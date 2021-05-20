Геннадий Павлович Серов рассказывает о совершенствовании конструкции самолета ЛаГГ-3 в ходе Великой Отечественной войны. Часть 2.

- Как, по результатам сравнительных испытаний, оценивали советские истребители в НИИ ВВС ?

- Какие меры предприняли по увеличению мощности мотора М-105П и снижению веса серийных ЛаГГ-3?

- Как закончилась история самолетов ЛаГГ-3 с моторами М-107?

- Какае ТТХ были у серийных ЛаГГ-3 выпуска зимы 1941-42 годов?

- Как решили вопрос с температурным режимом?

- Когда на серийных самолетах внедрили моторы М-105ПФ?

- Какие последние изменения были внесены в конструкцию ЛаГГ-3 производства завода №21?

- Когда и почему было принято решение о завершение производства ЛаГГ-3 М-105ПФ на заводе №21?

- Почему ЛаГГ-3 хуже относительно других советских истребителей горели?

- Как ошиблись при в оценке ТТХ советских истребителей в сравнении, с испытанным весной 1942 года "Мессершмиттом-109F-2"?

Ответы на эти и другие вопросы от ведущего историка авиации!

Предыдущие части:

Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3. Часть 1:

https://youtu.be/quANqMDZPlQ

Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 4:

https://youtu.be/J0dmY0a9Irs

Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 3:

https://youtu.be/3J3fWqIMbRs

Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 2:

https://youtu.be/iPHK5XswumM

Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 1:

https://youtu.be/OwQEONRzG6s​

Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938 – 1941 годах. Часть.1:

https://youtu.be/id32UDqmXqI​

​Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 2:

https://youtu.be/eOzFOpdsn_M​

​Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 3:

https://youtu.be/l7R3q3TkonI​

​Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 4:

https://youtu.be/eamAga5MjGU​