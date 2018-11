О.Х. Деревенский: Стратегическая ошибка современной физики-3

Нормального человека это открытие потрясает. А потом – привыкают, и ничего. Многие и сами включаются в процесс… Так вот: физики – тоже люди. И столкновение с ними на личном опыте показывает: физики, оказывается, тоже могут лгать. Кому-то в это не верится? Ну, что же, вера – дело добровольное. Во что угодно!

Вон – не счесть добровольцев, которые поверили в то, что американские астронавты побывали на поверхности Луны. Хотя вопиющие несуразности «лунной программы США» бросались в глаза не только спецам по ракетной технике, по системам жизнеобеспечения в космосе, по космической связи, по баллистике, но и астрономам, физикам, психологам, спортсменам, кинооператорам, фотографам, светотехникам… да и просто здравомыслящим людям.



Про фейерверки этих несуразностей пишут книги (например, [М1,П4,П5]) и создают сайты в Интернете (например, [ВЕБ5,ВЕБ6]).



От себя можем добавить: аномальные условия для распространения света в окололунном пространстве порождают известный ещё Галилею [Г18], но до сих пор не объяснённый официальной наукой, феномен обратного рассеяния света Луной. Под каким бы углом ни падал свет на любой участочек лунной поверхности, почти весь отражённый свет идёт обратно, т.е. туда, откуда он пришёл – из-за чего в полнолуние яркость Луны для нас аномально велика.



Из-за этого обратного рассеяния, для наблюдателя, находящегося на освещённой поверхности Луны – всегда царят сумерки, и с противосолнечных сторон предметов и неровностей рельефа находятся резкие и совершенно чёрные тени [Г19].



На телекадрах, переданных «Луноходом-1» (см. архив на [ВЕБ7]), во всей красе проявляют себя эти особенности лунного освещения – которые, практически, невозможно подделать в земных условиях. Зная про эти лунные сумерки и совершенно чёрные тени, даже ребёнок сможет убедиться в том, что кино- и фотокадры с американцами на Луне – это стопроцентная фальсификация [Г19].

И тут мы подходим к интересному вопросу. Ребёнок-то сможет убедиться, а учёные – нет. Желающие, проведите эксперимент – поспрашивайте физиков: «Что означает то, что картинки с американцами на Луне демонстрируют явные признаки НЕ-лунного освещения?»



Вы получите потрясающие результаты. 95% из опрошенных начнут волноваться и втолковывать вам, что «это – недоразумение», что «на самом деле, противоречия быть не должно», потому что американцы на Луне были: «Были, и всё!» Вы будете с изумлением слушать речи ваших кумиров, пытающихся отрицать вещи, совершенно очевидные для ребёнка – и начнёте сомневаться в здравии их рассудка. Но это потому, что вы не знаете: такое их поведение диктуется вовсе не рассудком.

Лебон пишет: «…мысль людей преобразуется не влиянием разума. Идеи начинают оказывать своё действие только тогда, когда они, после медленной переработки, …проникли в тёмную область бессознательного, где вырабатываются… мотивы наших поступков. После этого сила идей очень значительна, потому что разум перестаёт иметь власть над ними.



Убеждённый человек, над которым господствует какая-либо идея, религиозная или другая, неприступен для рассуждений, как бы основательны они ни были…



Старая идея даже тогда, когда она не более чем слово, мираж, обладает магической властью. Так держится это наследие отживших идей, мнений, условностей, хотя они не выдержали бы малейшего прикосновения критики…



Критический дух составляет высшее, очень редкое качество, а подражательный ум представляет весьма распространённую способность: громадное большинство людей принимает без критики все установившиеся идеи, какие ему доставляет общественное мнение и передаёт воспитание» [Л1].

Эти слова вполне применимы и к идеям, господствующим в науке, и, в частности, в физике. Идея, закрепившаяся в подсознании физиков, приобретает статус высшей научной истины, неприступной для разумных логических контр-доводов. «Не могли же столько физиков ошибаться!» – вот аргументация тех, кто и не делали ничего такого, где можно было ошибиться, поскольку попросту усвоили своим «подражательным умом» то, что им вдолбили.



