Главная » Мировоззрение, Наука

Ещё раз об ошибках современной физики

10:29. 6 июля 2020 351 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Реплика к статье В.А. Кулигина "История и анализ одной из причин кризиса современной физики" // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.26524, 02.07.2020:

В статье В.А. Кулигина приводятся некоторые примеры грубейших ошибок в формулировках основных физических понятий и законов, свидетельствующие о кризисе, в котором пребывает современная физика.

Автор призывает "вернуться на исходные позиции конца 19 века и попытаться найти новые пути решения старых проблем".

Однако, кризис этот – гораздо глубже, и начался он гораздо раньше, чем это видится В.А. Кулигину. Простым возвращением "на исходные позиции конца 19 века" – преодолеть этот кризис не удастся.

Сама этимология слова fysis – природа – указывает на то, что понятие fysika – гораздо шире его нынешнего значения. Оно предполагает, что предметом физики должна быть природа, а не рассудочные построения, отвлечённые (и отвлекающие) от реальности. Уже в самом начале Нового Времени, смысл этого понятия изменился на прямо противоположный, когда под физикой стала пониматься даже не опытная наука, а экспериментальная технология – "допрашивание" природы путём специально поставленного "жёсткого эксперимента".


Вернер Гейзенберг высказал очень точное замечание о порочности "экспериментов в пространственно-временном мiре":

"Наши усложнённые эксперименты представляют природу не саму по себе, а изменённую… под влиянием исследовательской деятельности… И здесь мы снова наталкиваемся на непреодолимые границы человеческого познания". [Гейзенберг, 1963].

Но утрата античного представления об органической сущности природы произошла ещё в первом столетии до Рождества Христова, когда Цицерон (мнящий себя последователем Платона) ввел слово "materia" в качестве перевода греческого ὑλή (вещество), хотя оно отличается от латинского materia именно тем, что "materia" – это ὑλή, взятое в момент его наблюдения, a ὑλή включает в себя все моменты существования вещественного предмета, всю его биографию.

Значение греческого слова ὑλή так же относится к значению латинского "materia", как объём шара относится к его поверхности. Латинская часть культурного мiра, говоря о веществе, подразумевает его мгновенное видимое состояние. В философии Нового времени, а затем и в "научном мiровоззрении" XVII – XX столетий рассмотрение объема "мiрового шара" незаметно подменилось рассмотрением лишь его поверхности.

Можно сказать, что "научное мировоззрение" (в его привычном понимании) поверхностно не в переносном, а в самом прямом смысле слова. Преодолевается эта поверхностность возвращением в научный обиход понятия ὑλή и его производных, в частности, – введённого Алексеем Фёдоровичем Лосевым понятия гилетического числа.

Не существует ни материи без формы (как полагают материалисты), ни формы без материи (как ошибочно полагал Платон), но материи не в "цицероновском" смысле, а именно в первоначальном смысле понятия ὑλή, а элементом этой оформленной материи как раз и являются гилетические числа [Кудрин, 2013].

"Классическое" физическое пространство отличается от "классического" числового тем, что, по замечанию Германа Вейля, "в то время как континуум действительных чисел состоит из самых настоящих индивидов, континуум точек времени и пространства однороден" [Вейль, 1989]. Но реальное физическое пространство, т. е. пространство гилетическое, столь же неоднородно, как и пространство числовое, так как образующие его гилетические числа суть индивиды. "Мировые линии" этих индивидов в числовом континууме суть гиперкомплексные компоненты гилетического числа в его реальной жизни.

Таким образом, реальное физическое пространство можно рассматривать как трехмерный фронт формирующегося числового пространства. Отсюда проистекает не только его неоднородность во времени, но и морфологическая неоднородность различных "мест" в пространстве: каждая область пространства наполнена своим неповторимым колоритом, или, как говорят французы, "couleur locale".

