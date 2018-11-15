О.Х. Деревенский: Стратегическая ошибка современной физики

Сама постановка этих вопросов может быть воспринята как оскорбление учёными-физиками, которые привыкли позиционировать себя как интеллектуальную элиту. Но давайте погасим эмоции и трезво посмотрим на реалии. В последние лет десять, над физикой был поставлен интересный эксперимент. Были предъявлены десятки (!) экспериментальных фактов, которые расходятся с принятыми физическими доктринами не в каких-то там частностях, а на фундаментальном уровне.

Сразу оговоримся: речь пойдёт не о коммерческой прикладной физике, а о фундаментальной – т.е. о представлениях о том, как устроен физический мир. Именно эта физика сегодня весьма заинтересована в том, чтобы «человек с нормальным зрением» видел у неё только передний край. Потому что если он увидит то, что находится в тылу этого переднего края – у него сразу возникнет ряд очень неудобных для физики вопросов.

Как-то раз, среди перлов вроде «по нерастяжимому скользкому тросу карабкается абсолютно упругая обезьяна» – которые вызывали у народа рефлекторное ржание – увидел нечто особенное. Условия были сформулированы просто и непритязательно: «Человек с нормальным зрением смотрит на передний край науки. Дальше он не видит. Оценить толщину края». Рефлекторного ржания это не вызывало, но почему-то завораживало. Сейчас я понимаю – почему. Вольно или невольно, но у автора этой задачки получилось пророчество. Открытым текстом говорившее: вот во что превращается наука физика.

Знаете, в бытность мою зелёным студентиком физфака, когда Интернета ещё не было, пользовался популярностью жанр стенгазет, в которых физфаковский народ – в рамках дозволенного – вовсю хохмил и самовыражался. В том числе – придумывал прикольные задачки.



Нынешняя официальная физика принципиально не может объяснить эти факты, поэтому она их замалчивала или, хуже того, перевирала. И вот – эти факты предъявлены. А заодно предложена новая физическая концепция, которая легко их объясняет.



Более того, на основе этой новой концепции делаются предсказания – которые подтверждаются на опыте! Какова же оказалась реакция сообщества физиков на эти факты и новую концепцию? А вот какая: немотивированное категорическое неприятие. «Полный бред! Не надо! Это не обсуждается! Нет, и всё!»

Наше видение причин этого категорического неприятия мы и постараемся кратко изложить в данном эссе. Ведь до чего поразительно получается! Предъявленные факты специалисты опровергнуть не могут, потому что сами прекрасно знают, что это – факты. Казалось бы, предложенная новая концепция выглядит предпочтительнее? Специалисты сразу должны это видеть! Но эта концепция даже не обсуждается ими! Спрашивается, почему?

Психологи нам подсказывают: этому есть причина, о которой не принято говорить вслух – особенно применительно к интеллектуальной элите. Человеку, мол, психологически сложно признать чужую правоту и свою неправоту, потому что тогда ему придётся признать, что собеседник умнее его, а он сам, соответственно, глупее собеседника.



На это мы заметим, что упорствование в своих заблуждениях – это отнюдь не признак ума, это как раз свидетельство о глупости. Извините, уважаемые психологи, но ваше объяснение даёт лишь самое примитивное понимание происходящего. Мы обнаружили ещё два уровня его понимания.

Речь, во-первых, о том, что реакция сообщества физиков на «неудобные» факты – это типичная реакция толпы, блестяще описанная Густавом Лебоном в «Психологии народов и масс» [Л1]. Сообщество физиков тоже подпадает под область применимости учения Лебона – как «масса» или, точнее, каста; мы будем использовать термин «учёная толпа».



Физики могут заявить, что им Лебон – не указ. Но если, как страус, спрятать голову в песок – сильно ли от этого полегчает? За более чем сотню лет после выхода в свет книги Лебона, ничем существенным его учение не дополнили, но активно используют его в практических целях – с неизменным успехом. Ибо «знание – сила»! Один из главнейших тезисов этого знания таков: реакция толпы вырабатывается не на уровне разума, не на уровне логики – а на уровне предрассудков, засевших в подсознании.



Точно так же ведёт себя и сообщество учёных-физиков. Этот прискорбный для имиджа науки вывод нам удалось строго обосновать – наблюдая реакцию физиков на «неудобные» факты.

