12. Звездные войны. Японская театральная версия.



"Звездные войны" в постановке японского театра. Фильм был настолько плох, что японцы никак не могли бы его испортить своей постановкой, наоборот, получилось весьма оригинально, хотя в целом это скорее забавный треш.

* * *

13. Фрэнк Андервуд поздравляет с новым годом.



Новогоднее поздравление от Фрэнка Андервуда.
С актера в этом году, кстати, сняли обвинения в домогательствах. Но испорченную карьеру уже не вернуть.

* * *

Партия и правительство как обычно выражают благодарность поставщикам годного контента.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5523724.html

Метки: Видео, видеосолянка

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Видеосолянка 30.11.2019
... выражают благодарность регулярным поставщикам рубрики "Видеосолянка".PS. Плюс свеженькое до кучи...
Видеосолянка 02.11.2019
За последнее время очень много накопилось различных неплохих и интересных видео-материалов.Чтобы не плодить огромное кол-во постов, даю оптовой поставкой, чтобы было чем занять себя на выходных.1. Челюсть КоролеваВ современном мире образ Сергея Павловича ...
Видеосолянка. 10.11.2019
Из накопившихся за неделю видео на политическую и историческую тематику.В силу возросшего кол-ва интересного видео-контента, полагаю, что по выходным эта рубрика теперь будет регулярной.1. Как на самом деле живет Северная Корея.О реалиях жизни в стране ...
Видеосолянка. 16.11.2019
Интересные и познавательные видео накопившиеся за неделю, которые могу рекомендовать к просмотру.1. Ультраправый переворот в Боливии.Достаточно толковый объемный разбор причин фашистского переворота в Боливии.Рассматриваются как действия противников ...
Видеосолянка. 20.11.2019
Из накопившихся видео присланных читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды".1. Африка в эпоху противостояния великих державРазбор текущих тенденций передела сфер влияния в Африке.* * *2. ВВС Израиля против С-400.Разбор недавнего фейка про превозмогание ...
Видеосолянка. 25.11.2019
Из накопившегося видео за прошлую неделю, присланных читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды",1. На грани фолаОб усилиях США и западных ТНК по дестабилизации различных стран.* * *2. Эво Моралес о причинах переворота в Боливии.Достаточно большое интервью...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)