Российские спортсмены показывают на этом спортивном форуме такие блестящие результаты, которых они давно не показывали. Золотые медали мужской команды в спортивной гимнастике – такого не было уже четверть века! Золото в плавании, сразу две золотые медали получил Евгений Рылов (на фото) – его американские соперники в ярости рвут на себе волосы. Фантастические победы наших фехтовальщиц. Есть успехи в других видах, в которых мы раньше никогда не призовые места и рассчитывать не могли.

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв так отреагировал на победу российских гимнастов на Олимпиаде-2020: «Это грандиозная победа! Гимнасты завоевали первое за 25 лет золото для России на Олимпиаде в командном многоборье. Мы не просто гордимся, а восхищены результатом российских спортсменов».

Поздравляя на сайте Кремля нашу спортсменку Виталину Бацарашкину, получившую сразу два золота в стрельбе из пистолета, президент РФ Владимир Путин отметил: «Вы вновь продемонстрировали качества настоящего чемпиона – отличную подготовку, мастерство, собранность и волю, убедительно доказали свое превосходство над сильными, достойными соперницами. В Вас верят, Вами гордятся близкие и родные, тренеры и наставники, все российские болельщики».

Да, мы пока не входим в тройку лидеров в медальном зачете, но уже полученные российскими спортсменами награды дорогого стоят, особенно после той разнузданной кампании лжи и клеветы, которая обрушилась на Россию после провокационного допингового скандала, после чего наши атлеты были подвергнуты санкциям.

Казалось, России уже не подняться на пьедестал, но нет, мы в Токио выступаем превосходно! И у многих, даже у наших соперников на Западе, это вызывает восхищение. Так немецкий гимнаст Филипп Хердер восхитился победой нашего Артура Далалояна, и, как свидетельствует газета «Бильд», назвал его победу «безумием» в хорошем смысле слова. Безумием потому, что атлет сумел победить, несмотря на полученную им ранее серьезную травму.

Русофобов корчит от злобы

Однако победы России в Токио на Западе многим не по вкусу. Причем не только наши достижения на спортивной арене. Возмущаются русофобы даже по поводу оригинальной формы российских спортсменов цветов национального флага. «Гордо пройдя по олимпийскому стадиону в центре Токио, российские по своей сути спортсмены были дерзко одеты в форму цветов российского флага», негодует американская газета «Нью-Йорк Таймс».

«Есть проблема: на экипировке ОКР четко виден триколор, да и у самих спортсменов нет сомнений, за какую команду они выступают», – желчно вторит ей английская «Дейли Мэйл».

Казалось бы, а им-то какое дело? Цвета формы никакими олимпийскими правилами не регламентированы, какую дизайнеры спроектировали и портные сшили, – в той спортсмены и выходят. А наши, конечно, молодцы, придумали заменить запрещенный МОК наш флаг цветом формы. И вот от этой неожиданной для них русской смекалки западные СМИ просто в ярости: опять эти русские нас перехитрили!

Другой британской газете «Телеграф» вообще не нравится, что русские приехали в Токио. «Волейбольная сборная у русских довольно приятная. Парни решительные, умелые и задиристые. Некоторые самые рослые и самые молодые на Олимпиаде. Но почему вообще они сюда приехали?», –вопрошает издание, как видно, недовольное тем, что мы обходим Британию в медальном зачете.

А бывший главный следователь Всемирного антидопингового агентства (WADA) Мартин Дабби обрушил буквально волну негодования на российскую сборную – его возмутило, что на фоне запрета на участие в течение четырех лет в любых международных спортивных состязаниях, вынесенного WADA в 2019 году, на нынешней Олимпиаде в Токио российских спортсменов гораздо больше, чем на Играх в Рио-де-Жанейро пять лет тому назад.

Охваченного зоологической русофобией Дабби возмущает абсолютно все: от числа спортсменов и цвета формы до аббревиатуры «Атлеты ОКР», что, по его словам, расшифровывать нельзя, поскольку опять прозвучит слово «русский», которое для него, похоже, как красная тряпка для быка.

Недоволен он даже музыкой Чайковского, которая звучит вместо гимна РФ, и «советскими» (?) фамилиями на спинах российских олимпийцев.

Не могут держать себя в руках и с достоинством признать свои поражения и некоторые западные атлеты. «Смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром – мерзкое чувство», – злобно объявила в USA Today проигравшая им американская гребчиха Меган Калмо.

