Почему? Потому что даже самая полированная поверхность является при многократном увеличении шершавой, хотя бы на уровне молекул. Пестик начинает вибрировать и передавать эту вибрацию чаше. Частота её вибрации настолько высока, что создает звук. Используется эта чаша в медицине и духовных практиках. В неё наливают воду, которую используют после обработки вибрацией.



В русском языке осталось выражение «Толочь воду в ступе» с тех времен, когда целители обрабатывали воду перед приготовлением лекарств, но обычным людям такое занятие казалось пустой тратой времени.



Какие именно свойства приобретает вода после вибрации никто толком не поясняет, но то, что вода является носителем информации, известно благодаря экспериментам Масару Эмото. Его фотографии снежинок из воды разных источников и разной информационной обработки известны многим.

Для тех, кто не верит, что вода является носителем информации, приведу фото узора внутри замерзшего стеклопакета. Этот узор образовался из одного источника воды и в одной среде.



Невозможно поверить, что он возник случайным образом. Случайная информация хаотична. Здесь же мы видим разнообразные растения, выросшие на одной кочке, в смысле в одних условиях. Управляла водой только информация.

Лингам в единичном исполнении

Классический лингам представляет собой круглый столб с квадратным основанием, который устанавливается в отверстие с аналогичным профилем. Посредине столб имеет восемь граней, а часть, выступающая над основанием, – цилиндр с закругленным верхом, чаще сферическим. Верхняя плита, окружающая лингам имеет канал для стока.

«Основными материалами для изготовления Лингама всегда были:

камни — как обычные природные горные породы, так и драгоценные;

металлы — цветные (медь, бронза) и драгоценные (золото и серебро);

дерево — в основном, твёрдых пород;

стекло и кристаллы;

парад — сплав ртути и серебра.» Источник

Правин Мохан в видео «Ancient Lingams Are Rotating Machines? Frequency Device Hidden Inside? India's Secrets Revealed!» (Древние лингамы – это вращающиеся машины? Частотное устройство спрятано внутри?



Секреты Индии раскрыты!) сделал предположение, что лингамы производят какую-то частоту вибрации или духовную энергию. Он отметил, что многие лингамы делаются из черного базальта, обладающего некоторым магнетизмом, некоторые изготавливаются из металлов для усиления магнитных свойств.



Есть ещё одна форма лингамов – овальной или яйцевидной формы. Называются они Сваямбху-Лингам. Ритуал их использования такой же, как и для цилиндрических. В этом видео показана внутренность одного из таких лингамов.

Там оказалось некоторое образование, которое называется «Угра Стамбха», что в переводе с санскрита означает «Frequency Cylinder», что можно перевести, как частотный цилиндр или вибрирующий. Кроме того Угра, оказывается обозначает не просто какую-то частоту, а определенного значения – 441, 4031 Гц. «Она относится к одной из двадцати двух четвертей тонов, существующих вне октав, согласно знаниям древней индийской музыки.»

«В чем могло быть назначение частотного генератора или частотного устройства в древнем храме?» – задается вопросом Правин Мохан, и далее: «Индусы всегда считали, что в древних храмах есть положительная вибрация. В сочетании с ритуалами и мантрами храмы становятся источниками некоторого типа резонансной частоты, которая также называется духовной энергией. … Но на данный момент мы не можем полностью понять масштабы и цель того, что они делали.»

Частота Угры (441, 4031 Гц) попадает в диапазон слышимости человеком звуковых колебаний 15—20 кГц. Не произошла ли она от частоты музыкального камертона, используемой при настройке инструментов?

«Обычно отправным звуком является ля первой октавы, эта нота настраивается по камертону 440 Гц. В концертных залах сегодня применяется настройка в 442 Гц, иногда выше.» Источник

Возможно Сваямбху-Лингамы были своего рода камертонами для настройки храма.

Громкость звука – это амплитуда колебаний в м, высота – частота колебаний в секунду – Герц. Скорость звука в воздухе зависит от температуры и в нормальных условиях составляет примерно 340 м/с, в твердых телах – выше и зависит от материала. Чем однороднее твердая среда, тем выше скорость. Самой однородной средой являются кристаллы.

В таком случае, будут ли работать Сваямбху-Лингамы, если это простые булыжники овальной формы? Думается, что они могут реагировать на частоту вибраций, создаваемых храмом, только, если у них внутри находится жeoдa – замкнутая полость в горной породе, заполненная кристаллами минерала.

