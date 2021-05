Прежде чем вы приступите к чтению данной части, я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с содержанием предыдущей. Если вы уже её прочитали, то должны быть в курсе того, что около 200 лет назад на нашей планете была произведена смена технологического и культурного уклада, повлёкшая за собой уничтожение высокоэффективной технологии по получению энергии, а также ставшая поворотным моментом для современной цивилизации людей. Первая часть данной статьи была сосредоточена на обобщении всего того, что удалось найти и понять по данной теме за последние годы, а также на доказательстве присутствия в купольных установках оригинальной комплектации ряда особых компонентов, таких как кристаллы (минералы) и металлические контейнеры с неизвестным содержимым.

И хотя данная находка является важным аспектом утраченного ключа к технологиям прошлого, нам всё ещё необходимо понять самый главный его аспект, а именно – физический принцип, лежащий в основе работы тех технологий. Именно этому и посвящена вторая часть данной статьи.

В виду того что данная часть получилась слишком объёмной в процессе написания, я принял решение разделить её, расширив статью до трёх частей. Вторая часть является своего рода фундаментом, необходимым для полноценного понимания рассматриваемых явлений. Кому-то она может показаться не очень информативной, но к сожалению, не прояснив ряд основополагающих моментов, нельзя двигаться дальше.

Попытки понять и объяснить суть физических явлений, стоящих за утраченной технологией, предпринимались многими людьми, но единое и однозначное представление о принципе её работы, к сожалению, не сформировалось до сих пор. Большинство людей убеждено в том, что окружающая нас действительность крайне тяжело поддаётся объяснению, а даже если и поддаётся, то только сквозь призму сложных научных теорий и математических формул. Отсюда же вытекает и мнение о том, что технологии прошлого также являются чем-то недосягаемым.

Данное обстоятельство во многом кроется в целенаправленной дезинформационной политике тех сил, что получили контроль над нашей цивилизацией. Абсолютно все отрасли современной науки выстроены таким образом, чтобы не допустить людей к истинным знаниям об устройстве этого мира. Особенно яростно охраняются те направления, что ведут к пониманию энергетических технологий прошлого. Любая информация, способная пошатнуть текущее положение дел, либо клеймится как "лженаучная", либо просто засекречивается.

Но рассмотрение, казалось бы, привычных и известных процессов под правильным углом позволяет открыть крайне интересные знания, для понимания которых совсем не нужно быть учёным или гением. Более того, эти знания могут стать для вас ключом, с помощью которого вы приблизитесь не только к разгадке тайны энерготехнологий прошлого, но и к пониманию сути энергии и материи в целом. Но обо всём по порядку.

Глава 4. По следам кристаллов

В процессе размышления над вопросами, возникшими в процессе написания первой части, я понял что сосуды, также как и железные цилиндры и колокола, мне точно на данном этапе никак не помогут в разгадке секрета искомой технологии. Каким бы сложным или простым ни был механизм их работы, без реальных образцов или фотографий их начинки, ни я, ни вы, не могли бы быть уверенны в своих догадках.

А вот установки сделанные из камней/минералов/кристаллов, напротив, выглядят гораздо более осязаемыми. В них явно не могли спрятать что-то ещё, а следовательно, мы точно знаем с чем имеем дело. Более того, многие из рассмотренных сооружений (таких как Ангкор-Ват например) сделаны именно из камня, что говорит о том, что работа искомой энергетической технологии, вопреки распространённому мнению, не обязательно должна базироваться на наличии металлосвязей или других «электропроводящих» материалов.

Приняв во внимание вышеизложенные выводы, я начал искать новые зацепки, связанные с применением лингамов на практике. И в очередной раз мне помогли видео Правина Мохана, а именно «Is Lingam A Tesla Coil? Ancient Energy Device found in Tiruvannamalai Temple».

В данном видео Правин рассказывает о главной реликвии храма «Arunachalesvara», расположенном в городе Тируваннамалай, Тамилнад, Индия. Данная реликвия является лингамом, и интересна она нам потому, что имеет одно очень примечательное свойство. По какой-то неизвестной причине, этот лингам постоянно излучает тепло. По словам Правина, местные жители и жрецы называют такой тип лингамов «Agni lingam» (Agni = огонь).

Хотя Правин делает правильный вывод о том, что весь храмовый комплекс скорее всего был изначально большим техническим сооружением по выработке/преобразованию энергии, он не до конца понимает причину, заставляющую лингам вырабатывать тепло. А в этом, собственно говоря, и кроется один из главных секретов утраченной технологии. Как только я услышал об этом явлении, я сразу же понял что нужно копать именно в этом направлении.

Если некий объект, находясь в определённом положении, способен вырабатывать энергию, то логично предположить, что причина тому – его внутренние физико-химические свойства, а также пространственное расположение. А так как с пространственным расположением и формой мы уже более-менее разобрались, осталось подробнее изучить то, как внутренняя структура объекта может влиять на его физические свойства, и как это может быть связано с утраченной технологией получения энергии. Для того чтобы раскрыть суть данного вопроса, мы наконец-то приступим к рассмотрению кристаллов. Именно они помогут нам подобраться к секрету утраченной технологии. И так как кристаллы это довольно сложная и обширная тема, я посвятил ей отдельную часть.

Естественно, ни для кого не секрет, что кристаллы (особенно те, что красивые и правильной формы) всегда притягивали к себе людей. Кто-то носит их на себе в качестве ювелирных украшений, потому что это красиво и престижно. Не меньшее количество людей ежедневно используют всевозможные технические устройства, даже не подозроевая о том, что они работают на основе уникальных свойств кристалов. А некоторые и вовсе уверены в том, что кристаллы обладают сверхъестественными энергетическими и духовными свойствами.