Это выражение восходит к латинскому "genius loci" («гений места») – так называли латиняне этот колорит, свойственный определённым областям пространства. Подобно блокусам пространства, время – тоже структурировано, и каждый отрезок времени наполнен неповторимой "эпохой" – genius temporali (гением времени).

Все события разворачиваются на фоне взаимодействия пространственного и временного колоритов. Находясь в определенных областях трёхмерного пространства, мы воспринимаем не только видимую его часть, но и (хотя и не физическим зрением) невидимую, простирающуюся в иные измерения, для которых трёхмерный "участок" – лишь участок поверхности пространства, более чем трёхмерного. И, каким-то непостижимым образом, осуществляется реальная связь с людьми, уже покинувшими "видимый мiр", но продолжающими жить во внутреннем пространстве трёхмерной сферы.

Именно поэтому ценность того или иного участка пространства не может сводиться к ценности его трёхмерного "разреза", и место, внешне неприметное и не обладающее никакими "достопримечательностями", может обладать несопоставимо большим содержанием, чем всемiрно прославленное и облюбованное туристами. И именно поэтому посещение "мест детства" дает больше, чем любая туристская поездка в модное, но обладающее малым внутренним содержанием место.

В каком-то смысле мы продолжаем жить и в тех домах своего детства, которые в видимом мiре уже снесены или перестроены. В сновидениях мы можем мгновенно переноситься в эти "параллельные участки".

Внутреннее пространство трёхмерной сферы представляет собой гигантскую многомерную голограмму, содержащую в каждой своей точке (не только поверхности, но и всей "толщи" четырёхмерного пространства) информацию (память) обо всех совершившихся событиях, на каких бы пространственных и временных расстояниях они ни находились.

Идея многомерности физического пространства нашла свое выражение в "теории струн", согласно которой физическое пространство имеет более четырех измерений, что делает возможным не только "одновременное" (правильнее – "вечное") сосуществование всех времен "нашей" Вселенной, но и параллельное существование нескольких Вселенных, с возможностью корреляционной связи между ними.

Многомерностью Вселенной можно объяснить необъяснимые в "трехмерной" парадигме явления, такие, как параллелизм между объектами совершенно различных масштабных уровней, например – между биологическими и космическими объектами.

Реальное физическое пространство отличается от "пространства Минковского" (и ещё более ранней модели пространства, предложенной Митрофаном Семёновичем Аксёновым) с их "времениподобными линиями" тем, что в реальном пространстве сохраняется память обо всех совершившихся событиях.

В "пространстве Минковского" все события уже совершились, четырёхмерные "сверхтела" сформировались, никаких новых событий не происходит. В пространстве реального мiра хранение и воспроизводство информации продолжаются и после завершения физического события. Они тоже могут быть математизированы, так как в реальном пространстве выполняются все математические операции.

Известный французский физик Леон Бриллюэн писал: "Детерминизм предполагает «долженствование»: причина должна порождать такое-то и такое-то следствие (и очень часто добавляется «сразу же!»). Причинность принимает утверждение, содержащее «может»: определенная причина может вызвать такие-то и такие-то следствия с некоторыми вероятностями и некоторыми запаздываниями. Различие очень важно. Закон строгого детерминизма может основываться (или опровергаться) одним единственным экспериментом: следствие есть или его нет. Это ответ типа «да или нет» и содержит лишь один бит информации.

Такая ситуация может иногда встречаться, но она есть исключение. Вероятностная причинность требует множества экспериментов, прежде чем закон вероятности как функцию запаздывания времени t удастся сформулировать приблизительно. <…> Вместо строгого детерминизма мы получаем некоторый закон корреляции, некий более тонкий тип определения, который можно применить к великому многообразию проблем" [Бриллюэн, 1966].

Как известно, корреляция не предполагает причинно-следственной связи. По мнению Бриллюэна, закон корреляции позволяет вообще отказаться от понятия причинности. Каузальной зависимости противостоит не статистическая зависимость (которая может быть приближенным представлением все той же каузальной зависимости), а зависимость корреляционная.

