Видеосолянка. 03.02.2020

1. Горбачев. Я не виноват!

2. "Опасные действия" русского спутника "Космос 2542"

3. "От гигиены в Телеграме до мобилизации"

4. "Голем Слуги Народа"

5. Китаянка о Поклонской и Ленине.

6. Андрей „Ягуарович“ Вышинский — демиург сталинского миропорядка

7. Как коммунисты спасли Россию от интервенции

8. "АУЕ"

9. "Азовский лагерь смерти". Гражданская война на Дону.

10. Засекреченная операция "Марс"

Задержавшаяся из-за Идлиба видеосолянка.К недавнему дню рождения одного из самых мерзотных правителей страны в нашей истории.* * *О том, какие американские цели преследует на орбите столь досаждающий американцам отечественный спутник.* * *Интервью с первым заместителем министра информации ДНР Даниилом Безсоновым (позывной "Гудвин")* * *Документальный фильм производства ДНР о Зеленском и "Слуге народа".Понятное дело, что это часть информационной войны, но интересная фактура присутствует.* * *Дискуссия китаянки с Поклонской о Ленине.* * *Писатель Андрей Дмитриев о личности самого знаменитого прокурора Сталинской эпохи.* * *О роли коммунистов в победе над иностранной интервенцией в годы Гражданской войны.* * *Дипломный фильм посвященный гнилому явлению АУЕ, которое буйный цветом расцвело в современной России.* * *О концентрационном лагере для пленных красноармейцев в Азове в годы гражданской войны.Концлагерь был создан в январе 1919 года.* * *Военный историк Алексей Исаев о различных мифах ходящих вокруг операции "Марс" на Ржевском выступе и ее связи с Сталинградской битвой.И для информации прицепом.Смертность от коронавируса в зависимости от возраста.В общем, не надо рисковать и лишний раз выходить в места массового скопления людей – лучше посмотреть видеосолянку!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5682392.html