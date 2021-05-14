Когда действующая власть проигрывает выборы

Очередная вспышка противостояния Израиля с Палестиной идёт на сравнительно высоком технологическом уровне. С обеих сторон — ракеты.

Из сектора Газа — той части палестинской автономии, что у берега Средиземного моря — по израильским городам выпущены уже тысячи самодельных неуправляемых ракет. Жертв меньше, чем выстрелов: ракеты летят в основном на пустыри, а большинство тех, что на жилые кварталы, сбивает противоракетная система «Железный купол».

Израиль, как всегда, отвечает жёстко. Возможно, жестоко.

Ответным огнём Израиля уничтожены штабы нескольких организаций, связанных с обстрелом, и десятки жилых домов. Палестинцы говорят о сотнях убитых, израильтяне — что бьют по пусковым установкам и палестинцы сами виновны в судьбе своего живого щита.

Открытым текстом уверен: даже если на Земле между Рекой и Морем останутся только арабы или только евреи — распри там не прекратятся. Единый, по сути, семитский народ склонен к внутренним разборкам. Даже во время войны за независимость Израиля его левые политики буквально убивали правых. Их пароход расстреляли прямо с набережной Тель-Авива. Нынешняя война тоже началась с расколов внутри каждого из двух вероисповеданий.

Глава правой партии Ликуд и правительства Израиля Нетаньяху не смог сформировать очередную парламентскую коалицию. Пятого мая право составить правительство получил глава центристской оппозиции Лапид.

Отставка угрожает человеку, за два года назначившему несколько перевыборов, чтобы удержать власть. И тут же суд выселяет арабов, занявших еврейские дома в Иерусалиме в 1948-ом. Реакция предсказуема. Тем более, что во внутрипалестинской политике тоже не всё гладко.

Глава светского движения ФАТХ и руководитель администрации палестинской автономии Аббас отменил очередные парламентские выборы, как только стало ясно, что исламское движение «Хамас», уже контролирующее сектор Газа, победит.

Открытым текстом объясняю: сразу двое крупных по местным меркам политиков поняли, что теряют власть. А то, что один из них руководит исключительно мусульманами, а второй в основном иудеями, только упростило для обоих задачу разжигания костра. Война сохранит им посты. Ценой тысяч жизней.