Ещё раз об ошибках современной физики

Сама этимология слова fysis – природа – указывает на то, что понятие fysika – гораздо шире его нынешнего значения. Оно предполагает, что предметом физики должна быть природа, а не рассудочные построения, отвлечённые (и отвлекающие) от реальности. Уже в самом начале Нового Времени, смысл этого понятия изменился на прямо противоположный, когда под физикой стала пониматься даже не опытная наука, а экспериментальная технология – "допрашивание" природы путём специально поставленного "жёсткого эксперимента".

Однако, кризис этот – гораздо глубже, и начался он гораздо раньше, чем это видится В.А. Кулигину. Простым возвращением "на исходные позиции конца 19 века" – преодолеть этот кризис не удастся.



Вернер Гейзенберг высказал очень точное замечание о порочности "экспериментов в пространственно-временном мiре":

"Наши усложнённые эксперименты представляют природу не саму по себе, а изменённую… под влиянием исследовательской деятельности… И здесь мы снова наталкиваемся на непреодолимые границы человеческого познания". [Гейзенберг, 1963].

Но утрата античного представления об органической сущности природы произошла ещё в первом столетии до Рождества Христова, когда Цицерон (мнящий себя последователем Платона) ввел слово "materia" в качестве перевода греческого ὑλή (вещество), хотя оно отличается от латинского materia именно тем, что "materia" – это ὑλή, взятое в момент его наблюдения, a ὑλή включает в себя все моменты существования вещественного предмета, всю его биографию.

Значение греческого слова ὑλή так же относится к значению латинского "materia", как объём шара относится к его поверхности. Латинская часть культурного мiра, говоря о веществе, подразумевает его мгновенное видимое состояние. В философии Нового времени, а затем и в "научном мiровоззрении" XVII – XX столетий рассмотрение объема "мiрового шара" незаметно подменилось рассмотрением лишь его поверхности.



Можно сказать, что "научное мировоззрение" (в его привычном понимании) поверхностно не в переносном, а в самом прямом смысле слова. Преодолевается эта поверхностность возвращением в научный обиход понятия ὑλή и его производных, в частности, – введённого Алексеем Фёдоровичем Лосевым понятия гилетического числа.



Не существует ни материи без формы (как полагают материалисты), ни формы без материи (как ошибочно полагал Платон), но материи не в "цицероновском" смысле, а именно в первоначальном смысле понятия ὑλή, а элементом этой оформленной материи как раз и являются гилетические числа [Кудрин, 2013].

"Классическое" физическое пространство отличается от "классического" числового тем, что, по замечанию Германа Вейля, "в то время как континуум действительных чисел состоит из самых настоящих индивидов, континуум точек времени и пространства однороден" [Вейль, 1989]. Но реальное физическое пространство, т. е. пространство гилетическое, столь же неоднородно, как и пространство числовое, так как образующие его гилетические числа суть индивиды. "Мировые линии" этих индивидов в числовом континууме суть гиперкомплексные компоненты гилетического числа в его реальной жизни.

Таким образом, реальное физическое пространство можно рассматривать как трехмерный фронт формирующегося числового пространства. Отсюда проистекает не только его неоднородность во времени, но и морфологическая неоднородность различных "мест" в пространстве: каждая область пространства наполнена своим неповторимым колоритом, или, как говорят французы, "couleur locale".



Это выражение восходит к латинскому "genius loci" («гений места») – так называли латиняне этот колорит, свойственный определённым областям пространства. Подобно блокусам пространства, время – тоже структурировано, и каждый отрезок времени наполнен неповторимой "эпохой" – genius temporali (гением времени).

Все события разворачиваются на фоне взаимодействия пространственного и временного колоритов. Находясь в определенных областях трёхмерного пространства, мы воспринимаем не только видимую его часть, но и (хотя и не физическим зрением) невидимую, простирающуюся в иные измерения, для которых трёхмерный "участок" – лишь участок поверхности пространства, более чем трёхмерного. И, каким-то непостижимым образом, осуществляется реальная связь с людьми, уже покинувшими "видимый мiр", но продолжающими жить во внутреннем пространстве трёхмерной сферы.



