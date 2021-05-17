Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3. Часть 1
Геннадий Павлович Серов рассказывает о совершенствовании конструкции самолета ЛаГГ-3 в ходе Великой Отечественной войны. Часть 1.
- За счет каких мероприятий ОКБ пыталось улучшить ТТХ ЛаГГ-3?
- Как пытались снизить вес серийных самолетов ЛаГГ-3?
- Какое вооружение ЛаГГ-3 считалось оптимальным?
- Почему на советские самолеты поставили лыжи зимой 1941-42 года?
- Какие новые моторы пытались установить на ЛаГГ-3?
- Как воевали части вооруженные ЛаГГ-3 с лыжным шасси?
Ответы на эти и другие вопросы от ведущего историка авиации!
Предыдущие части:
Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 4:
https://youtu.be/J0dmY0a9Irs
Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 3:
https://youtu.be/3J3fWqIMbRs
Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 2:
https://youtu.be/iPHK5XswumM
Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 1:
https://youtu.be/OwQEONRzG6s
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938 – 1941 годах. Часть.1:
https://youtu.be/id32UDqmXqI
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 2:
https://youtu.be/eOzFOpdsn_M
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 3:
https://youtu.be/l7R3q3TkonI
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 4:
https://youtu.be/eamAga5MjGU