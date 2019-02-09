ЧТО ТАКОЕ КРИТИКА

У нас, у каждого есть свое мнение — и, конечно, всегда кто-то будет неправ. В итоге мы ежедневно наблюдаем вокруг себя облако нелестных ремарок и элементарного хамства из уст близких и чужих людей, которые, кажется, совсем не думают об уместности или эффекте своих слов. Проще всего отмахнуться от них со встречной агрессией, но из чужих замечаний можно извлечь и пользу — конечно, если критика будет конструктивной. Это магическое заклинание мы слышали не раз, и самое время разобраться — возможна ли конструктивная критика вообще и почему так важно научиться критиковать правильно, не задевая чувства другого человека.Так что-же такое корректная критика и почему она так редко встречается?Как ни странно, похвала необязательно приводит к положительным результатам, а критика — к отрицательным. Нам непросто воспринимать любой отзыв на наши действия и работу — как положительные, так и отрицательные — так как они затрагивают сразу несколько важных для нас моментов: с одной стороны, наше стремление к саморазвитию, с другой — желание быть принятыми и уважаемыми другими.И всё же на критику мы, как правило, реагируем острее, чем на похвалу. Негативные события (к которым относится и критика) мы практически всегда запоминаем сильнее и более подробно. Причиной этого может быть эволюция — в ходе неё мы научились быстрее и сильнее реагировать на отрицательные раздражители: в дикой среде они часто означают смертельную угрозу, поэтому вовремя обращать на них внимание было важно для выживания. Сейчас наша жизнь изменилась, но на негативные события мы реагируем по-прежнему сильно.Ещё одна причина, по которой критика вызывает так много эмоций и переживаний — новизна опыта. Мы сильнее реагируем на новые и непривычные раздражители. В культуре, где нормой считается вежливое одобрение (пусть зачастую лишь формальное), открытая и прямая критика воспринимается нами как нечто необычное и новое — поэтому и производит большее впечатление.Вопреки распространённому мнению, критика — важный инструмент, который помогает нам становиться лучше и работать над ошибками. Корректная и конструктивная критика — обязательный элемент рабочих отношений, она важна и в отношениях с партнёром, друзьями и близкими: без умения обсуждать то, что вас не устраивает, невозможно построить крепкую связь.Спокойное отношение к критике помогает нам принимать более смелые и неочевидные решения и учит тому, что наши действия и наша работа необязательно будут нравиться всем без исключения. Мы не можем оценить результат своего труда или свою идею со стороны. Конструктивная критика помогает определить слабые места в работе и понять, что может сделать её лучше. Очевидно, что если у проекта или идеи есть серьёзный недостаток, лучше услышать замечание, пусть и не очень приятное, главное — конструктивное, которое поможет его исправить, чем ложное заверение в том, что всё идеально.Критика в принципе один из главных и, при определённых условиях, продуктивных инструментов развития общества и человеческих отношений. Когда нас критикуют, мы учимся не утверждаться единолично в своём мнении, позиции, а открываться миру других, взаимодействовать с ними на уровне взаимного рационального понимания.Критиковать стоит в том случае, если ваше замечание направлено на то, чтобы помочь человеку, а не унизить и оскорбить его или просто указать на его недостатки. Принято считать, что если человек показывает свою работу, он должен быть готов выслушать любое замечание и с благодарностью принять всё, что ему скажут. Это не так: даже если вы видите в работе другого человека недостатки, подумайте — являетесь ли вы целевой аудиторией проекта и разбираетесь ли в этой теме, ведь в противном случае ваше замечание не имеет такого веса, как вам кажется, действительно ли эти недостатки имеют такое большое значение, или что-то просто не соответствует вашим предпочтениям и ожиданиям?Основное право критиковать появляется тогда, когда продукт деятельности критикуемого напрямую связан с вами и вашей жизнью – так бывает в семье и отношениях, и при совместной работе. Также критиковать можно, если именно вам предстоит иметь дело с последствиями чужих “косяков”. Критика во всех остальных случаях — свободный выбор критикующего.Важная черта корректной и конструктивной критики — уместность замечания – человек действительно должен захотеть услышать ваше мнение и чёткое понимание того, что оно действительно принесёт другому человеку пользу, а не просто расстроит его. Это касается и комментариев по поводу внешности — глупо и самонадеянно ожидать, что человек бросится менять себя в угоду вашему вкусу. Имеет смысл критиковать и там, где отсутствие критики может привести к плачевным последствиям. Например, когда издаётся очевидно несправедливый закон, или когда другой человек ведет себя неэтично по отношению к вам или другому члену общества. Но и в данном случае важно помнить, что для того, чтобы ваш оппонент воспринял вашу критику, она должна удовлетворять основным требованиям социальной этики. Она должна быть направлена на несправедливое действие или позицию, а не на человека, взывать к разделяемому чувству справедливости или взаимоуважения, предполагать ответную реакцию и использовать максимально уважительный язык взаимной коммуникации.