Согласно классической теории вероятности, для независимых случайных величин коэффициент корреляции равен нулю. Это дает возможность интерпретировать любое ненулевое значение корреляции в качестве меры информации, содержащейся во "входном сигнале", который воспринимается и запоминается живым существом.

Конструируемые математиками числовые пространства должны отражать свойства реально существующего физического пространства, иметь, подобно ему, "измерение памяти", а сами числа – обладать теми же самыми квантовыми свойствами, которыми обладают физические объекты. Подобно тому, как физическое пространство не существует без вещества, а представляет собой поле определенной кривизны, – так и реальное числовое пространство не может существовать без образующих его чисел. При этом пространство рациональных чисел – лишь координатная сетка, наброшенная на физический мiр, и большой ошибкой было бы отождествление её с самим мiром.

Академик РАН А.Н. Паршин так сформулировал актуальную задачу научного сообщества: "Учитывая исторический опыт естествознания (а это тоже опыт, к которому мы должны прислушаться), можно было бы начать с построения умопостигаемого мира как некоторого пространства. Причем возможно понимать такое пространство только как философскую категорию или же сделать следующий шаг и представить его более конкретно как математическую конструкцию.

И затем соединить два мира или два пространства – физическое и умопостигаемое в одно целое, как и должно быть… И если мы примем на время, что есть не просто умопостигаемый мир, но и отвечающее ему пространство, то это пространство и будет, среди прочего, вместилищем для языка" [Паршин, 2002].

Любое событие можно рассматривать как сохранение памяти в несепарабельном (нелокализованном) состоянии гилетического числа. Память о каждом событии, в несепарабельном (нелокализованном) состоянии гилетического числа, присутствует во всём объёме пространственно-временного континуума. Истинной "элементарным объектом" вещества (как бы он не назывался – "частицей или волной") является именно число.

Интуиция подсказывает, что именно так устроена память любого живого существа. Процессы запоминания, мышления и воспроизведения памяти не могут быть полностью сведены к элементарным арифметическим операциям: мощность несводимых операций неизмеримо превосходит счётное множество сводимых, до сих пор являющихся базой современной информатики.

Ещё в своей ранней работе "Тайны нового мышления" В.Ю. Татур отметил безуспешность попыток некоторых ученых описать квантовые процессы, пользуясь понятиями гильбертова пространства: "Здесь мы имеем явное противоречие между природным процессом и его математическим описанием, отражающим общепринятые представления о пространстве и времени как протяженности и длительности.

Поэтому оказалось необходимым определить свойства того уровня материи, который является базисом для описания квантовых объектов как единых и неделимых.

Очевидно, что его свойства должны присутствовать в каждой точке пространства, имеющего протяженность. Такие условия позволяют для описания этого уровня использовать математический аппарат нестандартного анализа, в котором в качестве объекта имеет существование монада (терминология Лейбница). Ее свойства таковы, что она может содержать актуально трансфинитное число элементов, и это множество никогда не пересечется с множеством другой монады.

Таким образом, можно определить, что каждая точка гильбертова пространства представляет собой многоуровневую систему, в которой происходит движение квантового перехода с изменением энергетического состояния. Всякая макроквантовая система (биосфера, галактика и т. д.) представляет собой на определенном уровне монаду, и, таким образом, является единым и неделимым целым… В парадоксе Эйнштейна-Подольского-Розена нашли наиболее четкую формулировку следствия, вытекающие из нелокальности квантовых объектов, т.е. из того, что измерения в точке А влияют на измерения в точке B.