Не разум, а подсознание господствует над ними даже в вопросе о том, «были ли американцы на Луне». Что же говорить про научные догматы о том, что «свет – это летящие фотоны», что «все тела притягиваются друг к другу», что «разноимённые заряды притягиваются, а одноимённые отталкиваются»! Какой разумной реакции можно ждать на попытки пересмотра этих догматов? – даже если новая концепция честнее отражает экспериментальные реалии!

Про нечто вроде «инерции мышления» говорит и Томас Кун [К8]. Научная революция, мол, происходит не каждый день – ей непременно предшествует кризис в науке, т.е. проблема, неразрешимая в рамках принятой парадигмы.



Например – новый факт, не укладывающийся в неё. Но – вот тебе раз! – «пока учёный не научится видеть природу в ином свете, новый факт не может считаться вообще фактом вполне научным» [К8]. Т.е., чихали учёные на новый факт, пока не появится его приемлемое объяснение.



Какой же это «кризис»? Всё идёт, как надо! Вот ежели объяснение нового факта будет принято, тогда задним числом выяснится, что был, оказывается, кризис… но он уже успешно преодолён – так что не стыдно и признаться. А если объяснение нового факта не будет принято, то факт так и останется «ненаучным».



История физики устлана такими фактами – о которых историки физики предпочитают не вспоминать. Причём, иные из них настолько ненаучны, что историков в кошмар вгоняют.



Взять хотя бы устройства Николы Теслы, которые наглядно показывали, что тогдашние высоконаучные представления об электричестве были попросту смехотворны. Тесла собирался обеспечить дешёвой электроэнергией потребителей на всём земном шаре – обойдясь без проводов. Желающие имели возможность убедиться в том, что, загадочным для науки образом, всё это реально работало – потому оборудование Теслы и уничтожили. Иначе вышла бы «ненаучная революция», неугодная «сильным мира сего».

Но про это Томас Кун не говорит – кишка тонка. Его послушать – так непонятно, как революции в науке вообще возможны: «учёным не удаётся отбросить парадигмы, когда они сталкиваются с аномалиями или контрпримерами. Они не смогли бы поступить таким образом и тем не менее остаться учёными» [К8].



Вот это да! А почему – «не удаётся»? А почему – «не смогли бы»?



В ответ мы получаем какой-то лепет: «…учёные, которым не чуждо ничто человеческое, не всегда могут признавать свои заблуждения, даже когда сталкиваются с сильными доводами», и т.п. [К8]. В общем, трудно им признавать чужую правоту, и не нужно их строго судить, бедненьких.



А про подсознание Томас Кун ничего не знает? Ай-яй-яй. Что же он мог сказать толкового про научные революции – представитель учёной толпы, который писал для учёной толпы про учёную толпу? Научные революции делаются не учёными толпами! Кстати, не следует равнять учёную толпу с уличной. Уличная толпа живёт недолго: её участники в итоге расходятся, и каждый вновь обретает свой рассудок. Толпа же учёных – это всерьёз и надолго.

Как, при таких делах, вообще возможно развитие науки – в частности, физики? Как побеждают новые, «продвинутые» теории? Ну, иным теориям и побеждать-то ничего не надо. Вот, например, до появления квантовой хромодинамики, представления физиков о том, на чём держатся структуры атомных ядер, были в весьма плачевном состоянии. Мезонная теория ядерных сил не давала ответов даже на простейшие вопросы [Г1].



И вот, квантовая хромодинамика пошла гораздо дальше и глубже, сохранив все представления мезонной теории. Т.е., все нерешённые проблемы – так и остались нерешёнными. На них просто махнули рукой и занялись «более продвинутыми» проблемами – с кварками да глюонами.



«Передний край» продвинули, а дыры, оставшиеся в тылу, перевели в разряд «неактуальных». Сегодня передний край физики весь такой «продвинутый» – с завалами «неактуальных» дыр в тылу.



Помните – «человек с нормальным зрением смотрит на передний край науки и дальше не видит»? Ему и не положено дальше видеть!



А вот второй пример: как победила теория относительности – не имевшая честных экспериментальных подтверждений (см. выше) и не содержавшая ничего, кроме издевательств над здравым смыслом. (Люди, больные на голову, любят спрашивать: «Простите, а что такое здравый смысл?» Здравомыслящие же люди хорошо знают, что это такое: это то, чем они руководствуются, когда мыслят здраво).