В приведенном видео овальный лингам на подносе священника не должен работать, как резонатор, так как внутри него некоторое наплывное образование, которое делает его необычным, но не эффектным.

Интересен знак на руке священника. Ведь это перевернутое изображение лингама (белой линией) и горящего или горячего сердечника (желтая линия внутри). Перевернуто оно с учетом направления стекания энергии с лингама и рук человека.

Кроме того, Угра на санскрите означает – страшный, жестокий, яростный и является одним из имен Шивы в индуизме: Ом Уграя Намаха – Свирепый. Смысл имени без перевода – представляющий Угрозу.



Может, кто-то не в курсе, что лингам по умолчанию обозначает Шиву. В терминах физики Шива – это сила, а его супруга – Шакти – это энергия. Но иногда Шиву считают совмещенным образом Шивы и Шакти, силы и энергии. Традиционно Шиву изображают с небесной рекой Гангой на голове.

Космический океан информации падает рекой на голову Шивы, потому что только он может выдержать такой груз. Этот элемент образа Шивы означает, что информация космоса, которая стремится воплотиться на Земле проходит трансформацию или просто формацию – обличение в земные формы – посредством Шивы.



То есть, информация сначала становится энергией, которая далее приобретает форму различных объектов. Чтобы отразить это обстоятельство в ритуалах, служители храмов поливают лингам водой.

Парад Лингам или Rasalingam изготавливается из ртути, он получается серебристого цвета. Rasa – раса – это белый. Процесс затвердевания ртути хранится в секрете тамильскими сиддхами.



Парад считается чрезвычайно священным металлом и применяется в медицине.



Исследователь Правин Мохан попробовал в качестве эксперимента изготовить твердую ртуть из доступных в древние времена веществ, что и продемонстрировал в видео How did Ancient Indians Solidify Mercury at Room Temperature? Mystery of Mercury Lingam Revealed! (Как древние индийцы делали твердую ртуть при комнатной температуре? Раскрыта тайна Ртутного Лингама, 22 авг. 2020 г.)

Где находятся лингамы

Небольшое отступление для понимания того, почему искажена информация о древних артефактах востока. Назначение древних артефактов тесно связано с историей стран, где они были обнаружены. Обратимся к официальной истории. Эта статья не предназначена для обзора полной истории южно-восточного региона Азии. Нам будет достаточно несколько эпизодов для понимания всей картины происходившего процесса.

«Бирма была частью Британской империи, завоёванной в ходе трёх англо-бирманских войн в XIX веке. Первоначально она управлялась как часть Британской Индии, а с 1937 года как отдельная колония.» (ссылка)

«Три англо-бирманские войны прошли в XIX веке и закончились полной оккупацией всей Бирмы англичанами:

Первая англо-бирманская война (1823—1826)

Вторая англо-бирманская война (1852—1853)

Третья англо-бирманская война (1885—1887)

Бирманская операция (1942—1945).» История войн англичан с Бирмой в 19 веке

19 век изобилует войнами англичан в различных уголках Земли, где они устанавливают свои колонии и, естественно, наводят свои порядки. Это было время зачистки территорий от остатков предыдущей цивилизации, уничтоженной в начале века. Делалось это в очень большой спешке, поэтому сейчас мы можем обнаружить многие нестыковки и наложения в официальной истории. Затем на очищенные территории хлынули западные миссионеры.



Нам сказали, что христианские миссионеры распространяли христианство в диких странах. Это ложь. Они давали историю и ритуалы религий новым народам, пришедшим на смену уничтоженным.



Взгляните на карту распределения буддистов в Мире. Наибольший процент буддистов среди населения присутствует в странах Таиланде, Камбодже и Мьянме.

Логично предположить, что наибольшее число буддистов должно быть в том регионе, откуда он произошел, то есть, где проживал Будда. Но Будда там не проживал.



А вот храмы в этих странах по факту оказываются индийскими, о чем говорится в фильмах исследователя древних сооружений Индии и Малайзии Правина Мохана (например, 108 SECRET LINGAMS Hidden in Angkor Wat?). Отсюда следует вывод, что религии в этом регионе внедряли захватчики – миссионеры запада.

Громадное количество пагод, ступ и лингамов было невозможно уничтожить, поэтому их приспособили под религиозные фетиши так же, как церкви и храмы. О неимоверном количестве лингамов на территории Малайзии говорится в видео «They are UNEARTHING SOMETHING STRANGE all over ASIA! What is Going On?» (Они ОТКРЫВАЮТ ЧТО-ТО СТРАННОЕ по всей АЗИИ! Что происходит?)



