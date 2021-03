За последние годы среди думающих людей значительно возрос интерес к изучению нашей реальной истории, к разоблачению той лжи, что нам так упорно подсовывали, и самое важное – к раскрытию секрета энерготехнологий прошлого. Попытки понять суть данного явления предпринимались различными людьми в различное время. У кого-то это получалось более успешно, у кого-то менее. Но лично меня к этому вопросу привели статьи человека под псевдонимом tech_dancer, который внёс огромнейший вклад в развитие данного направления. Во многом именно благодаря его многочисленным статьям, люди стали всерьёз интересоваться тематикой забытых энерготехнологии, что ранее считались бредом и выдумкой конспирологов. Стоит сказать что и сейчас остаётся довольно много людей, не желающих признавать существования подобных технологий в прошлом. Но я не буду ни на кого вешать какие-либо ярлыки, ведь живём мы с вами действительно в очень непростое со всех точек зрения время.

Так как данная статья получилась очень большой, я принял решение разделить её на две части. Первая часть посвящена подытоживанию всего того, что было найдено за последние годы, а также некоторым новым аспектам, что по какой-то причине практически нигде и никем не освещались. Вторая часть фокусируется на попытке объяснить физические принципы, стоящие за работой искомой технологии.

Как вы уже наверное поняли, в своих рассуждениях я буду во многом опираться на фактологическую базу, выстроенную исследователем tech_dancer’ом. Однако я заранее должен предупредить, что явления которые я буду рассматривать в данной статье не должны быть ограничены в вашем сознании такими терминами как «атмосферное электричество» (являющимся некорректным в отношении данных явлений) и даже «эфирная энергия» (в виду размытости формулировки). Прежде чем мы сможем уверенно классифицировать то с чем имеем дело, нам сперва необходимо будет разобраться во всём по порядку.

Глава 1 – Обобщение того что нам известно

Сперва давайте обобщим то, что нам удалось узнать к настоящему моменту (по большей части благодаря tech_dancer’у).

Идея о существовании особых технологий в прошлом всегда была на слуху у людей. Однако до относительно недавнего времени считалось, что никаких существенных свидетельств, и темболее артефактов, подтверждающих данную мысль – не сохранилось. Но развитие информационных технологий, и в частности интернета, значительно упростило процесс обработки и распространения информации, что позволило различным исследователям-энтузиастам получить доступ ко всевозможным цифровым архивам старых фотографий. Было ли то упущением со стороны цензуры, или чьи-то намеренные действия, но среди фотографий оказавшихся в открытом доступе нашлись те, что совсем не укладывались в официальную историческую картину. В частности, это были фотографии с изображением неких странных устройств, сделанных в виде сосудов/чаш/сфер:

Владивосток, Россия, 1919 год.

Со временем, удалось найти довольно большое количество примеров использования данных устройств в различных областях. Наиболее широко-встречающийся случай их применения – установка на крышах зданий:

Слева – «Northumberland Permanent Building and Investment Land and Loan Society Building», Newcastle, Australia. Справа – «Bahnhofshotel», Königsberg, Prussia.

Установка данных сосудов на уровне крышь и различных купольных конструкций во многом и подтолкнула к идее о том, что секрет данной технологии как-то связан с атмосферой. Однако всё оказалось далеко не так просто и однозначно. Ведь использование данных сосудов распространяется далеко за пределы одних только крыш и купольных конструкций. Подобные сосуды обнаруживаются также на обычной (или не совсем обычной) мебели:

На старых каминах:

На устройствах связи:

На различных бытовых приборах:

За последние годы накопилось достаточно много примеров использования подобных сосудов в прошлом. Это лишь некоторые из них. Их основное назначение, предположительно, заключалось – либо в генерации некой энергии, либо во вхождении с ней в резонанс.

Другим крайне важным свойством утраченной технологии (помимо получения энергии) являлась способность положительно воздействовать на органическую и неорганическую материю. Не вникая на данном этапе в тонкости того, как именно это могло происходить, можно сказать что данное воздействие делало людей и другие живые организмы здоровыми и счастливыми, а также нейтрализовывало вредоносные вирусы и бактерии.

Данная технология была крайне не угодна тем силам, что захватили власть на нашей планете около 200 лет назад. Процветающее и здоровое с физической и моральной точки зрения общество, имеющее доступ к технологиям получения безграничной, бесплатной, и чистой энергии, совсем не вписывалось в планы тёмных сил, оккупировавших нашу цивилизацию. Поэтому технология была спрятана и забыта.

Возвращаясь к вопросу работы данной технологии, следует отметить, что немаловажным аспектом является также и то, как эти сосуды, и работающие с помощью них установки, располагались в пространстве. Практически во всех случаях мы имеем дело с геометрически-правильным расположением, как на локальном уровне, так и на уровне работы всей инженерной сети:

Слева – «Nasby building», Toledo, Ohio, USA, 1905. Справа – Palmanova, Italy.

Левый пример демонстрирует симметрию локального масштаба, а правый – симметрию городского масштаба.

Согласно видению tech_dancer’а, тайна рассматриваемых сосудов сокрыта внутри них самих. По имеющимся сведениям, полученным из различных источников, внутри сосудов содержится некая субстанция, предположительно синтезированная с использованием ртути и золота, и имеющая красный оттенок (отсюда одно из его названий – червонное золото). Увидеть её реальный цвет через непрозрачный сосуд конечно же невозможно, однако её применение не всегда ограничивалось непрозрачными контейнерами. Сохранилось довольно большое количество необычных артефактов, имеющих ёмкости для жидкости, которые сейчас относят к религиозным аттрибутам:

И хотя большинство из них уже пустые, или содержат всякие сторонние предметы, оригинальное содержимое всё-же можно увидеть в некоторых редких случаях:

Справа – «The adoration of the kings» by Jan Gossaert, 16th century.