Так вот, она «победила» благодаря беспрецедентной пиар-кампании, организованной с международным размахом: «с ноября 1919 года начинается широкая пиарная кампания в поддержку общей теории относительности (ОТО), которая по заявлениям релятивистов является развитием СТО (что на самом деле далеко не так, но тем не менее пропаганда интерпретаций СТО также усиливается).



Начинаются постоянные публикации в газетах, публичные выступления перед неспециалистами (школьниками, домохозяйками и т.д.), к рекламе привлекается даже Чарли Чаплин» [ВЕБ8].



Параллельно этой кампании шла травля известных физиков, выступавших с критикой теории относительности – с ними не могли тягаться по правилам научной борьбы, поэтому их обвиняли… в антисемитизме [ВЕБ8].



Результирующая «победа» наглядно иллюстрирует, что сообщество физиков давно живёт по законам толпы и хорошо управляется методами воздействия на толпу.

А мы наивно полагали, что учёные заняты поиском истины, что они стремятся к правде! «Толпа никогда не стремилась к правде; она отворачивается от очевидности, не нравящейся ей, и предпочитает поклоняться заблуждению, если оно обольщает её» [Л1].



Действительно, какая прелесть – та же теория относительности, с её коронным рекламным трюком: «не каждый способен её понять»! Делай вид, что ты её понимаешь – и сразу выглядишь гораздо умнее того, кто честно признаётся, что её не понимает. Какая кормёжка для собственной значимости!



Те, кто пиарили эту пустышку – знали, что делали. Но попробуйте сказать релятивисту, что это – пустышка. У него сразу сработает защитная реакция, о которой тоже давно известно инженерам человеческих душ: «Не могли же меня, такого умного, так грязно обмануть!» Это – уже ничем не прошибёшь!

Только вот в физике – всё взаимосвязано. Если даже небольшой обман в ней не пресечь сразу, то далее он будет умножаться – потому что каждый обман придётся подкреплять десятком новых обманов.



А параллельно будет умножаться обман и в околонаучной пропаганде.



Надо же было так провраться: «Одно из наиболее строгих, хотя и неписаных, правил научной жизни состоит в запрете на обращение к главам государств или к широким массам народа по вопросам науки» [К8]. И как – соблюдают ли физики это строгое правило?



Да они вспоминают про него лишь тогда, когда им нужно поставить на место какого-нибудь самородка-выскочку. Не к себе же им применять такие строгости! Вот, к кому физики обращаются за деньгами на свои дорогостоящие цацки – если не к главам государств? К их любовницам, что ли? И к кому, если не к широким массам народа, они обращаются, когда информацию о своих, якобы, достижениях они немедленно размещают в Интернете и других СМИ – задолго до появления соответствующих статей в рецензируемой научной периодике?

Катастрофическое умножение обмана в современной официальной физике – это результат того, что слишком долго сообщество физиков жило по законам толпы.



Ведь толпа, как говорил Лебон, не может созидать: «Сила толпы направлена лишь к разрушению» [Л1]. Неспроста сообщество физиков предстаёт перед нами совсем не в том ореоле, к которому оно привыкло.



Воззрения учёной толпы физиков на устройство мира определяются не пылающим разумом, а тёмными закоулками подсознания. Эта учёная толпа занята не тем, что ищет истину, а тем, что упорствует в своих заблуждениях.

Но если на такие занятия выбрасывают всё больше и больше средств – «значит, это кому-нибудь нужно?»

Как науку физику используют для «управления людями».

Нам неустанно вещают, через СМИ, что назначением науки является обеспечение научно-технического прогресса, плодами которого мы все пользуемся: «Атомные бомбы! Надёжные средства доставки! Высокоточные системы наведения!.. простите, это не тот листочек… ага, вот. Персональные компьютеры! Мобильные телефоны! GPS-навигаторы! Всё это появилось благодаря верной физической картине мира, над которой самоотверженно трудятся учёные!»



Да, прикладная физика делает некоторые успехи. Но эти успехи обусловлены вовсе не верной физической картиной мира, а технологическими прорывами. Физическую картину мира задним числом подстраивали под эти прорывы, самоотверженно сочиняя новые теории, внезапно ставшие востребованными.



Так, чудеса электропроводности полупроводников подвигнули теоретиков на то, чтобы придумать «дырки». Над этим научным «подвигом» будут смеяться дети, потому что нет в твёрдых телах свободных носителей положительного электричества (см. выше).



