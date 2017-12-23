„Киевская Русь” – очередной церковный миф

Государство „Киевская Русь” – миф! Перед развенчанием мифа опишем ситуацию как вопрос-ответ: a) Жили ли славяне на берегах Днепра в VIII-IX веке? Конечно, жили. b) Была ли Киевская земля как таковая? Да, была. c) Были ли элементы государственности на берегах Днепра? Да, были. d) Были ли князья у днепровских славян в IX веке? Да, были. e) Был ли основан Киев именно как город в IX веке? Нет, это ложь. f) Было ли поселение на месте Киева в IX веке? Да, было небольшое. Две части и монастырь. g) Был ли г.Киев столицей Киевской земли? Нет, не был. Столицей был Белгород-Киевский. h) Была ли единая "Киевская Русь"? Нет, это сказка.



В XIX веке ярый сторонник норманской теории Михаил Погодин (1800-1875 гж, русский прозападный журналист, автор книги "Древняя русская история до монгольского ига"), пропогандируя немецкую ложь и норманов как создателей русской государственности, всячески развивал миф о "Киевской Руси" (в т.ч. диссертация 1825 г. "О происхождении Руси").



По мифо-истории: древняя легенда гласит, что город Киев был основан перевозчиком по имени Кий. В летописях первый раз Киев упоминается в 860 году, там княжили дружинники варяга Рюрика, варяги Аскольд и Дир; а с 882 года образовалась Киевская Русь в результате объединения ряда восточнославянских и финно-угорских племён под властью князей династии Рюриковичей (Киев был завоёван родственником Рюрика, князем Олегом, который перенёс туда свою резиденцию).



С конца IX до конца X в. Киевская земля являлась центральной областью средневекового Древнерусского государства в Восточной Европе.



После смерти Мстислава Великого в 1132 г. произошел фактический распад Древнерусского государства. Вопрос по этому немецкому мифу всего один – где доказательства? А их нет, причем НЕТ вообще…



Отдельная тема этого мифа – зачем вообще князьям с севера переносить резиденцию на юг? Если отбросить словесную чепуху, у официоза остается только один аргумент – низкая урожайность не позволяла прокормиться. Этот обман развенчан в главе "Скудное земледелие севера Руси – миф!".

Киев на Днепре – когда основан? …



Когда вообще появился Киев? Оказывается однозначно точных данных – нет! А есть несколько неизвестно откуда взявшихся устных легенд основания Киева, имеющих разную географическую и хронологическую локализацию.



Первая легенда – об основании Киева тремя братьями, причем есть три (!) состава братьев со схожими именами.



Самой реальной оказывается первая по возврасту: " 430 год. Тремя братьями – Кыем, Чехом и Хоривом – был на Дунае у устья реки Морава заложен град Киев, существующий и до сих пор. Он и ныне стоит там, где стоял – в Венгрии, и называется у венгров Кеве …" (Алексей Бычков).



Вторая легенда: "… 854 году появились три брата: Кий, Щек и Хорив, которые вместе с сестрой своей Лыбедью пришли и поставили малый городок Киевец ".



Третья легенда: 982 год, "… В то время быша в Великом Новгороде три брата кижики Кий, Щек и Хорив и сестра их Лыбедь. Они же идошша от Великого Новаграда два месяца и приидоша на реку Непр… потом созда градец, имя ему Киевец …".



Заметьте, три брата просто "… нача землю пахать своими рукама и славно жить, и к ним прихожаху многие и трудихуся тут "- даже по легенде НЕТ большого города.



Есть еще легенда об основании города перевозчиком Кий, причем легенда (мнение Виктора Яновича – см.книгу) вообще с IX-XII веками "не бьется": название Киева произошло от понтонного моста, который настилался поверх лодок. Все сооружение именовалось " киев перевоз ".



То, что "киев перевоз" существовал, подтверждается картой, выполненной в 1695 г. Но это же аж конец XVII столетия, а ранее его – не было.



И на все эти "мутные" легенды положены немецкие фантазии о резиденции князей несуществующей страны и ложь о церквях.



Итак: по Киеву IX-XII веков данных нет вообще…

Раз нет точных данных, проанализируем возможный г. Киев [он же Самвата/Kaenugaror/Башту/Куян] со всех сторон.