Во-вторых, речь о том, что эта реакция физиков является следствием ещё и того, что сегодня саму науку физику, в свою очередь, используют как инструмент, облегчающий манипуляцию большими массами людей, далёких от этой науки. Здесь особенно хорошо видно: пропаганда про то, что физика «несёт свет истины в массы», совершенно не соответствует тому, чем она занимается в действительности.

Чтобы нас не упрекнули в том, что мы делаем неадекватные, слишком далеко идущие выводы в отместку за неприятие физиками какой-то горстки малозначимых фактов, нам придётся остановиться на этом. Судите сами, можно ли здесь говорить о «горстке» и о «малозначимости». А, прежде всего – несколько слов о том, чем же новая физическая концепция принципиально отличается от нынешней ортодоксальной.

«Бог не играет в кости!» Он играет в программирование!

Самый фундаментальный догмат ортодоксальной физической доктрины, на котором строятся все её остальные тезисы, таков: физический мир – самодостаточен.



Причины его существования и причины всего, что в нём происходит – находятся, как полагают, в нём самом. Физические объекты взаимодействуют друг с другом по физическим законам потому, что у этих объектов «такие свойства».



Здесь можно спросить – а почему свойства именно такие, а не другие? Но на такие «глупые» вопросы физики отвечать не будут. Им и без этого тошно. Подстраивая свои теории под всё новые опытные факты, они напридумывали столько «свойств», что и сами уже были не рады – а от фундаментальных противоречий в теориях так и не избавились.



Тогда их осенило, что можно придумывать не только новые свойства физических объектов, но и сами физические объекты. И понеслось: гравитационные и электромагнитные поля, физический вакуум, виртуальные частицы, нейтрино, тёмная материя… На опыте эти придумки категорически не наблюдаются, следов в детекторах не оставляют. Поэтому теоретики на них и сваливают ответственность за свои теоретические прорехи – обретая, таким образом, некоторое душевное успокоение.

Наш подход – принципиально иной. Мы говорим, что физический мир – несамодостаточен, что он существует благодаря соответствующему программному обеспечению. Которое находится на надфизическом уровне реальности. Каждая элементарная частица существует благодаря работе программки, которая формирует её в физическом мире. Поведение частицы определяется пакетом программ, где прописаны варианты взаимодействий, в которых она может участвовать.



Это – не детерминизм, потому что программы, определяющие поведение частиц, работают по принципу обработчиков событий: тот или иной процесс запускается только при соблюдении конкретных предусловий. Таким образом, свойства физических объектов чётко заданы на программном уровне – вот почему в физическом мире работают физические законы, а не царят произвол и хаос.

Что же можно выстроить на таком фундаменте? О, нам кое-что удалось. Невероятно упростилось понимание основных физических явлений, а также множества фактов, убийственных для ортодоксальной физической доктрины.



И это удалось сделать при допущении о том, что программное обеспечение физического мира основано на простейшей, двоичной логике – аналогичной той, которая используется в современной цифровой технике. Вот почему нашу концепцию мы называем концепцией «цифрового» физического мира [Г1].



В сравнении с ортодоксальной концепцией, наша не только гораздо честнее обходится с экспериментальными реалиями, но и кардинально упрощает понимание сущности основных физических явлений.

Гримасы «всемирного тяготения».

Согласно концепции всемирного тяготения, математически выраженной Ньютоном, каждая массочка во Вселенной притягивает всех остальных массочек. Ньютон честно говорил, что он не понимает физического механизма этой притягивающей способности массочек.



Сегодня можно с полной определённостью сказать, что притягивающей способности массочек не понимал, не понимает, и не поймёт никто. По простой причине: такой способности у массочек нет. Феномен тяготения – да, он в Природе имеется. Но! Множество экспериментальных фактов свидетельствует: тяготение порождается НЕ веществом, НЕ МАССАМИ, оно организовано независимо от масс. Массивные тела лишь подчиняются тяготению – т.е. падают, если есть куда падать, или деформируются, если падать мешает опора или подвес.

Чем же порождается тяготение, если не массами? По логике «цифрового» физического мира [Г1], оно организовано чисто программными средствами. В области действия тяготения, масса каждой элементарной частицы программно задана зависимой от местоположения частицы – так, в сферически-симметричном «поле тяготения», масса частицы слабо возрастает по мере удаления от «центра тяготения». В результате, в объёме пробного тела напрямую формируется слабый градиент масс, или градиент энергий – вдоль местной вертикали.