Впервые о потенциальной связи кристаллов и искомой энергетической технологии я узнал как раз из видео Правина Мохана (того, что мы рассматривали самым первым). Неужели лингам, что когда-то стоял там, был сделан из красивого прозрачного минерала? Если да, то зачем нужно было делать его таковым? И как именно он был произведён? Размышляя над этими вопросами я практически сразу осознал, что кристаллы могут быть не только красивыми и прозрачными стекляшками. Ведь кристалл это в первую очередь то, что имеет кристаллическую решётку на атомном уровне. А значит лингамы, произведённые из любых кристаллических минералов, включая тот что мы видели в видео «India's Oldest Lingam - Evidence of Ancient Machining Technology», вполне могли также называться кристаллическими. Но прежде чем мы перейдём к детальному рассмотрению кристаллов с точки зрения науки, я хочу поделиться с вами некоторыми интересными находками по данной теме.

Осознав что кристаллические лингамы таят в себе некий секрет, я, естестсвенно, первым делом попытался найти дополнительные образцы этих артефактов. В особенности меня интересовали образцы, сделанные из прозрачного кристаллического материала. Однако к моему большому сожалению, я обнаружил что осталось их не так уж и много. То что попадается в интернете в основном является новоделом. Оригинальных прозрачных кристаллических лингамов большого размера почти не осталось, ну или в интернете почти нет их фото. Наиболее известный (и скорее всего единственный что вы найдёте) пример подобного лингама находится в храме «Kadavul», расположенном в штате Гавайи, США.

Подсветка лингама осуществляется при помощи лазера.

Правда сам храм был построен в 1973 году, а кристаллический лингам что расположен в нём, был якобы найден 15-ью годами ранее где-то в горах Арканзаса, шахтёром по имени Джимми Коулмэн (Jimmy Coleman). По легенде, Джимми был настолько поражён своей находкой, что боялся кому-либо её показывать. Поэтому он спрятал кристалл на целых 15 лет, до того момента как решил продать его представителю религиозной организации «Saiva Siddhanta», как раз искавшей нечто подобное. Сам кристалл имеет высоту около 1 метра, и считается самым большим шестигранным однонаправленным кристаллом из когда-либо найденных.

Я рассказал вам эту историю не потому что она каким-то образом может помочь нам разгадать тайну подобных лингамов, а скорее потому, что она показалась мне подозрительной. Что-то мне подсказывает, что кристалл найденный Джимми вовсе не природный, и скорее всего не из обычной пещеры. И Джимми скорее всего тоже это понял когда обнаружил его, а потому и прятал его целых 15 лет, «от греха подальше». Вся эта легенда звучит особенно странно, если знать что Джимми занимается добычей минералов с 1963 года (семейный бизнес), и называет себя крупнейшим поставщиком Арканзасского кварца в США. Всё что его компания находит – идёт на продажу. В этом и есть суть бизнеса. За кристалл который он нашёл, можно было получить огромные деньги, что должно было быть особенно актуальным для человека, что только начал развивать свой бизнес. Не было никакой логики в том, чтобы прятать его 15 лет, и только потом продавать. Причём не простому клиенту-коллекционеру, а религиозной организации, использующей кристаллы в качестве лингамов. Как бы там ни было на самом деле, выводы делайте сами.

И хотя других кристаллических лингамов аналогичного размера я не нашёл, мне всё же попался один интересный артефакт, в аутентичности которого я не сомневаюсь:

Данный сосуд с лингамом был найден в храме «Sukuh», что располагается на острове Ява/Джава (Java) в Индонезии. Специалисты работавшие с данной находкой заявили, что сосуд сделан из бронзы и что, по их рассчётам, он датируется примерно 15 веком. Другой интересной деталью является то, что когда данный сосуд был найден, внутри него была невысохшая вода. Археологи были поражены тем, что за столько веков вода не испарилась.

Можно конечно долго спорить о том, насколько древний или современный перед нами сосуд, также как и том о том, должна ли бы вода внутри него высохнуть (и вода ли там была вообще изначально), но внимание следует заострить совсем на другом. То что перед нами очередной лингам – сомнений не вызывает даже у официальных археологов, нашедших данный артефакт. Но вот совмещение лингама вместе с сосудом мы видим первый раз (хоть ранее мы и видели их в качестве элементов одной системы, они так или иначе были изолированы друг от друга).

Учитывая то, что мы уже знаем о старых «сосудах», не может не напрашиваться вывод о том, что перед нами очередной представитель энергетических устройств прошлого. Не знаю как вам, а мне здравый смысл подсказывает что это самый обыкновенный светильник. А если в этом устройстве кристалл мог светиться, то может и в других тоже? Может прозрачные минералы как раз и применялись в тех случаях, когда необходимо было получить световое излучение, а для всех остальных целей минералы подбирали в соответствии с физико-химическими свойствами (вне зависимости от прозрачности)?

Другим интересным случаем является находка, сделанная в Камбоджии в 2020 году, вблизи храма «Ангкор Ват». Там археологи нашли две каменных черепахи с тайниками внутри. По информации из различных источников, в одной черепахе не было ничего примечательного, но в другой археологи обнаружили целую горсть кварцевых кристаллов вместе с бронзовой (медной) проволкой. Подробный разбор данной находки можно посмотреть в видео с канала Правина Мохана.

С одной стороны можно подумать что в этом нет ничего такого – обычный тайник. НО, давайте поразмышляем логически – почему в тайник решили положить именно кварцевые кристаллы? Очевидно что когда их прятали, они представляли определённую ценность. Их ценность, в свою очередь, могла быть как материальной, так и практической (иначе зачем было их прятать?). Но с чего бы вдруг кварц, являющийся одним из самых распространённых минералов на планете, резко стал настолько ценным что людям потребовалось его прятать? И раз он был кому-то нужен, каким образом его могли применять в те времена?

Как по мне, так перед нами очередное доказательство того, что в былые времена кристаллы имели широкое распространение и применение. Тот факт что их решили спрятать, скорее всего говорит о том, что в определённый момент времени данную технологию начали активно отовсюду изымать, и кто-то решил припрятать себе горстку кристаллов, зная об их истинном практическом применении. Если в определённый момент использование и распространение кристаллов стало незаконным/опасным – нет ничего удивительного в том, что на них возрос спрос.