Древний город идентифицируется по

a) оборонительным сооружениям

b) упоминаниям в летописях

c) зданиям и церквям

d) монетам и кладам

e) жителям города

f) смежным фактам

g) логике и необходимости основания.

Инженерные и оборонительные сооружения Киева

(крепость или ее остатки).



Древние города имеют очень характерную особенность в планировке: они разрастаются радиально вокруг цитадели, от которой собственно и ведут свое начало.



Посмотрите на план Ярославля, Смоленска, Москвы, Астрахани. Любой древнерусский город имеет Кремль-детинец. Любой русский город – всегда. Смотрите: Ладога ~753 года, Великий Новгород ~859 года, Псков ~903 года, Ярославль – ~1010 года – везде есть детинец.



А в Киеве никогда не было Кремля(!), город никогда не имел каменных стен – об этом не заикаются даже самые брехливые историки.



По польской инвентарной описи киевского замка 1619 года город имел дубовые башни и был окружен дубовой оградой.



Известные нам фортификационные сооружения в Киеве появились довольно поздно – в конце XVII – начале XVIII вв.: гетман Самойлович обвел Киево-Печерскую лавру земляным валом, а гетман Мазепа – каменной стеной.



Остатки легендарных Золотых врат (построенных, по преданию, самим Ярославом Мудрым в 1037 г.) разумеется до наших дней… – не дошли.



Об остатках камней врат: есть сведения о том, что в 1682 г. при гетмане Самойловиче была предпринята попытка снести ветхие развалины и построить на освободившемся фундаменте новые.



Для туристов в 1983 г. был возведен новодел в строгом соответствии с представлениями историков.



Вывод по оборонительным сооружениям: или Киев город – не русский, или такого города просто не было.

Упоминание Киева в летописях

В лето 6545 (т.е. в 1037 г. н.э.) заложи Ярослав город великый, у него же града суть врата златыя; заложи же и церковь Святыа София…

И прибыл я в город страны славян; который называется Куяб. А в нем тысячи магрибинцев, по виду тюрков, говорящих на тюркском языке… Я устроил этим мусульманам пятничное моление

