Но по зову царя Петра Алексеевича, который из-за бурных событий его детства не получил полноценного русского воспитания и стал поклонником всего западного, в «Россию молодую» явились немецкие академики. Их стараниями, хотя они даже не выучили русский язык, чтобы изучить летописи, была написана «правдивая история земли Русской».

Не заинтересованные в продвижении «классической» версии истории (в интересах германо-романского, англосаксонского мира) исследователи утверждают, что ещё три столетия назад об этом никто не знал. Восточные и западные историографы выводили русский род от библейского родоначальника Иафета и от внука Ноя Скифа, от Руса, от древних князей Скифа, Славена и Венда (Вандала). То есть русы-русские были как минимум одним из самых древних народов планеты.

На Западе уверены, что Русь основали шведы, что они построили Новгород, Полоцк, Киев и другие города на землях «дикарей, которые молились пням» . Что Русь была колонией викингов, германцев и скандинавов, что шведская династия правила русскими землями вплоть до Смутного времени.

Байер, Миллер и Шлёцер заложили фундамент «классической академической» исторической школы в России. В её русле создавали свои многотомные труды Николай Михайлович Карамзин и Сергей Михайлович Соловьёв, и их многочисленные последователи. Они подхватили идею, что русские «неисторический» народ, что русское государство, религию, культуру и письменность создали иностранцы.

В условиях, когда в России Романовых в XVIII – начале XX вв. в среде российской элиты преобладал немецкий, французский и английский языки, а также европейская культура, эта школа тут же завоевала доминирующие позиции.

Исследования Михаила Ломоносова, Василия Татищева, Егора Классена, Тадеуша Воланского, Юрия Венелина, Александра Вельтмана и других авторов, которые отмечали древнейшие корни славян и русов и заложили основы русской (славянской) исторической школы, замалчивались, подвергались мощной информационной атаке.

В целом ничего не изменилось и в настоящее время.

Авторы, которые находят тысячи русских следов (в археологии, антропологии, лингвистике, топонимике и пр.), то есть там, где их, согласно официальной версии, никогда не было (к примеру, в Северной и Западной Европе, на Ближнем Востоке), тут же подвергаются очернению и забвению, их обвиняют в дилетантизме, «незнании основ» истории, псевдонаучном подходе и прочем.

Один из ярких примеров – Михаил Задорнов, который стал поднимать вопросы происхождения славян-русов, древности русского языка, который существовал задолго до появления английского, немецкого или французского.



Благодаря своей большой популярности, Задорнов делал огромное дело, пробуждая в русских историческую, генетическую память.



Не удивительно, что он встретил мощное информационное сопротивление, так как вопрос русской истории и языка – это вопрос большой игры на планете Земля и геополитики.



Врагам русского мира и народа нужно скрыть правду, иначе русские, осознав своё подлинное место в мировой истории, станут практически непобедимыми и бросят вызов нынешнему глобальному (западному) проекту порабощения человечества.

Западникам нужно показать «дикость и неразумность» славян-русских. Обеспечить концептуальное, идеологическое право западных хозяев осуществлять «культурно-гуманитарную» гегемонию над Россией. А в перспективе – полностью решить «русский вопрос».

Норманизм

Норманисты рассуждают просто: Пётр I пригласил немцев и прочих западников, чтобы вытащить Россию из тьмы невежества, просветить «русских дикарей», приобщить россиян к европейской цивилизации.



Значит – так было и во времена Рюрика и Вещего Олега, когда славянские аборигены пригласили к себе «просвещённых» шведов или германцев? В общем, русские – это индейцы Америки, а германцы – просветители и цивилизаторы.

Информационная диверсия прошла на ура.

Вся Европа (а за ней и мир) приняла факт, что шведские (германские) викинги пришли в «дикие» русские земли и создали русскую державу.



Вот и ныне в популярном и весьма красивом канадско-ирландском сериале «Викинги» рассказывают, что Рюрик, Олег Вещий, Аскольд и Игорь – представители скандинавской династии, которые правят русами. При этом одновременно внедряются мифы о тождестве русов и тюрков-монголов (именно так выглядят русские в сериале).



О том, что при Олеге уже господствует христианство, и русские собираются «искоренять язычество» на Севере Европы, хотя русы в это время сами славили Перуна и Велеса.

Легенда была красивой и понятной Европе.

Ведь пришли в Англию викинги и основали королевства среди бриттов, скоттов и саксов. А ещё раньше пришли англы и саксы и покорили «неразумных» кельтов.



Во Франкию-Францию пришёл варяг-викинг Ролло с дружиной и основал герцогство Нормандия, стал основателем нормандской династии. На Сицилию пришёл варяг Роже (Руссиеро-Рус) и стал основателем княжества Сицилийского.

Как тут удивляться, что и на Русь пришли норманнские цивилизаторы? Что первыми правителями русских княжеств были норманнские конунги? Хотя известно, что «норманн» – это не этноним, а географический термин – «северный человек».

И на самом деле пришли. Варягов позвали, они и пришли. Но не как чужаки, «шведы германского племени», а свои, родственники. Иначе русская история была совершенно иной. Хроники писали бы западные хронисты, «шведы» оставили бы названия городов, имена княжеских и боярских семей, сохранились бы остатки их языка и пр.



К тому же дело в том, что «немцев» и «шведов» в это время просто не было, как и немецкого и шведского языка!

Кто пришёл на Русь?