А градиент энергий – это, по определению, силовое воздействие. Этот, программно наведённый, градиент энергий не только порождает безопорную тягу, действующую на пробное тело, но и энергетически обеспечивает его ускоренное свободное падение: убыль массы при перемещении вниз идёт на прирост кинетической энергии [Н1]. Гениальное программное решение!

Какие же факты на эту тему мы приведём? Прежде всего, не было никаких доказательств взаимного притяжения малых тел. В опыте Кавендиша даже не пахло гравитационным притяжением лабораторных болваночек [Г1] (популярно – в [Д1]). Но если Кавендиш, как ещё можно допустить, добросовестно заблуждался, то у его последователей (например, [Г2]) мы обнаруживали проколы [Г1], кричащие о заведомой фальсификации.

Далее, огромный пласт экспериментальных данных, вопиющих о непричастности масс к производству тяготения, накопила гравиметрия. Речь – о «сырых» данных, без поправок на локальные неоднородности распределения масс на поверхности Земли.



Сырые-то данные и говорят, что эти неоднородности не оказывают никакого действия на гравиметрические инструменты [Г3,Г1] (популярно – в [Д1]).



Чтобы скрыть эту ужасную правду, учёные выдвинули гипотезу об изостазии – настолько остроумную, что над ней хохочут даже дети. Масла в огонь подлили эксперименты с гравиметрами в глубоких шахтах [С1]. Их результаты таковы: сила тяжести не зависит не только от локальных неоднородностей распределения масс – всё вещество Земли не имеет отношения к производству земного тяготения [Г1]!

Нам возразят, что планеты точно притягиваются друг к другу – ведь на основе этого допущения был открыт Нептун. Отвечаем: «притягиваются» друг к другу не планеты, а их гравитационные «воронки» [Г1]. А планеты тупо удерживаются в центрах своих «воронок» – которые существуют независимо от вещества планет. Если, гипотетически, можно было бы удалить Землю из своей «воронки», то её «склоны» с неменьшим успехом сообщали бы ускорение свободного падения телам, наводя в них градиенты энергии.

Смотрите: есть «склоны» грандиозной области солнечного тяготения, и в эти «склоны» встроены движущиеся планетарные «воронки». Но с какой стати было снабжать персональными «вороночками» малые космические тела?



Есть подозрение, что эти тела ведут себя как пассивные болваночки, не имеющие притягивающего действия. Вот, например, спутники планет. Исключим из этого списка Луну, с её аномально устроенным тяготением, и Титан, у которого почему-то имеется газовая оболочка.



У остальных шести десятков спутников – даже крупных! – никаких признаков собственного тяготения категорически не наблюдается. Это давно напрягает специалистов, поэтому они кинулись выискивать признаки собственного тяготения у ещё более мелких тел – у астероидов. В ход пускали всё, что можно было притянуть за уши в качестве косвенного свидетельства об обращении малого спутничка вокруг астероида – например, периодичность кривой его блеска.



А сколько было радости, когда зонд ГАЛИЛЕО, пролетая мимо астероида Ида, застукал рядом с ним маленький объект, который назвали Дактилем! Нет, обращения Дактиля вокруг Иды не обнаружилось. Но, по мнению учёных, не мог же Дактиль просто «лететь рядом»! Поэтому и раструбили о первом «достоверном обнаружении двойного астероида».



Впоследствии, с помощью телескопов с адаптивной оптикой, засекли немало таких парочек – на конец 2005 г. их насчитывалось уже семь десятков. Для них даже приведены параметры орбиты, по которой малый компаньон, якобы, обращается вокруг большого. Но мы-то знаем [Г3,Г1], что подавляющее большинство заявлений об очередном «двойном астероиде» делалось на основе наблюдений всего двух взаимных положений в этой парочке. А построить орбиту обращения по двум точкам – невозможно. Как ни крути, туфту нам гнали.

Да туфту гнали и руководители проектов по «выводу космического зонда на орбиту вокруг астероида». Удержаться рядом с астероидом удавалось только с помощью подработки двигателями, а болванки без движков уплывали и терялись.



Это показал и американский NEAR рядом с астероидом Эрос, и, в ещё более трагикомичном варианте, японский HAYABUSA рядом с астероидом Итокава [Г3,Г1] (популярно – в [Д1]). Пришлось руководителям отбрёхиваться, успокаивать общественность…



А потом американцы запустили зонд DAWN – для углублённого изучения крупнейших астероидов. Когда сообщили о захвате зонда тяготением Весты, враньё стало совершенно очевидным – поскольку манёвры зонда около астероида определялись, опять же, лишь действием солнечного тяготения и подработкой двигателем [ВЕБ1].