(есть русские, арабские, скандинавские, балканские и византийские-ромейские). Но однозначно верить летописям нельзя – их множество раз редактировали, исходя из идеологических и конъюнктурных соображений.Русских источников всего 3 (три).Самый известный – разрекламированная "Повесть временных лет", известная в 3-х очень поздних списках (Радзивиловская, Лаврентьевская, Ипатьевская). Причем самой ранней из трех считается Радзивиловская (Кенигсбергская летопись).Но все это не оригинал!Это очень поздние (XIV-XVI вв.) компиляции, ни одна из которых не сохранилась до наших дней.А до нас дошли даже не сами компиляции, а различные варианты их бумажных списков, сделанные не ранее XVII-XVIII вв.Т.е. это копии XVII-XVIII вв. на художественные копии из XIV-XVI веков самого летописного свода, который был написан спустя 200 лет после событий.Копии на копии – да это бред!Если же копнуть вопрос еще глубже, обнаружится много странностей.Например, Кенигсбергская летопись поступила в распоряжение русских историков только в 1760 г. (с 1713 г. известна весьма некачественная копия) –, на котором целиком базируется вся так называемая норманнская теория происхождения династии Рюриковичей.Между тем Кенигсбергская рукопись по сути являет собой грубую, стилизованную под старину, изобилующую подчистками, вклейками, изъятиями страниц, смысловыми разрывами и нелепицами в текстах. Его страницы содержат, вырвавшего один лист, вставившего лист о призвании варягов и подготовившего место для вставки якобы потерянного "хронологического листа".Сегодня считается, что Радзивиловский список был изготовлен лишь в начале XVIII века и поэтому говорят только о Лаврентьевской и Ипатьевской летописях.Но и там – есть вопросы…Тот же "Лаврентьев список" был преподнесен коллекционером книг графом А.И.Мусиным-Пушкиным императору Александру I в начале XIX века. Откуда он взялся?Про Киев "Ысторики" гордо упоминают, что по Лаврентьевскому списку под годом 6370 (т.е. 862 г.), сообщается – два боярина Рюрика пошли в Царьград и обнаружили на Днепре город Киев.Но в ТОЙ же летописи только спустя 175 лет после "обнаружения Киева", сообщается о закладке города Киева: "".Явная подделка…Причем в ней перечислены все русские города (в т.ч. есть Новгород , Ростов, Полоцк, Белоозеро), а вот даже упоминания слова Киев – нет. Т.е. на дату написания летописи (в XI веке) Киева еще не было, что прекрасно согласуется с нашими выводами о основании города Батыем (см. главу " Киев, настоящие факты… ").Второй и третий русский источник – самый старый свод летописей – "Первая Новгородская летопись (старшего извода, младшего извода)", который может быть с натягом датирован концом XIII века,Кстати, "нужного куска" о призвании варягов – просто нет. Причем и новгородской эта летопись может быть только в кавычках.А "Первая Новгородская летопись младшего извода" вообще игнорируется половиной Ысториков (есть один перевод 1950 г.). И какая разница, что придумано в XV-XVI веках (или позднее) про IX-XI века? Т.о.По иностранным…Начнем с того, что сегодня известно 16 населенных пунктов с названием Киев-Киево (Михаил Брайчевский "Когда и как возник Киев").Особенно часто название Киев, Киевец встречаются в Польше. Историки ссылаются, что арабы писали о богатом торговом городе Куябе. Да, писали: "…" (из сочинения Абу Хамид ибн абд ар-Рахим ал-Гарнати ал-Анда-лузи).Что, в Киеве XII века обитали тюрки-магометане? Ага,Именуемый арабами "Куяб" – скорее это среднеазиатский Куляб. Там и тюрков проще найти, и мусульман. Арабский историк X века ал-Масуднеи утверждает, что основатель Киева Кий носил имя Куйя, и родом был из Хорезма. Кстати – даже на Русском Севере есть несколько рек с похожими названиями Кейя, Кейева, Кея.Т.е. нигде нет привязки ни к Днепру, ни к Руси – т.о. об арабских летописях тоже можно забыть.В многочисленных древнескандинавских источниках о Киеве вообще нет сведений.Kaenugaror встречается в древнескандинавских источников только в последней четверти XII в. и то – как описание земли. Так названный около десяти раз в поздних сагах и географических сочинениях, он всякий раз оказывается включенным в списки земель Гардарики. Земель!В балканских летописях нет не только указания на то, что Киава был стольным градом всея Руси,Теперь византийско-ромейские, ближайшие соседи… Но ромеи и не подозревают о существовании в XII-XIII вв. единого русского государства. Ни о русском государстве в IX-XIII вв. (то есть в эпоху существования "легендарной Киевской Руси"), ни о Киеве романские летописи – ничего не сообщают.

Киев – идентификация по зданиям

(жилые, административные, культовые).



Т.е. в столице должны быть княжеские палаты и монастыри-церкви. Историки рассказывают сказку про "град Владимира" – древнейшую часть Киева, место сосредоточения княжеских дворцов и боярских усадеб.



Но никаких остатков – нет и более того – оказывается киевские князья сидели в крепости Белгород-Киевский, расположенной в десятке вёрст к западу от нынешнего Киева, на реке Ирпень.



А по старому плану Киева (составлен Иваном Ушаковым в середине 90-х годов XVII столетия), рядом с Десятинной церковью стоят только несколько зданий, в их числе денежный погреб и приказная палата. И все.



Вывод: нет и не было ни княжеских дворцов, ни боярских усадеб.



По церквям современные экскурсоводы обычно говорят так " в 1040-х годах был построен каменный храм, который и сохранился до сих пор ". Это – грубая ложь.



Да, есть объявленный Ысториками год основания церкви. Но если же копнуть вопрос по каждой церкви – оказывается, что доказательств строительства их именно в IX-XI вв.- нет, причем вообще НЕТ. Рассмотрим несколько церквей…



Знаменитая София Киевская заложена будто в "1037г".



А первое свидетельство – 1595 г., киевский католический епископ (бискупа) Юзеф Хвощинский пишет о соборе следующее: " Храм сей не только осквернен скотиной, конями, псами и свиньями, которые в нем бродят, но и лишен в значительной мере церковных украшений, уничтоженных дождями. На крыше растет трава и даже деревья ".



Возрождение храма из разрухи историки связывают с именем киевского митрополита Петра Могилы, основавшего в 1633 г. вокруг собора монастырь и пригласившего итальянского архитектора Октавиана Манчини для "восстановления".



Десятинная церковь… Знаменита она лишь туманными преданиями о ней. Официально построена в 996 г. Церковь стоит на рву, засыпанном при строительстве.



