Критика — это оценка и выявление недостатков чего-либо, это отрицательное суждение о ком-чем-ни-будь. Критика — это одна из производных от гордыни.

Люди, которые постоянно кого-то критикуют или ругают, хотят, чтобы другие соответствовали их представлениям о мире и морали, о жизни. Они думают, что их мнение самое правильное. Но они ошибаются. Такие люди просто забывают или не знают, что живут только в своем мире. И своими критическими мыслями они выражают несогласие с миром другого человека. На тонком подсознательном или энергетическом уровне они атакуют других людей, а значит, другие миры.

Претензии можно предъявлять к кому угодно: к близким, к правительству, к себе, к прошлому, к судьбе, к Богу. Эти мысли запускают программу уничтожения того, к чему они направлены. Соответственно в вашем подсознании запускается ответная программа самоуничтожения. Но скажите, кто давал им такое право — вмешиваться в чужую жизнь, в чужой мир? Недовольство, претензии к окружающему миру могут привести к серьезным заболеваниям.

Известно, что у тех, кто имеет склонность к критике, часто болят суставы и горло. Ревматизм — это болезнь людей, которые постоянно выражают претензии и недовольство, критикуют себя и других. Это оттого, что такие люди непреклонны, жестки в своих суждениях и не принимают чужого мнения. Чувство собственной важности раздуто у них до неимоверных размеров.

На приеме у меня сидит мужчина с очень серьезным заболеванием. В ходе нашей беседы он неоднократно ругает правительство, законы. В его словах и голосе — раздражение, гнев и злость. И причина его заболевания — эти же самые эмоции.

Вот так люди отстаивают с пеной у рта свои убогие модели мира, критикуя и ругая всякого. Тем самым они создают себе заболевания, проблемы в жизни, но многие даже перед лицом смерти не хотят отказаться от своих давно устаревших принципов. В чужом глазу замечают сучок, а в своем… Неужели с помощью претензий и недовольства можно что-то изменить? "Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего".

Критика, как и любое другое поведение, имеет свои позитивные намерения. Когда мы критикуем какого-то человека, мы хотим, чтобы он стал лучше, чтобы изменил свое поведение. Когда мы критикуем государство, то хотим, чтобы оно было совершеннее. Наши намерения прекрасны.

Способ поведения: Критика, Недовольство, Претензии.

Позитивное намерение: Желание изменить (человека, государство, мир); сделать что-то или кого-то лучше; стремление к совершенству. То есть, в конечном счете, стремление жить в гармоничном мире с прекрасными людьми

Намерения хороши, но хороши ли способы для их осуществления?

Во-первых, вы живете в своем уникальном мире, но и мир другого человека также уникален. Пытаясь изменить другого человека, вы его буквально атакуете на информационно-энергетическом уровне. Выражая свое недовольство его поведением, вы нападаете на него. Фактически своей агрессией вы разрушаете на энергетическом уровне другие миры. А агрессия вызывает ответную агрессию.

Во-вторых, мы сами создаем свой мир, а значит, притягиваем в свою жизнь определенных людей и ситуации. Какое же мы имеем право критиковать других? Если вам что-то не нравится в другом, то загляните внутрь себя — это поведение есть у вас. Ведь подобное притягивает подобное. Внешняя ситуация — это отражение наших убеждений, наших мыслей. Поэтому, выражая несогласие с кем-либо, вы идете против самого себя.

Если вы хотите изменить другого человека, не меняя себя, то у вас ничего не получится. Не стремитесь менять своего ближнего. Но если вас в нем что-то не устраивает, то ищите причину в себе.

Все очень просто. Выражая недовольство окружающим миром (а окружающий мир — это ваш мир), вы выражаете недовольство по поводу самого себя. Направляя агрессию на окружающий мир, вы направляете агрессию на самого себя, запуская тем самым механизм саморазрушения.

Если вы хотите изменить другого человека, то начните с себя.

Меняйте свое поведение, и тогда этот человек будет вынужден по-новому реагировать на вас. Если вы хотите, чтобы государство или мир, в котором вы живете, были совершеннее, то прекратите их критиковать и выражать недовольство. Как вы понимаете, это не приведет ни к чему хорошему, а скорее наоборот. Если вы кого-то критикуете, то не ждите от него ничего хорошего.

И в этом случае также начинайте с себя. Создайте пространство любви, гармонии вокруг себя. Изменяя свой мир, свое личное маленькое государство, свою систему мышления, вы сделаете позитивный вклад в общую модель, во всю Вселенную. Ведь вы — часть целого.

Как же избавиться от такого разрушительного поведения?

Берите на себя ответственность! Ваш мир — в ваших руках. Глупо и бесполезно, и даже опасно кого-то обвинять и ругать. Начните с себя. Меняйте свои мысли и свое поведение — и окружающий мир изменится. Новые мысли создадут новые ситуации.

Научитесь принимать! Принимать других людей, другие миры, системы, модели. Будьте гибки в своем мышлении и поведении. Учитывайте все точки зрения. Ведь не только ваш мир уникален, но и мир другого человека уникален тоже. Все идут к одной цели. Только у каждого свой жизненный путь. Уважайте других! Так устроен мир, что любой человек, который встречается вам в жизни, несет для вас какую-то важную и ценную информацию, откровение. Только люди часто из-за своей гордыни не замечают этого. Будьте внимательны и чутки! Проявляя неуважение к другим, вы не уважаете прежде всего себя.

Научитесь уважать людей, с которыми живете и работаете. Помните — мир другого человека, его чувства священны и неприкосновенны. Никогда не пытайтесь менять других людей. Уважение к окружающему миру — залог вашего благополучия!

Научитесь одобрять и хвалить! Стремитесь замечать в людях только хорошее, позитивное, полезное. Помните, что в каждом человеке есть любые качества. И если ваши помыслы чисты, то и люди покажут вам свои лучшие стороны. Восхищайтесь! Восхищайтесь людьми, окружающим миром. Помните, что не только вы уникальны, но и другие люди также уникальны.