Многие понимали, что с манёврами зонда творится что-то неладное, поэтому энтузиасты возлагали большие надежды на обнаружение у Весты собственных спутничков. То-то нос бы нам утёрли! Но что-то не заладилось с этими спутничками, и желающие утереть нам нос принялись выискивать на фотографиях поверхности Весты хотя бы следы сползания валунов в центры кратеров… Надо же было хоть что-то делать. Что отвлекало бы от мрачных мыслей…

Но вернёмся к солнечному и планетарному тяготению. Вопреки закону всемирного тяготения, нигде в Солнечной системе солнечное тяготение не действует совместно с планетарным – области их действия разграничены!



Планетарные «воронки» имеют конечные размеры – так, радиус земной «воронки» составляет около 900.000 км – и их орбитальное движение вокруг Солнца организовано так, чтобы они не накладывались друг на друга. Причём, за пределами планетарных «воронок», т.е. в межпланетном пространстве, действует только солнечное тяготение, а в пределах каждой планетарной воронки действует только своё планетарное тяготение, а солнечное – там «отключено»!



Об этом свидетельствует хотя бы практика межпланетных полётов [Л2]. Нет плавного перехода от области, в которой доминирует солнечное тяготение, к области, в которой доминирует планетарное тяготение – а есть граница, пересечение которой вызывает скачкообразное изменение «истинной» скорости аппарата и типа его кеплеровой траектории [Л2].



Причём, для правильного расчёта межпланетного полёта, «истинную» скорость аппарата в пределах планетарной «воронки» следует отсчитывать только в планетоцентрической системе отсчёта, а в межпланетном пространстве – только в гелиоцентрической системе отсчёта [Л2].



Скачок «истинной» скорости аппарата (вплоть до десятков километров в секунду) при влёте в «воронку» Марса или Венеры – это реальный физический эффект. Он попортил много крови пионерам межпланетной космонавтики.



Следствием этого скачка был непредвиденный чудовищный улёт допплеровского сдвига несущей при радиосвязи с аппаратом, отчего связь пропадала. Так был потерян целый ряд советских и американских аппаратов на первых подлётах к Венере и Марсу [Г1] (популярно – в [Д1])…



Кстати, с началом «эры GPS» появилось изящное свидетельство о том, что солнечное тяготение «отключено» в околоземной области. Если солнечный «склон» наводил бы «перекос» земной «воронки», то спутники GPS с дневной и ночной сторон Земли находились бы в разных гравитационных потенциалах, в результате чего относительная разность ходов их бортовых часов достигала бы 3.5Ч10-12. Этот эффект был бы быстро выявлен, а его интерпретация не заставила бы себя ждать. Но нет такого эффекта – поведение спутников GPS говорит о том, что они летают в центрально-симметричной «воронке» [Г1]. Специалисты знают об этом безобразии, но помалкивают…

Ещё одним грандиозным проколом закона всемирного тяготения обернулся феномен астероидов-Троянцев. По теории, две области устойчивого движения, синхронного с движением Юпитера – впереди его на 60о и позади него на 60о – должны быть много меньше радиуса орбиты Юпитера. В действительности же, размеры скоплений астероидов-Троянцев сопоставимы с радиусом орбиты – что давно не лезет ни в какие ворота.



Напротив, наш подход, в котором на Троянцы действует только солнечное тяготение, объясняет не только загадку их движения, но и загадку их происхождения [Г4,Г1] .

Надо ещё сказать про аномальное тяготение Луны. Оно организовано не так, как планетарная «воронка», оно наложено на земное тяготение и складывается с ним. Но поразительно другое: область лунного тяготения невелика.



Первые же полёты советских и американских аппаратов в окололунном пространстве показали: лунное тяготение сходит на нет на удалении примерно 10.000 км от поверхности Луны [Г5,Г1] – и оно, таким образом, далеко не достаёт до Земли. Этот оглушительный вывод представляет собой важную научную тайну, поэтому японские, китайские и европейские аппараты, отправленные к Луне, нарывались на гравитационные сюрпризы. Здесь особенно показательна с треском провалившаяся миссия европейского зонда SMART-1 [ВЕБ2,Г5,Г1].