Как показали последние исследования – это влияние происходит со скоростями, большими скорости электромагнитных волн в вакууме. Квантовые объекты, состоящие из любого количества элементов, являются принципиально неделимыми образованиями. На уровне Слабой метрики – квантового аналога пространства и времени – объекты представляют собой монады, для описания которых применим нестандартный анализ. Эти монады взаимодействуют между собой и это проявляется как нестандартная связь, как корреляция" [Татур, 1990].

Впоследствии, в работе "Субстанция-Материя-Мышление", В.Ю. Татур развил эту мысль, показав, что введение новых форм материи – аксионов и Слабой метрики, позволяет "офизичить" нестандартный и р-адический анализ, «расширить рамки понимания пространства и времени, введя понятия квантовых, логических и понятийных времен и пространств.

Причем придать им не вспомогательный характер, необходимый для описания чего-то, а бытийный, т.е. неотъемлемо присущий любому явлению мира, в котором одномоментно все они соединены» [Татур, 2018]. В.Ю. Татур обращает внимание на работу профессора МГУ Н.И. Кобозева «Исследование в области термодинамики процессов информации и мышления», в которой было показано, что «механизм мышления не может находиться на атомно-молекулярном уровне, осуществляемом известными нам частицами» [Кобозев, 1971]. Далее В.Ю. Татур касается вопроса об отображениях конкретных структур, принадлежащих разным Целым, в отдельных локусах трёхмерного пространства:

"Из аксионной гипотезы следует, что одна и та же точка пространства в каждый момент времени принадлежит разным Целым, например, клетка, человек, биосфера, солнечная система, галактика и т.д. Это противоречие разрешается тем, что точка – многоуровневое явление, каждый из уровней которой связан с организацией и синхронизацией процессов в каждом из целых" [Татур, 2018]. На наш взгляд, это утверждение можно подтвердить проиллюстрировать таким явлением, как параллелизм между объектами совершенно различных масштабных уровней, например – между живыми и космическими объектами.

В отличие от косной "материи" в понимании сегодняшней западноевропейской физики, ὑλή – это оформленная материя.

По словам В.Ю. Татура, "Мысль же это замкнутая, а потому ограниченная, последовательность Отображений. Первомысль, или эйдос, это мысль сама в себе и для себя – Монада.

Но материя – это оформленная субстанция, т.е. так же определенным образом замкнутая последовательность отображений. От этой последовательности и зависит первоформа. Поэтому первомысль есть первоформа субстанции и сущность границы материи. Таким образом, одномоментно, при возникновении замкнутой последовательности Отображений появляются мысль, материя и число. О последнем, т.е. числе, можно говорить, поскольку появляется граница и выделенность.

Эти первомысли, или эйдосы, есть материальные образования, составляющие субстанциональную основу слабой метрики – такой формы материи, для которой нет понятий протяженность и длительность. Монады взаимодействуют между собой через отображения, т.е. это аналог несиловой коррелятивной связи. Движение здесь – это установление определенных связей между разными монадами, фактически это аналог человеческих текстов в виде связи различных первомыслей. Можно сказать о пространстве Идей и Смыслов.

Именно из слабой метрики, из взаимодействия монад, рождается наше пространство и время, как протяженность и длительность. Поэтому весь мир наш, Космос, – это определенным образом организованная Первомысль, или Слово. У него есть Идея и Смысл.

У каждой формы монады появляется в нашем мире вибрационный рисунок, т.е. каждой мысли соответствует определенная вибрация Космоса. Вибрациями держится целостность объектов и определяется их жизнестойкость" [Татур, 2011].

В работе "Иерархия мира Н.О. Лосского" В.Ю. Татур развивает эту мысль: "Мир Слабой метрики, мир монад и гипердействительных чисел можно сопоставить со вторым и третьим уровнем иерархии бытия Н.О. Лосского. В этом мире любой пространственно-временной объект представляется в виде монады. Человек, как организм, так же предстает в виде монады, в которой отображаются все другие. Но в монаде объекта отражены все ее взаимодействия, вся ее история. Поэтому, отображаясь в монаде человека, монада объекта несет в себе и характер поведения этого объекта при разных взаимодействиях. Иначе говоря, человек действительно может, не проводя экспериментов в пространственно-временном мире, познавать объект. В рамках гипотезы о слабой метрике, как новой форме материи интуитивизм Н.О. Лосского получает материальную основу, если под материей понимать оформленную субстанцию, а не только то, что дается нам в чувственных отношениях" [Татур, 2013].