Именно поэтому ценность того или иного участка пространства не может сводиться к ценности его трёхмерного "разреза", и место, внешне неприметное и не обладающее никакими "достопримечательностями", может обладать несопоставимо большим содержанием, чем всемiрно прославленное и облюбованное туристами. И именно поэтому посещение "мест детства" дает больше, чем любая туристская поездка в модное, но обладающее малым внутренним содержанием место.



В каком-то смысле мы продолжаем жить и в тех домах своего детства, которые в видимом мiре уже снесены или перестроены. В сновидениях мы можем мгновенно переноситься в эти "параллельные участки".

Внутреннее пространство трёхмерной сферы представляет собой гигантскую многомерную голограмму, содержащую в каждой своей точке (не только поверхности, но и всей "толщи" четырёхмерного пространства) информацию (память) обо всех совершившихся событиях, на каких бы пространственных и временных расстояниях они ни находились.

Идея многомерности физического пространства нашла свое выражение в "теории струн", согласно которой физическое пространство имеет более четырех измерений, что делает возможным не только "одновременное" (правильнее – "вечное") сосуществование всех времен "нашей" Вселенной, но и параллельное существование нескольких Вселенных, с возможностью корреляционной связи между ними.

Многомерностью Вселенной можно объяснить необъяснимые в "трехмерной" парадигме явления, такие, как параллелизм между объектами совершенно различных масштабных уровней, например – между биологическими и космическими объектами.

Реальное физическое пространство отличается от "пространства Минковского" (и ещё более ранней модели пространства, предложенной Митрофаном Семёновичем Аксёновым) с их "времениподобными линиями" тем, что в реальном пространстве сохраняется память обо всех совершившихся событиях.



В "пространстве Минковского" все события уже совершились, четырёхмерные "сверхтела" сформировались, никаких новых событий не происходит. В пространстве реального мiра хранение и воспроизводство информации продолжаются и после завершения физического события. Они тоже могут быть математизированы, так как в реальном пространстве выполняются все математические операции.

Известный французский физик Леон Бриллюэн писал: "Детерминизм предполагает «долженствование»: причина должна порождать такое-то и такое-то следствие (и очень часто добавляется «сразу же!»). Причинность принимает утверждение, содержащее «может»: определенная причина может вызвать такие-то и такие-то следствия с некоторыми вероятностями и некоторыми запаздываниями. Различие очень важно. Закон строгого детерминизма может основываться (или опровергаться) одним единственным экспериментом: следствие есть или его нет. Это ответ типа «да или нет» и содержит лишь один бит информации.



Такая ситуация может иногда встречаться, но она есть исключение. Вероятностная причинность требует множества экспериментов, прежде чем закон вероятности как функцию запаздывания времени t удастся сформулировать приблизительно. <…> Вместо строгого детерминизма мы получаем некоторый закон корреляции, некий более тонкий тип определения, который можно применить к великому многообразию проблем" [Бриллюэн, 1966].

Как известно, корреляция не предполагает причинно-следственной связи. По мнению Бриллюэна, закон корреляции позволяет вообще отказаться от понятия причинности. Каузальной зависимости противостоит не статистическая зависимость (которая может быть приближенным представлением все той же каузальной зависимости), а зависимость корреляционная.

Согласно классической теории вероятности, для независимых случайных величин коэффициент корреляции равен нулю. Это дает возможность интерпретировать любое ненулевое значение корреляции в качестве меры информации, содержащейся во "входном сигнале", который воспринимается и запоминается живым существом.

Конструируемые математиками числовые пространства должны отражать свойства реально существующего физического пространства, иметь, подобно ему, "измерение памяти", а сами числа – обладать теми же самыми квантовыми свойствами, которыми обладают физические объекты. Подобно тому, как физическое пространство не существует без вещества, а представляет собой поле определенной кривизны, – так и реальное числовое пространство не может существовать без образующих его чисел. При этом пространство рациональных чисел – лишь координатная сетка, наброшенная на физический мiр, и большой ошибкой было бы отождествление её с самим мiром.

Академик РАН А.Н. Паршин так сформулировал актуальную задачу научного сообщества: "Учитывая исторический опыт естествознания (а это тоже опыт, к которому мы должны прислушаться), можно было бы начать с построения умопостигаемого мира как некоторого пространства. Причем возможно понимать такое пространство только как философскую категорию или же сделать следующий шаг и представить его более конкретно как математическую конструкцию.