В 1938 -1939гг. научная группа Института истории материальной культуры АН СССР под руководством Михаила Константиновича Каргера (1903-1976 гж, советский археолог) провела исследования остатков фундаментов Десятинной церкви.



В отчете о раскопках: " по археологическим данным, засыпка рва была датирована XIII в. ".



XIII, а никак не X век!!! А демонстрируемый туристам фундамент может быть датирован и XVII в. и даже XIX столетием – это так называемая трассировка, то есть реконструкция рисунка фундамента, выложенная на грунте.



Интересные факты о церкви музея Софийского собора… Ярослав Мудрый будто бы был похоронен 20 февраля 1054 года в Киеве в мраморной гробнице св. Климента.



В 1936 году саркофаг вскрыли и с удивлением обнаружили несколько перемешанных останков (заявлены три: мужской, женский и детский). В 2009 году использовали ДНК-технологии и выяснилось, что это женские останки, причем из двух скелетов, датирующихся совершенно разными, но гораздо поздними веками.



Далее… Успенский собор, якобы заложенный одновременно с Софийским. Церковь 230 лет " оставалась в щебне " и была заново возведена только в 1470 г., при литовском наместнике в Киеве князе Семене Олельковиче.



Кстати, многие путеводители честно пишут, что раскопки на месте разрушенного во время войны Успенского собора дали археологические находки, которые можно датировать лишь XVI-XVIII вв., то есть временем последнего "возобновления" храма.



Более древние культурные слои Успенского собора куда-то таинственно рассосались. Современный Успенский собор был построен лишь в 2001 году!



Далее… XI столетием датируется постройка церкви Спаса на Берестове (" В 1072 году существовал уже на Берестове Преображенский или Спасский монастырь… Церковь была каменная и украшена фресковою стенописью, которая отчасти сохранилась… К началу XVII века от нее остались только развалины и мусор " (Н.И Петрова, 1897 г.).



Но как могли сохраниться фрески в церкви, окончательно разрушенной? Потом опять в XVII в. митрополит Петр Могила "восстановил" разрушенный храм, который был расписан греческими художниками и освящен в 1643 г.



Далее… На площади Контрактовой стоит красивая церковь Богородицы Пирогощей 1131-1135 г. постройки. А фактически она возведена в 1997-1998 гг. " в предполагаемом первоначальном виде ". Предполагаемом (!)- т.е. чистый новодел и буйство фантазии.



Посмотрим церкви других городов… В Чернигове стоит Спасо-Преображенский монастырь, который "по паспорту" старше Софии Киевской. Дата его возведения – 1036 г. (такая точность – умиляет). Но потом он был полностью "перестроен" в XVIII столетии, причем никаких следов "седой старины" в нем нет.



Черниговский Троицко-Ильинский монастырь основан якобы в 1069 г., но опять же, ничего от той поры древней не сохранилось. Здание Троицкого собора построено лишь в 1679 г.



И так по КАЖДОЙ церкви – строений-церквей IX-XII веков – нет ни одного (все построено в XVI-XVIII веках заново, "с нуля", в основном "восстанавливали" при Петре Могиле). Причем восстанавливали отнюдь не в первозданном виде.



Почему возведение ~300-400 лет назад древнерусских киевских храмов и монастырей считается именно "перестроением"? И это "перестроение" (под ритуальное упоминание "татаро-монголького нашествия") присутствует везде и всюду, где говорится об упадке киевских церквей.



Нет, это было не восстановление, и даже не перестройка, а именно новое строительство.



Итак – никаких зданий IX-XII веков в городе Киеве – нет и не было!

Монеты и клады в Киеве

возле печки был найден глиняный горшок, в котором находились золотые колты, серьги, серебряные витые и пластинчатые браслеты, перстни