Если лунное тяготение далеко не достаёт до Земли, то у Земли не должно быть динамической реакции на Луну – Земля не должна обращаться, в противофазе с Луной, около их общего центра масс. Так и есть в действительности.



Земля, при своём орбитальном движении вокруг Солнца, совершает лишь одномерные колебания вперёд-назад – с периодом в синодический месяц [Г6,Г1]. Если бы она обращалась вокруг общего с Луной центра масс, то она совершала бы аналогичные колебания вправо-влево – т.е. не только вдоль текущего участка своей орбиты, но и поперёк его.



Эти, поперечные, колебания Земли – с амплитудой 4670 км! – могли быть уверенно обнаружены при допплеровской спектроскопии Солнца, при приёме импульсов пульсаров, при радиолокации планет, при радиоконтроле за межпланетными станциями…



Но все эти методики говорят: поперечных колебаний Земли нет [Г6,Г1]. Смешно, но об одномерных колебаниях Земли – в кинематике пары Земля-Луна – свидетельствует даже статистика землетрясений [Г6,Г1]! Учёт того, что Луна выписывает двумерную кривую около условного центра, а Земля совершает около этого центра одномерные колебания, немедленно даёт тривиальное, чисто геометрическое, объяснение одного из главных неравенств в движении Луны – т.н. вариации [Г6,Г1]. Всё сходится!

И, конечно, одномерные синодические колебания Земли «вперёд-назад» порождаются отнюдь не действием Луны. Похоже на то, что у земной «воронки», по «склонам» которой движется Луна, организована синодическая модуляция орбитальной скорости для того, чтобы результирующее периодическое воздействие на Луну служило синхронизатором её обращения вокруг Земли [Г7,Г1].



Это воздействие обусловлено вот чем: ускорение «инерциального пространства» земной «воронки» порождает обратное ускорение инерциального сноса у свободного тела, что возмущает его движение. Отсюда немедленно следует объяснение ещё одного главного неравенства в движении Луны – эвекции [Г7,Г1].



По этой логике, инерциальный снос должен возмущать движение не только Луны, но и искусственных спутников Земли. Это наше предсказание вполне подтвердилось для спутников GPS [Г8]. Параметры их орбит, по официальным данным системы NORAD, испытывают предсказанные нами сидерические вариации [Г8], причина которых никоим образом не сводится к возмущениям со стороны Луны – и остаётся загадкой в рамках традиционного подхода.

Наконец, если лунное тяготение далеко не достаёт до Земли, то не оно порождает приливы в океанах. Динамика приливов скоррелирована с фазами Луны, но просто потому, что истинная причина приливов – это те самые синодические колебания земной «воронки» [Г6].



Ускорение результирующего инерциального сноса входит, как малая поправка, во все местные векторы силы тяжести – и, из-за суточного вращения Земли, эти векторы (задающие местные вертикали!) испытывают вращательные уклонения. А поверхность воды устанавливается ортогонально местной вертикали.



Ну, вот – вращательные уклонения вертикалей генерируют вращающиеся волны в океанах [Г1]. Мировой океан, оказывается, разбит на смежные области, с характерными размерами в пару тысяч километров, в каждой из которых автономно происходит примерно то же, что и в тазике с водой, который двигают по полу круговыми движениями. Это и есть сущность приливных явлений – а никакого глобального приливного эллипсоида, с двумя горбами, в Мировом океане нет.



К полному посрамлению закона всемирного тяготения, у приливообразующих воздействий период является не полусуточным, а суточным – что прямо подтверждается гравиметрическими измерениями [О1]. Полусуточные приливы, которые имеют место не в открытых океанах, а вблизи побережий, являются результатом возбуждения второй гармоники вращающейся волны – всё тем же суточным воздействием [Г1].



Мы сами убедились в наличии суточных вращательных уклонений местных вертикалей – проведя эксперимент с прецизионными инклинометрами [Г9]. Всё честно!

«Отделил Он свет от тьмы…» Да толку-то?

По высоконаучным представлениям… короче, свет – это фотоны, летящие со скоростью света. А фотон – это переносчик кванта световой энергии, частица хотя и с нулевой массой, но зато абсолютно стабильная. Выплюнутый атомом фотон, мол, способен пролететь, благодаря своей стабильности, десятки световых лет, пока не наткнётся на атом, который сможет его поглотить.

