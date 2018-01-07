„Киевская Русь” – очередной церковный миф (2)

Змиевы валы… Сторонники мифа "киевских князей" говорят: это " огромные оборонительные сооружения общей протяженностью более 1000 км. по берегам притоков Днепра южнее Киева ", построенные Киевскими князьями. Это не так. Действительно, это искусственно созданные земляные валы, у подножия некоторых – были вырыты рвы. Но они есть не только у современного Киева (см.карту). Змиевые валы можно встретить в любом уголке лесостепной Украины от Львова до Харькова. А на Киевщине их просто много в одном месте – протяженность превышает 800 км:



Валы строились в период со II века до нашей эры до VII века нашей эры, то есть задолго до возникновения Киевской Руси (А.С. Бугай, исследования углей из основания валов, попавших туда в период строительства).



Это же подтверждают радиоуглеродные датировки. Оборонительные валы строил римский император Траяна (63-117 гг.), который вел многочисленные войны на восточных границах Римской империи.



Массивная оборонительная линия "Трояновых валов" расположена в Молдавии и на юге Одесской области. Трояновые валы ну никак не связаны со Змиевыми валами.



С точки зрения обороны от конных-пеших войск Змиевы валы никакого значения также – не имеют. Тогда какой смысл сотнями лет строить эти валы, перелопачивая тысячи тонн грунта? Да и сам срок строительства – сотни лет – говорит о том, что строили валы НЕ ради защиты.



Есть две реальные гипотезы.



Первая: Змиевы валы были на этих землях со времен скифов и служили защитой от них.



Вторая версия: Змиев вал – это просто "длинный могильный курган". Валы образовались в результате постепенного наращивания родовых или родоплеменных могильных курганов, что и объясняет их неспешное строительство, растянувшееся на многие века.



Это подтверждают и обнаруженные в Змиевых валах деревянные сооружения, которые полностью соответствуют гробовищам-домовинам, практиковавшихся в ритуалах трупосожжения.



Киевщина, неприятные вопросы…



В тексте русской народной былины "Илья Муромец и Соловей Разбойник" – расстояние от Чернигова до Киева – 500 верст



(" Я не йду к вам во Чернигов воеводою / Укажите мне дорожку прямоезжую, / Прямоезжую да в стольный Киев-град… / Прямоезжая дорожка заколодела, / Заколодела дорожка, замуравела… / Прямоезжею дороженькой – пятьсот есть верст, / А й окольноей дорожкой – цела тысяча… ").



Русская верста это 1.066,781 метра, т.е. 533,4 км. Но сегодня расстояние Чернигов-Киев по трассе составляет всего 144 км, а по прямой – 129 км. А 533 км – это как раз до града Кеве на Дунае (у устья реки Морава, ныне Венгрия).



Киев-столица во множестве русских былин стоит на Дунае, а не на Днепре! Дунай течёт под Киевом, Дюк Степанович плывёт к Киеву по Дунаю. А сам Дунай в былинах проистекает от крови заколовшегося под Киевом богатыря Дуная.



И река Русбах (!) там впадает в Дунай, и араб Идриси (картограф XI-го века) пишет про " других русов ", живущих рядом со " страной Ункарайя " (Венгрией).



Венгерские документы XI века даже называют Имре Святого " герцогом русов " (см. исследования А.В. Назаренко и А.Г. Кузьмина). Это Дунайская Русь! Время ее существования – IV-VI вв. н.э., времена Аттилы.



О странствии Апостола Андрея. Сюжет вкратце: Апостол Андрей путешествовал из Константинополя в Рим; по пути он посетил Киев, затем Новгород в землях словен, где отметил любовь последних к мытью и баням; а потом из земель словен – добрался до Рима.



По официозу путешественник добрую половину пути удаляется от Рима. По Андрею Никитину (историк и археолог) Апостол Андрей странствовал по Дунаю, а не по Днепру. Действительно, по Дунаю лежал сравнительно безопасный путь посуху из Константинополя в Рим, через территорию современных Австрии и Словении – в Италию.



Кстати, легенда упоминает о трёх устьях Днепра: но столько устьев – у Дуная (три крупных протоки в дельте), а у Днепра всего одно устье. Гипотеза делает маршрут Апостола логичным – всё сразу на своих местах.



Путеводители о церкви: " Церковь почти полностью сохранила особенности нового архитектурного направления первой половины XII века, что было наглядно выявлено после реставрации 1980-х годов ". Бред открытым текстом! Воистину, реставрация может выявить все что угодно.



" Наиболее ранним принято считать здание к северо-востоку от Десятинной церкви; на краю горы, остатки которого впервые были обнаружены в 1857 г. Его две стены тогда же уничтожили ". Даже не зарисовав и не оставив фотографий! Напомним, что годом изобретения фотографии считается 1839.