Русские письменные источники говорят совершенно определённо:

«Русь, Словени и Чудь реша … и послаша за море к Варягом, к Руси; сице бо звахоу Варягы с Русью, яко и сеи дроузеи зовутся Свен, Оурмане, Англяне, инии Готе…»

То есть за установлением наряда (охраны земель) русь, славяне новгородские и чудь белоглазая обратились целенаправленно не к «викингам», не к «норманнам» или «немцам», а к Руси. Всё чётко и ясно.

Русы призвали прямых родичей – русов.

Поэтому русы-варяги вели себя на землях Руси совершенно иначе, чем на землях христианизированных Англии и Франции. Там они шли огнем и мечом, оставляя после себя выжженную пустыню.



На Руси варяги вели себя как рачительные хозяева, прекращали междоусобицы, объединяли земли и племена, строили и созидали. Порядок наводили жестко, но создали великую державу.

Летописи также сообщают, что

«язык един бо у Руси и Словен…»

Казалось бы, всё очевидно, просто и естественно!

К русам Ладоги, Новгорода пришли русы из Северной Европы. Один язык, один род, одна традиция. Сам Рюрик – это Рарог-Сокол.

Однако такая простота и ясность, очевидно, не всех устраивала и устраивает. Кому-то нужна мутная вода, «белые пятна» и «тёмные века», чтобы ловить рыбку.

И тогда начинается другая игра – политическая, идеологическая, информационная.

Начинаются бредни и фантазии, подкреплённые многомудрыми толстенными томами энциклопедий и научных изысканий. А затем и Голливудом, Нетфликсом, которые любой бред зафиксируют, как подлинную и незыблемую правду.

Имя Рюрик не признают славянским именем, а переводят как якобы Хлодрик, Хрёрех и т.п. Его брата Синеуса (русское имя – Синий, Сивый, Седой ус) переводят как якобы «со своим родом».



Трувор уже не Трувор (типичное славянорусское имя – из ряда Явор, Ивор, Тригор, Сувор и пр.), а в переводе якобы – со «своей верной дружиной». «Русь» уже и не русь вовсе, а якобы финское слово «роотси», а «роотсями» предки финнов (чудь) якобы называли шведов-гребцов.

Обыкновенная ложь, столь привычная Западу и западникам. В VIII–XIII вв. не было никаких шведов, норвежцев и немцев. Не было ни шведского, ни норвежского, ни немецкого языков! Они были созданы намного позже, через несколько веков, уже в XVII–XIX веках. Это молодые этносы и языки.

А вот русь-русские и русский язык – были. И переводчики руси и славянам не нужны. Нынешние русские вполне понимают язык русов VIII–X веков. Один исток-корень, один большой суперэтнос, один язык.

Поэтому на Руси не осталось ни одного «немецко-шведского» слова от «шведских варягов». Наоборот, в Северной Европе шведам, норвежцам, датчанам и исландцам остались в наследство корни и флексии (окончания, суффиксы) русского языка.

Кто жил в Европе?

Суть вопроса не в том, кто основал Русское государство, хотя именно на этом и концентрируется внимание обывателей. А в том – кто в то время жил в Европе? В Центральной, Северной и Южной Европе?

А это вопрос уже не просто исторический, а вопрос большой политики и идеологии. В Европе не могут признать тот факт, что русы-русские – древнейший народ Европы.



Что нынешние греки не имеют отношения к древним грекам, а итальянцы – к римлянам-италикам. Что немцы, шведы, англичане и французы имеют менее древнюю историю, чем русы.

Как раз вот эту самую суть правды норманисты и западники всеми силами стараются прикрыть, заявляя, что русы-русские вышли из лесов якобы не ранее IX–X веков, жили в основном собирательством, постоянно бегали и прятались от степняков-завоевателей.



Но, скорее всего, русские сформировались якобы позднее, уже в XIV–XV веках вокруг Московского княжества.

Кстати, в последние два десятилетия набирает силу новая-старая теория (придуманная ещё польскими панами), что русские-москали не имеют отношения к русам древнего Киева и Галича, что они – якобы потомки диких финнов и монголов.



А настоящие потомки русов времен Олега и Игоря Старого – это украинцы.

Правда же в том, что в период, когда Русью правили Рюрик, Олег и Игорь, в Северной и Центральной Европе ещё не было германо-скандинавского мира.

Те, кого ныне именуют «норманами, викингами и варягами», в реальной, подлинной истории были русами, балтийскими славяно-русами, венами-венедами-вандалами.

Западные русы говорили на том же языке, что и восточные русы Новгорода и Киева, имели такую же веру и культуру. И только после нескольких веков натиска на восток и север, войны Юга против Севера и Востока, русы в Северной и Центральной Европе были частично уничтожены, частично ассимилированы пришлыми «романо-германцами».



Только восточное ядро суперэтноса русов устояло и создало великую державу-империю Россию-Русь.

Таким образом, германизация Северной и Восточной Европы началась довольно поздно.

Во времена Рюрика и Олега нынешняя Скандинавия и Германия были землями западных, балтийских славяно-русов.

Нынешняя «история Европы» – это сплошной миф, созданный во имя геополитических интересов католического Рима, а затем местечковых националистических амбиций Германии, Австрии, Франции и т.д.

Ныне этот миф сохраняется ради интересов коллективного Запада.

А реальная история Древнего мира и Европы была совершенно иной.

Никаких «германцев-скандинавов» в это время не было. Все молодые этносы – немцы, шведы, норвежцы и пр. были созданы через несколько столетий.

Балтийский регион был полностью русским.

Поэтому Балтийское море и называлось Варяжским или Венедским (венеды – западные русы), как и Чёрное море, которое именовалось тогда – Русским (в это же время).

Александр Самсонов

***

.

.