Конечно, я вынужден призвать уважаемого оппонента к последовательности, прошу указать на мои ошибки, ведь если ты не последователен в малом, то и в большем от тебя мало будет толку. Но, увы, Александр на это не отвечает, и требует ответов на свои новые вопросы. И так – до бесконечности.

Когда же спрашиваю Александра, что именно не так с моими ответами, он на это даже не отвечает, и вместо этого пишет вторую статью, в которой эти 6 вопросов расширяет и вширь, и вглубь, и требует теперь ответить на них.

Почему-то Александр решил, что если, согласно НХ, ветхозаветные события датируются более поздними временами, то этого не может быть. Вероятно потому, что об этом пять миллионов ссылок в интернете. Впрочем, полная неосведомлённость критиков НХ давно стала общим местом в дискуссиях. Редко можно встретить оппонента, хотя бы удосужившегося прочитать одну-две книги по НХ, не говоря уже о том, чтобы вникнуть в их содержание.

Отвечая на критические статьи Александра Левковского [1] , к сожалению, приходится констатировать полное незнание и непонимание критиком сути исследований Новой Хронологии (НХ) . Отсюда и все странности поведения наших оппонентов. С одной стороны, понимая, что многие наши воззрения расходятся с привычной датировкой, критикам бывает трудно усидеть на месте и не выдать своего возмущения. С другой, когда пытаешься им рассказать о сути подхода НХ к вопросам истории, с организмом происходит что-то вроде полного ступора. Т. е. изучать проблему самостоятельно не хочется, а вот покритиковать исследователей, не зная, по сути, самой проблемы – пожалуйста!



Создаётся впечатление, что оппоненту не нужна никакая правда, что он уже всё заранее знает и всё заранее решил. Тогда зачем надо было затевать дискуссию? Выходит, что дискуссия нужна была для одной цели – создать сумятицу вокруг идей НХ с целью дискредитировать эту науку. Иначе как ещё можно назвать критика, который тебя обвиняет во всех тяжких, и при этом просит тебя больше ему не писать, и при этом сам зарекается, что отвечать тебе больше не будет?

Конечно, если бы я не знал Александра как прекрасного прозаика и человека, прожившего сложную и интересную жизнь, моя реакция на его поведение была бы иной. Неумение полемизировать, адекватно выражать мысли философского или публицистического характера не должно быть причиной некорректного поведения оппонента. Человеческое всегда должно превалировать над любым литературным жанром, каким бы слабым ты в нём ни был.

В этом контексте вторая (последняя, как сообщает сам Александр) статья моего оппонента является образцом некомпетентности и примитивизма. Упор в ней делается на привлечение внимания читателя на дикие, по мысли, Александра, высказывания новохронологов и мои в частности. Считая, вероятно, что одним уже этим он вызовет у читателя чувство справедливого гнева и критики.

Если бы Александр действительно читал наши работы по НХ, а тем более, понимал написанное, применить подобный приём ему бы никогда не пришло в голову. Почти вся НХ (периода ‒ до начала 17 века) построена на подобных «несуразностях» и «противоречиях», которые при тщательной ревизии оказываются, однако, единственно верными локальными точками в историографии. Но Александр не торопится изучать, зато торопится критиковать.

Сейчас, только прочитав предыдущий абзац, он, вероятно, потребует от нас доказательств, что большинство книг Ветхого Завета были написаны после новозаветных событий. А поскольку мы одномоментно не можем выдать ему всех доводов в пользу этого, он тут же объявит нас лжецами.

А то, что существуют, и существуют давно несколько объёмных томов исследований на эту тему, откуда не трудно взять исходные данные, Александр, вероятно, даже не знает. Хотя именно мы и предлагали ему помощь в таком материале, в том числе из личного архива Избушкина.

Конечно, это касается и вопросов рождения, жизни и смерти Христа. О нём написано ещё больше книг. Но и этого Александр не желает знать. Набраться терпения, пока мы дадим точный квалифицированный ответ, у нашего оппонента почему-то тоже не получается. Такое впечатление, что кто-то невидимый гонит Александра на баррикады.