Корреляция физическая (понимаемая как несиловая связь) – не омоним математической корреляции, а ее конкретное вещественное выражение, проявляемое в формах усвоения и актуализации информационных блоков и применимое ко всем видам несиловой связи между системами любой природы [Татур, 1990]. Корреляция – это не передача информации из "одной точки пространства в другую", а перевод информации из динамийного состояния суперпозиции – в энергийное, при котором математические объекты, приобретая энергийный статус, становятся объектами физического мiра. (При этом их исходный математический статус никуда не пропадает, то есть физический статус не отменяет статус математический, а лишь добавляется к нему!

Математика корреляций (в обоих смыслах этого слова – и математическом, и физическом) призвана стать математическим аппаратом не только "физики косного вещества" (вместо искусственно приспособленного к ней, наподобие знаменитых "эпициклов" в геоцентрических системах, громоздкого математического аппарата, основанного на редукционистской математике Нового времени), но будет приложима и к исследованию живых систем.

Новую математическую дисциплину, предметом которой будет корреляционное взаимодействие монад, можно будет назвать корреляционным исчислением. Корреляционное исчисление не может быть сведено к применяемому в математической статистике корреляционному анализу. Именно оно станет математическим аппаратом Физики Реального Мiра, возвращая всем этим понятиям их исконный смысл!


В. Б. Кудрин


***


Источник.
.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5101552.html

Метки: закон, наука, природа, физика, философия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О.Х. Деревенский: Стратегическая ошибка современной физики-3
...окололунном пространстве порождают известный ещё Галилею [Г18], но...неё. Но – вот тебе раз! – «пока учёный не... умножение обмана в современной официальной физике – это результат того...это значит совершать стратегическую ошибку.Управление, основанное на тотальной...
О.Х. Деревенский: Стратегическая ошибка современной физики -2
...того, что думали: раз носителями электричества являются ...Профанацией оказывается физика элементарных частиц и ускорителей, физика высоких энергий... доказательной силой [И2].Ещё считается, что общая ... А это – грубая ошибка. Опыт показывает, что скорость...
О.Х. Деревенский: Стратегическая ошибка современной физики
...придумывал прикольные задачки.Как-то раз, среди перлов вроде «по...признак ума, это как раз свидетельство о глупости. Извините,..., что эта реакция физиков является следствием ещё и того, что... той, которая используется в современной цифровой технике. Вот почему ...
Это желательно прочесть всем старшеклассникам, которые собираются учиться на физмате!
... Кремль!". Часть 2: СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОШИБКА СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ Автор всего приведенного ниже материала...придумывал прикольные задачки. Как-то раз, среди перлов вроде «по ... вариации параметров орбит GPS: ещё одно подтверждение новой концепции тяготения...
Новая концепция картины мира Лучина А.А.
...всемирного тяготения. Системная физика опытным путём высветила ошибки современной физики, на фотон ...том числе биполярность, что ещё раз подтверждает философский закон перехода количества...в которых есть ещё и магнитные частицы. Системная физика отмечает, что...
Часть 3 – Физика реалий. ПОСЛЕСЛОВИЕ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ПРОДОЛЖЕНИЯ...
... догматы и «современной» науки, и «современной» медицины с ..., изложенного в книге. Ещё раз хочу подчеркнуть – Наш ...заболевание. Реально отслеживаемая современным человеком взаимосвязь между ...ошибку (о чём жалею) – я ему посоветовал взять учебник по физике...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)