Над концепцией фотона работали несколько поколений теоретиков. Всё улучшали и улучшали эту концепцию. При этом вопиющие противоречия в ней всё множились и множились. Это верный признак того, что в концепции фотона – изначально что-то очень «не так». Нет нужды пересказывать теоретические маразмы этой концепции – список длинный. Обратимся к фактам.

В 1966 г., с помощью первых импульсных лазеров на рубине, Басов и сотрудники продемонстрировали эффект [Б1], единственная разумная интерпретация которого такова: при определённых условиях, лазерный импульс может быть, практически, мгновенно переброшен на расстояние, по крайней мере, в пару метров. Этот эффект надёжно подтверждён в ряде других лабораторий [Ч1,С2,А1,В1].



Все попытки втиснуть его в рамки официальной доктрины оказались смехотворны – особенно попытки тех, кто кидался в бой, даже не прочитав статью Басова. Уж больно наглядно полученный эффект демонстрирует: физики совсем не понимают, что такое свет. Поэтому студентам про этот эффект не рассказывают.

О, им ещё много чего не рассказывают. Вот, у света есть волновые свойства. Откуда им взяться у фотонов-частиц? Теоретики нашли выход: приписали фотону т.н. «волновую функцию». Чисто-формально. И стал фотон не просто частицей, а, как бы, ещё и волной. Так ведь не помогло же!



Настоящие волны – звуковые или волны на поверхности воды – генерируемые двумя независимыми источниками, дают статическую интерференционную картину, если частоты тех двух источников совпадают. А вот со светом этот номер не проходит: свет от независимых источников не даёт статической интерференционной картинки. Все без исключения интерферометры расщепляют свет от одного и того же источника и, после прогона его по разным каналам, вновь сводят. Только так получается статическая картинка.



Какие-то они ненастоящие, световые волны! А чего стоит картинка интерференции на щелях, полученная в режиме сверхслабого светового потока [Т1]: фотоны летели поодиночке и не могли интерферировать друг с другом. Оставалось им каждому интерферировать только самому с собой. Но для этого фотону – как бы, неделимому – пришлось бы проходить сквозь несколько щелей сразу… Нет, не понимают физики, что такое свет.

А ещё напомним, как позорно провалилась их грандиозная затея – поражать мощным лазерным излучением космические объекты. Сбацали боевые лазеры, которые проплавляют танковую броню, сшибают крылатые ракеты, а также прожигают межконтинентальные ракеты – на взлёте. В атмосфере всё это неплохо получается.



Казалось бы, за пределами атмосферы это должно получаться ещё лучше. Ан нет. В космических просторах что-то мешает лететь боевым фотонам. Американская СОИ и советский «асимметричный ответ» показали: в космосе боевые лазеры почему-то не справляются со своими задачами.



Знаете, чтобы хоть как-то оправдаться за свой чудовищный прокол, наши «специалисты» пустились на хитрость. По их заказу сняли слюнтяйский фильм «Повелители луча» (его можно найти в Интернете). Сюжет такой: «Если бы не «перестройка», если бы не развал СССР, если бы не коллапс нашей науки… уж мы бы… контролировали бы своими лазерами всё космическое пространство… ни одна вражья боеголовка… и т.д.»



Так и хочется спросить этих повелителей: «Дяденьки, но у американцев-то не было ни перестройки, ни развала, ни коллапса. Им-то что помешало? Или они, не в пример вам – плохие танцоры?»

В общем, куда ни ткнись с концепцией фотонов – нигде понимания не получишь. А концепция «цифрового» физического мира легко объясняет, почему это так. Потому что никаких фотонов в Природе не существует.



Свет – это нечто совсем другое. Световая энергия может находиться только на атомах, и, при перебросе кванта световой энергии с одного атома на другой, этот квант энергии не проходит по разделяющему их пространству. Потому что этот квантовый переброс производится чисто программными средствами – причём, мгновенно [Г1].



А конечная величина скорости света обусловлена вот чем. Решение о квантовом перебросе принимает автоматика – после того, как она установит пару «атом-отдающий» и «атом-принимающий». «Атом-отдающий», т.е. возбуждённый атом, известен ей сразу, а «атом-принимающий» надо ещё найти. В ходе этого поиска, пространство сканируется со скоростью света. Пакет программ, который прокладывает, таким образом, путь для распространения света, мы называем Навигатором квантовых перебросов энергии [Г1].

