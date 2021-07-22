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Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3 / часть 5. Только большие пушки

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Геннадий Павлович Серов рассказывает о совершенствовании вооружения самолета ЛаГГ-3 в ходе Великой Отечественной войны. Часть 5. Только большие пушки.
История вооружения истребителей ВВС КА 37 мм авиапушками:
- Какие полки вооружили ЛаГГ-3 с серийными 37 мм авиапушками Шпитального?
- Как эти авиачасти показали себя в боях под Сталинградом осенью 1942 года?
- Какие повреждения получали самолеты противника при попаданиях 37 мм снарядов?
- Почему ЛаГГ-3 вооруженные 37 мм серийными пушками не использовали при атаках наземных целей?
- Когда состоялось боевое применение серийных Як-7 вооруженных серийными 37 мм авиапушками Шпитального?
Ответы на эти и другие вопросы от ведущего историка авиации!

Предыдущие части:
Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3. Часть 4:
https://youtu.be/wodkbdoRTGA
Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3. Часть 3:
https://youtu.be/VHZWJBPF_B0
Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3. Часть 2:
https://youtu.be/1mBWP2RNX94
Геннадий Серов. Совершенствование самолета ЛаГГ-3. Часть 1:
https://youtu.be/quANqMDZPlQ
Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 4:
https://youtu.be/J0dmY0a9Irs
Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 3:
https://youtu.be/3J3fWqIMbRs
Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 2:
https://youtu.be/iPHK5XswumM
Геннадий Серов о боевом применении истребителей ЛаГГ-3 в 1941 году. Часть 1:
https://youtu.be/OwQEONRzG6s​
Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938 – 1941 годах. Часть.1:
https://youtu.be/id32UDqmXqI​
​Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 2:
https://youtu.be/eOzFOpdsn_M​
​Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 3:
https://youtu.be/l7R3q3TkonI​
​Геннадий Серов о создании советских истребителей в 1938–1941 годах. Часть 4:
https://youtu.be/eamAga5MjGU​

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=seGg3b73JrU
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