К счастью для нас, злые силы не смогли уничтожить абсолютно все следы применения кристаллов в прошлом. Поэтому иногда нам попадаются маленькие крупицы правды в различных уголках планеты:

Landgericht I, Berlin, Germany.

Даже если непосредственно на данном примере обелиски с кристаллами были декоративными, нет никаких сомнений в том, что они отражают облик полноразмерных и работоспособных обелисков с кристаллами, что когда-то раньше устанавливались в городах.

Но одними только артефактами дело не ограничивается. Подготавливая материалы для написания данной статьи, я не мог не принять во внимание то, что кристаллы представлены в качестве источников энергии в огромном количестве фильмов, книг, компьютерных игр и прочих проявлениях художественного вымысла. Но даже не смотря на то что всё это считается фантастикой, все хорошо понимают, что зачастую нам таким образом тайно намекают на какие-то факты/события/знания. Приведу лишь некоторые известные примеры.

«Кайбер кристаллы» из киновселенной «Звёздные Войны»:

Интересной деталью является то, что в рамках мифологии Звёздных Войн, кайбер кристаллы чувствительны к «Силе». Если вы не знакомы с концепцией «Силы» из Звёздных Войн, то говоря простым языком – это энергия что окружает и пронизывает всю вселенную, связывая её воедино.

Другой пример использования кристаллов как источников энергии обнаруживается в мультфильме «Атлантида: Затерянный Мир» (2001) (оригинальное название – «Atlantis: The Lost Empire»):

В этом мультфильме также есть ряд других интересных намёков.

Хоть и реже чем кристаллы, но даже особое красное вещество иногда встречается в фильмах и сериалах. Например в фильме «Каспер» (1995), данная субстанция представлена как особое топливо для устройства, именуемого «Лазарь». Данное устройство было способно превращать призраков обратно в людей:

Вокруг той же самой субстанции закручен сюжет очень интересного аниме-сериала «Цельнометаллический Алхимик», где она зовётся филосовским камнем, и может быть как в жидком так и в кристаллическом состоянии:

Настоятельно рекомендую вам посмотреть этот сериал. Там очень много интересных намёков и отсылок на искомую тематику. Если решитесь посмотреть, то смотрите именно версию 2009 года, которая называется «Fullmetal Alchemist: Brotherhood».

Очевидно что все эти намёки и отсылки основываются на неком тайном знании, что было отобранно у людей в недалёком прошлом. Понимание того, что кристаллы играли в нём большую роль, позволяет иначе воспринимать многие вещи. Например то, почему в различные артефакты прошлого вставлялись драгоценные камни:

Судя по всему, данные артефакты имели некое практическое применение. Я предполагаю что кристаллы использовались в качестве усилителей того эффекта, что могли задействовать эти артефакты. Вот ещё пара интересных примеров:

«The adoration of the kings» by Jan Gossaert.

Мы уже рассматривали данную картину в прошлой части статьи, и тогда заостряли внимание на артефактах с красным веществом внутри. Теперь же нам интересен меч мужчины справа, так как его рукоятка по какой-то причине сделана из полупрозрачного кристаллического материала. Похожее изображение меча встречается на картине с аналогичным сюжетом другого художника:

«The Adoration of the Kings» by Hugo van der Goes.

А вот этот меч вообще самый странный:

Источник. «Tudor sword of Henry VIII», Ashmolean Museum, Oxford, UK.

Неужели в него наливалась та самая красная субстанция? Было ли это полноценным оружием или скорее церемониальным аксессуаром?

Зачем им могло понадобиться делать рукоятки мечей из кристаллов и темболее из сосудов для жидкости? Неужели через них владалец каким-то образом взаимодействовал с мечом? Если это действительно так, то в чём конкретно заключалось взаимодействие? Может через них как-то удавалось направлять энергию тела прямиком в меч и сливаться с ним в единое целое? Над этим всем стоит поразмышлять. И куда же без знаменитых (в своих кругах) зеркал для видео-связи:

«Allegory of sight» by Frans Wouters.

Подборка картин найденная в интернете.

Если вы думаете что это всё фантастика и крайне далеко от реальности, то я хочу вам напомнить о том, что все современные мониторы и дисплеи также работают на основе кристаллов, но только жидких. Можно конечно предположить что в рассмотренных зеркалах использовались не кристаллы а нечто другое, но лично мне кристаллы кажутся наиболее вероятным вариантом.

На самом деле, подобных примеров существует довольно много, и при желании, вы можете найти дополнительные образцы самостоятельно. Сейчас гораздо важнее понять причину, по которой кристаллы обладают своими уникальными свойствами. Для этого нам необходимо будет рассмотреть кристаллы с научной точки зрения, чему как раз посвящена следующая глава.

Глава 5 – Строение кристаллов и материи

Галит (NaCl): Строение на микроуровне и макроуровне.

Рассмотрение кристаллов с научной точки зрения наиболее рационально начать с предоставления определения. Практически во всех источниках оно выглядит следующим образом:

«Кристаллы – твёрдые тела, в которых частицы (атомы и молекулы) расположены закономерно, образуя трёхмерно-периодическую пространственную укладку – кристаллическую решётку.»

Но, как говорят, проще один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому посмотрите лучше вот это видео – «How do crystals work? – Graham Baird». После его просмотра, у вас должно сложится общее представление о том, что такое кристаллы.

На данном этапе следует понять, что кристаллы это не только красивые драгоценные минералы. К кристаллам можно отнести любую упорядоченную материю, включая обычные камни, металлы, лёд, и многое другое. Но чтобы на начальном этапе исключить путаницу полностью, давайте вспомним какие вообще могут быть состояния материи. Как вы наверное знаете, всего известно 4 агрегатных состояния – твёрдое тело, жидкость, газ, плазма.

