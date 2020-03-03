Видеосолянка. 03.02.2020
17:49. 3 марта 2020 100 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Задержавшаяся из-за Идлиба видеосолянка.
1. Горбачев. Я не виноват!
К недавнему дню рождения одного из самых мерзотных правителей страны в нашей истории.
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2. "Опасные действия" русского спутника "Космос 2542"
О том, какие американские цели преследует на орбите столь досаждающий американцам отечественный спутник.
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3. "От гигиены в Телеграме до мобилизации"
Интервью с первым заместителем министра информации ДНР Даниилом Безсоновым (позывной "Гудвин")
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4. "Голем Слуги Народа"
Документальный фильм производства ДНР о Зеленском и "Слуге народа".
Понятное дело, что это часть информационной войны, но интересная фактура присутствует.
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5. Китаянка о Поклонской и Ленине.
Дискуссия китаянки с Поклонской о Ленине.
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6. Андрей „Ягуарович“ Вышинский — демиург сталинского миропорядка
Писатель Андрей Дмитриев о личности самого знаменитого прокурора Сталинской эпохи.
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7. Как коммунисты спасли Россию от интервенции
О роли коммунистов в победе над иностранной интервенцией в годы Гражданской войны.
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8. "АУЕ"
Дипломный фильм посвященный гнилому явлению АУЕ, которое буйный цветом расцвело в современной России.
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9. "Азовский лагерь смерти". Гражданская война на Дону.
О концентрационном лагере для пленных красноармейцев в Азове в годы гражданской войны.
Концлагерь был создан в январе 1919 года.
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10. Засекреченная операция "Марс"
Военный историк Алексей Исаев о различных мифах ходящих вокруг операции "Марс" на Ржевском выступе и ее связи с Сталинградской битвой.
И для информации прицепом.
Смертность от коронавируса в зависимости от возраста.
В общем, не надо рисковать и лишний раз выходить в места массового скопления людей – лучше посмотреть видеосолянку!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5682392.html