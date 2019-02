Империя Русов.

Москва, и град Петров, и Константинов град

— Вот царства русского заветные столицы...

Но где предел ему? и где его границы

— На север, на восток, на юг и на закат?

Грядущим временам их судьбы обличат...

Семь внутренних морей и семь великих рек...

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,

От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...

Вот царство русское... и не прейдет вовек,

Как то провидел Дух и Даниил предрек.

Федор ТЮТЧЕВ

1848 г.

Современная официальная наша история, преподаваемая в школах, приняла окончательный вид в 18-19 веках н.э. и была написана в соответствии с библейской концепцией истории по заказу Романовых. Таким образом, нам сегодня внушают с малолетства, что нашей истории всего-то чуть более 1000 лет. Якобы, братья Кирилл и Мефодий облагодетельствовали темных и диких язычников, подарив им письменность.

Посмотрим, что творилось и кто, и как фальсифицировал наше прошлое.

Начнем с царя Петра Первого, который вместо "Лета" ввёл "Года" и в Лето 7208 от С.М.З.Х (Сотворения Мира в Звездном Храме, где под сотворением мира раньше понималось подписание мирного договора) 20 декабря Петр I перенёс Новолетие издав указ поздравлять друг друга 1-го января "с новым Got-ом", и ввести новый иностранный юлианский календарь, где после 31 декабря 7208 от С.М. начиналось 1-ое января 1700 г. от рождения Христа. Тем самым, легко и просто украл у нас 5508 лет истории.

Поскольку числа наши Предки писали буквицами, то и письменность наша, как минимум существует уже более 7,5 тысяч лет, что и Екатерина II в своих "Записках касательно русской истории" писала: "...славяне древнее Нестора письменность имели...".

Но самое страшное было при христианизации, когда на Руси подверглись тотальному уничтожению памятники дохристианской письменности и культуры древней Руси-России-Рассении. Незаконнорожденный сын хазарки Малуши князь Владимир, незаконно занявший Киевский престол (путем отравления законных наследников) огнём и мечом внедрял чужеродную религию. За года с 988 по 1000 было уничтожено ¾ населения Киевской Руси, после чего осталось всего 3 миллиона населения от первоначальных 12 миллионов. Оставшиеся в живых были в основном дети и старики. Лишенные родителей дети воспитывались уже в христианском духе, при отрицании всего великого Наследия Предков.

Высшее Духовенство Беловодья (центр Беловодья находился в Асгарде, современный Омск), священной земли Рассении-Руси-России в 1222 году от РХ приняло решение о создании специального руководящего органа для защиты Старой Веры, который стал называться: ОР-ДЕН, что значило "Сила Света" или "Светлая Сила", где Х'арийская руна “ОР” означала в древнеславянском языке "силу", руна “ДЕН” означала "свет". Эта Светлая Сила и пришла из-за Урала в виде возмездия на русские земли, опустошенные и захваченные греками-иудеями-христианами.

Данное слово “Орден” было искажено латинянами как "Ордэ", а писатели истории переделали на слово "орда" и появилась Великая Орда или Монголо-татарское иго. Монголией называли Русь иностранцы. Само название "Монголия" (или Моголия, как пишет, например, Карамзин и многие другие авторы) происходит от греческого слова "Мегалион", т.е. "Великий". В русских исторических источниках слово "Монголия" ("Моголия") не встречается. Зато встречается "Великая Русь". Слово "Иго" означает порядок, отсюда имя "Игорь" – хранитель порядка. "Тать" – это враг, т.е. татарин – это враг Ариец. А кому Ариец мог быть врагом? Мог ли он быть врагом Расичам, т.е. своим собратьям по Родам РАСЫ Великой? Нет. Единственно, кому он был врагом так это тем, кто эти Рода хотел поработить. Вот потому они и пишут в своей истории (из-торы-я), что на Русь (а Русью они считали только Киевскую и окрестные земли, а "Киевская Русь" придумана М. Погодиным, который в своей диссертации "О происхождении Руси" (1825), также как и господа Г.Байер, позднее Г.Миллер и А.Шлёцер обосновывал норманскую теорию возникновения русской государственности: "придитя и володейте нами") пошла Великая Орда, или иными словами – Монголо-Татары – Великие Враги Арийцы, не принявшие христианства. А шли они с Востока Рассении (Рассения – это территории, по которым расселились Роды Расы великой), точнее из Сибири, которая в те времена от Урала до Тихого океана и от Студенного Океана до Центральной Индии называлась Тархтария, земля которой покровительствуют Боги – сын и дочь Перуна, брат с сестрой, Тарх, прозванный Даждьбогом (Дающим Богом), и его Младшая сестренка Тара. Наши Предки говорили иноземцам: "... Мыдети Тарха и Тары…". Позднее Тархтария стала Тартарией, а библейский народ, с трудом выговаривающими букву "р", называл её Татарией.