Если Киев "был столицей" единой Руси, то там же должен был находиться княжеский монетный двор. Иначе не бывает. Но древнерусских монет – нет вообще…Период XII-XIII вв. в истории Руси ученые вообще объявили "безмонетным". Мол, не было тогда денег в ходу, поэтому и искать их бессмысленно. Вот так. Нонсенс просто. Еще историки кричат про киевский тип монет (златников Владимира).Первые четыре из известных ныне 10 златников Владимира найдены в 1804 г. в Пинске, еще несколько – в Кинбурне в 1863 г.При чем тут вообще Киев? Монеты, относимые к киевскому типу, в киевских монетных кладах вообще не встречаются.Далее… В столице всегда концентрируются большие капиталы, причем в натуральном виде. Следовательно, именно в Киеве должны находить наибольшее количество кладов с русскими монетами.Клады – самые интересные находки для археологов. Зарывают обычно самое ценное – деньги и драгоценности.В старину даже и хранили деньги в горшках, чтобы при случае можно было быстро закопать. Благо, деньги в ходу были серебряные, реже золотые. Клады периода расцвета государства – это свидетельства экономической мощи.Как обстоят в Киеве дела с древнерусскими монетными кладами?Историки рассказывают сказку про 29 найденных кладов, которые были найдены в XVIII-XIX веках, но "были расхищены случайными находчиками… как правило – рабочими-землекопами".И есть ОДИН клад 1955 г. при раскопках по ул.Владимирской, 7–9 в "".Интересная картина: первые "древнекиевские" клады были разворованы, о них до нас дошли только слухи, а последний за долгие годы клад из примитивных ювелирных украшений был обнаружен лишь в 1955 г.И почему историки относят ювелирку именно к XIII веку? Итак – полное отсутствие русских монет и монетных кладов Киева указывают на то, что он никогда не был столицей русского государства и крупным экономическим центром Руси.Денежный нюанс…Историки выдают на-гора потрясающую по своему кретинизму концепцию: дескать, вместо монет в ходу были гривны – 200-граммовые серебряные слитки. И подтверждают одним фактом "Летопись сохранила упоминание о Волынском князе Владимире Васильковиче, по приказу которого в 1288 г. были перелиты в слитки драгоценные сосуды его сокровищницы" (Иван Спасский, "Русская монетная система").Но даже если гривны были… 200-граммовые гривны – это своего рода купюры крупного номинала. Они предназначались не для покупки соли и свечей в лавке, а использовались купцами при крупных сделках, для т.с. оптовых закупок.И последний гвозь в крышку гроба… Где были найдены клады с "киевскими" гривнами? Самый большой полуторапудовый клад, содержащий более сотни гривен – в 1906 г.. Так почему бы гривну в честь этого события

Жители Киева …

Люди живут на транспортных артериях и в экономических центрах. И всегда возвращаются после катаклизмов…



Сегодня официально признана доктрина Соловьева и Ключевского о бегстве населения из Юго-Западной Руси в Галицкие земли и на северо-восток, в Поволжье (правда, совсем не понятно, зачем бежать туда, где по лже-истории "злые монголо-татары" лютовали более всего).



Даже во время бурного освоения степей (во времена царствования Екатерины II) число киевских обывателей составляло менее 20 с лишним тысяч человек, что явствует из переписи. Это же райцентр…



Все население Киева в 1894 г. составляло 188 тысяч человек (совсем молодая Одесса имела уже в 1873 г. население больше 193 тыс.). То есть Киев лежал в стороне от магистральных транспортных артерий и экономических центров даже тогда, когда в конце XIX в. бурно осваивалась Новороссия и южный промышленный район. Он был заштатным губернским городом России.



Даже столицей Советской Украины до 1934 г. был Харьков. Ну не жили люди в Киеве!



Смежные факты …

Во-первых, христианизация… По официальной версии киевляне приняли крещение в 988 г. Тогда у этой русской митрополии должен быть единый митрополит в Киеве.



Вот незадача для историков – митрополиты, называясь Киевскими, имели местопребывание в г. Переяславе (официально сначала все ждали завершение строительства Киевского Софийского собора, а потом и Русь развалилась).



Факт о первоначальном местонахождении русской митрополии в г. Переяславле – во множестве свидетельств, главные из которых:

a) летописная статья 1089/90 г. о митрополии в Переяславле;

b) заголовок греческого послания митрополита Леонтия об опресноках

c) византийский перечень митрополичьих кафедр (Notitia episcopatuum) конца XI в с указанием места.



Во-вторых, фольклор…

Есть такая статистика: " известных на конец XIX в. былин киевского цикла о подвигах младших богатырей – Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича собрано: в Московской губернии – 3, в Нижегородской – 6, в Саратовской – 10, в Симбирской – 22, в Сибири – 29, в Архангельской – 34, в Олонецкой до 300 – всех вместе около 400 " (Алексей Дмитриевич Галахов, 1807-1892гж, историк литературы и фольклора, "История русской словесности").



