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Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3. Часть 2

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Геннадий Павлович Серов рассказывает о совершенствовании конструкции самолета ЛаГГ-3 в ходе Великой Отечественной войны. Часть 2.
- Как, по результатам сравнительных испытаний, оценивали советские истребители в НИИ ВВС ?
- Какие меры предприняли по увеличению мощности мотора М-105П и снижению веса серийных ЛаГГ-3?
- Как закончилась история самолетов ЛаГГ-3 с моторами М-107?
- Какае ТТХ были у серийных ЛаГГ-3 выпуска зимы 1941-42 годов?
- Как решили вопрос с температурным режимом?
- Когда на серийных самолетах внедрили моторы М-105ПФ?
- Какие последние изменения были внесены в конструкцию ЛаГГ-3 производства завода №21?
- Когда и почему было принято решение о завершение производства ЛаГГ-3 М-105ПФ на заводе №21?
- Почему ЛаГГ-3 хуже относительно других советских истребителей горели?
- Как ошиблись при в оценке ТТХ советских истребителей в сравнении, с испытанным весной 1942 года "Мессершмиттом-109F-2"?
Ответы на эти и другие вопросы от ведущего историка авиации!

Предыдущие части:
Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3. Часть 1:
https://youtu.be/quANqMDZPlQ
Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 4:
https://youtu.be/J0dmY0a9Irs
Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 3:
https://youtu.be/3J3fWqIMbRs
Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 2:
https://youtu.be/iPHK5XswumM
Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 1:
https://youtu.be/OwQEONRzG6s​
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938 – 1941 годах. Часть.1:
https://youtu.be/id32UDqmXqI​
​Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 2:
https://youtu.be/eOzFOpdsn_M​
​Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 3:
https://youtu.be/l7R3q3TkonI​
​Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 4:
https://youtu.be/eamAga5MjGU​

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1mBWP2RNX94
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