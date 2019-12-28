Видеосолянка 28.12.2019
13:46. 28 декабря 2019 123 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Последняя в этом году видеосолянка.
В текущую вошли видео присланные читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды" во второй половине декабря.
1. Катастрофа в Шереметьево. Реконструкция.
Реконструкция страшной катастрофы в Шереметьево весной этого года.
Как установило недавно следствие, основной причиной стала ошибка пилота при совершении посадки.
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2. Обратная сторона "Эльдорадо"
Очень познавательное видео о торговой сети электроники "Эльдорадо".
Как обычно, ценность подобных роликов в том, что эта работа показана изнутри.
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3. MH-17: В поисках истины.
Разбор основных версий гибели малазийского "Боинга" на Донбассе летом 2014 года.
Хотя многие аргументы давно знакомы, встретилось и кое-что новое.
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4. Как бедные люди выживают США.
Большой сюжет DW о жизни бедноты в США. Примечателен ролик тем, что DW сложно обвинить в прокоммунистических позициях, показывает реальную жизнь американской бедноты.
Один минус – ролик на английском с английскими субтитрами.
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5. Интервью с Владимиром Бушиным.
Одно из последних интервью Владимира Бушина, которое брал военный историк Баир Иринчеев весной этого года.
Оцените ясность мысли в 95 лет.
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6. Плохой Сигнал. Дудь, Колыма и снова мороженщица.
Очередной отличный обзор от Егора Тубуса на тему Дудя, Колымы, музея ГУЛАГа и "вот этого всего".
С музеем "истории" ГУЛАГа отлично получилось.
Про сам музей смотри тут https://colonelcassad.livejournal.com/5234073.html
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7. О съемках фильма "Волга в огне"
Как работают в архивах для съемок фильма "Волга в огне".
Техника конечно выглядит очень ретро.
О том, что за фильм можно почитать здесь https://planeta.ru/campaigns/volga-v-ogne-post (при желании, можно поддержать работу рублем)
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8. Военный парад и демонстрация 1935 года в цвете.
Цветная хроника военного парада и демонстрации в Москве на Красной Площади 1935 года.
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9. Правнук Сталина Яков Джугашвили. О Сталине и сталинизме.
Правнук Сталина рассказывает о своем отношении к своему великому предку, о современном сталинизме, антисоветизме и русофобии.
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10. Архивная революция. Алексей Исавев о Сталинградской битве.
Военный историк Алексей Исаев разбирает узловые моменты Сталинградской битвы связанные с обороной города, контрнаступлением советских войск, попытками вермахта деблокировать окруженную 6-ю армию Паулюса и последующую гибель сталинградского котла.
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11. Евгений Баженов и Сарик Андреасан: О кино и не только.
Весьма внезапная коллаборация Евгения Баженова и Сарика Андреасяна на тему актуального состояния отечественного кино.
И этим тема беседы не исчерпывается. По итогам просмотра даже несколько улучшил отношение к Андреасяну, хотя фильмы у него все равно плохие.
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12. Звездные войны. Японская театральная версия.
"Звездные войны" в постановке японского театра. Фильм был настолько плох, что японцы никак не могли бы его испортить своей постановкой, наоборот, получилось весьма оригинально, хотя в целом это скорее забавный треш.
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13. Фрэнк Андервуд поздравляет с новым годом.
Новогоднее поздравление от Фрэнка Андервуда.
С актера в этом году, кстати, сняли обвинения в домогательствах. Но испорченную карьеру уже не вернуть.
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Партия и правительство как обычно выражают благодарность поставщикам годного контента.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5523724.html