А когда ему сообщаешь, что материал непременно будет, несмотря на его большой объём и серьёзность работы, он, не дожидаясь результата, обвиняет всю новохронологию в моём лице в выдумках или незнании предмета.

Всё это странно.



От кого угодно можно было бы ожидать подобного поведения, но только не от Александра Левковского. Увы, принцип политкорректности и уважения к собеседнику присущ далеко не всем даже интеллигентным людям. Что само по себе прискорбно. Умный критик никогда не станет поступать столь бездумным образом.



Человек, проживший жизнь, понимающий, что в этом мире могут случаться самые невероятные вещи, всегда будет внимателен и осторожен, чтобы высказывать крайние взгляды или оказаться не на своём месте. Умный критик всегда задумается – «А вдруг в этом что-то есть, и я пока ничего в этом не понимаю?». Конечно, мудрость приходит далеко не к каждому, даже с годами. Но надеяться на неё никому не возбраняется.

Не знаю как у Александра, но мне за мою недолгую жизнь приходилось сталкиваться с самыми разными людьми и взглядами. И хуже всего бывает, когда в беседе рассчитываешь хотя бы на внешние проявления интеллигентности, не беря во внимание даже элементарную компетентность, а получаешь на выходе – полное отсутствие такта и пренебрежение.

Не буду говорить о том, что уже по одному только иллюстративному оформлению первой статьи Александра можно было бы догадаться о его истинных намерениях – дискредитация НХ. Никакие обсуждения или дискуссии при этом не нужны. От тебя требуется лишь побыстрее ответить на поставленный вопрос. А поскольку сделать этого в такой спешке качественно невозможно, оппонент тут же объявляет тебя вруном. Круг быстро и надёжно замыкается, а клеймо остаётся.

Этот подход виден не только в иллюстрации к статье, вызывающей недобрые ассоциации, но и в самом её крикливом названии и в некорректной переписке, когда при твоей попытке вести адекватный разговор и отвечать на вопросы оппонентом всё время «бросается трубка». Именно так Александр поступает несколько раз в переписке, то заявляя, что он пишет «последнюю статью» и больше полемизировать не намерен, или что не собирается больше отвечать на очередные письма.

Так однажды поступила Олеся Брютова, написав, в принципе, не плохую по стилистике критическую статью[2], заявив при этом, что от дальнейших дискуссий устраняется. Понятно, что только очень уверенный в себе критик может позволить себе обвинить и уже никогда не отвечать на очередные «оправдания».

С другой стороны, нам оправдываться не в чем. По большому счёту за последние годы на открытых площадках мы не встречали ни одного действительно компетентного критика. Исключение составляет главный редактор И. Якушко, который без всякой лести с нашей стороны, действительно последовательно проявлял известную критическую мудрость, выраженную в требовании взвешенного и ответственного подхода при выражении тех или иных мыслей. Но это исключение. Надеемся – пока исключение.

На месте Александра я бы не был столь категоричен. Содержательная часть обеих его статей – ничтожна. Это не попытка умалить достоинство Александра, но простая констатация факта. Притом, ничтожна и в информационном, и в критиканском плане. То, что Александру представляется обычно как убийственный аргумент, вызывает лишь улыбку. Отсюда и наше адское терпение, когда на огульные обвинения критиков приходится подолгу терпеливо и участливо ждать пробуждения очередного безудержного критика.

Если говорить откровенно, то по большому счёту любая дискуссия между старой и новой школой историков напоминает избиение младенцев. Наподобие дискуссий протестантов с католиками о Святой Троице, где результат спора очевиден с первых же произнесённых сторонами тезисов. Тем более, когда речь идёт о стороне, которая не знает и не желает знать ничего нового. Так происходит практически во всех научных дисциплинах, где старые взгляды сталкиваются с новыми.

