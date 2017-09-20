Ускоритель для Китая: изобретение Алексея Богомолова может послужить КНР?

Протонный ускоритель Богомолова может обнаруживать делящиеся материалы на больших площадях и с большого расстояния. Иллюстрация: malchish.org

Несколько лет назад известный российский физик Алексей Богомолов сделал открытие: изобрел”Инспектор” – протонный ускоритель на обратной волне. Ускоритель Богомолова может работать в протонно-лучевой терапии, производить изотопы, подкритичные ядерные реакторы, а также находить бомбы, в том числе «грязные».

Вне всякого сомнения именно такие изобретения могут вывести Россию в сильнейшие технологические лидеры. Об этом постоянно напоминал известный изобретатель, меценат, предприниматель Артем Тарасов, который недавно ушел из жизни. Известно, что при жизни Тарасов поддерживал изобретателей и часто давал путевку в жизнь в своем Институте инноваций… Но в случае с изобретением физика Богомолова нужны были бы титанические усилия и помощь на высочайшем государственном уровне.

— Это открытие мирового уровня, потому что ускоритель на обратной волне — это «ядерный луч» в борьбе с международным терроризмом, — отметил в нашем разговоре известный ученый, доктор технических наук, профессор Игорь Острецов. — Протонный ускоритель на обратной волне может обнаружить ядерное оружие на большом расстоянии и уничтожать его пучком протонов. Это значит, что за секунды можно обнулить основной наступательный потенциал США, атомный авианосный флот. Ускоритель Алексея Богомолова может создавать подкритические ядерные реакторы с внешним источником нейтронного излучения, работать в протонно-лучевой терапии при онкологических, параспинальных и нейрохирургических заболеваниях. Еще он может производить изотопы для промышленных нужд. Протонный ускоритель Богомолова может находить взрывчатые и расщепляющиеся вещества, то есть бомбы.

Нужны крылья

Но для того, чтобы ускоритель Богомолова работал, нужен самолет. Единственный самолет, в котором он может разместиться — а размером ускоритель Богомолова с троллейбус — большегрузный, широкофюзеляжный Ан-124−100 «Руслан», некогда совместный российско-украинский проект. В России «Руслан» до 2004 года выпускал Ульяновский авиационно-промышленный комплекс имени Устинова. На Украине «Русланом» занималось опытно-конструкторское бюро «Антонов». Совместное производство этой крылатой машины должны были возобновить! Но несколько дней назад стало известно, что КБ «Антонов» купил Китай. И сам завод, и более 2 тысяч сотрудников (с семьями) переезжают в КНР, в провинцию Шэньси. «Руслан», таким образом, тоже утекает в Поднебесную. Но сделать своими силами «Руслан» полностью будет тяжело: двигатели Д-18Т для этого широкофюзеляжного самолета делает Украина. Выходит, изобретение Богомолова так и останется на земле? Ведь работать ускоритель может только в небе!

Зададим несколько вопросов ученым-ядерщикам — Игорю Острецову и Алексею Богомолову по сути изобретения.

— Игорь Николаевич, как ускоритель может отследить перемещение взрывчатки и ядерных материалов? И изготовление «грязной бомбы»?

— Все это в силах сделать пучок протонного ускорителя, — говорит профессор Острецов. — Говоря общедоступным языком, протонный ускоритель Богомолова может обнаруживать делящиеся материалы на больших площадях и с большого расстояния — будь это ядерный фугас, уран в карманах штанов, ракеты с ядерными боеголовками. Проверяющий как бы «стреляет» частицами по мишени, они выбивают частицы из материала мишени, которые летят в обратную сторону. И по спектру прилетевшей части можно определить, из какого материала состоит мишень. Даже если они находятся в Афганистане или Иране, Ираке или Сирии. Ускоритель засекает «объект» и передает координаты местонахождения спецслужбам.

— Как объяснить читателю, что такое ускоритель, Алексей Сергеевич?

— Это некое приспособление, внутри которого тянется волновод — вакуумированная трубка для создания в ней ускоряющего поля и ускорения в них протонов, — рассказывает Алексей Богомолов. — В кольцевых ускорителях есть магнитное поле, поэтому протоны движутся по кольцу. Они проходят зазор, в котором есть разность напряжений. Получают дополнительную энергию и движутся дальше.