Если насчёт левого артефакта ещё можно усомниться, то картина справа вызывает гораздо больше доверия. Возможно это и есть та самая «волшебная» субстанция которую так стремились получить алхимики из рассказов о филосовском камне, или та самая мистическая красная ртуть, которой официально не существует, но за обладание которой можно обрести неприятности:

Если искомую субстанцию действительно можно создать при помощи золота и ртути, это хорошо объясняет то, почему золото является самой надёжной и твёрдой мировой валютой (будучи заодно дорогой и труднодоступной), а также то, почему ртуть объявили крайне опасным и токсичным элементом и всячески ограничивают её бытовое применение. То что эти два элемента могли использоваться вместе для создания той субстанции говорит и тот факт, что золото и ртуть являются соседствующими элементами в периодической таблице, что говорит об их схожести на атомном уровне.

Тем не менее, найти хоть какие-то внятные инструкции или книги, описывающие работу этой технологии, практически не представляется возможным. За всё время поисков, лично я обнаружил лишь одно свидетельство о необычном использовании ртути, достойное упомянания. Оно взято из журнала «Scientific American», а конкретно из выпуска от 21 января 1888 года (спасибо KD со stolenhistory.org за наводку).

Перевод текста: Среди испытанных устройств для освещения буев можно выделить лампы, предназначенные для длительного горения, фосфорические смеси, электрические осветители, питаемые током от берега по кабелю, и более современная люминисцентная краска, которая поглощает свет днём и излучает его ночью. Сжатый газ также используется с большим успехом. В настоящее время существуют буи, спроектированные как плавучие маяки, с запасом топлива до 6 месяцев.

На иллюстрации изображено осветительное устройство, предназначенное для использования в качестве вспомогательного для буев с колоколами и свистками. Принцип его работы основан на генерации электричества путем приведения ртути в движение в высоком вакууме или в газе высокого напряжения. Самовозбуждающаяся трубка Гейслера работает по тому же принципу.

(Следует отметить, что меня смутила фраза «газ высокого напряжения» («gas of high tension»). Ведь перевести tension как давление точно нельзя, учитывая что в вакууме давление наоборот низкое; а определение такого понятия как «напряжение газа» – я нигде не нашёл.)

Увидев на данном этапе упомянание трубки Гейслера, можно было бы остановиться и успокоиться, ведь это обычная газоразрядная лампа. Принцип её работы заключается в том, что в колбу закачивается электропроводящий газ (включая пары ртути), на который затем подаётся ток, заставляющий его светиться. Ничего запрещённого. Тем не менее, далее текст раскрывает интересные подробности:

Буй, изображенный на картинке, спроектирован таким образом, чтобы звонить в колокол за счет движения, передаваемого ему волнами. Это же движение используется для перемещения ртути, находящейся в кольцеобразных трубках, размещённых в верхней части каркаса буя. Трубки сделаны очень тяжелыми и прочными, и каждая из них содержит барьеры, вызывающие трение ртути об стенки.

Чтобы обеспечить постоянное действие одной или нескольких трубок, они наклонены под разными углами. Небольшое движение буя заставляет ртуть перемещаться по трубкам по кругу и генерировать достаточно электричества, чтобы заставлять трубки светиться.

Текст чётко даёт понять что ртуть внутри трубок не газообразная а жидкая, так как в нём прямо говорится о движении ртути по кругу под разными углами и трении её об стенки. Следовательно, это точно не газоразрядная лампа. Текст также в начале подробно описывает другие типы ламп (в качестве противопоставления), что исключает возможность объяснения этого явления какими-то сторонними источниками питания. Трубки светятся исключительно за счёт кругового движения внутри них ртути.

Не знаю как вы, но лично я с подобными свойствами ртути никогда не сталкивался, и даже в интернете не смог найти ничего подобного чтобы хоть как-то объяснить данное физическое явление. Мои догадки сводятся к тому, что ртуть способна приобретать особые свойства при придании ей специфического вращения (и возможно также специфической формы). Более того, в тексте ничего не говорится о материале из которого сделаны трубки и барьеры, а значит, возможно, часть секрета кроется и в них. В любом случае, на данном этапе я лишь хотел ознакомить вас с этим примером. У вас ещё будет возможность подумать над ним и сделать свои выводы, а пока, давайте продолжим разбираться с тем, что известно наверняка.

Как бы ни обстоял вопрос с сосудами и тайной субстанцией внутри них, одними только сосудами дело, судя по всему, не ограничивалось. На старых фотографиях можно увидеть различные вариации колонн/обелисков и столбов, которые снабжены либо сосудами, либо специфическими навершиями. Очевидно что все они являлись элементами одной энергосистемы.

На фото выделены не все присутствующие элементы. Попробуйте найти остальные самостоятельно.

Здесь также выделено не всё. Крестиком отмечены крепления для телеграфной линии, так как их часто путают с элементами искомой технологии.

Halle (Saale), Germany.

«VUE PERSPECTIVE DE LA DÉCORATION ET DU FEU D'ARTIFICE TIRÉ A L'HôTEL DE VILLE DE PARIS EN PRÉSENCE / DE LEURS MAJESTÉS A L'OCCASION DE LA NAISSANCE DE MONSEIGNEUR LE DAUPHIN», France, 1782.

Следует отметить, что даже те небольшие крупицы, что попадаются нам на старых фотографиях, приходятся на то время, когда искомая технология уже по большей части была демонтирована отовсюду. К моменту появления фотографий (по крайней мере тех которые можно найти), отдельные элементы тех установок уже не функционировали, или же функционировали в ограниченном режиме.

Avenue de Paris, Toulouse, France.

Колоны, что совсем недавно являлись частью энергетической инфраструктуры, теперь стоят как обычные столбы, куда приклеивают рекламные постеры, а трамваи, тем временем, передвигаются на лошадиной тяге.

На фото видно что обелиск опалён в области наконечника, что скорее всего произошло в результате общего сбоя в работе энергосети, или из-за некорректного использования непосредственно данной установки.

Почти все фотографии что находятся в открытом доступе одновременно демонстрируют элементы как старых, так и новых технологий. Причина тому заключается в том, что период в который делались эти фотографии (вторая половина 19-го века – начало 20-го) приходится как раз на то время, когда происходил переход от одного технологического уклада к другому.