И затем соединить два мира или два пространства – физическое и умопостигаемое в одно целое, как и должно быть… И если мы примем на время, что есть не просто умопостигаемый мир, но и отвечающее ему пространство, то это пространство и будет, среди прочего, вместилищем для языка" [Паршин, 2002].

Любое событие можно рассматривать как сохранение памяти в несепарабельном (нелокализованном) состоянии гилетического числа. Память о каждом событии, в несепарабельном (нелокализованном) состоянии гилетического числа, присутствует во всём объёме пространственно-временного континуума. Истинной "элементарным объектом" вещества (как бы он не назывался – "частицей или волной") является именно число.

Интуиция подсказывает, что именно так устроена память любого живого существа. Процессы запоминания, мышления и воспроизведения памяти не могут быть полностью сведены к элементарным арифметическим операциям: мощность несводимых операций неизмеримо превосходит счётное множество сводимых, до сих пор являющихся базой современной информатики.

Ещё в своей ранней работе "Тайны нового мышления" В.Ю. Татур отметил безуспешность попыток некоторых ученых описать квантовые процессы, пользуясь понятиями гильбертова пространства: "Здесь мы имеем явное противоречие между природным процессом и его математическим описанием, отражающим общепринятые представления о пространстве и времени как протяженности и длительности.



Поэтому оказалось необходимым определить свойства того уровня материи, который является базисом для описания квантовых объектов как единых и неделимых.



Очевидно, что его свойства должны присутствовать в каждой точке пространства, имеющего протяженность. Такие условия позволяют для описания этого уровня использовать математический аппарат нестандартного анализа, в котором в качестве объекта имеет существование монада (терминология Лейбница). Ее свойства таковы, что она может содержать актуально трансфинитное число элементов, и это множество никогда не пересечется с множеством другой монады.



Таким образом, можно определить, что каждая точка гильбертова пространства представляет собой многоуровневую систему, в которой происходит движение квантового перехода с изменением энергетического состояния. Всякая макроквантовая система (биосфера, галактика и т. д.) представляет собой на определенном уровне монаду, и, таким образом, является единым и неделимым целым… В парадоксе Эйнштейна-Подольского-Розена нашли наиболее четкую формулировку следствия, вытекающие из нелокальности квантовых объектов, т.е. из того, что измерения в точке А влияют на измерения в точке B.



Как показали последние исследования – это влияние происходит со скоростями, большими скорости электромагнитных волн в вакууме. Квантовые объекты, состоящие из любого количества элементов, являются принципиально неделимыми образованиями. На уровне Слабой метрики – квантового аналога пространства и времени – объекты представляют собой монады, для описания которых применим нестандартный анализ. Эти монады взаимодействуют между собой и это проявляется как нестандартная связь, как корреляция" [Татур, 1990].

Впоследствии, в работе "Субстанция-Материя-Мышление", В.Ю. Татур развил эту мысль, показав, что введение новых форм материи – аксионов и Слабой метрики, позволяет "офизичить" нестандартный и р-адический анализ, «расширить рамки понимания пространства и времени, введя понятия квантовых, логических и понятийных времен и пространств.



Причем придать им не вспомогательный характер, необходимый для описания чего-то, а бытийный, т.е. неотъемлемо присущий любому явлению мира, в котором одномоментно все они соединены» [Татур, 2018]. В.Ю. Татур обращает внимание на работу профессора МГУ Н.И. Кобозева «Исследование в области термодинамики процессов информации и мышления», в которой было показано, что «механизм мышления не может находиться на атомно-молекулярном уровне, осуществляемом известными нам частицами» [Кобозев, 1971]. Далее В.Ю. Татур касается вопроса об отображениях конкретных структур, принадлежащих разным Целым, в отдельных локусах трёхмерного пространства:

"Из аксионной гипотезы следует, что одна и та же точка пространства в каждый момент времени принадлежит разным Целым, например, клетка, человек, биосфера, солнечная система, галактика и т.д. Это противоречие разрешается тем, что точка – многоуровневое явление, каждый из уровней которой связан с организацией и синхронизацией процессов в каждом из целых" [Татур, 2018]. На наш взгляд, это утверждение можно подтвердить проиллюстрировать таким явлением, как параллелизм между объектами совершенно различных масштабных уровней, например – между живыми и космическими объектами.