Посмотрим на карту 1754 года "I-e Carte de l’Asie". Через всю огромную территорию Российской империи, вплоть до Тихого Океана, включая Монголию, Дальний Восток и т.д., идет надпись крупными буквами: Grande Tartaria, то есть Великая Тартария:

А вот еще одна карта XVIII века - “L’Asie dresse sur les observations de l’Academie Royale des Sciences et quelques autres, et Sur les memoires les plus recens. Amsterdam. Chez R. & J. Ottens”. Точный год её составления, к сожалению, не указан:

Западнее Волги мы видим "Европейскую Московию" – Moscovie Europeane. Вся гигантская территория Российской империи восточнее Волги обозначена, – крупными буквами! – как Grande Tartaria, то есть Великая, т.е. "Монгольская" Татария. Замечательно, что внутри Grande Tartarie указаны московские татары. Эта обширная область – Tartarie Moscovite, – по территории больше чем многие государства Западной Европы, - накрывает собой значительную часть Сибири.

Кстати, на территории Российской империи (Grande Tartarie) мы видим еще много других “татарских областей”: Независимая Татария – Tartarie Independante, Китайская Татария – Tartarie Chinoise, Татария около Тибета, Малая Татария – Крым, юг и восток Украины.

Карта, изготовленная в Париже в 1670 году:

Согласно этой карте Великая Татария включала в себя не только Российскую Империю, в современном смысле этого слова, но и Китай с Индией. Карта интересна тем, что на ней приведены сразу несколько вариантов одних и тех же географических названий. Синонимами являются следующие названия: Moal, Mongal, Magol. На территории современной Индии мы видим Mogol Inde.



Русская карта АЗИИ 1737 г.



Тартария – Издание Гийома де Лиля. 1707-1709 гг.



Генеральная карта Сибири и Великой Тартарии. 1670-1680 гг.

А вот немецкая карта России и Великой Татарии. Французская надпись сверху карты гласит: Carte de l’Empire de Russie & de la Grande Tartarie dressee avec soin par F.L.Gussefeld & publee par les Herit de Homann, l’an 1786:



Здесь мы можем увидеть древнее название реки Волга – река РА (Rha) слева и сверху Гиперборейский океан.

Карта России, составленная, предположительно, пленными шведскими офицерами в сибирском плену в 1709 - 1722 гг. Издание Иоахима и Джошуа Оттенсов, Амстердам, 1726 - 1728. Гравюра на меди:



Издательский дом Блау – Карта Тартарии. Амстердам, 1640-70 гг. Гравюра на меди.



Николас Висхер (Пискатор) – Россия и Скандинавия. Амстердам, 1660. Гравюра на меди.



Николаас Витсен – Карта Тартарии, не ранее 1705. Издание Шателена, Амстердам, 1714. Гравюра на меди.



Изображение земного глобуса (авт.права – ассоц. Картаир). Середина 18 века Гравюра на меди. Равноугольная поперечно азимутальная проекция.

Попадаются интересные названия, например, Земля Амазонская и т.д.

Теперь понятно, что слова "Татария" и "татарин" никакого отношения к современным татарам не имело до тех пор, пока после революции 1917 года историки библейской национальности не решили сфальсифицировать "след монголо-татарского ига", чтобы очередным обманом, подменой понятий, подтвердить свою вымышленную историю о нашествии на Русь никогда не существовавшего врага и отвести от себя подозрения как о враге реальном.



Этот план объявить кого-то бывшим врагом они осуществляли около полутора десятка лет, и завершил его Лазар Моисеевич Коганович в 1935 году, объявив татарами несколько народов: волжских болгар или булгар, крещЕнов, уйгуров, а также сибирцев. Так произведена была в недалекой истории очередная подмена названий и понятий.

Некогда на северо-востоке от Черного моря была Хазария, предпринимавшая разбойниче-захватнические нападения на соседние народы. Однажды Хазария захватила волжские земли с их миролюбивыми народами и подчинила их себе. Но часть волжских булгар не захотела подчиниться власти хазар, и они вместе со своим ханом (т.е. военноначальником ) Астарухом переселились на Дунай, построили там свои города и проживают там до сих пор – называется эти территории Болгарией. Но заметьте, Дунайских болгар современная историография причисляет к славянам, а их восточных братьев – Волжских, Казанских болгар к тюркам – к татарам.



Вследствие чего произошло такое разделение? Да вследствие того, что из Царь-града христианство навязывалось на Дунае, а ислам навязывался до Волги. А так как в древности ислам принимали в основном тюркские племена, поэтому волжских болгар стали причислять к тюркам, хотя они на самом деле были славянскими племенами, которые вначале не приняли христианства, но потом насильно многим их племенам всё-таки навязали ислам.



