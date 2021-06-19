Отрицание, гнев, торг и депрессия Вашингтона

В среду в Женеве на вилле «ЛаГранж», то есть «амбар», четыре с половиной часа, в том числе два часа почти с глазу на глаз, только в присутствии министров иностранных дел, беседовали президенты Российской Федерации и Соединённых Государств Америки.

За время президентства Владимира Владимировича Джозеф Робинетт Джозеф-Робинеттович — уже пятый президент СГА. До него были Блайт (по отчиму — Клинтон), младший Буш, Обама (при нём Байден был вице-президентом и встречался с Путиным — в тот момент главой правительства) и заваленный в прошлом году миллионами фальшивых бюллетеней Трамп.

Все они сами предлагали Путину встретиться. Но явно с разными целями. Клинтон хотел убедиться, что Россия останется покорна СГА, как при Ельцине. Буш — убедить Путина, что покорность СГА выгодна. Обама — запугать последствиями непокорности. Трамп — привлечь нас в свою борьбу за возрождение промышленности СГА, то есть против Китая.

Открытым текстом полагаю: Байден просто рисует успехи во внешней политике. Ибо во внутренней не то что успехов не видно, а жуткие обвалы. Достаточно сказать, что инфляция внутри СГА даже по самым лестным методикам подсчёта перевалила за пять процентов в год, чего там не бывало уже четыре десятилетия. А намеченную на ближайшие три года допечатку долларов не сможет переварить весь мировой рынок, то есть инфляция ещё взлетит.

Ближайшие парламентские выборы в СГА 8 ноября 2022 года. Предвыборная кампания, по сути, уже началась. Если дела у демократов будут идти, как сейчас, они пролетят мимо Конгресса, как Байден над Женевой. Единственный шанс — крикнуть: республиканцы напрочь испортили отношения с русскими, а мы всё исправили, да ещё и не снижая давления на Москву.

Хотя отношения с нами начали портить как раз демократы — при Обаме. И они же заблокировали все попытки республиканцев — при Трампе — наладить хоть что-то. Помните, как пресса СГА смешала Доналда Джона Кристофер-Фредериковича с грязью после попытки сказать хоть что-то хорошее о результатах переговоров с Путиным. Сегодня Байден робко пытается исправить отношения с нами. Что, признаться, не так уж и сложно: мы-то ничего не портили!

Готова ли НАТО на «обезьяну с гранатой»

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Соединённых Государств Америки президент Российской Федерации между прочим сказал:

«По поводу возможного вступления Украины в НАТО — эта тема затрагивалась «мазком». Здесь, пожалуй, нечего обсуждать».

Открытым текстом напоминаю: всего неделей раньше президент Украины в телефонном разговоре с президентом СГА сказал, что Украине жизненно важно вступить в НАТО — и не услышал возражений. Что же, СГА готовы пересечь красную черту, заблаговременно указанную главой РФ? Пока нет!

Сам Байден, насколько можно понять по словам Путина, не горит желанием вписываться за Украину. Конечно, статья пять Североатлантического договора не обязует немедленно защитить даже страну, ставшую жертвой удара извне: остальные участники договора должны лишь посоветоваться, кто чем хочет ей помочь. А уж страна, сама на кого-то наехавшая, и подавно может рассчитывать разве что на сочувственный кивок. Когда турецкие истребители сбили над Сирией наш штурмовик, туркам в Брюсселе так и сказали: сами влипли — сами выкручивайтесь.

Но всё же Украина, если просочится в НАТО, может устроить очередную крупную террористическую акцию против народных республик Донбасса, а то и прицельно начнёт отстреливать там граждан РФ — лишь бы вынудить нас ударить по ней уже в полную силу. Но уж тогда мы и впрямь ответим.

Демонстрация решимости — главный признак страны первого политического эшелона. Её почуяла вся заигравшаяся на всемирной шахматной доске команда «Байден». Даже генералы заговорили: «миру мир»! Ибо одно — расписывать военные доктрины и угрожать Москве из штабных кабинетов, и совсем другое — вдруг осознать, что «русские, как мученики, сразу в рай, а они просто сдохнут».

Так что блицкрига с въездом Украины в НАТО на белом коне в ближайшие дни не предвидится.

