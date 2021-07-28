Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3 / часть 6. Только большие пушки
Геннадий Павлович Серов рассказывает о совершенствовании вооружения самолета ЛаГГ-3 в ходе Великой Отечественной войны. Часть 6. Только большие пушки.
История вооружения истребителей ВВС КА 37 мм авиапушками:
- Как запустили в производство 37 мм авиапушку НС-37?
- Как запустили в производство небольшую серию истребителей ЛаГГ-3, вооруженных 37 мм пушками НС-37?
- Как происходили войсковые испытания авиапушек НС-37 на истребителях ЛаГГ-3 в составе 21-го ИАП?
- Когда списали последние ЛаГГ-3 с пушками НС-37?
- Сколько выпустили 37 мм авиапушек Шпитального?
- Почему истребители вооруженные 37 мм серийными пушками не использовали при атаках наземных целей?
Ответы на эти и другие вопросы от ведущего историка авиации!
Предыдущие части:
Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3. Часть 5:
https://youtu.be/seGg3b73JrU
Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3. Часть 4:
https://youtu.be/wodkbdoRTGA
Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3. Часть 3:
https://youtu.be/VHZWJBPF_B0
Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3. Часть 2:
https://youtu.be/1mBWP2RNX94
Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3. Часть 1:
https://youtu.be/quANqMDZPlQ
Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 4:
https://youtu.be/J0dmY0a9Irs
Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 3:
https://youtu.be/3J3fWqIMbRs
Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 2:
https://youtu.be/iPHK5XswumM
Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 1:
https://youtu.be/OwQEONRzG6s
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938 – 1941 годах. Часть.1:
https://youtu.be/id32UDqmXqI
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 2:
https://youtu.be/eOzFOpdsn_M
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 3:
https://youtu.be/l7R3q3TkonI
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 4:
https://youtu.be/eamAga5MjGU