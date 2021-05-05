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Физика с Алексеем Иванченко. Скорость тьмы

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Из аннотации. Скорость тьмы – это скорость света? Как она меняется с увеличением расстояния?

Может ли тень двигаться быстрее света?

Свет и тень. Тень и расстояние. Физика света.





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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5547070.html
Метки: иванченко, образование, физика
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