И таких примеров фундаментального непонимания физических процессов – не один и не два десятка. О какой «верной физической картине мира» может идти речь? Да, научились штамповать компьютеры, мобильнички, навигаторы – без понимания физических принципов, на которых они работают. Атомные бомбы у них тоже взрываются – но понимания того, что при этом происходит, у них тоже нет [Г1].



Как вам это нравится: «Учёные в русле нормальной науки не ставят себе целей создания новых теорий, обычно к тому же они нетерпимы и к созданию таких теорий другими» [К8]. Разве такая наука может «обеспечивать научно-технический прогресс»? – если она вспоминает о своём «предназначении» только после получения очередной пощёчины или очередного пинка под зад? Плоды научно-технического прогресса, которыми «мы все пользуемся» – это жалкая мелочёвка по сравнению с какой-то сверхзадачей, к решению которой привлекли физику.

Об участии её в решении какой-то сверхзадачи говорит хотя бы тот многозначительный факт, что физики находятся вне закона. Они выбрасывают колоссальные ресурсы на проекты, которые, как отмечалось выше, являются заведомо нерабочими. Юридически, такие деяния можно квалифицировать как мошенничество и обман потребителей – причём, организованной группой и с причинением значительного ущерба.



Но учёным все эти «пустяки» прощаются, и они прекрасно знают, что останутся безнаказанными. За что же им такие привилегии? Что же это за сверхзадача, ради которой им всё сходит с рук? Эта сверхзадача – управление большими массами людей. Речь идёт не о т.н. психотронных воздействиях на людей. Если бы физика здесь ограничилась только этим скромным вкладом, то всё сходило бы с рук только психотронщикам.



Нет, речь идёт о той роли, которую в управлении людьми играет физика в целом – как форма общественного сознания.

Задача управления большими массами людей неизбежно возникает по ходу развития цивилизации. Как управлять поведением людей? Их деяния инициируются теми или иными стимулами. В душе каждого индивидуума есть «ключики», воздействия на которые являются стимулами для тех или иных деяний. Зная «ключики» индивидуума, можно, через воздействия на них, эффективно управлять этим индивидуумом.



Но дело в том, что, без специально принятых мер, у разных индивидуумов наборы «ключиков» тоже разные. Тогда управление большими массами людей – неэффективно, поскольку оно требует некоторых затрат на подбор «ключиков» в индивидуальном порядке.



Для эффективного управления необходимо, чтобы наборы «ключиков» в управляемой массе людей были одинаковыми, «стандартными». А поскольку набор «ключиков» индивидуума определяется, главным образом, его мировоззрением, то, для эффективного управления массой людей, требуется одинаковость мировоззрений у представителей этой массы.

Для решения именно этой задачи – массового насаждения одинакового мировоззрения – были призваны религии и идеологии. А, с некоторых пор, этим занимается и наука. Более того, наука находится здесь на особом положении. Ни одна религия и ни одна идеология не претендует на глобальный охват всех народов Земли. Наука же нацелена именно на этот глобальный уровень работы – с так называемым «всем прогрессивным человечеством».

Что касается физики, то после того, как её нацелили на эту глобальную задачу, она совсем перестала заботиться о том, чтобы её представления о мире были адекватны реалиям этого мира.



Ведь, для эффективного управления людьми неважно то, насколько истинны их мировоззрения, а важно лишь то, что их мировоззрения – одинаковы. Насаждение теории относительности было лишь «верхушкой айсберга» в прокатившейся по физике волне унификации – после чего остались лишь воспоминания о немецкой, английской, французской физических школах.



Раньше эти школы конкурировали друг с другом и указывали друг другу на ошибки – отчего развитие науки убыстрялось. Теперь же, указания на ошибки мешали бы физике решать главную задачу – насаждать людям одинаковое «научное мировоззрение». Поэтому и культивируется образ святой и непогрешимой физики.

Для учёных-физиков, конечно, грех не попользоваться такой благодатью. Работая с народными массами, физики сами используют методы воздействия на толпу, принципы которых описаны Лебоном.



Эти принципы просты. Во-первых, ничего не объяснять толпе, а производить на неё впечатление – т.е. лгать, ибо чем наглее и красивее ложь, тем больше она впечатляет толпу. «Невероятного для толпы не существует» [Л1].