Твёрдые тела, в свою очередь, могут существовать в двух существенно различных состояниях, отличающихся своим внутренним строением и, соответственно, свойствами. Это кристаллическое и аморфное состояние твердых тел. Если в кристаллических телах структура упорядочена в геометрически правильную решётку, то в аморфных телах отсутствует порядок расположения атомов и молекул по всему объему вещества. Примером аморфных веществ могут послужить стёкла, смолы, пластмассы. По сути, аморфные вещества представляют собой неустойчивое состояние твердых тел. Интересной деталью является также и то, что аморфные вещества стремятся со временем перейти в кристаллическую форму, хотя этот процесс может занимать годы и даже десятилетия (в случае отсутствия внешнего воздействия).

Другим важным моментом, который необходимо упомянуть, является то, что кристаллы (как природные, так и выращенные искусственно) могут приобретать две разных формы – форму монокристалла и форму поликристалла. Монокристалл это такой кристалл, кристаллическая решётка которого однородна (непрерывна) по всему объёму. Другими словами, это идеальный кристалл. Поликристалл, в свою очередь, это такой кристалл, кристаллическая решётка которого неоднородна, и состоит из разноориентированных кристаллических зерён (также называемых кристаллитами).

То, каким именно получится кристалл зависит в первую очередь от условий кристаллизации, включающих такие аспекты как: скорость роста, среду, и внешнее воздействие.

Несколько примеров того, как происходит кристаллизация:

Основное практическое различие между моно- и поликристаллами заключается в том, что монокристаллы обладают улучшенными физическими свойствами. Данные свойства делают их незаменимыми компонентами в самых различных отрослях. К примеру, полупроводниковая промышленность, составляющая основу для всей современной электроники, построена как раз на использовании свойств монокристаллов. Для тех кто не в курсе того, что такое полупроводник – это такой материал, который по своей электропроводности стоит между проводниками и изоляторами (отсюда и название). Причина по которой полупроводники так востребованы в электронике заключается по большей части в том, что их электросопротивляемость падает с увеличением температуры, тогда как в металлах всё происходит наоборот. Наиболее распространённым и доступным химическим элементом, использующимся в полупроводниковой промышленности, является кремний (Si). Данный элемент составляет основу большинства микропроцессоров современных компьютеров.

Очевидно что причина уникальных свойств кристаллов заключается в структуре их кристаллической решётки. Но пока что давайте оставим этот вопрос на потом и вернёмся к загадке самонагревающегося лингама. Теперь, будучи уверенными в том, что все лингамы относятся к кристаллам, наиболее рациональным путём было бы попытаться найти в официальных научных источниках какие-нибудь упоминания об их уникальных свойствах. Может быть то, что мы узнали о нагревающемся лингаме является давно известным физическим свойством кристаллов?

Оказалось что физический эффект который может дать нам некоторые подсказки называется «пироэлектричеством», и представляет он собой процесс возникновения в кристаллах электричества при изменении их температуры (например: при нагревании, трении, облучении или даже примитивном натирании). Данный эффект не следует путать с более известным «пьезоэлектричеством», суть которого заключается в том, что электричество в кристалле возникает в результате механического воздействия на него. Наиболее наглядным примером использования пьезоэлектричества является микрофон – звуковые волны определённой частоты колебания воздействуют на кристалл, который в свою очередь преобразовывает их в электрическую энергию (трансформируя таким образом ваш голос в электрический сигнал).

Но как это связано с нашим лингамом, ведь он вырабатывал тепло, а не получал его? А связано это с тем, что пироэлектричество, так же как и пьезоэлектричество, имеет обратный эффект. Рассматривая пример с микрофоном, мы говорили о преобразовании механической энергии (звуковых колебаний) в электричество. Но пьезокристаллы также позволяют преобразовывать электричество в механические колебания. На принципе обратном микрофону, в свою очередь работает динамик – электрический сигнал определённой частоты попадает на пьезокристалл, который преобразовывает эту энергию в колебания, которые мы воспринимаем как звук.

То же самое работает и с пироэлектричеством. Если пироэлектрик поместить в электромагнитное поле, то его поляризация изменяется, что сопровождается нагреванием или охлаждением кристалла. Изменение температуры при этом прямо пропорционально напряжённости электромагнитного поля.

Аналогичная закономерность наблюдается и в так называемых «светодиодных» (LED) лампочках, имеющих в своём составе кристаллический полупроводник.

Когда на кристалл подаётся ток, он начинает светится (говоря более научным языком, он преобразует электрический ток в излучение определённой частоты).

Частота этого излучения зависит от структуры кристалла. Иногда оно может быть в инфракрасном спектре, что не воспринимается человеческими глазами. И как вы уже наверное догадались, если облучить кристалл светом определённого спектра (излучением определённой частоты), то внутри него возникнет электричество. Именно на этом принципе работают солнечные батареи. Очень доступно и наглядно об этом явлении можно узнать в этом видео – «Why all solar panels are secretly LEDs».

Довольно ироничным правда является то, что большинство людей абсолютно не вкурсе того, что внутри LED лампочек и прочих аналогичных устройств содержатся кристаллы. Нельзя сказать что эту информацию скрывают, ведь найти её можно даже на Википедии. Но только вот по определённой причине, её не особо выставляют на показ. Чаще всего кристаллы прячут за терминами вроде «диод» или «полупроводник», лишь бы только не называть вещи своими именами. А причина тому заключается в том, что контролирующим силам крайне не выгодно чтобы каждый обыватель знал об особых свойствах кристаллов. Представьте еслиб светодиодные лампы назывались не Light Emitting Diode, а Light Emitting Crystal? Тогда бы все знали о том, что кристалы способны излучать свет при минимальном потреблении энергии, а раз они могут излучать свет, то может быть способны и на нечто большее? В этом же контексте стоит отметить и тот факт, что «светодиодные» (или правильнее было бы сказать «светокристальные») лампы появились на потребительском рынке подозрительно поздно, учитывая что об эффекте (даже по официальной версии) было известно ещё в начале 20 века. Очевидно что кто-то искусственно притормозил появление этой технологии в свободном доступе. Напрашивается вопрос – а сколько ещё важных технологий они скрывают?

