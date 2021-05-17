Геннадий Павлович Серов рассказывает о совершенствовании конструкции самолета ЛаГГ-3 в ходе Великой Отечественной войны. Часть 1.

- За счет каких мероприятий ОКБ пыталось улучшить ТТХ ЛаГГ-3?

- Как пытались снизить вес серийных самолетов ЛаГГ-3?

- Какое вооружение ЛаГГ-3 считалось оптимальным?

- Почему на советские самолеты поставили лыжи зимой 1941-42 года?

- Какие новые моторы пытались установить на ЛаГГ-3?

- Как воевали части вооруженные ЛаГГ-3 с лыжным шасси?

Ответы на эти и другие вопросы от ведущего историка авиации!

Предыдущие части:

Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 4:

https://youtu.be/J0dmY0a9Irs

Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 3:

https://youtu.be/3J3fWqIMbRs

Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 2:

https://youtu.be/iPHK5XswumM

Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 1:

https://youtu.be/OwQEONRzG6s​

Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938 – 1941 годах. Часть.1:

https://youtu.be/id32UDqmXqI​

​Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 2:

https://youtu.be/eOzFOpdsn_M​

​Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 3:

https://youtu.be/l7R3q3TkonI​

​Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 4:

https://youtu.be/eamAga5MjGU​