Во-вторых, не допускать критики своих впечатляющих толпу заявлений. Да откуда ей быть, критике? «Большинство людей, особенно в народных массах, за пределами своей специальности не имеют почти ни о чём ясных и более или менее определённых понятий» [Л1].



Вон, астрофизики порадовали: пронаблюдали, мол, как «чёрная дыра пожирает звезду» – и предъявили свидетельство: ролик, состряпанный средствами компьютерной анимации. Публика смотрит этот мультик – и верит… в чёрные дыры…



А ещё она верит в гравитационные волны, в искривление пространства-времени, в Большой Взрыв, в «замедление времени» и «рост массы», в нейтрино и фотоны, в сверхпроводимость и термоядерный синтез… «Миллионы леммингов не могут ошибаться!»



Мы видим, что современная официальная физика отнюдь не объясняет людям, как устроен мир, она не «несёт свет истины в массы»! Наоборот, она сознательно занимается дебилизацией населения – под лозунгом «пипл всё схавает».



В этой работе с населением, представители разных направлений в физике соревнуются друг с другом – кто кого переплюнет. И потешаются над теми, кто подозревает здесь заговор [ВЕБ9]. Можно подумать, что распиловка огромных денег – никем не координируется и пущена на самотёк!

Безусловно, управление большими массами людей – необходимо. Но выстраивать управление ими на тотальной лжи – это значит совершать стратегическую ошибку.



Управление, основанное на тотальной лжи – неустойчиво, и оно обязательно рухнет. Потому что всё тайное станет явным, а обманывать – нехорошо.

Ссылки.

К8. Томас Кун. Структура научных революций. (Любое издание).

Л1. Густав Лебон. Психология народов и масс. С.-Пб., 1896.

Л2. В.И.Левантовский. Механика космического полёта в элементарном изложении. «Наука». М., 1974.

Л3. Liangzao Fan. Three experiments challenging Einstein’s relativistic mechanics and traditional electromagnetic acceleration theory. Серия «Проблемы исследования Вселенной», Вып. 34. Труды Конгресса-2010 «Фундаментальные проблемы естествознания и техники», Часть III, стр.5-16. С-Пб., 2010. Также доступна на http://ivanik3.narod.ru/TO/DiHUALiangzaoFAN/3LiangzaoFAN.doc

Л4. Пьер Симон Лаплас. Изложение системы мира. «Наука», Л., 1982.

М1. Ю.И.Мухин. Лунная афера США. – Доступна на http://www.erlib.com/

Н1. А.Николаевский. Тропа иссушающая. – Доступна на http://andmbe.euro.ru

О1. А.Я.Орлов. Избранные труды, т.2. «Изд-во АН УССР», Киев, 1961.

П1. Р.В.Поль. Учение об электричестве. «Физматгиз», М., 1962.

П2. R.V.Pound, G.A.Rebka. Phys.Rev.Lett., 4 (1960) 337.

П3. http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1109/1109.4897.pdf

П4. «ПЕПЕЛАЦЫ» летят на Луну! http://www.free-inform.narod.ru/

П5. А.И.Попов. Американцы на Луне. Великий прорыв или космическая афера? http://www.manonmoon.ru/

С1. F.D.Stacey, et al. Phys.Rev.D, 23, 8 (1981) 1683.

С2. A.M.Steinberg, P.G.Kwait, R.Y.Chiao. Phys.Rev.Lett., 71 (1993) 708.

Т1. П.С.Тартаковский. Кванты света. «Госиздат», М.-Л., 1928.

Т2. James Bao-Yen Tsui. Fundamentals of Global Positioning System Receivers: A Software Approach. «John Wiley & Sons, Inc.», 2000.

Ф1. В.К.Федюкин. Не сверхпроводимость электрического тока, а сверхнамагничиваемость материалов. С.-Пб., 2008. Доступна на: http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=26013

Ф2. Я.И.Френкель. Сверхпроводимость. М.-Л., ОНТИ, 1936.

Ф3. T. Van Flandern. The speed of gravity – what the experiments say. Phys.Lett. A, 250 (1998) 1.

Ч1. S.Chu, S.Wong. Phys.Rev.Lett., 48, 11 (1982) 738.



О.Х. Деревенский

***





Источник.