Нам это время преподносят как век небывалых открытий (вроде электричества, телеграфа и радио), но на самом деле всё это было лишь некой перезагрузкой, в ходе которой людей отодвинули в развитии назад, а не вперёд. Делалось это для того, чтобы создать наиболее подходящие условия для тотального контроля людей и подавления их воли, что вероятно было невозможно при наличии былых технологий. Но углублятся в этот вопрос мы сейчас не будем, так как это всё итак понятно. Задачей данного раздела было вкратце сосредоточить тот пласт информации, что был собран к настоящему моменту. Теперь давайте попробуем найти и вставить в имеющуюся картину недостающие пазлы.

Глава 2 – Отсутствующий элемент

Чтобы ход моих мыслей был вам более понятен, я поведу вас по тому же пути по которому шёл сам.

Разглядывая бесчисленные фотографии старой архитектуры и остатаков былой технологии на протяжении долгого времени, я стал замечать некую странность. Вся архитектура того времени отличается чрезвычайной изысканностью и скурпулёзным вниманием к деталям. Каждый кирпичик, карниз, колонна, купол и все другие архитектурные элементы будто находятся в незримой гармонии друг с другом. Всё выглядит идеальным…..за исключением одного элемента. А именной вот этой части:

Слева – «Institut de France», Paris, France. Справа – «Musée du Louvre», Paris, France.

Изучая фотографию за фотографией, я не мог понять, почему отмеченные конструкции являются пустыми почти на всех сооружениях? Зачем делать такие сложные узоры и рельефы на стенах и колоннах, такие красивые двери, окна и крыши, придавать эстетический смысл каждому сантиметру сооружения, но при этом, оставлять самое видное и возвышенное место пустым?

На самом деле, создано уже бесчисленное множество контента на тему того, что купольные сооружения являлись элементами утраченных энергосистем. У того же tech_dancer’а такие конструкции можно увидеть почти в каждой статье. Однако почти все примеры что встречаются сейчас в материалах различных исследователей – изображены частично или полностью разобраными (как на трёх предыдущих фотографиях). Только в очень редких случаях попадаются остатки или намёки на то, что внутри купольных конструкций могло быть что-то ещё:

Последний пример является хорошим аргументом в пользу того, что внутри могли быть всё те же сосуды с особым веществом. К такому же выводу можно прийти взглянув на следующую иллюстрацию:

Слева – иллюстрация завершения строительства южной башни Кёльнского собора. Справа – марка на 100-летие окончания строительства данного собора, демонстрирующая тот же самый эпизод строительства.

На левом изображении мы видим редчайший случай установки оборудования на одну из колонн (верхушка которой является ничем иным как купольной конструкцией). На нём отчётливо видно что рабочие устанавливают некий прозрачный цилиндрический предмет, очень похожий на один из рассмотренных ранее сосудов с красным веществом.

С одной стороны кажется что секрет утраченной технологии разгадан – тайна должна быть сокрыта в тех самых сосудах. Но в глубине души что-то подсказывало мне, что всё не так просто как кажется на первый взгляд. Поэтому я решил изучить этот вопрос тщательнее.

Основная причина моих сомнений крылась в том обстоятельстве, что даже на самых старых фотографиях, где всё еще есть сосуды с веществом, купольные конструкции уже пустуют:

Слева – «Ilgenhaus», Dresden, Germany. По середине – «Frauenkirche», Dresden, Germany. Справа – «Palacio de la Equitativa», Madrid, Spain.

Тот факт что начинка подобных конструкций пропала в первую очередь, явно говорит нам о том, что мы имеем дело если не с главным, то одним из ключевым элементом этих установок. Что же это могло быть, если не такой же сосуд?

Безусловно можно предположить, что купольные конструкции крышь это всего-лишь смотровые площадки. И где-то, возможно, так оно и было. Но во многих сооружениях эта конструкция является слишком маленькой для того чтобы там можно было сделать смотровую площадку, а где-то смотровая площадка и вовсе присутствует одновременно с пустующей купольной частью:

Слева – некое здание в Marianske Lazne (Marienbad), Czech Republic. Справа – «Le puits artésien de Grenelle», Paris, France.

Какие ещё могут быть варианты? Конечно-же на ум приходит колокол, и их бесспорно вешали в этом месте на многих зданиях. Но с колоколами тоже есть одна логическая неувязка – зачем они нужны? Кто вообще определил что на зданиях должны быть колокола, и что всем должен нравится их звон? Скажете что люди таким образом определяли время? А как насчёт того, что энергетические технологии которые мы пытаемся обнаружить и объяснить – значительно совершенее того, что мы имеем сейчас. Думаете у людей того времени не было будильников или карманных часов чтобы определять время? Это в традиционной истории люди прошлого ходили в лаптях и не умели считать до 10, и от того и нуждались в каких-то там колоколах, чтобы хоть как-то ориентироваться во времени. А люди той цивилизации, которую по крупицам восстанавливаем мы, вполне могли обойтись и без колоколов. Вот представьте себя – вы бы хотели чтобы вокруг вас в городе постоянно звенели колокола? Даже еслиб они звенели не постоянно, я уверен что многим людям данная затея точно пришлась бы не по вкусу. Да и не в этом даже дело.

Plaza de Ayudamente, Valencia, Spain.

Верхушка башни выглядит так будто её спешным образом разобрали чтобы вытащить содержимое, а собрать обратно почему-то забыли (или не захотели). Зато засунули туда какой-то несуразный маленький колокольчик (как-будто именно так и должно быть). В таком виде здание стоит и по сей день.

То что купольные сооружения прошлого не содержали в себе примитивных звенелок – отдельный вопрос, к которому мы ещё вернёмся. Давайте подумаем, каким образом мы можем понять что там могло быть ещё. Естественно, первое что приходит на ум это поискать больше фотографий, чем я собственно и занялся. Но как я и ожидал, найти что-то дельное было крайне сложно. На фотографиях эти части зданий почти всегда либо пустуют:

Либо спрятаны внутри закрытого каркаса как на этих фото:

Слева – Shelden Avenue, Houghton, Michigan, USA. Справа – «State Opera House», Budapest, Hungary.