Киево-Печерской лавре находится гробница преподобного Илии Муромца с его нетленными мощами. В 1643 г. Илия был канонизирован. При этом удивление вызывает то, что в Киево-Печерском патерике жития преподобного Илии отсутствуют.



Любопытно, что рука мумии сложена в троеперстном крещении, то есть так, как это было принято после никоновой церковной реформы.



Проведенной в 1963 г. судмедэкспертизой было установлено, что мумия принадлежит человеку монголоидной расы (!), а ранения (грудь и левая рука у него пробиты копьем) имитированы монахами лавры.



Почему г. Полтава, годом основания которой считается 1174 г. не может похвалиться никакими архитектурными достопримечательностями, возведенными ранее эпохи Романовых?



Киев, настоящие факты…

Древнейшим заселенным районом Киева считается Замковая гора

селище

Самватас

крепости Киоава, называемой Самватас

Жители его некогда были до того привержены к утехам любви, что девочки на восьмом году жизни уже бесстыдно занимались прелюбодеянием

". Никто не спорит, что люди обитали на днепровских горах много лет назад. Раскопки находят глиняные черепки и женские сережки V и VII в., правда между этими двумя сроками – слой стерильной глины (какой пассаж "Ысториков"!).Это городище основали пражско-корчакские племена, то есть поляне. Вероятно, они просто перенесли на свое село старое название русско-полянской столицы на Дунае.Т.е. во всех былинах-летописях был именно русский град Кеве на Дунае.Михаил Константинович Каргер (1903-1976 гж, советский археолог, доктор исторических наук) относил поселение на Замковой горе днепровского Киева только к VIII-X вв., но в отчете о раскопках он говорит лишь о "",Потом "селище"превратилось в "городище" (содержащее скрытое указание на укрепленное поселение). Автор не исключает, что Киев мог быть древним селом, но он НЕ был городом в IX веке.Еще в конце XVIII столетия на месте современного Киева находились три небольших разрозненных поселения: Киево-Печерская крепость с предместьями; в двух верстах(!) от нее находился Верхний Киев; в трех верстах(!) лежал Подол. Вполне возможно, что к моменту установления над ним власти русских царей ему и было несколько веков, но он был маленьким пограничным селом, а скорее всего – монастырским поселением.По западной историографии, Киев на Днепре возник от "", небольшой хазарской крепости X века.Это засвидетельствовано в Х веке византийским императором Константином Багрянородным, сообщающим в трактате ("Об управлении Империей", ок.948 г. н.э.) о: "". Название Самватас тоже хазарского происхождения: "верхняя крепость", от тюркских слов sam- ("высокий, верхний"), bat ("сильный") и тас- (с тюркского – камень).Сам топоним Киев – в честь визиря Хазарского каганата (в 930 г. н.э.) и начальника гвардии хазарской армии Ахмад ибн Куйа Ал-ларисия (упоминается у арабского историка Аль-Масуди в ~943 г). Т.е. в Х веке хазары основали крепость, на месте которой потом вырос Киев.Арабские путешественники вообще считали, что в VIII-IX веках в степях между Волгой и Днепром было лишь три государства: Рус, Хазар и Сарир. Получаем: Рус – Русский каганат, Хазар – Хазарский каганат, Сарир – аварское христианское государство северного Кавказа (историки относят его в горный Дагестан).По фактам, Киев как город, был основан Батыем как военная база осенью 1240 г. – для обеспечения похода на Запад . Это вполне рационально и вероятно.Войны с поляками и венграми не могли осуществляться Батыем без мощной тыловой базы, а Киев – идеальное место для нее. Самая полноводная река в этом регионе – Днепр.Следовательно, для армии стратегическое значение имеет переправа через реку, и крепость, ее защищающая, и база снабжения. В этом смысле место для города выбрано идеально.Подтверждением молодого Киева как мощной тыловой базы Батыя с "отдыхом" для воинов служит и текст Якова Рейтенфельса (из "Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме III о Московии". Падуя, 1680 год):".Кстати, Смоленск, важный пункт в верховьях Днепра, если верить хроникам, был завоеван в тех же годах (1239 г.) великим князем Ярославом. Именно поэтому в реконструкция А. Фоменко делают вывод "хан Батый = князь Ярослав".Вдумчивые читатели поинтересуются – если до XIII века вообще не было г. Киева, где же была столица княжества?Cкорее всего, столицей был город Белгород-Киевский , крупный центр того времени. А насчет сказок завоёвания села Киев новгородским князем Олегом – ну так сами историки нам рассказывают о многочисленных разорениях Киева половцами, новгородцами, крымчаками, поляками…Интересная легенда… В народных сказках и современном ТВ, Змей Горыныч – змай/змок, олицетворяющий зло. Множество голов – символизирует многоликость зла, похищение людей – символизирует захват русских людей в рабство.Вот только отдельные факты былин говорят о том, что был волынский воевода "Горыныч" (имя которого уже забылось), который так жителей извел, что его иначе как змеем и не величали. Змей с реки Горыни.А воевода киевских земель Добрыня с ним и его дружинниками бился и убил-таки. И родилась легенда.