Открытым текстом уверяю: Украине ещё долго будут обещать членство в НАТО как раз для того, чтобы её главари видели морковку перед носом и шли за нею, куда им прикажут. По части разводилова Запад нам ферзя форы даст. Но Путину про такие штучки ещё в разведшколе рассказали. Потому и говорил он с Байденом об Украине так мало. Всем и так всё ясно!

Запад считает уступку слабостью

Наши переговоры с Соединёнными Государствами Америки в Женеве прошли уже трижды.

В первый раз ещё в 1955 году: министры иностранных дел СССР, СГА, Британии, Франции попытались возродить сотрудничество в духе Второй мировой войны. Но уже на следующий год Британия и Франция вместе с Израилем напали на Египет, СССР и СГА резко выступили против — отношения разладились.

Во второй раз в 1985-м встречались Генеральный секретарь ЦК КПСС, по совместительству председатель президиума Верховного совета СССР (в то время — формально высший пост в государстве) и президент СГА. Тот самый Рейган, парой лет раньше назвавший нашу страну империей зла, как в фильме «Звёздные войны», и посуливший создать противоракетную и ударную систему космического базирования в духе того же фильма.

Тогда мы решили, что звёздная, да и холодная, война кончается и дальше будет «мир, дружба, жвачка», как говорили тогда фарцовщики. Это название от английского for sale — на продажу — получили мелкие спекулянты, скупавшие у заезжих иностранцев то, что было уже в моде, но у нас ещё не производилось, и перепродававшие втридорога. Вот и наши тогдашние партаппаратчики покупали похвалы у Запада. Только заплатили втридорога сами. По сути, продали всю нашу страну.

Политическая демократизация при попытке сохранить жёстко централизованное управление экономикой кинуло вразнос все процессы в хозяйстве и в народе. А Запад похлопывал по плечу всё снисходительнее. Мы уступали, ничего не требуя взамен.

По нашим понятиям это щедрость, по западным — слабость. Вот и дожали нас. Последствия расхлёбываем уже три десятилетия — и, боюсь, ещё лет на десять хватит.

Открытым текстом уверяю: нынешняя встреча в Женеве не дала СГА точки опоры для новых попыток обмануть нас и развалить изнутри.

До чего не договорились

Женевская встреча закончилась вроде без заметного результата. Единственное конкретное согласованное действие — скорый возврат послов на места работы. По прочим обсуждённым вопросам решено продолжить консультации, а то и начать их с нуля. В чём же смысл почти пятичасовой беседы, в том числе двух с лишним часов с участием чуть ли не десятка специалистов высшей квалификации по разным проблемам?

Объяснил это, пожалуй, президент Байден: «Я не говорю, что мы договорились о каких-то вещах, что это будет работать. Я говорю, что у нас есть хорошие перспективы улучшить отношения, не сдвинувшись с наших позиций и не отступив от наших принципов. Я дал Путину понять, на каких позициях стою я, чего мы можем достичь и как мы будем реагировать на нарушения по отношению к СГА. Мы узнаем о том, договорились ли мы о чём-то или нет, через шесть месяцев. Это будет видно по тому, будут или нет приняты сторонами соответствующие решения».

Открытым текстом перевожу: между позициями наших государств есть зазор, где мы можем продвигать свои интересы, не мешая друг другу. И даже выигрывать совместно. Байден сообщил: «СГА предложили России список из 16 самых важных секторов инфраструктуры, против которых предлагается запретить кибератаки».

Вот результат нескольких недавних атак вымогателей на системы управления несколькими крупными фирмами в СГА. Когда там осознали, что не только их спецслужбам доступны закладки, заботливо встроенные в основные разработанные в СГА программы, тут же попросили, чтобы мы не прорывались к ним, а взамен пообещали не вламываться к нам. Открытым текстом напоминаю популярную у англосаксов поговорку: кто живёт в стеклянном доме, не должен швырять камнями в соседей. Взаимная уязвимость — гарантия взаимного ненападения.

Главный результат встречи: Путин объяснил даже самым ястребиным головам в Вашингтоне, что СГА не всемогущи. Мы уже видели у “вашингтонского обкома”, вдруг понявшего, что переиграть Москву силой не получается, и отрицание, и гнев, и торг, и депрессию. Осталось принятие. И мир наконец станет чуть поспокойнее, чем до июньской встречи в Женеве.