Но периодически мне всё-же попадались интересные экземпляры:

«Exposition universelle de 1867», Paris, France.

«Exposition universelle de 1878», Paris, France.

Проблема только в том, что очень сложно сказать наверняка, что именно изображено на этих фото. Это может быть как оптической иллюзией, так и просто неким случайным объектом который оказался внутри этих конструкций. Но так как я не привык верить в случайности, я продолжил искать дальше, и оказалось что не напрасно. Нашлись другие интересные фото:

«Bayerische Verkehrsministerium», München (Munich), Bavaria/Germany.

«Emanu-El Temple», San Francisco, USA. Правое фото сделано после печально известного события 18 апреля 1906 года.

George Street, Sydney, Australia (1883), by Alfred Tischbauer.

На данном этапе у меня возникло два закономерных вопроса – какую конкретно функцию выполняли данные устройства до того как их повсеместно изъяли и какой именно они должны быть формы? Примеры которые мы рассмотрели демонстрируют объекты цилиндрической или сферической формы. Если сферы это потенциальные сосуды с веществом, то что в таком случае представляли собой цилиндрические устройства?

Как бы там ни было, сферы и цилиндры – не единственное что можно встретить в купольных конструкциях. Иногда можно увидеть просто стержни (вероятно являвшимися либо осветительными устройствами, либо держателями/проводниками для чего-то другого):

«The Hippodrome Theatre», aka «New York Hippodrome», New York, USA.

Правое фото скорее всего было сделано раньше.

Возможно что-то подобное изображено и здесь:

«Saltair pavilion», Great salt lake, Utah, USA.

Взглянув на последние три примера, можно было бы решить что перед нами очередные образцы осветительных приборов того времени, что были рассмотрены tech_dancer’ом в статье «Гелиос». В той статье выдвигается идея о том, что данные устройства являлись газоразрядными лампами (в чём, в принципе, нет ничего необычного), но под сомнение, при этом, ставятся их источник питания и общепринятые представления о физических свойствах ряда химических элементов.

Как бы там ни было, восприятие купольных конструкции в качестве источников света является логичным и естественным. Наверное, это самое первое что приходит на ум, когда смотришь на них. Даже в архитектурной терминологии, для описания данного элемента сооружений, среди прочих терминов (барабан, толобат) есть один, который описывает их наилучшим образом – светильник (eng. lantern).

«De markt te Den Bosch» by Jan Abrahamsz van Beerstraten.

Тем не менее, нам не следует поддаваться соблазну списать всё это дело на одни лишь светильники, ведь в таком случае мы просто спутаем причину со следствием. Даже не смотря на то, что некоторые купольные конструкции действительно являлись источниками света, мы очевидно не можем сказать так обо всех рассмотренных примерах. По крайней мере потому, что некоторых из них были в закрытом корпусе, и светильниками быть явно не могли. Более того, есть фотографии, демонстрирующие купольные конструкции со странными дискообразными устройствами, совсем не похожими на осветительные приборы:

На фото ниже дискообразная конструкция отсутствует, но зато видно сечение, куда могло крепится нечто дискообразное:

«The Brussels City Museum», Brussels, Belgium.

В данном примере, сечение присутствует сразу в двух купольных конструкциях, что позволяет нам сделать вывод о том, что и в других зданиях с подобной планировкой могла применятся аналогичная схема установки искомых устройств.

Есть даже пример с использованием сразу нескольких дискообразных устройств:

A high school in Hancock, Michigan, USA.

Разумеется мы не можем быть уверены на 100% что на данном фото изображено именно то что мы ищем. Однако перебрав тысячи фотографий старой архитектуры, я могу с уверенностью сказать что ничего подобного на других фото я не встречал.

И вот ещё несколько примеров того, как могли выглядеть полностью или частично укомплектованные купольные установки:

Слева – неустановленная локация. Справа – «Trinity college», Cambridge, England, UK.

Очевидно что в обоих случаях мы имеем имеем дело с разновидностью фонтанов. Здесь важно обратить внимание именно на дизайн самой конструкции.

Слева – неустановленная локация. Справа – «Rotunda in Ranelagh Gardens» from «John Stowes Survey of the Cities of London and Westminster» (1754).

Последние две иллюстрации демонстрируют установки аналогичного принципа действия, но только чуть большего размера.

Таким образом, мы имеем следующую картину. Купольные конструкции когда-то содержали внутри себя неизвестные нам устройства различной формы (цилиндрической, сферической, стержневой и дискообразной). На основе представленных примеров сложно сделать однозначный вывод о принципе их работы, однако мы точно знаем что одним из вариантов их применения является освещение. Несложно догадаться до того, что там где есть свет, есть и энергия. Но как нам понять, с каким именно видом энергии и способом её генерации мы имеем дело? Одним из возможных и наиболее простых вариантов является метод сопоставления найденных примеров, с целью выделить среди них основные технические особенности отталкиваясь от визуального облика и других деталей. Полученные результаты, в свою очередь, могли бы указать нам на используемый физический принцип. Однако для того чтобы данный метод сработал, необходимо иметь на руках более надёжные и детальные свидетельства.

Хотя фотографий старой Европы и Северной Америки сохранилось значительно больше чем фотографий других частей планеты, перебрав огромное их количество я понял, что не найду тех ответов которые ищу. Более того, в указанных частях света были изъяты практически все остатки старых технологий. Учитывая всё это, я решил сосредоточить своё внимание на другом и значительно менее изученном регионе.

