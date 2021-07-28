Геннадий Павлович Серов рассказывает о совершенствовании вооружения самолета ЛаГГ-3 в ходе Великой Отечественной войны. Часть 6. Только большие пушки.

История вооружения истребителей ВВС КА 37 мм авиапушками:

- Как запустили в производство 37 мм авиапушку НС-37?

- Как запустили в производство небольшую серию истребителей ЛаГГ-3, вооруженных 37 мм пушками НС-37?

- Как происходили войсковые испытания авиапушек НС-37 на истребителях ЛаГГ-3 в составе 21-го ИАП?

- Когда списали последние ЛаГГ-3 с пушками НС-37?

- Сколько выпустили 37 мм авиапушек Шпитального?

- Почему истребители вооруженные 37 мм серийными пушками не использовали при атаках наземных целей?

Ответы на эти и другие вопросы от ведущего историка авиации!

Предыдущие части:

Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3. Часть 5:

https://youtu.be/seGg3b73JrU

Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3. Часть 4:

https://youtu.be/wodkbdoRTGA

Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3. Часть 3:

https://youtu.be/VHZWJBPF_B0

Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3. Часть 2:

https://youtu.be/1mBWP2RNX94

Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3. Часть 1:

https://youtu.be/quANqMDZPlQ

Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 4:

https://youtu.be/J0dmY0a9Irs

Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 3:

https://youtu.be/3J3fWqIMbRs

Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 2:

https://youtu.be/iPHK5XswumM

Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 1:

https://youtu.be/OwQEONRzG6s​

Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938 – 1941 годах. Часть.1:

https://youtu.be/id32UDqmXqI​

​Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 2:

https://youtu.be/eOzFOpdsn_M​

​Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 3:

https://youtu.be/l7R3q3TkonI​

​Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 4:

https://youtu.be/eamAga5MjGU​