Однако среди них сохранились племена, которые не признали ни ислам, ни христианство, и многие, особенно по Вятке и выше, и ближе к Каспию, оставались на древней своей вере Предков и жили особняком. Поэтому они до сих пор называют себя Белыми Болгарами.

Почему современные русские дети не получают это знание в школе ?

Да опять же потому, что современная официальная версия истории русского народа была окончательно оформлена в 18-19 веке и писалась в строгом соответствии с библейской картиной мира: мол, есть самый древний, богоизбранный народ – евреи, а русские были до их христианизации греками (семитами) дикими язычниками, и даже письменность дали русским греческие монахи Кирилл и Мефодий.

На самом деле полуграмотные монахи Кирилл и Мефодий сократили славянскую Буквицу (Аз Бога Ведаю, Ведаю Глаголя Добро ... – один из видов нашего письма, существовавших на Руси за много тысяч лет до Христа) с 49 букв до 44, причем четырем буквам из оставшихся дали греческие названия, в которых нет таких звуковых образов. Уничтожению подверглись именно те буквы из старой Буквицы, которым не нашлось соответствия в греческом языке.

Греческий построен на основе упрощенного финикийского, а финикийский на основе скифского, а скифский – это наш славянский, т.к. скифы – это одно из славянских племён. Ярослав Мудрый своей "мудростью" убрал еще одну букву. Реформатор Пётр Первый убрал пять букв, Николай Второй – три, Луначарский – три, ввёл "Ё" и убрал из Азбуки образы (Аз, Буки, Веди...) и ввёл фонемику (а, б, в...) и Азбука стала Алфавитом (альфа+вита – на греческий манер) и стал наш могучий язык без образным (безобразным).

Что нам делать, славянам, когда вокруг ложь и обман?

Идёт время Света, заканчиваются тёмные времена, исчез тоталитарный режим, ушло в прошлое господство симбиоза иудо-христианской и иудо-коммунистической идеологии. Пока мы в дерьмократии, где законы работают на тех, у кого деньги и власть. Во всех странах, в которые приходила демократия (с помощью провокаций и тайных зарубежных агентов), резко нищало население, а к власти приходили заморские или свои продажные пРезиденты (поставленные резиденты). Патриоты, борющиеся за блага для своего народа, того быстро устраняют (Линкольн, Кеннеди и др.). Из новых дерьмократических стран выкачиваются ресурсы на "кормление" ненасытной Европы и особенно США. Европа и США потребляет 80% ресурсов, США 40% при 4% населения от всего земного. И всё благодаря демократии с её системой, где голосует большинство. Но факт, что большинство всегда не право. Не может доярка принять правильного решения, выслушав сказки из голубого экрана. Вот этим и пользуются те, кто пропихивает везде демократию.

Пора открыть глаза на Знания и Веру Предков, которые были сохранены в тех местах, куда не добралось кровавое иудо-христианство. Надо вернуть мощь и былую славу наших Предков, которые жили по Копному Праву, где голос имели только те, кто не словом, а делом доказал, что он нормальный умный мужик, семьянин, а не алкаш или какой-то лоботряс. Вот 10 таких мужиков единогласно(!) выбирали десятского, десятские выбирали сотского и т.д. до Монарха, власть которого не передавалась по наследству! Т.е. выбирался лучший из лучших и, увидев его, народ говорил Це Заря (ЦЕ (це – это, этот) ЗАРЬ (Заря – Несущий Свет)), что после сократилось до "Царь". Детей, рожденных от царей, называли Це Саревич (Це Заревич). То есть это всё равно, как сын зари. От этрусков (этнос русский – один из наших родов) латиняне переняли это понятие и своих правителей называли ЦеЗаря (Цезарь).



Налог был в виде десятины, т.е. все платили десятину. Т.е. 10-ую часть от 144. Сейчас вместо 144 берётся 100 (%). Чтобы десятину пересчитать на современный лад, составим пропорцию: 144/10 = 100/х. Отсюда х = 10·100/144 = 7 (%). Десятина шла на содержание казаков ("коник зрячий") и строение пограничных городов для охраны наших земель от захватчиков. Один и станов казаков теперь называется КазаХстан, это произошло при коммунистах, хотя еще до революции назывался Казакский стан (КазаКстан). Казаки были искусными воинами, и их даже нанимали японские императоры, самурайские наверно не дотягивали до уровня наших Предков.

Пользуясь благами эпохи свободы Вероисповедания, мы имеем полное право свободно изучать и исповедовать свою исконную Старую Веру, Веру Православную. Не путать с христианством, которое украло этот термин при Никоне, заменив "правоверие", т.е. ортодоксию на ПравоСлавие при носильном распространении среди Православных Славянских народов.

Источник: http://energodar.net/ha-tha.php?str=nasledie/tartariya