Если полагаться на выводы полученные нами, и нашими соратниками, захват и уничтожение былой цивилизации на Евразийском континенте происходил с запада на восток, а значит восточные земли были подвергнуты «модернизации» в последнюю очередь. Другим важным фактором стало то, что данная территория находится довольно далеко от «метрополии». Если западную часть континента захватчики сделали своим домом (проявив определённую деликатность в демонтировании там былых технологий и устоев), то восточную им пришлось кастрировать быстро и жестоко. Но быстро, не всегда значит хорошо. В некоторых странах южно-азиатского макрорегиона, таких как например Индия и Камбоджа, сохранилось довольно много реликвий и традиций прошлого. Халатность тому причина, или просто человеческий фактор – сказать тяжело. Но нам это обстоятельство безусловно на руку. Ведь именно там мне удалось обнаружить ответы которые я так долго искал.

Глава 3 – Тайна индийских лингамов

Как уже было сказано ранее, в южной Азии чудом сохранилось очень много интересных артефактов, являющихся по большей части храмами (по крайней мере так их называют сейчас). Какие-то являются очень известными, а какие-то не видел почти никто, потому что они находятся где-то в глуши. Этих храмов там настолько много, и все они так друг на друга похожи, что можно запросто запутаться, пытаясь их хоть как-то каталогизировать. Вот лишь некоторые вариации подобных храмов:

«Bajra Sandhi Monument», Denpasar, Indonesia.

«Abhayagiri Vihara», Anuradhapura, Sri Lanka.

Слева – «Adinatha Temple», Khajuraho, Madhya Pradesh, India. По середине – «Mahabodhi Temple», Bodh Gaya, Bihar, India. Справа – «Pashupatinath Temple», Kathmandu, Nepal.

Таких фотографий в интернете тысячи, и взглянув даже на несколько из них, можно без труда заметить единый стиль исполнения подобных сооружений а также повсеместную локальную симметрию. Более того, на них также присутствуют уже расмотренные ранее архитектурные (или скорее даже технические) элементы, вроде сосудов, колонн, и других конструкций знакомой формы.

Проблема только в том, что исследование всего этого дела путём банального поиска картинок в интернете является слишком затратным по времени и малоэффективным. Поэтому, я посчитал наиболее рациональным найти своего-рода проводника из местных. И для меня таким проводником стал индус по имени Правин Мохан и его замечательный канал на ютьюбе, содержащий огромное количество видео на тему забытых технологий прошлого. Правин фанат своего дела, поэтому очень дотошно исследует древние храмы Индии и других близлежащих южно-азиатских стран, и порой находит такие вещи, о которых до него не говорил никто, и которые нельзя просто так найти в поисковике.

В нашем случае, нам интересно несколько конкретных видео. Первым из них является видео, под названием «30 FEET CRYSTAL LINGAM Found in Cambodia? Ancient Koh Ker Pyramid reveals Advanced Technology?»:

К каждому видео я буду предоставлять обобщающее превью из скриншотов, на случай если у вас нет времени (или желания) смотреть их полностью. Это делается также на случай, если видео когда-нибудь будут удалены (и их не получится перезалить).

В этом видео Правин исследует древний Камбоджийский храм «Koh Ker». По первоначальной информации, в этом храме должен был быть установлен огромный лингам, сделанный из прозрачного кристаллического материала. Однако забравшись на вершину этого пирамидального храма, Правин обнаруживает что лингама там уже давно нет, а на месте осталась лишь полуразрушенная конструкция внутри которой он был когда-то установлен. Среди интересных деталей, которые можно было бы отметить, является наличие ровного отверстия, высеченого вдоль оси пирамиды, идущего от низа до самого верха. Сам Правин в конце видео делает вывод о том, что храм вместе с кристаллом являлись одним техническим устройством, которое могло использоваться для установления связи, как между другими аналогичными конструкциями, так и с богами.

Как бы там ни было на самом деле, на данном этапе у вас скорее всего возникнут следующие вопросы: Что такое лингам? Почему он был кристаллическим? Где и как именно он должен был быть установлен? Давай-те разбираться по порядку. Начнём с лингамов.

Прежде всего, заглянем в Википедию за «официальной» справкой:

Ли́нгам, также часто — Ли́нга, (санскр. लिङ्गं liṅgaṃ — знак, метка, признак) — в древнеиндийской мифологии и некоторых течениях индуизма символ божественной производящей силы. Наибольшее распространение получил в шиваизме, как поклонение Лингаму (символу Шивы) и женскому символу «Йони» (символу шакти (женской стороны) Шивы в различных её проявлениях — Парвати, Кали и других). Хотя некоторые направления шиваизма — в основном, лингаяты — в своей практике используют Лингам без Йони. В качестве ритуальной скульптуры представляет собою вертикально поставленный цилиндр с закруглённой или полусферической вершиной, обычно поднимающийся из Йони — основания в виде круга, реже в виде квадрата. По сторонам цилиндра могут быть изображены скульптурные образы богов.Считается что образ «Линга-Йони-мурти» символизирует собою неделимое единство мужского (Шива) и женского (шакти Шивы) начал, от соединения которых исходит жизнь. Лингам - Википедия

В принципе, ничего необычного. Нас, ожидаемо, пытаются убедить в том, что лингамы это всего-лишь каменные гениталии. Впрочем многие из них (особенно современные) действительно сделаны в форме мужских половых органов, и большинство людей вполне устроит такая версия. Но я разумеется на неё не куплюсь, и попытаюсь убедить также и вас в том, что лингамы были не просто фаллическими цилиндрами. Одна только информация об установке кристаллического лингама на вершине пирамиды уже должна была подтолкнуть вас к определённым мыслям. Но прежде чем мы продолжим с лингамами и другими вопросами, необходимо посмотреть видео под названием «1000 Year Old ENERGY LINGAM Discovered? Advanced Ancient Technology at Koh Ker Pyramid, Cambodia», являющееся продолжением предыдущего:

В данном видео, подробнее изучив храмовый комплекс, Правин показывает место установки ещё одного крупного лингама, которое тоже оказывается давно опустошённым. Также, пообщавшись с местными жителями, Правин узнаёт что местность в которой располагается храм изначально называлась «Lingapura», а сам храм носил название «Sahastralinga», что переводится как «1000 лингамов» (причём по словам самого Правина, в Камбоджи есть множество мест, имеющих название «Sahastralinga»). Сперва Правин не понимает, где находятся оставшиеся 998 лингамов, предполагая что они могут быть спрятаны внутри пирамиды или закопаны где-то под территорией комплекса. Но затем он замечает странные цилиндрические наконечники, выставленные на каменном ограждении, ровно по периметру комплекса. Правин делает вывод о том, что эти наконечники и есть те самые оставшиеся лингамы, и что все они работали в совокупности с храмом, словно детали электронной платы. А искусственный пруд, выкопанный в середине комплекса, использовался, в свою очередь, в качестве системы охлаждения.