А британские спортсмены, проигравшие нам на 200-метровке на спине, сразу же принялись голословно обвинять Евгения Рылова в будто бы «нечестной победе». На пресс-конференции после завершения заплыва английские соперники Евгения, занявшие второе и третье места, стали оправдывать свой проигрыш самым недостойным образом. «На меня психологически давит то, что я участвую в соревнованиях, где не все чисто. Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт. Я не могу лоббировать людей, которые принимают решения, и говорить, что их решения неправильны, – сказал призер Райан Мерфи из США. А ставший третьим британец Люк Гринбенк объявил, что ему «грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой и ничего против этого не делается».

И такие провокационные заявления они себе позволяют, хотя прекрасно знают, что российские спортсмены прошли в Токио точно такой же строгий допинг-контроль, как те же британцы. И он показал, что у нас все в порядке. Но что поделаешь? Не могут они с достоинством проигрывать!

Нагло ведут себя и журналисты. Так, репортер из Чили, обращаясь к теннисисту Даниилу Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» (мошенниками) и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом. Медведев спокойно пристыдил провокатора и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования.

Лучше получать медали

«Вы знаете, нашим ребятам нужно получать медали, предпочтительно золотые, и не обращать внимание на это все», – заявил, комментируя эти враждебные выпады против российских спортсменов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Песков.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в свою очередь не сомневается, что жалкие попытки испортить настроение нашим спортсменам ни к чему не приведут.

«Думаю, – сказал он, – результаты наших спортсменов на этих Играх звучат убедительнее всех возможных комментариев по этой теме. Что тут можно сказать, если экспертный уровень людей, которые высказываются в адрес побед наших атлетов, не распространяется дальше заголовков “Нью-Йорк Таймс”. Разве что только напомнить, что Олимпийские игры созданы для того, чтобы через спорт делать этот мир лучше, а народы всех стран ближе», – сказал Поздняков.

Кстати, давайте вспомним, накануне Олимпийских игр в Токио многие в России говорили: «Ну, зачем мы туда едем? Выступать без гимна и без национального флага – унижение. Лучше отказаться!» Но для спортсменов Олимпиада, как бы ни старались на Западе ее политизировать, – великое спортивное событие, которое проводится раз в четыре года. Для многих – это единственный шанс показать свое мастерство на международной арене. А потому спортсмены решили поехать и власти не стали им препятствовать. И вот на спортивных аренах в Токио оказалось, что запланированное для России унижение, благодаря мужеству, стойкости и талантам наших спортсменов оборачивается сегодня триумфом России.

Российская сборная успешно выступает на Олимпийских играх в Токио благодаря хорошей подготовке и новому поколению спортсменов, которые ментально уже готовы к победам, заявил каналу «360» спортивный журналист Борис Ходоровский.

«Нужно отдать должное руководителям Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ, которые обеспечили максимально возможный уровень подготовки для команды ОКР, – подчеркнул он. – Были организованы акклиматизационные сборы на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Многие команды тренировались непосредственно в Японии. И это очень помогло нашим олимпийцам достойно выступить в Токио».

Поколение победителей

По его словам, сейчас на авансцену выходит поколение, которое начало заниматься спортом в конце 1990-х – начале 2000-х. В те годы в страну вернулись многие тренеры, которые уезжали на заработки за рубеж, создавалась материальная база для тренировок. «Это поколение уже ментально готово к победам. Отсюда и такие успешные выступления. Практически ни в одном виде программы российские олимпийцы не выступили ниже своих возможностей. А в некоторых видах, напротив, прыгнули выше головы. Например, кто ожидал, что все четыре участника российской команды по тхэквондо вернутся из Японии с медалями? Две золотые, серебряная и бронза. Кто ожидал, что медали после 21-летнего перерыва завоюют наши гребцы на соревнованиях по академической гребле? Золотых медалей на соревнованиях по плаванию у нас не было с 1996 года. Выросло поколение, которое по уровню своей подготовки и менталитету готово к олимпийским победам», – делает вывод Ходоровский.

Конечно, Олимпиада в Токио еще не закончилась, и многое может произойти. К тому же Россия все-таки пока не лидер в медальном зачете, как это бывало во времена СССР. Однако уже сейчас ясно главное – сломить и унизить нашу страну, несмотря на оказанное на нас беспрецедентное давление, не удалось. Мы уже победили!