— А почему есть такие сложности с самолетом для ускорителя?

— Разработчиком самолета было опытно-конструкторское бюро Антонова, которое сначала базировалось в Новосибирске, а затем переместилось в Киев. Серийное производство — было принято такое решение — развернули на Ульяновском авиационно-промышленном комплексе имени Устинова (сегодня — «Авиастар-СП»). Первый Ан-124 производства Ульяновского авиационно-промышленного комплекса поднялся в небо осенью 1985 года. Но в 2004 году серийный выпуск самолетов и в Ульяновске, и в Киеве был остановлен. За последние годы о необходимости возобновления серийного выпуска самолетов Ан-124 в России в содружестве с Украиной (до известных событий) говорили не раз. В 2007 году на авиасалоне «МАКС» подписали соглашение между украинскими производителями и ульяновской «Волга-Днепр» о возобновлении серийного производства самолета «Руслан». К 2011 году были сделаны расчеты затрат на возобновление производства. 17 декабря 2013 года российский министр Денис Мантуров и министр промышленной политики Украины Михаил Короленко в присутствии президентов Владимира Путина иВиктора Януковича подписали соглашение о реализации мер господдержки возобновления серийного производства самолётов Ан-124 с двигателями Д-18Т.

Далее, по словам профессора Острецова, 15 августа 2014 года заместитель главы Минпромторга РФ Юрий Слюсарь заявил, что российско-украинский проект возобновления производства и модернизации тяжёлого транспортного самолёта Ан-124 «Руслан» в связи с политической ситуацией больше не стоит на повестке дня.. Новый «Руслан» повис в воздухе.

— Ситуация в мире тяжелая, особенно с международным терроризмом. Такой самолет-инспектор с протонным ускорителем на борту сегодня крайне необходим , — считает профессор Игорь Острецов. — Только тогда мы сможем жить и спать спокойно.

Опять теряем время

Но почему же упустили драгоценное время, когда шли серьезные переговоры по созданию нового самолета Ан-124−100 «Руслан»? Можно ли как-то исправить ситуацию? Для России главным камнем преткновения уже стал двигатель Д-18Т, который поставляло украинское предприятие «Мотор Сич». Связи разорваны.

Выходит, Россия теряет изобретение мирового уровня? И не для реализации ли проекта”Инспектор” дальновидные китайцы купили КБ «Антонов» вместе со всеми чертежами? Или мы в силах сами сделать новый «Руслан»?

Но наш главный смотрящий за ситуацией в авиастроении — вице-премьер Дмитрий Рогозин занимается другими проектами: недавно он провел в Иркутске совещание, на котором обсуждалось состояние подготовки серийного производства самолетов семейства МС-21. На своей странице в Facebook Рогозин написал, что серийное производство самолета МС-21 начнут летом 2019 года. Работает Россия и над новым легким истребителем пятого поколения. Он поднимется в воздух до 2025 года. Еще на Воронежском авиастроительном заводе ПАО «ВАСО» строятся 4 новых АН-148−100. Строят по заказу Министерства обороны. Но это узкофюзеляжные самолеты. Протонный ускоритель Богомолова туда не поместится.

Несколько дней назад вице-премьер Рогозин сообщил, что Россия и КНР сблизились в авиационной, космической и атомной промышленности. «В ходе переговоров Россия и Китай констатировали сближение позиций в сотрудничестве в области космоса, авиации и атомной промышленности», — сообщил Рогозин журналистам.

Похоже, вице-премьер РФ не в курсе, что Китай гораздо теснее сблизился с Украиной, раз перевозит в КНР более 2 тысяч украинских авиастроителей с семьями. И вовсю строит для них 46 многоэтажных жилых домов.

И похоже, что всю суету вокруг КБ”Антонов” китайцы затеяли с прямым прицелом: заполучить протонный ускоритель Богомолова, тем более, что материалы об этом изобретении есть в открытой печати.

Надежда Попова, специально для EADaily

Источник: https://eadaily.com/ru/news/2017/09/12/uskoritel-dlya-kitaya-izobretenie-alekseya-bogomolova-mozhet-posluzhit-knr