Итого, мы уже имеем довольно интересную картину. Во-первых, мы лишний раз убедились в том, что лингамы могут иметь разную форму и что им не обязательно быть гениталиями. Во-вторых, мы отчётливо можем в очередной раз наблюдать локальную симметрию – лингаммы выставлены в один ряд, по такому же принципу как обычно на зданиях выставляли сосуды с особой субстанцией. И самое главное, место установки второго большого лингама не может не наталкивать на мысли о схожести с рассмотренными ранее купольными конструкциями. Но исходя из одного видео сложно сказать с чем мы имеем дело, ведь у нас не было возможности разглядеть конфигурацию конструкции, да и внутри отсутствовало главное устройство. Но если чего-то нет в одном месте, оно рано или поздно найдётся в другом. И нашлось одно из таких мест в следующем видео – «India's Oldest Lingam - Evidence of Ancient Machining Technology»:

В этом видео правин посещяет «Прибрежный храм» в индийском городе Махабалипурам, где по его словам находится самый древний лингам. Сам лингам к сожалению испорчен, но даже то, что от него осталось, поражает качеством и точностью исполнения. Лингам имеет 16 граней с абсолютно ровными углами, что крайне сложно сделать даже со специализированным оборудованием. Данный храм также интересен тем, что на его вершине имеются хорошо нам знакомые сосудообразные объекты. В Индии таким навершиям дан термин – «каласам». Следует отметить что в меньшей по размеру конструкции лингам отсутствует, а сама верхушка/каласам вероятно надпилена (так как отличается от той что стоит выше). Тем не менее, каласам возвышающийся над основной конструкцией имеет такое же количество граней (16) как и лингам располагающийся внизу, что не может быть простым совпадением. Также, по словам Правина, важной деталью является то, что сам храм выполнен из гранита, но лингам и каласамы сделаны из базальта. По его мнению, создатели храма намерено пошли на такой шаг, так как базальт поддаётся коррозии в меньшей степени чем гранит. Именно поэтому ключевые детали храма были сделаны из базальта (даже на видео можно увидеть, что лингам и каласамы сохранились гораздо лучше чем остальные части храма).

Лично для меня данное видео стало поворотным пунктом. Именно благодаря нему я наконец-то убедился в том, что стою на верном пути. Чтобы и вам было понятно почему данное видео важно, попробую раскрыть свой ход мыслей.

Если взглянуть на конструкцию храма отбросив всю шелуху вроде орнамента и прочих декораций, мы получаем самую обычную купольную конструкцию вроде тех что мы рассматривали в начале статьи. Только в этот раз она не пустая. Южная Азия это наверное последнее место на планете, где всё еще можно (хоть и с определённым трудом) обнаружить остатки подобных установок в полной и оригинальной комплектации.

Слева – «Shiva Temple», Pulwama, Kashmir. Справа – «Matangeshvara temple», Madhya Pradesh, India.

И если в Южной Азии в купольные конструкции устанавливали лингамы, логично предположить что и в других частях планеты могла применяться аналогичная технология. А учитывая то, что мы уже нашли следы её применения в других частях света, находки в Индии должны развеять последние сомнения. Более того, благодаря последнему видео стало понятно, что устройство внутри купольной конструкции является отдельным и самостоятельным компонентом, а не просто аналогом сосуда, выполненным в другой форме. И хотя сосуды также могли устанавливаться внутрь купольных установок (что мы видели на примерах ранее), мы выяснили что они не единственный, и скорее всего даже не основной тип устройств что устанавливался внутрь.

Но наличие одинаковой симметрии на лингаме и каласаме/сосуде однозначно намекает на прямую связь между этими двумя элементами. Это также может говорить о возможной необходимости синхронизации всех элементов локальной системы. Вероятно именно поэтому лингам не стали разрушать полностью, ограничившись лишь нарушением его целостности и симметрии (что в свою очередь сделало всю конструкцию нерабочей).

Но каким образом происходит эта синхронизация? В чём именно может быть главный секрет – в материалах, в частоте вибраций, в правильной геометрической форме, или может быть во всём сразу? Найдя ответ на один вопрос, мы столкнулись с ещё большим количеством вопросов. Но никто не говорил что будет легко, так что давайте разбираться дальше.

Следующим видео которое мы разберём будет – «108 SECRET LINGAMS Hidden in Angkor Wat? Ancient Energy Machines Revealed»:

В нём Правин рассказывает об интересной находке, связанной с храмом «Ангкор-Ват» в Камбоджи. Прежде чем показать основной материал, он подмечает одну интересную деталь касательно статуй Будды, расположенных внутри храма. Эти статуи там изначально не стояли (по ним даже видно что они отличаются от оснований на которых стоят). По словам Правина, их туда перенесли в определённый момент истории, когда произошла некая смена культуры и религии. Изначально, на месте тех статуй располагались лингамы.

Затем Правин переходит к основной теме видео, связанной с интересным открытием, сделанным в 2015 году с помощью технологии LIDAR. Данная технология имеет довольно много применений, одно из которых заключается в возможности геодезического сканирования местности. Когда храм «Ангкор-Ват» был просвечен при помощи данной технологии, исследователи обнаружили поразительную находку. Оказалось что под землей вокруг храма находится большое количество странных цилиндрических объектов, выстроенных в ровную сетку. Правин абсолютно убеждён в том что данные цилиндрические объекты являются ничем иным как лингамами. В подтверждение своих выводов, Правин демонстрирует другую интересную находку связанную с данным храмом. В национальном парке «Пномкулен», на одноимённой горе, расположенной примерно в 50 км от храма «Ангкор-Ват», можно увидеть интересный рельеф, высеченный прямо в скалах. Данный рельеф, полностью совпадает с планировкой храма «Ангкор-Ват», и отчётливо демонстрирует знакомые цилиндрические объекты, выстроенные в ровную «матричную» сетку. Правин делает вывод, что данный рельеф являлся своего рода планировкой или чертежом со времён постройки храма «Ангкор-Ват». Более того, даже согласно официальным археологическим данным, камни, из которых построен рассматриваемый храм, вырезались именно в данной местности, что даёт дополнительное подтверждение связи расмотренного храма и рельефа.