Киевская Русь без Киева…



Легенда о единой средневековой Киевской Руси без самого г. Киева – пшик. Но мы все же забьем еще несколько гвоздей в грышку гроба существования в IX-XIII веках большого Древнерусского государства.



Факт №1: одновременно с походами князя Игоря (912 г. н.э.) какая-то другая русская дружина (с другим князем) проникла по Волге через Хазарию и захватили город Бердаа в Азербайджане. Во-первых, пройти в Каспий русские могли только с позволения хазар, с которым воевал Игорь. Во-вторых, такое просто невозможно при централизованном управлении.



Факт №2: Святослав с дружиной погиб в 972 г. на порогах от руки печенегов.



Напоминаем, что 13 опасных порогов Днепра всего в 30-50 милях ниже Киева. Т.е. большое государстве не контролировало и 30-50 миль? Такое невозможно.



Факт №3, официоз: в 977 году Ярополк пошел войной на своего брата Олега. Во время боя, когда войска князя Ярополка стали побеждать, Олег со своими воинами отошел к городу Вручьему и там погиб.



Помилуйте, но факты не совпадают! Ведь мифо-Ысториками заявлено, что Киевская Русь была единой до смерти князя Мстислава Великого в 1132 г.? А тут 977 г., на 155 лет раньше.



Факт №4, официоз: в усобице 1015-1024 годов, начавшейся после смерти Владимира Крестителя, выжили всего трое его сыновей из двенадцати (!). Ярослав (позже получивший прозвище Мудрый), Мстислав и Судислав, правивший в Пскове и в борьбу за Киевский стол не влезавший.



Факты опять не совпадают! Ведь мифо-Ысториками заявлено, что Киевская Русь была единой до смерти князя Мстислава Великого в 1132 г. А тут резня 1015 года, на 117 лет раньше.



Факт №5, официоз: в 1023 г. году Князь Мстислав, опираясь на свою дружину, подвластных ему касогов и хазар (жителей Тмутараканского княжества), выступил против своего брата Ярослава в борьбе за киевский престол. Разбив Ярослава, он получил половину Руси со столицей в Чернигове.



Опять стычка князей, только тут 1023 г., на 109 лет раньше распада. Т.е. даже даты официоза – никак не бьются.



Факт №6, официоз: в 1097 году состоялся первый съезд нескольких (!) князей Руси в г. Любече, в августе 1100 года в г. Витичеве состоялся второй съезд.



Святополк Изяславич, Владимир Всеволодович Мономах, Давыд и Олег Святославичи заключили между собой мир 10 августа, a 30 августа князья собрались для суда над Давыдом Игоревичем, нарушившим перемирие, установленное в 1097 г.



Основной целью Витичевского съезда было объединение южных князей для борьбы с половцами. Если несколько князей воевали между собой минимум в X-XI веках, о каком едином государстве можно говорить?



Факт №7. Государства под названием Киевская Русь никогда не существовало, так же, как сегодня не существует таких государств, как Берлинская Германия или Парижская Франция - была просто Русь.

Вывод: Киевская Русь не существовала и даже гипотетически не могла существовать, а г. Киев хоть какое-то видимое значение приобретает лишь в эпоху хлебного бума и бурной распашки целины к концу XVI столетия.



Термин же "Киевская Русь" появился в обороте только в XIX-XX веках для обозначения определенного исторического периода.



Не было никакой древней Киевской Руси со столицей в Киеве, да и самой Руси, как единого Древнерусского государства, в древности – не существовало.



А были отдельные русские княжества (да, кое-кто участвовал в разных конфедерациях), объединенные вместе только после похода Батыя 1237-1241гг.

Миф о Киевской Руси, неразрывно связанный с легендой о моНгольском нашествии 1237-1241гг. как причине её угасания, начал целенаправленно внедряться только с XVII века.



По времени это совпадает с Никоновой церковной реформой и войнами Московского царства и российской империи за окрайные земли Речи Посполитой, населенные преимущественно русскими людьми, исповедующими христианство греко-православного толка.



Поэтому царям легенда о якобы киевском происхождении Руси была нужна, чтобы подкрепить свои претензии на Малороссию.