Повторим: в Киеве – ноль былин.



Еще любопытная информация: " лишь немногие былинные сюжеты с именем Ильи Муромца известны за пределами губерний Олонецкой, Архангельской и Сибири …" (Всеволод Миллер, основоположник исторической школы в фольклористике).



Когда 0 против 300 при официальном киевском Илье Муромце – это называется корректировка устного народного творчества в соответствии с приказом "власть имущих" по новым стандартам.



В-третьих, нам говорят – Киев был "крупным научным центром" – ага, счас… Лишь в 1632 г., то есть за 20 лет до присоединения к России, в городе была основана Киевская коллегия – будущая Киево-Могилянская академия, где обучались православные теологи.



Ну как Киев мог быть научным центром, если университет в нем завели лишь в 1834 г. (значительно позже, чем в Харькове и Казани). Да и то, киевский университет был образован путем перевода в город каменецкого лицея.



В-четвертых, Киев лежал на пути "из варяг в греки". Это бред рассмотрен ниже. Итог – не было города Киев, ну не было…



Часть G – логика и необходимость …

Во-первых, вокруг всякой столицы неизменно возникали города-спутники, точнее крепости, впоследствии разраставшиеся до городов, защищающие подступы к столице со стороны важнейших дорог и речных путей.



Вокруг столицы Москвы существует знаменитое Золотое Кольцо – целое созвездие городов и хорошо укрепленных монастырей.



Вокруг столицы Петербург – цепь мощных фортов.



Официоз пытается говорить тоже самое, но называет всего четыре: " подступы к Киеву защищала система укреплённых городов, причём "Вышгород, Белгород, Василев, Канев… Они окружали столицу Древней Руси кольцом непрерывных укреплений… основной линией обороны были города, расположенные на левом берегу Стугны " (М.Н.Тихомиров "Древнерусские города").



Во-первых, жалкие четыре – ну никак не кольцо, во-вторых, вот только этих городов-то в в VIII-X веках вокруг Киева и нет!



А те четыре, что упомянуты – наоборот, рушат этот миф.



Город Вышгород действительно имеет остатки древних валов и может быть детинца, вот только XIII века!



Город Белгород-Киевский – в десятке вёрст к западу, подходит по году. Но именно там сидели киевские князья, там была их резиденция (замок). А сам Белгород-Киевский по своему размеру превышал Чернигов, Переяслав, Рязань и не уступал многим средневековым западноевропейским столицам. Ничего себе город-спутник!



Две столицы рядом – быть не может.



Город Василев… его единственное здание до XI в.- терем для охоты постройки 991 г. (князь Владимир Святой).



Город Канев появился даже как поселение в 1078 г., а городом стал аж в 1796 г.!



Пытаясь выкрутиться, еще называют абстрактные г.Юрьев и г. Торческ. Никому не известный г. Юрьев " который так запустел, что его местонахождение в районе Белой Церкви устанавливается только гадательно " (М.Н.Тихомиров "Древнерусские города").



Может был г. Торческ (данных – нет), с которым связывают городище 38 км к востоку от Белой Церкви. Вот только подавляющее большинство археологических материалов этого городища датируется XII—XIII вв.



Т.о. имеем фантазии историков, а фактов – нет.



Во-вторых, кто основывает столицу на юго-западной окраине государства? Это глупо…



Тот же " Основанный как важная крепость на юго-западной границе русской земли, Белгород уже в 997 г. оправдывает свое назначение, выдержав длительную осаду печенегов " (М.Н.Тихомиров "Древнерусские города").



Официоз уверяет, что " пределы Киевской земли для безопасности от неприятеля были на большом пространстве обведены валами ", но миф о оборонительных Змиевых валах мы уже развенчали…



В-третьих, для чего был нужен город в IX веке на правом берегу Днепра у впадения Десны? Ни одной политико-экономической причины – нет.



И напоследок изюминка – как называлось государство, столицей которого был Киев?



На этот вопрос отвечает Адам Бременский (северогерманский хронист, умер после 1081г): " Киев – соперник царствующего Константинополя, славнейшее украшение Греции ". Греции!



Думаем – фактов предостаточно. Вывод однозначен – не было в IX-XII города Киев. Не было…