Возвращаясь к вопросу с лингамом, возникает закономерный вопрос – если лингам/кристалл из храма «Arunachalesvara» действительно нагревается, неужели на него воздействует электромагнитное поле? Откуда ему там взяться, если вокруг одни каменные глыбы? Или может то поле не электромагнитное а какое-то другое? В очередной раз столкнувшись с очень запутанной ситуацией, я решил что следует подробнее изучить строение типовых храмов той местности, а также внутренее строение кристаллов. Ведь если не там, то где ещё искать ответы?

Сперва давайте рассмотрим храмы. Сначала может показаться что это очередной тупик, где уже всё давно изучено и расписано. Единственная зацепка которая у нас есть, это то что во всех них присутствует симметрия. И если попытаться применить её к «Arunachalesvara», или другому похожему на него храму, то нам это не сильно поможет. Даже если дизайн данного храма задействует определённый тип симметрии, это не самый наглядный пример для рассмотрения. Однако, среди всех храмов что мы рассматривали ранее, есть один гораздо более наглядный пример, благодаря которому я понял в чём кроется суть. Возможно некоторые из вас сами заметили это когда читали первую часть данной статьи. Взгляните ещё раз подробнее на план храма «Ангкор Ват»:

План храма «Ангкор Ват».

А теперь взгляните на это:

Ну как, похоже? Дизайн храма является ничем иным как фракталом. В данном случае наиболее похожим является так называемый «ковёр» Серпинского. Даже та сетка лингамов что была вскрыта под храмом с помощью технологии «LIDAR» полностью вписывается во фрактальную картину. Каждая деталь играла свою роль.

Аналогичную фрактальную геометрию можно встретить и во многих других сооружениях планеты. Наиболее известный пример это крепости звёзды, выполненные в виде различных фрактальных фигур:

Но что в этом такого нового и необычного, наверняка спросите вы. Даже если эти сооружений некогда обладали особыми свойствами, как это помогает нам сейчас? Дело в том, что физические принципы окружающей нас действительности всегда были, есть, и будут неизменными. И то уникальное свойство что присуще фракталам, вполне используется даже современной наукой, просто далеко не все об этом знают. Хорошим примером данного применения являются фрактальные антенны.

Чтобы вам было понятнее что это, ознакомтесь со сжатым, но информативным описанием:

Фрактальные антенны – это антенны, которые используют фрактальную самоподобную конструкцию, чтобы максимизировать эффективность материала, который может принимать или передавать электромагнитное излучение в пределах заданой поверхности или объёма. Ключевой аспект таких антенн заключается в их повторяющемся (фрактальном) узоре, также называемом «итерациями» [от англ. iteration – повторение]. Благодаря фрактальной геометрии, подобные антенны можно делать очень компактными, не теряя при этом эффективности, что делает их незаменимыми компонентами в современной радиоэлектронной технике. Более того, фрактальные антенны в целом считаются значительно более эффективными чем традиционные.

Тем не менее, практически во всех источниках нам (в духе традиционной физики) лишь описывают явление, но не объясняют его природу. Более того, при всём очевидном преимуществе подобных антенн, в свободном доступе почему-то находится подозрительно мало документации и даже изображений подобных антенн. По большей части, всё что получается найти, это самодельные сборки подобных антенн от различных любителей, и вебсайт американской компании «Fractal Antenna Systems, Inc.».

У меня сложилось ощущение, что это единственная коммерческая организация, которая занимается разработкой и продажей фрактальных технологий. А учитывая что данная компания, по информации с их же сайта, тесно сотрудничает с различными оборонными ведомствами (такими как, например, DARPA), становится понятно что там не всё так просто. Скорее всего, данная отрасль в целом находится под жёстким колпаком правительства, и просто так вам в своё удовольствие подобными вещами открыто заниматься не дадут.

Так или иначе, на данном этапе мы точно знаем что фрактальные антенны работают лучше обычных, и точно знаем что они применяют правильную геометрию. Логично предположить что секрет кроется именно в ней. Судя по всему, правильные геометрические фигуры каким-то образом усиливают энергию. Но почему это усиление происходит? И какую энергию усиливали храмы с помощью фрактальной формы своей конструкции?

Для того чтобы понять причину данного явления, нам придётся углубится в самые осоновы того, что из себя представляет энергия и материя. У большинства людей, представления об этих понятиях очень разобщены. Далеко не каждый человек сможет доходчиво объяснить природу таких окружающих нас явлений как свет, звук, радиоволны (и др.), и ещё меньше людей смогут связать всё это в одну общую картину. В любом случае, давайте начнём с чистого листа, и по порядку.

На данный момент в официальной науке главенствует концепция элементарных частиц. Согласно данной концепции, вся наша вселенная есть большой конструктор, состоящий из всевозможных частиц разного размера и назначения. Нам объясняют что есть молекулы, атомы, электроны и нейтроны, а также ещё более мелкие частицы что составляют основу атомов (вроде «кварков» и прочих странных названий). Более того, нас пытаются убедить в существовании неких «тёмных материй» и «антивещества», зачастую используемых для объяснения того, что пока они объяснить не могут (или не хотят).

Навязываемые официальной наукой представления о вселенной.

С одной стороны, можно подумать что никакого подвоха нет, ведь «умные дяди в белых халатах знают своё дело». А сама наука и вовсе область якобы нейтральная – конспирологии там не место. И хотя насчёт конспирологии я бы поспорил (учитывая всю ту ложь, что нам и нашим соратникам удалось вскрыть за последние годы), в современной науке и без того хватает серьёзных несостыковок, что видны даже при поверхностном рассмотрении ряда самых базовых концепций. Одной из таких нестыковок является представление об эфире и физических полях.

