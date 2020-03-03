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Видеосолянка. 03.02.2020

17:49. 3 марта 2020 100 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Задержавшаяся из-за Идлиба видеосолянка.

1. Горбачев. Я не виноват!



К недавнему дню рождения одного из самых мерзотных правителей страны в нашей истории.

* * *

2. "Опасные действия" русского спутника "Космос 2542"



О том, какие американские цели преследует на орбите столь досаждающий американцам отечественный спутник.

* * *

3. "От гигиены в Телеграме до мобилизации"



Интервью с первым заместителем министра информации ДНР Даниилом Безсоновым (позывной "Гудвин")

* * *

4. "Голем Слуги Народа"



Документальный фильм производства ДНР о Зеленском и "Слуге народа".
Понятное дело, что это часть информационной войны, но интересная фактура присутствует.

* * *

5. Китаянка о Поклонской и Ленине.



Дискуссия китаянки с Поклонской о Ленине.

* * *

6. Андрей „Ягуарович“ Вышинский — демиург сталинского миропорядка



Писатель Андрей Дмитриев о личности самого знаменитого прокурора Сталинской эпохи.

* * *

7. Как коммунисты спасли Россию от интервенции



О роли коммунистов в победе над иностранной интервенцией в годы Гражданской войны.

* * *

8. "АУЕ"



Дипломный фильм посвященный гнилому явлению АУЕ, которое буйный цветом расцвело в современной России.

* * *

9. "Азовский лагерь смерти". Гражданская война на Дону.



О концентрационном лагере для пленных красноармейцев в Азове в годы гражданской войны.
Концлагерь был создан в январе 1919 года.

* * *

10. Засекреченная операция "Марс"



Военный историк Алексей Исаев о различных мифах ходящих вокруг операции "Марс" на Ржевском выступе и ее связи с Сталинградской битвой.

И для информации прицепом.
Смертность от коронавируса в зависимости от возраста.



В общем, не надо рисковать и лишний раз выходить в места массового скопления людей – лучше посмотреть видеосолянку!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5682392.html

Метки: видеосолянка, история, политика, юмор

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