Однако чертёж храма «Ангкор-Ват» является не единственным интересным артефактом в парке «Пномкулен». Более подробную информацию об этом месте можно найти в другом видео Правина Мохана, которое он сделал ещё до того как узнал о находке с LIDAR’ом. Видео называется «1000 Year Old UNDERWATER Lingams Found in Cambodia? Ancient Technology Revealed at Phnom Kulen»:

В этом видео Правин показывает рельеф аналогичный тому, что мы видели в предыдущем видео, но только высеченный вдоль дна речки что там протекает. Но если рельеф в предыдущем примере был скорее всего лишь визуальным макетом храма без какого-либо конкретного назначения, то рельеф в речке имел конкретное практическое применение. Если присмотреться к самому рельефу, то видно что он составлен из маленьких лингамов, выстроенных в ровные и подобные друг другу квадратные ячейки. Хотя сходу сложно объяснить какая за этим стояла логика и технический смысл, мы можем догадаться о назначении данной сетки лингамов из рассказа Правина. По его словам, из местных преданий известно, что много лет назад, жители данной местности пытались засеять рисовые поля у подножия горы, используя воду реки что из неё вытекает. Но у них не получалось этого сделать, так как почва была неплодородной. Для этого вдоль речного дна и были выстроены лингамы, обладающие, по верованиям местных жителей, магическими свойствами. По словам Правина, существующий в наше время религиозный ритуал по обливанию лингама водой базируется как раз на этом представлении. Таким образом, вода, прошедшая через гряду лингамов, обретала улучшенные свойства, и делала почву плодородной.

А теперь пришло время обобщить то, что было показано в последних двух видео и сделать некие выводы. Я намерно показал вам два видео подряд чтобы у вас сложилось более широкое понимание того, как могла использоваться рассматриваемая технология. Как вы могли сами увидеть, одним из ключевых аспектов искомой технологии является симметрия и внутренее подобие. Они наблюдаются как в проектировании «каркаса» архитектурной (инженерной) сети, так и в расстановке её ключевых компонентов. Очевидно что за этим стоит некий физический принцип, благодаря которому проявляются или усиливаются те самые необычные свойства, вроде улучшения качеств воды.

И если у вас всё ещё остались сомнения насчёт того что мы имеем дело с лингамами, а не с какими-то обычными камнями (пусть даже и правильной формы), взгляните на следующую фотографию, сделанную в том же парке «Пномкулен»:

Дальновидные инженеры того времени разумно решили оставить подсказски, изобразив сетку лингамов в боковом разрезе, чтобы мы могли понять, что именно там расположено. И если вы когда-нибудь рассматривали старую архитектуру Южной Азии, то наверняка замечали штуки подобной формы и в других местах, даже не подозревая о том, что они могут иметь аналогичное назначение.

Слева – «Lingalakonda», Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India. Справа – «Dhamek Stupa», Sarnath, Uttar Pradesh, India.

Слева – «Bhaja Caves», Maharashtra, India. Справа – «Ajanta Caves», Maharashtra, India.

Неподготовленные люди чаще всего принимают их за совершенно разные сооружения из-за некоторых различий в размере и форме. Но если внимательнее присмотреться к пропорциям данных сооружений и сопоставить их между собой, не сложно заметить однотипность в их проектировании.

«Takht-e Rostam stupa», Samangan province, Afghanistan.

Путаница возникает во многом из-за того, что люди не понимают истинного назначения сооружений прошлого. И когда, условно, «лингаму» придают немного другую форму, он уже становится «ступой». А сверху на всё это накладываются ещё и культурно-религиозные различия.

«Borobudur», Magelang, Central Java, Indonesia. Справа – «One Hundred and Eight Stupas», Qingtongxia, Ningxia, China.

«Andaw Thein Temple», Mrauk U, Burma/Myanmar.

«Erdene Zuu Monastery», Kharkhorin, Mongolia.

Со всеми этими устройствами связана одна крайне примечательная деталь, которую, я надеюсь, вы уже успели заметить самостоятельно:

Понимаете теперь к чему я клоню? Все эти лингамы, ступы, ваджры, «колокола» – взаимозаменяемые элементы, работающие на одном физическом принципе. Последние несколько примеров очень наглядно демонстрируют то, как один элемент системы можно заменить на другой, не меняя при этом сути. Зная как должны выглядеть все элементы в системе, вы запросто можете найти её недостоющие части там, где их в своё время изъяли/уничтожили.

Когда я в начале статьи говорил о том, что в купольных констуркциях прошлого не было колоколов-звенелок, я в первую очередь подразумевал не отсутствие в них колоколо-образных конструкций в принципе, а то, что эти конструкции в своём изначальном виде работали совсем иначе. Другими словами – никто по ним не стучал. Более того, как уже было сказано перед этим, колоколо-образная форма искомых устройств является лишь одной из возможных вариаций, а не единственной, как можно было бы подумать.

Хотя злые силы годами намеренно уничтожали и прятали знания о технологиях прошлого, они не смогли сделать это полностью. Но информация, так или иначе, затерялась под толстым слоем культурных различий в разных уголках планеты. Именно поэтому, картина становится понятной лишь только тогда, когда мы складываем паззлы, найденные в различных осколках некогда единой культуры.