Вопрос существования эфира поднимался уже бесчисленное множество раз, как официальной наукой так и сторонниками альтернативных концепций. То что история связанная с этим вопросом очень мутная и недосказанная, сегодня наверное знает каждый, кто хоть немного в курсе того, что происходит. Основная нестыковка заключается в том, что если эфира якобы нет, то что за среда в таком случае переносит поля? Современная наука избавилась от понятия эфира, но не дала ничего дельного взамен. Куда бы вы не сунулись, вам везде будут подсовывать теорию относительности, в качестве «универсального ответа на все загадки вселенной».

Общепринятое объяснение физических полей также сопряжено с явно-выраженной недосказанностью. С одной стороны нам говорят что поле это просто область силового воздействия (как в случае с магнитами). Но с другой стороны, наука говорит о неких переносчиках поля, вроде фотонов (как в случае с электромагнитным полем). И как людям в итоге понять, в чём истина? Чаще всего от учёных звучит следующий ответ – «излучение имеет двоякую природу – оно является одновременно и полем и потоком частиц». Но этих элементарных частиц «открыли» уже так много, что получившаяся в итоге концепция всё меньше и меньше укладывается в здравый смысл. Особенно путающим является разделение понятия поля на магнитное, электрическое, электромагнитное и гравитационное. Неужели это всё разные поля? Лично мне кажется что кто-то намернно усложняет и запутывает физическую картину нашего мира, чтобы люди не могли её понять, и впоследствии теряли дальнейшее желание делать это. Тем не менее, даже в официальной научной концепции есть опорные точки, более-менее точно отражающие природу окружающей нас действительности. Одной из таких опорных точек является «электромагнитный спектр»:

Для более подробного и наглядного объяснения данного спектра, рекомендую заглянуть на YouTube, и выбрать наиболее подходящее вам по стилю повествования видео.

Исходя из этой шкалы видно, что почти все известные нам физические явления являются не просто абстрактной энергией, а колебаниями определённой частоты (измеряемой в Герцах/Hz). И так как эти колебания можно представить ещё и в виде волн (или полей, если взять трёхмерную проекцию), то вторым измерительным параметром является длина такой волны (лямбда/λ). Чем выше частота колебаний, тем меньше длинна волны, и тем выше передаваемая ими энергия.

Согласно общепринятому представлению, генерация электромагнитных волн напрямую связана с электричеством, которое, в свою очередь, объясняется «движением электронов» как субатомных частиц. Но чтобы понять, что такое «электрон», придётся углубиться в строение материи ещё глубже. Дело всё в том, что физическая концепция строения атома менялась на протяжении всего 20 века (и даже начала 21). И привычное для большинства людей представление атома в виде ядра (из протонов и нейтронов), а также электронов, что вращаются вокруг него словно планеты, является не совсем корректным (ну или скорее не совсем актуальным) даже с точки зрения общепринятой версии.

В конечном итоге, всё свелось к упомянутому ранее противоречию – атомы обладают как свойствами частицы, так и свойствами поля. Но особенно противоречивым выглядит следующее изображение:

Синие области что вы видите на изображении являются визуализацией «орбиталей электрона» атома водорода (если предполагать что электроны действительно существуют). Учёные говорят что электроны никогда не находятся в статическом положении, в виду чего, их крайне сложно зафиксировать. Поэтому, вместо того чтобы изображать сами частицы, они стали изображать области, в пределах которых электроны могут перемещаться.

То есть поля зафиксировали, а сами частицы нет. Странно, не так ли?

Таким образом, мы сталкиваемся с определённой дилемой. Если электромагнитные волны однозначно являются волнами/полями, а «электрон» выглядит так, как показано на изображении, может быть никаких частиц и вовсе нету? Может быть всё это время нас просто пытались запутать? Моя логика и подсознание склонны считать именно так. По моему мнению, перед нами самые обыкновенные волновые колебания, проявляющиеся в виде полей. Точно такие же структуры как те, что можно увидеть в экспериментах по киматике, но только в значительно меньшем масштабе. Внимательнее приглядитесь сами к следующим узорам и сравните их с предыдущим изображением:

Интересной деталью является то, что при увеличении частоты колебаний узор становится более плотным. Отсюда можно сделать логический вывод о прямой зависимости сложности узора от передаваемой энергии – чем сильнее энергия, тем сложнее узор (и наоборот).

Даже не смотря на то что звуковые и электромагнитные колебания находятся на разных энергетических уровнях, мы отчётливо видим сходство в возникающих волновых структурах. Совершенно очевидно что законы строения нашей вселенной сопряжены с гармоничными и геометрически-правильными формами. На изображении фигуры представлены в двухмерной проекции, но в реальности они трёхмерны, и представляют собой платоновы тела различной сложности.

Данные геометрические формы проявляются на всех уровнях окружающей действительности и отражают некий универсальный язык программирования на котором написана наша вселенная. Видео - «Infinite Patterns»

И хотя кому-то может быть сложно принять идею о том, что никаких молекул и атомов (в традиционном понимании) может в принципе не существовать, и что весь наш мир это лишь комбинация силовых полей разного масштаба и частоты колебаний, я всё же хочу напомнить вам о том, что человек воспринимает мир лишь так, как ему позволяет это его организм. Мы все с вами способны видеть и слышать волновые колебания очень ограниченного спектра. То как мы видим окружающую действительность лишь только частично отражает её реальный облик.

Но для большей простоты восприятия информации по ходу статьи, я всё же буду ссылаться на атомномый уровень материи как на нечто материальное и ощутимое. Просто имейте в виду, что в реальности всё может быть совершенно не так, как вы привыкли это представлять.

Теперь, возвращаясь к вопросу фрактальных антенн и других структур, задействующих правильную геометрию, нам становится совершенно ясно, почему подобные системы обладают повышенной эффективностью и другими особенными свойствами. Как вы наверное уже поняли, секрет кроется в резонансе. Но об этом в следующей главе.

