В этом проекте мне особенно интересно говорить про вещи, которые мы не видим и не монимаем. И сегодня идеальный выпуск: говорим про микро мир, квантовую механику, мультивселенные, домик электрона, телепортацию и чему можно научиться у частиц. Гость: физик Алексей Семихатов.

0:00 - Что такое чудо?

1:02 - У нас в гостях физик Алексей Семихатов

1:55 - Что такое микромир с точки зрения квантовой механики?

4:40 - Про электрон и элементарные объекты

6:30 - Основные парадоксы квантового мира и чудо организации квантовой механики

10:57 - "Страшная штука - принцип неопределенности"

12:44 - "Фундаментальные вещи нельзя объяснить через более фундаментальные"

14:48 - Неделимые частицы и как мы их нашли

20:27 - "Разобрать на атомы" и как коллайдер работает с формулой e=mc²

24:37 - Элементарные частицы - это массивы чисел?

28:25 - Как масса влияет на энергию и наоборот?

30:31 - "Заткнись и вычисляй". Опыт Юнга и мультивселенные электронов

38:39 - О коте Шрёдингера и суперпозиции

43:32 - Новая книга Алексея Михайловича "Всё, что движется". Почему в микромире нечеловеческие условия?

45:11 - О границах знаний и текущем понимании физики

50:18 - Работает ли логика в микромире?

52:20 - Домик обитания электрона и парадокс его расположения

57:50 - Почему некоторые частицы ненавистники себе подобных, а другие дикие коллективисты?

1:01:12 - Галактики и другие гигантские космические объекты похожи на элементарные частицы?

1:07:17 - Стеснительный электрон, "заговор" электронов и есть ли у него сознание?

1:13:41 - "Ученые всегда что-то не могут объяснить"

1:15:18 - Философы-физики и интерпретации квантовой механики

1:18:34 - "Все пусто, кроме вспышечного существования". Безумные интерпретации квантовой механики

1:21:47 - Спасибо за просмотр!

Комментарий редакции

Беседа посвящена обсуждению основ квантовой механики и ее отличий от классической физики. Рассматриваются свойства микрообъектов, таких как электроны, протоны и кварки. Показана необычность поведения квантовых частиц и возможные интерпретации этого поведения. Отмечается высокая точность предсказаний квантовой механики, подтвержденная экспериментально. Тема квантовой механики по-прежнему вызывает много вопросов, несмотря на ее большие успехи в описании микромира.