Не прошло и двух месяцев, как я вернулся с Босфора, где я лично убедился в существовании так называемых новозаветных мест, описанных фрагментарно в Библии.



Это старая крепость Ерос[3], от названия которой произошёл библейский Иерусалим, и старинный славянский корень которого берёт своё происхождение от славянского рос-рус. Это место поклонения Иисусу – оберегаемая турецкими мусульманами могила на Бейкосе, куда не иссякает поток верующих.



Это самая старая в Стамбуле, опекаемая всеми турецкими эмирами почти со дня её основания православная церквушка матери Христа – Марии, называемой «храмом Марии Монгольской». Так на Западе несколько столетий подряд называли и описывали восточных славян – монголами.



А саму Марию, как выходца с Руси, – Марией Монгольской, т. е. Марией русской. Это храм Хора, того самого Хора-Христа, оказавшегося в якобы античном пантеоне «древне»-египетских богов и твёрдо там осевшего. Это множество, целая россыпь православных храмов по всему бывшему Царьграду, ставших после раскола христианства мусульманскими мечетями, следы которого, кажется, разбросаны везде, куда падает взгляд туриста или исследователя – кресты, фрески, евангельские сюжеты и символика.



Это старый, действительно подлинный большой ипподром, чудесным образом сохранившийся на старых картах и архитектурно скопированный уже в 18-19 веках римлянами и выдаваемый ими за античную постройку[4]. Это сам Босфор, который действительно его ранними обитателями считался рекой, отобразившийся в библейских сказаниях под прорусским гидронимом Иордан.



Это, в конце концов, большинство самих турецких подданных, когда-то вышедших, как писали западные средневековые историки, с Руси, в том числе, с татарской земли, с Северного и Южного Кавказа, с Крыма, Украины, Костромы и еще бог знает откуда.

Иудеей в древности называли Царьград с его окрестностями. Называть Иудеей область в Палестине, зная работы по НХ, не корректно. Не существует ни карт, подтверждающих, что там до 18 века существовали хоть какие-то библейские названия – топонимы, ни их соответствующих описаний.



Увы, всё, что мы сегодня знаем о «Древней Иудее» ‒ результат нанесения на карты соответствующих библейских названий в лучшем случае в середине 18 века! А большинство географических названий и вовсе появились на палестино-израильских картах только в 19 веке! Вероятно, Александр слышал, что одним из самых поздних топонимов является как раз знаменитый Иерусалим, отстроенный за последние 60-70 лет, подлинное название которое совершенно не похоже на его современное?



А «древний» иврит – результат трансформации египетских ранних письмён, созданных славянскими племенами ещё в дохристианский период 10-11 веков?

Кумранские свитки, увы, не являются свидетельством древности, хотя бы уже по тем соображениям, что датировались они не независимо, а в привязке к другой сомнительной датировке, а именно к папирусу Нэша. В 1902 году Нэш приобрёл в Египте фрагмент папирусной еврейской рукописи, о датировке которой учёные не могут прийти к единому мнению до сегодняшнего дня.



Наконец, договорились, будто текст относится к началу новой эры. И вот в дальнейшем, после открытия кумранских рукописей, именно сличение почерков папируса Нэша и кумранских рукописей дало возможность с самого начала установить большую древность последних.

Так один обрывок папируса, о датировке которого не могут прийти к единому мнению, тянет за собой в далёкое прошлое целую цепь других документов. В то же время в датировке свитков Кумрана среди учёных возникли большие разногласия ‒ от 2 века до н. э. и до эпохи Крестовых походов (11-12 вв.).



[Здесь нелишне упомянуть о паре публикаций на тему… фальсификации т.н. Кумранских рукописей! „Вскрыта фальсификация иудейских Кумранских рукописей” и „Все т.н. Кумранские рукописи – искусная подделка!”. – Прим. ss69100.]