Глава 6 – Резонанс и кристаллическая магия

Исходя из информации приведённой в 5-ой главе, мы знаем что материя и энергия нашей вселенной основана на правильной геометрии. Более того, на примере фрактальных антенн и старых храмов мы также знаем что подражание этой геометрии позволяет каким-то образом усиливать энерегетические свойства объекта/системы. Но почему именно происходит это усиление? И как всё это может быть связано с кристаллами? Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо будет рассмотреть такое явление как резонанс.

Хотя большинство людей подсознательно понимают истинное значение слова «резонанс» (периодически употребляя его в речи), многие к сожалению не в полной мере осознают суть физического процесса, стоящего за данным явлением. Во многом это связано с тем фактом, что люди знакомятся с этим явлением на таких примерах как трескающееся от звука стекло, или ломающийся от ветра мост. Подобные примеры заставляют людей думать что физический эффект резонанса в первую очередь связан с разрушением. Но на самом деле это не так, ведь суть резонанса заключается в слаженных и гармоничных колебаниях.

Это проще всего понять если представить самые обычные качели, качающиеся вперёд-назад. Если вы будете толкать их в тот момент когда они приближаются к вам, то энергия качель будет ослабевать. Но если же толкать их в тот момент, когда они отходят от вас, направление приложенной вами энергии совпадет с направлением энергии качель, что позволит её усилить.

Переводя это на более научный язык – для достижения резонанса необходимо чтобы частота колебаний прикладываемого воздействия совпала с частотой колебаний системы, на которую это воздействие оказывается. Довольно наглядное объяснение эффекта резонанса можно увидеть в этом видео – «A better description of resonance».

Но вам наверняка интересно, почему в некоторых случаях объекты всё-же разрушаются от звука или ветра, и где проходит грань между обычными механическими колебаниями и теми колебаниями что происходят на атомном уровне? На самом деле, дать полноценный ответ на этот вопрос не так просто, учитывая что я и сам не до конца понимаю где проходит эта грань. Но я так или иначе могу предположить, что здесь применим всё тот же пример с качелями.

Представьте что каркас качелей представляет собой атомные связи и их колебания – вы не можете разрушить его банально постучав кулаком, так как частота колебаний слишком разная. В таком случае подвижная часть качелей (та что способна вращаться на 360 градусов) это естественная частота колебаний всей системы, которую можно представить как сумарную часоту всех колебаний, присутствующих на атомном уровне. Прилагая определённое воздействие на подвижную часть, вы в какой-то степени расшатываете её структуру, но не в той степени, которая нужна чтобы вывести её из равновесия. Если вы начнёте раскачивать подвижную часть на все 360 градусов и делать это с правильной периодичностью, то качели рано или поздно слетят с петель, сломав тем самым сам каркас. То, насколько быстро сломаются качели зависит от прочности материала, составляющего основу каркаса.

Похожим образом это происходит и на атомном уровне (микроуровне). До тех пор пока колебания гармоничны и происходят в пределах максимального энергетического потенциала системы, мы можем получать положительный эффект. Но если передать системе больше энергии чем она способна удержать, она выйдет из равновесия и разрушится. Данную закономерность очень наглядно можно увидеть в следующем видео:





И если вдруг вы ещё не осознали, почему эффект резонанса может возникнуть в объектах благодаря правильной геометрической форме, то взгляните ещё раз на изображения, приведённые в конце 5-ой главы. Каждой часоте энергетических колебаний/полей соответствует некая пространственная форма/фигура. А так как вся материя состоит из колебаний/полей, мы можем сделать вывод о том, что всё вокруг нас есть огромное скопление геометрических форм/фигур различного масштаба. Придав материи нужную форму даже на макроуровне, мы можем спровоцировать возникновение эффекта резонанса.

Причина по которой геометрические фигуры столь важны заключается также и в том обстоятельстве, что люди способны ощущать лишь ограниченную часть энергетического спектра с помощью своих органов чувств. Но благодаря геометрическим образам мы можем видеть ту часть спектра, что от нас скрыта. Именно поэтому тёмные силы стараются преподносить науку об окружающем мире по большей части при помощи математических формул, а не визуальных образов. Ведь так людям значительно сложнее заметить расмотренные закономерности и построить в своей голове цельную картину мира.

Тем не менее, всё сказанное мной о резонансе, скорее всего, не является для вас каким-то откровением. В той или иной степени, данная тема уже неоднократно раскрывалась различными исследователями – как весьма известными, так и обычными любителями вроде меня. Однако, есть пара моментов, о которых вы, скорее всего, не слышали. Чуть ранее я сказал, что достижение резонанса возможно путём придания объекту/системе правильной геометрической формы даже на макроуровне (видимом уровне). Но что насчёт микроуровня? Наглядный ответ на этот вопрос как раз скрывается в глубине кристаллов.

Когда я только начал изучать кристаллы, я столкнулся с очень неприятной проблемой – практически во всех справочных материалах и видео отсутствовала внятная классификация кристаллов. В частности, меня смущало то, что я нигде не мог найти полноценные визуализации различных типов кристаллических решёток. Проанализировав огромное количество информации из Википедии, нескольких учебников по кристаллографии, а также множества видео на YouTube, я понял что информация которая меня интересует зовётся «группами пространственной симметрии кристаллов» (или просто «кристаллографическими группами»). Всего таких групп известно 230 штук, и каждая из них обладает своей уникальной симметрией. Однако и здесь всё оказалось не так просто. Ни в учебниках, ни в Википедии не было самого главного – визуализации! Почти везде было представлено что-то вроде этого:

Список кристаллографических групп – Википедия.

И ведь действительно, зачем людям знать о каких-то бессмысленных группах кристаллической симметрии, отражающих структуру нашей вселенной? Пусть лучше почитают про теорию относительности. Там и с визуализацией всё в порядке – фотографию «гениального» Эйнштейна можно найти почти в каждом учебнике и документалке по физике. Что ещё может быть нужно? Обо всём остальном, в свою очередь, позаботятся умные дяди в специализированных НИИ.

