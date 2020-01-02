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Теплоемкость. Просто физика с Алексеем Иванченко

13:49. 2 января 2020 38 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Не обжечься, или как обмануть огонь. Теплоемкость. Просто физика с Алексеем Иванченко



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4818295.html

Метки: вода, наука, физика

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