Важно оговорить, что далеко не всё, что мы считаем “своей” правдой, взглядом и мнением – является корректной и конструктивной. Понятие “корректности” – это очень объемное значение и следование минимальным этическим требованиям:критиковать нужно с максимальным уважением к оппоненту;войти в положение и понимать реальную ситуацию человека напротив; факт обнаружения некоего недостатка в другом — ещё не повод для критики;вы в начале спрашиваете у апонента: есть ли у него необходимость и желание услышать ваше мнение по этому поводу;следует критиковать там, где это уместно, предполагая, что вас воспримут адекватно и смогут поддержать разговор на достойном уровне; присутствуют ли другие люди, которые могут как-то повлиять на ваше общение или что-то услышать;являетесь ли вы сами экспертом данного вопроса;характеристика “вовремя” – это когда есть благоприятное время, возможность и эмоциональное состояние человека напротив;быть спокойным и уравновешенным; не переносите недостатки на самого человека в целом, используйте образные и метафорические формы общения;уметь остановиться, не переспрашивать и прекратить, если человек не хочет вас слушать. Перед тем как начинать критиковать, нужно всегда постараться в начале отметить все достоинства, а лучший вид корректной критики — это возможность использовать только вопросы, открытые для размышления. Критиковать нужно, тщательно продумывая свои аргументы, а не эмоционально реагируя на любые слова или личные качества оппонента.Вы всегда имеете право вежливо отказаться выслушивать критику от любого человека, указав ему на использование недопустимого в ваш адрес лексики, времени, места и аргументов.Корректная и конструктивная критика — это в первую очередь дружелюбный, уместный и уважительный отзыв о работе или действиях другого человека. Она не подразумевает перехода на личности, выплёскивания негативных эмоций и самоутверждения за счёт другого, а также не должна задевать самооценку другого человека — всё это не имеет к критике никакого отношения.Корректной и конструктивной критику делает позиция сближения, а не отдаления. Фокус должен здесь быть не на том, чтобы ранить, продемонстрировать превосходство, высмеять — а на реальной помощи. Но у нас этот подход непопулярен из-за жёстких условий, в которых выросли не только мы, но и целые поколения наших родителей. Много лет считалось, что исправление недостатков первостепенно и в воспитании детей, и в жизни взрослых, что именно так мы очень помогаем друг-другу и только хотим добра другому. А похвала, одобрение и поддержка не считались важными, ими пренебрегали все, от семей до государства. Неудивительно, что критика оказывает на нас такое влияние и мы усвоили подобное положение вещей как норму.Сейчас у нас очень эгоцентричная культура, поэтому критика чаще всего используется как способ доминирования, демонстрации силы и почёсывания эго. Поэтому, при таком подходе, люди обычно “для вежливости” в лучшем случае выслушивают, но не слышат, а в худшем – делают на зло, усиливая свою реакцию, начиная доказывать свою позицию, что обычно приводит к еще более плачевным последствиям, в которые критикуемый сам подталкивает своей некорректностью другого, а в итоге говорит избитую и очень нелюбимую многими фразу “я так и знал, ну я же так и говорил”, ухмыляются и берут на себя роль великого прорицателя. Думаю, что многие узнали в этих словах своих близких и особенно мам и пап, которые своей некорректностью и своей “правдой” вгоняли нас в ненужные события в жизни, которые нам потом долго аукались. Но тут нет их вины, никто не виноват, весь вопрос в том, что так встречаются два незрелых (дело тут не возрасте) ЭГО или УМА, которые такими действиями воспитывают и вовлекают нас в различный опыт.Высказывая критические замечания, мы, как правило, не стремимся к тому, чтобы наша критика была корректной и конструктивной. Нередко мы и вовсе не думаем о том, чтобы помочь другому — вместо этого мы говорим о своих мыслях, предпочтениях и вкусах или выплёскиваем на собеседника негативные эмоции. Конструктивная критика должна быть уместной и своевременной — непрошеные унизительные замечания и язвительные комментарии не принесут вашему собеседнику никакой пользы.В большинстве случаев мы не заботимся о конструктивности. Нас этому никто не учил, о душевном равновесии людей не принято беспокоиться. Зато буквально с молоком матери мы усваиваем, что любое вторгающееся, задевающее и оценочное высказывание должно быть выслушано и принято к сведению. Именно так толкует это слово большинство людей. В большинстве своем, если вы сейчас сможете это признать и не делать – это будет для вас большой рывок верх, критику мы используем, как завуалированную манипуляцию подстроить человека под свои интересы, вкусы, удобства, а кто-то чтобы поучаствовать и быть нужным для вида. У нас отсутствует культура конструктивной бытовой критики, любые комментарии обычно носят поучительный, агрессивный и унижительный характер, что только способствует отдалению людей друг от друга, а помощь перерастает в усугубление.Перед тем, как критиковать другого человека, посчитайте до десяти и попытайтесь понять свои скрытые мотивы. Если они связаны с помощью критикуемому, вы готовы быть корректными и совпали характеристики “вовремя” – это хорошо, можете попробовать. Если вы подметили, что все таки больше желаете проявить свое превосходство и различные мотивы больше связаны с вами, а не с другим человеком, а предмет критики напрямую не влияет на вашу жизнь — лучше промолчать.Никогда не стоит превращать ваше замечание в обвинительный монолог: критика — это в первую очередь одна из форм общения и размышления вслух, а не доказывания мнений. Ваши замечания всегда должны быть уважительными и дружелюбными. Основным правилом корректной и конструктивной критики «правило бутерброда»: «помещайте свои замечания и критику между двух положительных высказываний: сначала одобрить, потом покритиковать, в завершение снова подбодрить». Важно понимать, что корректная критика — это навык и необходимый инструмент общения, которому нужно научиться…

Источник: http://nashaplaneta.su/news/chto_takoe_kritika/2019-02-09-63502