Когда люди видят висящий колокол в его современном понимании, они не находят ничего странного в том, что его используют для извлечения звука. Но когда колоколо-образная конструкция спаяна с ваджрой, это уже может натолкнуть на некоторые интересные мысли (хотя обыватель скорее всего всё равно подумает что это обычная погремушка).

Но прежде чем мы закончим с колоколами, я хочу показать вам ещё несколько интересных примеров. На следующем фото изображён тип колокола, встречающийся во многих храмах Азии:

На этом даже изображение ваджры есть.

Фото таких колоколов в интернете можно найти очень много. Вот ещё несколько примеров из разных будистских храмов:

Обратите внимание на изображение двух людей с солнцем на левом колоколе. Мне оно показалось интересным.

Обратите внимание на то, как неаккуратно вырезаны центральные стержни (их заменили на привычные нам языки с цепочками).

А теперь взгляните на следующий пример:

Фото слева сделано в храме «To-ji», Kyoto, Japan. Среднее и правое фото сделаны у моста «Sanjo Ohashi», Kyoto, Japan.

В Японии такие наконечники называют «гибоши». Чаще всего их можно встретить в храмах, святилищах и традиционных японских садах. Показал его вам я потому, что не мог не заметить подозрительной схожести с приведёнными ранее узкими колоколами. Если вы внимательно рассмотрели все те артефакты из Южной Азии что я привёл в пример, то должны были увидить что между всеми ними есть определённые сходства. Другими словами – они сделаны в одном стиле. Нет такого что в одном месте лингам цилиндрический, а в другом квадратный. Всё сделано примерно одинаково. То же самое мы наблюдаем и здесь – и гибоши, и те изделия, что нам выдают за колокола, имеют одинаковые пропорции. Но только если гибоши не получилось выдать за звенящие вёдра, вторые были успешно «обезврежены» и выданы за колокола в традиционном понимании этого слова.

А вот ещё несколько интересных артефактов, но только уже из Китая, выглядящих как гибрид купольной установки и азиатского колокола:

Жаль правда что внутри уже отсутствует «реактив».

Другим любопытным примером является так называемый молитвенный барабан, применяемый в Буддизме:

Согласно информации взятой из Википедии, смысл вращения этого барабана тесно связан с концептом «вращения колеса Дхармы». Говоря более простым языком, вращение барабана способствует очищению Кармы и воплощению в действительность других положительных эффектов. Для этого, на барабан наносятся тексты священных мантр, вращение которых считают сравнимым по эффективности с устным чтением. Также, мантры записываются на свиток, который затем наматывается на сердечник внутри барабана, называемый «деревом жизни». Считается что молитвенный барабан необходимо вращать по часовой стрелке, что обусловлено характером движения солнца. Но в редких случаях допускается вращать его против часовой стрелки, высвобождая таким образом более разъярённую энергию.

Не знаю как вам, но мне многие детали показались весьма интересными, особенно про зависимость эффекта при вращении по часовой стрелке и против часовой. Во глубине этих традиций явно заложено гораздо больше чем может показаться на первый взгляд. Но барабаны приведённые в последнем примере не сильно похожи на те устройства, что мы рассматривали ранее. Более удачным и показательным примером могут послужить следующие экземпляры:

Уменьшенные копии типовых молитвенных барабанов.

То что вы видите является очередной вариацией купольной установки. И хотя это не полноценная стационарная версия вроде тех что были из Индии, суть остаётся та же. А теперь, для более полного понимания, взгляните на следующее сравнение:

Фото установки из Миланской церкви одно из моих любимых. На территории Европы их изъяли практически везде, а тут видимо решили оставить для красоты, благодаря чему, мы можем наглядно убедиться в том, что имеем дело с одним и тем же устройством. Внутри него, скорее всего, уже ничего нет, но найти в таком месте хотябы каркас – уже большая редкость.

Хотя все четыре примера очевидно работали на одном физическом принципе (учитывая схожесть в форме и месте установки), следует всё же отметить, что лингамы, в отличии от железных цилиндрических барабанов и колоколов, являлись немного другим типом устройств. Цилиндрические барабаны и колокола имели внутри некий встроенный механизм, тогда как лингамы по своему строению – цельные минералы (и в более редких случаях металлы).

Таким образом я пришёл к тому, что обычные купольные каркасы – не являются полноценными энергетическими установками. В оригинальном виде, подобные конструкции укомплектовывались неким дополнительным устройством, напрямую связанным со сбором/генерацией энергии. Данное устройство обычно располагалось внутри купольной конструкци. Существовало как минимум два (а то и три) различных типа данных устройств – твёрдые минералы/кристаллы (они же лингамы), металлические колокола и барабаны с неизвестным содержимым, а также сосуды с особым веществом. Учитывая то, что свидетельств наличия данных устройств почти не осталось, на ум приходит только один вывод – кто-то очень постарался чтобы скрыть эту информацию.

Тем не менее, нам всё ещё необходимо ответить на такие вопросы как:

В чём принципиальная разница между установками сделанными из цельного материала и теми, что имели некую начинку? Барабаны и колокола в оригинальной комплектации были более крупными аналогами сосудов или же совершенно иным типом устройств? Могут ли кристаллы таить в себе секрет искомой технологии?

Рассмотренные в данной статье установки являются лишь одним из аспектов утраченного ключа от энергетических систем прошлого. Следующая часть статьи осветит и попытается ответить на значительно более важные вопросы, связанные с искомой технологией.

Если вдруг вы решите позаимствовать идеи из этой статьи для контента своего персонального сайта/группы/канала, оставляйте пожалуйста у себя ссылки на оригинальный материал. Но если вдруг вы безсовестный человек, то удосужтесь хотябы сделать свой материал аналогичным по глубине, чтобы люди, нашедшие его, получили информацию в полном объёме.

Также хотелось бы сказать спасибо всем тем, кто вносят свой вклад в поиск правды о нашем прошлом. Порой, даже одна незначительная картинка, найденная и выложенная кем-то в интернете, может сыграть большое значение. Потому что информация подобного рода собирается по крупицам, и именно благодаря совместным усилиям всех неравнодушных людей, получается писать статьи вроде этой.