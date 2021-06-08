Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3 / часть 3. Только большие пушки
Геннадий Павлович Серов рассказывает о совершенствовании вооружения самолета ЛаГГ-3 в ходе Великой Отечественной войны. Часть 3. Только большие пушки.
История вооружения истребителей ВВС КА 37 мм авиапушками:
- Кто начал в СССР работы по созданию авиапушек калибра 37 мм?
- Какую авиапушку калибра 37 мм установили на истребитель ЛаГГ-3?
- Как проходили полигонные испытания истребителя ЛаГГ-3 с опытным 37 мм орудием?
- Какие трудности возникли с производством 37 мм авиапушек?
- Как прошли войсковые испытания истребителей ЛаГГ-3 с 37 мм орудиями?
- Когда состоялось первое боевое применение 37 мм авиапушек?
- Какие результаты показали истребители ЛаГГ-3 с вооруженные 37 мм пушками в воздушных боях и атаках наземных целей?
Ответы на эти и другие вопросы от ведущего историка авиации!
Предыдущие части:
Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3. Часть 2:
https://youtu.be/1mBWP2RNX94
Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3. Часть 1:
https://youtu.be/quANqMDZPlQ
Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 4:
https://youtu.be/J0dmY0a9Irs
Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 3:
https://youtu.be/3J3fWqIMbRs
Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 2:
https://youtu.be/iPHK5XswumM
Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 1:
https://youtu.be/OwQEONRzG6s
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938 – 1941 годах. Часть.1:
https://youtu.be/id32UDqmXqI
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 2:
https://youtu.be/eOzFOpdsn_M
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 3:
https://youtu.be/l7R3q3TkonI
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 4:
https://youtu.be/eamAga5MjGU