К счастью, мне подвернулся уникальный вебсайт одного немецкого учёного по имени Франк Хоффманн, преподающего в Гамбургском университете. На этом сайте выложен документ под названием «230 – The Space Group List Project», в котором визуализированы все 230 разновидностей кристаллической симметрии. Именно такую визуализацию я и искал. Взглянув на неё, сразу становится понятно, почему кристаллические структуры (в частности монокристаллические) обладают столь уникальными свойствами.

Каждая кристалллическая группа обладает своей уникальной геометрией. Но что ещё более интересно – особенности геометрии кристаллической решётки напрямую определяют свойства которыми будет обладать материя. Хорошим примером для данного высказывания может послужить углерод (C), так как это элемент с наибольшим числом известных аллотропических модификацй. Но что такое аллотропические модификации? Говоря простым языком, это различные материальные состояния одного и того же элемента, определяемые особенностями строения его кристаллической решётки. Иными словами, создавая кристаллические решётки различной формы, мы получаем различные аллотропы, каждый из которых обладает своими уникальными свойствами.

Но помимо аллотропов представленных выше, есть ещё один с довольно необычными свойствами. Его название – графен. Наглядную информацию о том что такое графен, можно получить в данном видео – «What is graphene?».

Для тех кто не может, или не хочет смотреть, предлагаю следующее описание: Если представлять атомы в виде частиц, то графен можно описать как слой углерода толщиной в один атом. Более понятно это станет если взять кристаллическую структуру графита и разделить её на отдельные слои. Каждый такой слой будет являтся графеном (при условии что он отделён).

Графен обладает рядом уникальных свойств, таких как высокая тепло- и электропроводность. Более того, графен считается одним самых прочных, и в то же время эластичных материалов из всех что известны науке (по крайней мере официально). Но главная причина почему я привёл его в пример кроется не в этом. Дело в том, что графен является первым и единственным известным двумерным кристаллом. Данное обстоятельство позволяет увидеть одну крайне важную особенность, которую сложно было бы продемонстрировать на каком-либо другом (трёхмерном) кристаллическом материале. О данной особенности я узнал из статьи – «When magic is seen in twisted graphene, that’s a moire», описывающей крайне любопытное открытие, сделанное группой физиков из Массачусетского технологического университета.

Оказывается, если объединить два слоя графена под определённым углом, то он приобретёт свойства суперпроводника. Более того, этот угол повторяется с определённой периодичностью, так как он напрямую связан с возникающим узором.

Сейчас вам скорее всего кажется, будто в этом нет ничего особенного. Но если вы посмотрите следующее видео, то сразу пойметё почему данное открытие столь поразительно: Видео - «Graphene Moire Pattern from 0 - 30°»

Когда один узор накладывается на другой – структура начинает уплотнятся. При определённых углах поворота узор приобретает правильные симметричные очертания. И именно в те моменты когда кристаллическая решётка графена устанавливается в правильных гармоничных углах – он приобретает свойства суперпроводника. Гармоничный угол, в свою очередь, определяется цикличной периодичностью. И хотя при минимальном градусе поворота уплотнения узора не видно, оно на самом деле происходит (также как и изменение свойств). Но для того чтобы увидеть уплотнение при маленьком градусе поворота, площадь самого узора должна быть больше той, что представлена на изображении.

Открытие с графеном наглядно доказывает что возникновение эффекта резонанса напрямую связано с геометрией. Более того, мы убеждаемся в том, что этот принцип работает на всех уровнях строения материи, вне зависимости от масштаба. Тем не менее, масштаб тоже играет определённую роль. Эту роль проще всего объяснить на примере так называемых «муаровых узоров» («moire pattern»), упомянутых чуть ранее. Видео - «Freaky Dot Patterns – Numberphile»

Как вы уже поняли, наложение одного изображения на другое под определённым углом способно вызвать уплотнение геометрии. А как мы знаем из примеров с экспериментами по киматике – сложность геометрического узора прямопропорциональна его энергетическому потенциалу. А значит, создавая более плотный узор, мы можем получать улучшенные энергетические и резонансные свойства. НО, если я понимаю всё правильно, количество энергии которое можно уместить в одной точке пространства (или материи) – строго регламентировано законами строения вселенной. Данное ограничение отчётливо проявляется в геометрии, как на примере с муаровыми узорами. Хотя структура и может самоуплотнятся в заданном пространстве – она не может делать это до бесконечности, есть определённый лимит. Мы либо делаем узор меньшей плотности но большего размера, либо увеличиваем плотность до тех пор, пока узор не станет максимально маленьким.

Отсюда возникает закономерный вопрос – как создать систему с наибольшим энергетическим потенциалом, если с возрастанием энергии, геометрический узор становится всё плотнее и плотнее? Ответ просится сам за себя – необходимо двигаться вглубь вместе с этим узором, увеличивая мастштаб до тех пор пока это является возможным. С нашими знаниями, мы можем углубится только до атомного уровня, но в теории, энергия может существовать ещё глубже.

Причина по которой кристаллы (в частности монокристаллы) были, есть, и будут неотъемлимыми компонентами как современных, так и утраченных энергетических систем заключается в том обстоятельстве, что их структура имеет правильную геометрию на микроуровне, что даёт им значительное преимущество на фоне других, менее структурированных материалов. Использование кристаллов в связке с другими энергетическими элементами, в свою очередь, позволяет достичь эффект резонанса одновременно на макро- и микроуровне.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что кристаллы являются идеальными энергетическими резонаторами. И хотя моей основной целью явялось обосновать предположение об их использовании в энергетических системах прошлого, я склонен думать что кристаллы обладают гораздо большим потенциалом чем даже тот, что описан в данной статье.

Понимание устройства кристаллов и материи является очень важным условием для постижения сути устройства окружающей реальности. Тем не менее, мы всё ещё не добрались до главного секрета работы утраченной энергетической технологии. Именно ему и будет посвящена следующая (заключительная) часть данной статьи.