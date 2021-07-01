Геннадий Павлович Серов рассказывает о совершенствовании вооружения самолета ЛаГГ-3 в ходе Великой Отечественной войны. Часть 4. Только большие пушки.

История вооружения истребителей ВВС КА 37 мм авиапушками:

- Как проходили работы по совершенствованию авиапушек калибра 37 мм в 1941/42 годах?

- Когда и как проходили испытания авиапушки калибра 37 мм ОКБ-16 на истребителе ЛаГГ-3?

- Какие трудности возникли с производством 37 мм авиапушек Шпитального?

- Сколько 37 мм орудиий Шпитального выпустили в 1941/42 года?

- Сколько истребителей ЛаГГ-3 с 37 мм орудиями Шпитального выпустили зимой 1941/42 года?

- Как в вооружении истребителей 37 мм орудиями поучаствовал полковник В.И.Сталин?

- Когда состоялось боевое применение серийных ЛаГГ-3 вооруженных 37 мм авиапушками?

- Какие результаты показали серийные истребители ЛаГГ-3 вооруженные 37 мм пушками в воздушных боях и атаках наземных целей?

Ответы на эти и другие вопросы от ведущего историка авиации!

Предыдущие части:

Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3. Часть 3:

https://youtu.be/VHZWJBPF_B0

Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3. Часть 2:

https://youtu.be/1mBWP2RNX94

Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3. Часть 1:

https://youtu.be/quANqMDZPlQ

Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 4:

https://youtu.be/J0dmY0a9Irs

Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 3:

https://youtu.be/3J3fWqIMbRs

Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 2:

https://youtu.be/iPHK5XswumM

Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 1:

https://youtu.be/OwQEONRzG6s​

Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938 – 1941 годах. Часть.1:

https://youtu.be/id32UDqmXqI​

​Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 2:

https://youtu.be/eOzFOpdsn_M​

​Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 3:

https://youtu.be/l7R3q3TkonI​

​Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 4:

https://youtu.be/eamAga5MjGU​