Американский историк С. Цейтлин категорически настаивал на средневековом происхождении кумранских текстов. Датировка «началом новой эры» считается подтверждённой только после 1962 года в результате радиоуглеродного датирования. Однако этот метод категорически неприменим к событиям, отстоящим от нас менее чем на 2‒3 тысячи лет ввиду огромного (в 1‒2 тысячи лет) разброса, даваемого им для образцов такого возраста. Однако выводы физиков нашли свой отклик в среде историков и утвердились в качестве канона. Так пишется история.

По сути, эти свитки свидетельствуют о периоде не ранее 13 века, т. к. в той местности, где они были обнаружены, располагался христианский монастырь. Понятное дело – об этом Александр не мог знать уже потому, что «Википедии» невыгодно было об этом сообщать. А если мы скажем, что Кумранским кувшинам и вовсе каких-то 400-500 лет, Александр примет нас за ещё больших выдумщиков. Как будто бы всё, что мы говорим – это произвольная фантазия, вовсе никак и ничем не обоснованная.

Если бы Александр не ленился, а его интерес действительно был вызван поиском истины, он бы не торопился с обвинительными посланиями и огульными обвинениями в адрес новохронологов. Перечислить здесь множественные свидетельства подлинной географии и событий, связанных с Христом, почти невозможно. Хорошо, если получится упомянуть хотя бы часть из них. И, хотя в последней своей статье Александр просит привести хотя бы 2-3 из возможных, думаю, он этим никак не удовлетворится.



Это даже не вопрос умения держать удар. Это вопрос самолюбия. Какие бы свидетельства мы сейчас ни привели в пользу более позднего Христа, но самолюбие вещь упрямая. Вряд ли взгляды Александра изменятся хоть на йоту. Мы не знаем таких скорых примеров. Зато знаем другие, когда неспешное, но настойчивое изучение проблемы приводило даже самых упёртых и самолюбивых наших «клиентов» к нормальному результату. Когда из пустого спорщика оппонент превращался в полноценного знатока и радетеля подлинной истории.

Александр просит привести 2-3 интернетовских доказательства, что «древняя Иудея» географически располагалась на берегах Босфора в 13-16 вв.? При этом «никакие современные статьи, книги, рефераты и т. д. не могут считаться историческими доказательствами, и я прошу их не приводить», ‒ заявляет Александр.

О каких современных источниках предупреждает наш оппонент? О книгах Носовского? О книгах Кеслера? О книгах А. Каса? В каждой из которых содержатся множественные ссылки на источники «древних», средневековых и современных авторов. Что имеет в виду Александр и что он готов принять за доказательства? Судя по постановке самих вопросов – ничего не готов принять.



Да и то сказать, не дав нам ответить на последний из своих шести вопросов, Александр уже успел несколько раз подряд объявить нас проигравшими, а наши исторические заявления – пустой забавой.

Правильно говорят, когда тебя интересует не истина, а суета вокруг неё, все средства хороши. А истина подождёт. Подумаешь, исторические, ранее не известные источники относят Христа в 12 век, да ещё поселяют Его гораздо севернее, чем это принято в традиционной церковной и светской истории!

Этого не может быть, потому что об этом не написано, например, в «Википедии»! Примерно такую полемику предлагал нам Александр, действительно в целом ссылаясь на источники из «Википедии».

По большому счёту спорить с Александром не о чем. Если человек не верит в малом, не желает в малом быть последовательным и хотя бы выдержанным, то и в более серьёзных вопросах ожидать чего-то достойного не приходится. Приведи мы хоть сотню свидетельств – каждый останется на своём удобном ему месте.



Только разница между нами всё же существует. Наши критики смотрят на проблему только с одной стороны, и судят оттуда же, а мы, в отличие от них, глядим с обеих возможных сторон, сравнивая прошлое не только по сложившимся воззрениям в традиционной истории, религии или языке, но и с нетрадиционной, дерзкой и последовательной, которая не станет лелеять своё самолюбие только потому, что «так было всегда» и так о чём-то написано в «Википедии».

Ф. Избушкин



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