В отличие от косной "материи" в понимании сегодняшней западноевропейской физики, ὑλή – это оформленная материя.

По словам В.Ю. Татура, "Мысль же это замкнутая, а потому ограниченная, последовательность Отображений. Первомысль, или эйдос, это мысль сама в себе и для себя – Монада.

Но материя – это оформленная субстанция, т.е. так же определенным образом замкнутая последовательность отображений. От этой последовательности и зависит первоформа. Поэтому первомысль есть первоформа субстанции и сущность границы материи. Таким образом, одномоментно, при возникновении замкнутой последовательности Отображений появляются мысль, материя и число. О последнем, т.е. числе, можно говорить, поскольку появляется граница и выделенность.

Эти первомысли, или эйдосы, есть материальные образования, составляющие субстанциональную основу слабой метрики – такой формы материи, для которой нет понятий протяженность и длительность. Монады взаимодействуют между собой через отображения, т.е. это аналог несиловой коррелятивной связи. Движение здесь – это установление определенных связей между разными монадами, фактически это аналог человеческих текстов в виде связи различных первомыслей. Можно сказать о пространстве Идей и Смыслов.

Именно из слабой метрики, из взаимодействия монад, рождается наше пространство и время, как протяженность и длительность. Поэтому весь мир наш, Космос, – это определенным образом организованная Первомысль, или Слово. У него есть Идея и Смысл.

У каждой формы монады появляется в нашем мире вибрационный рисунок, т.е. каждой мысли соответствует определенная вибрация Космоса. Вибрациями держится целостность объектов и определяется их жизнестойкость" [Татур, 2011].

В работе "Иерархия мира Н.О. Лосского" В.Ю. Татур развивает эту мысль: "Мир Слабой метрики, мир монад и гипердействительных чисел можно сопоставить со вторым и третьим уровнем иерархии бытия Н.О. Лосского. В этом мире любой пространственно-временной объект представляется в виде монады. Человек, как организм, так же предстает в виде монады, в которой отображаются все другие. Но в монаде объекта отражены все ее взаимодействия, вся ее история. Поэтому, отображаясь в монаде человека, монада объекта несет в себе и характер поведения этого объекта при разных взаимодействиях. Иначе говоря, человек действительно может, не проводя экспериментов в пространственно-временном мире, познавать объект. В рамках гипотезы о слабой метрике, как новой форме материи интуитивизм Н.О. Лосского получает материальную основу, если под материей понимать оформленную субстанцию, а не только то, что дается нам в чувственных отношениях" [Татур, 2013].

Корреляция физическая (понимаемая как несиловая связь) – не омоним математической корреляции, а ее конкретное вещественное выражение, проявляемое в формах усвоения и актуализации информационных блоков и применимое ко всем видам несиловой связи между системами любой природы [Татур, 1990]. Корреляция – это не передача информации из "одной точки пространства в другую", а перевод информации из динамийного состояния суперпозиции – в энергийное, при котором математические объекты, приобретая энергийный статус, становятся объектами физического мiра. (При этом их исходный математический статус никуда не пропадает, то есть физический статус не отменяет статус математический, а лишь добавляется к нему!

Математика корреляций (в обоих смыслах этого слова – и математическом, и физическом) призвана стать математическим аппаратом не только "физики косного вещества" (вместо искусственно приспособленного к ней, наподобие знаменитых "эпициклов" в геоцентрических системах, громоздкого математического аппарата, основанного на редукционистской математике Нового времени), но будет приложима и к исследованию живых систем.

Новую математическую дисциплину, предметом которой будет корреляционное взаимодействие монад, можно будет назвать корреляционным исчислением. Корреляционное исчисление не может быть сведено к применяемому в математической статистике корреляционному анализу. Именно оно станет математическим аппаратом Физики Реального Мiра, возвращая всем этим понятиям их исконный смысл!

В. Б. Кудрин



***

.