«Фотонов – не существует?! Всё, дальше можно не читать!» – это нормальная реакция ортодоксов. Они тут же вспоминают про «полную взаимопревращаемость фотонов и вещества», которую демонстрируют аннигиляция и рождение электрон-позитронных пар.



Увы, в этом вопросе нас всех обманули. Эксперименты свидетельствуют [Г20]: электрон и позитрон, каждый с собственной энергией по 511 кэВ, при т.н. аннигиляции не исчезают полностью, рождая два гамма-кванта по 511 кэВ – они образуют связанную пару с энергией связи 511 кэВ, что и даёт на выходе один гамма-квант на 511 кэВ. Никакой «взаимопревращаемости» нет и в помине.



Тогда вспоминают ещё про то, что фотоны переносят импульс – апеллируя к опытам Лебедева, к эффектам Комптона и Мёссбауэра, к полёту надувного спутника «Эхо-1», к удержанию атомов в оптических ловушках… Но честный анализ [Г1] показывает: здесь везде желаемое выдаётся за действительное. Квант световой энергии не движется по пространству, он мгновенно перебрасывается на расстояние. Разве может быть передача импульса при мгновенном перебросе?

Наш подход изящно устраняет проблему пресловутого «корпускулярно-волнового дуализма». При квантовом перебросе, энергия возбуждения у одного атома скачком уменьшается, а у другого увеличивается. Квант света никакими волновыми свойствами не обладает. Волновые свойства проявляются при работе Навигатора – который методично обрабатывает всевозможные варианты поиска «атома-принимающего», пока не сделает окончательный выбор.



Интерферируют – поисковые волны Навигатора (которые являются реальностью не физической, а программной). Эти волны – «проходят сквозь все щели», отчего получается интерференция. А перебрасываемый квант может не проходить ни сквозь одну из них. Был на атоме до щелей – стал на атоме после щелей, а между атомами не летел. Это реалии «цифрового» мира!

Допуская эти реалии, мы легко объясняем волновые световые явления [Г1]. Для сравнения: в рамках ортодоксального подхода возникают неразрешимые трудности при объяснении даже простейшего волнового явления – не-отражения света от просветлённой оптической поверхности. Что уж говорить про голографию! Её теоретическое объяснение удаётся ортодоксам лишь для жалкого частного случая, когда предмет состоит всего из одной точки. Даже для случая двухточечного предмета – их теория уже не работает.

А ведь всё получится, если понять: нет фотонов в Природе! Свет – это нечто другое…

Ссылки.

А1. A.M.Akulshin, S.Barreiro, A.Lezomo. Phys.Rev.Lett., 83 (1999) 4277.

Б1. Н.Г.Басов, Р.В.Амбарцумян, В.С.Зуев, и др. ЖЭТФ, 50, 1 (1966) 23.

Б2. A.Brillet, J.L.Hall. Phys.Rev.Lett., 42, 9 (549) 1979.

Б3. В.С.Барашенков, В.С.Тонеев. Взаимодействие высокоэнергетических частиц и атомных ядер с ядрами. М., «Атомиздат», 1972.

В1. L.J.Wang, A.Kuzmich, A.Dogaru. Nature, 406 (2000) 277.

ВЕБ1. http://offizika.narod.ru , темка «DAWN и Веста: очередная шутка NASA».

ВЕБ2. Там же, темка «Трагикомедия с зондом SMART-1».

ВЕБ3. Там же, темка «Нейтрино, летящие быстрее света».

ВЕБ4. Форум http://www.termoyadu.net/index.php?topic=6.30

ВЕБ5. http://mo—on.narod.ru/

ВЕБ6. http://gosh100.narod.ru/moon1.htm

ВЕБ7. http://www.planetology.ru/panoramas/lunokhod1.php?page=0&language=russian

ВЕБ8. http://ivanik3.narod.ru/Publicystika/Mueller.htm

ВЕБ9. Как правильно смеяться над теорией заговора. http://www.uznai-pravdu.ru/viewtopic.php?t=541

Г1. А.А.Гришаев. Книга «Этот «цифровой» физический мир». 2010. – Доступна на http://newfiz.narod.ru

Г2. J.H.Gundlach, S.M.Merkowitz. Phys.Rev.Lett., 85, 14 (2000) 2869.

Г3. А.А.Гришаев. О всемирном тяготении: всё ли вещество оказывает притягивающее действие? – http://newfiz.narod.ru/uniattr.html

Г4. А.А.Гришаев. Феномен астероидов-Троянцев и модель «унитарного» действия тяготения. – http://newfiz.narod.ru/trojans.html

Г5. А.А.Гришаев. Граница области тяготения Луны: анализ полётов в окололунном пространстве. – http://newfiz.narod.ru/moonzone.htm

Г6. А.А.Гришаев. Свидетельства об одномерности колебаний Земли в кинематике пары Земля-Луна. – http://newfiz.narod.ru/odnomer1.htm

Г7. А.А.Гришаев. Синхронизатор орбитального движения Луны. – http://newfiz.narod.ru/moon-sin.html

Г8. А.А.Гришаев. Сидерические вариации параметров орбит GPS: ещё одно подтверждение новой концепции тяготения. – http://newfiz.narod.ru/gps-vari.htm

Г9. А.А.Гришаев. Прецизионные инклинометры: прямое обнаружение суточных вращательных уклонений отвесных линий. – http://newfiz.narod.ru/inclin1.htm

Г10. А.А.Гришаев. Новый взгляд на электрические и оптические явления в полупроводниках. – http://newfiz.narod.ru/semicond.htm

Г11. А.А.Гришаев. Зарядовые разбалансы в "нейтральных" атомах. – http://newfiz.narod.ru/razbalan1.htm

Г12. А.А.Гришаев. Металлы: нестационарные химические связи и два механизма переноса электричества. – http://newfiz.narod.ru/metals.htm

Г13. А.А.Гришаев. Новая модель электрического пробоя твёрдых диэлектриков. – http://newfiz.narod.ru/proboi.htm

Г14. А.А.Гришаев. Линейный ускоритель: очевидные свидетельства об отсутствии релятивистского роста энергии. – http://newfiz.narod.ru/linac.htm

Г15. А.А.Гришаев. Тяготение Меркурия и проблема векового движения его перигелия. – http://newfiz.narod.ru/mercury.htm

Г16. А.А.Гришаев. Вертикальное свободное падение: новые нижние ограничения на скорость действия тяготения. – http://newfiz.narod.ru/cg-limit.htm

Г17. А.А.Гришаев. Пи-мезон: чем же он отличается от мю-мезона? – http://newfiz.narod.ru/pion.htm

Г18. Галилео Галилей. Диалог о двух главнейших системах мира – птоломеевой и коперниковой. «Гос. изд-во технико-теоретической литературы», М.-Л., 1948.

Г19. А.А.Гришаев. Аномальные оптические феномены, порождаемые окололунным "зыбким пространством". – http://newfiz.narod.ru/moon-optic.htm

Г20. А.А.Гришаев. Новый взгляд на аннигиляцию и рождение пар. – http://newfiz.narod.ru/annigil.html

Д1. О.Х.Деревенский. Бирюльки и фитюльки всемирного тяготения. – Доступна на http://newfiz.narod.ru

Д2. О.Х.Деревенский. Жмурки с электричеством. – Там же.

Д3. О.Х.Деревенский. Фиговые листики теории относительности. – Там же.

Д4. М.Дейч, О.Кофед-Хансен. Бета-рапад. В кн.: Экспериментальная ядерная физика, т.3. Пер. с англ. под ред. Э.Сегре. М., «Изд-во иностранной литературы», 1961.

И1. R.L.Easton. Роль частоты и времени в навигационных спутниковых системах. В сборнике «Время и частота», М., Мир, 1973, стр.114. (Перевод Proc. IEEE, 60, 5 (1972), special issue “Time and Frequency”).

И2. Г.Ивченков. Самое важное подтверждение ОТО, или что измерил лорд Эддингтон в 1919 г. http://new-idea.kulichki.net/?mode=art&pf=eddington.htm

К1. М.И.Каганов. Электроны, фононы, магноны. «Наука», М., 1979.

К2. С.Г.Калашников. Электричество. «Наука», М., 1977.

К3. В.А.Котельников и др. Радиолокационная установка, использовавшаяся при радиолокации Венеры в 1961 г. Радиотехника и электроника, 7, 11 (1962) 1851.

К4. В.А.Котельников и др. Результаты радиолокации Венеры в 1961 г. Там же, стр.1860.

К5. В.А.Морозов, З.Г.Трунова. Анализатор слабых сигналов, использовавшийся при радиолокации Венеры в 1961 г. Там же, стр.1880.



(Остальные ссылки в следующих частях.)



О.Х. Деревенский

***





Источник.