Правин Мохан говорит о том, что лингамы находятся по всей Малайзии, Вьетнаме, Камбодже в больших количествах. Где ни копают, там и находят. Приводит карту древней индийской цивилизации, застолбленную лингамами.

Факт фалличности Лингама был актуализирован в публичной сфере на Западе после того, как британским протестантским миссионером Уильямом Вардом (en: William Ward (missionary), в его книге «A View of the History, Literature, and Mythology of the Hindoos», вышедшей в 1815 году в Лондоне, был подвергнут жёсткой критике ритуал почитания Лингама — Вард назвал ритуал «…последней стадией деградации, до которой может опуститься природа человеческая…» и заявил, что «…его символика слишком груба даже тогда, когда её пытаются облагородить для взгляда общественности». Википедия

1815 – год, предшествовавший трем годам без лета («1816 -год без лета, которого не было»), то есть на Земле происходит катастрофа, а они в это время интересуются восточной религией.



Похоже на то, что западные миссионеры заранее создавали религии для народов, которыми предстояло заселить земли, освобожденные от жителей предыдущей цивилизации. Ханжество этих миссионеров достигало того, что они сами брезговали тем, что внедряли. Датам ОИ верить нельзя, миссионерская деятельность могла проходить только после зачистки территорий, а это вторая половина 19 века.

Упоминания о лингамах, связанные с энергией и излучением

«Трилинга — три Линги. Согласно тантрическим трактатам шиваизма и шактизма (Шат-чакра-нирупана, Шива Самхита и другие), в теле человека находятся три Линги (снизу вверх):

Свайамбху-Лингам пребывает в Муладхара-чакре и обвит Кундалини;

Бана-Лингам пребывает в Анахата-чакре;

Итара-Лингам пребывает в Аджна-чакре».

Соотнесение образа лингама с чакрами – вихревыми энергетическими потоками в теле человека, говорит об аналогии процессов, происходящих, как в позвоночнике человека, так и в каменном лингаме. Позвоночник человека в прямом положении представляет собой столб, по которому проходят различные токи. Эта аналогия предполагает, что в лингаме возникают вихревые энергетические потоки, но другой природы.

Ещё существуют лингамы из света – Джьотирлингамы. Внешне джьотирлингамы ничем не отличаются от обычных. Однако, согласно верованиям индуистов, человек, достигший духовного совершенства, может увидеть их как колонны огня, пронзающие небо и землю. Можно предположить, что люди, обладающие тонким видением (высоких частот), видят свечение лингама, продолжающееся в направлении продольной оси вверх и низ.

В статье википедии указаны места, где располагаются известные 12 таких лингамов.

Обратимся к легендам.

«Первые изображения Шивы и есть его символ — лингам. В древнем тексте «Линга-пурана» помещен миф о споре между Брахмой и Вишну о превосходстве. Шива внезапно разрешил спор, явившись в виде гигантского огненного столба-лингама. Не сумев побороть его, Брахма обернулся гусем и летел вверх тысячу лет, а Вишну стал кабаном и рыл землю вглубь тысячу лет. Но они не обнаружили границ лингама. Таким способом Шива заставил их признать свое превосходство над всеми богами.» Источник

Безграничным распространением обладают только энергетические излучения. Из приведенных источников получается, что лингам – это объект, генерирующий внутри себя энергию и излучающий её из своих торцов.

Агни Лингам

В индийском штате Тамилнад есть город Тируваннамалай (malai — значит гора или холм на местном диалекте). На его территории находится древний храмовый комплекс, в котором стоит действующий лингам. Храм расположен у подножия горы Аруначалы. Название состоит из двух слов «Аруна» и «Ачала», что означает — красная священная гора. Индусы верят, что сам Шива материализовал себя в виде горы Аруначалы и нахождение рядом с ней, и даже просто размышление о ней, приведёт к освобождению от страданий и колеса перерождений.

Трактовки названий нам, конечно, могут давать самые разные, но русский слух в них улавливает «Три Ваня на малой» и «Ару начало». Ару – арий – ареал.

Гора Бога Шивы – Аруначала представляет собой скорее высокий холм 800 м высотой, который виден с расстояния 20 км в округе. Индусы в совершении ритуала обходят её босиком за 3-5 часов. Вокруг холма существует множество храмов, посвящённых Шиве, и священные озера, как естественного происхождения, так и в глубокой древности созданные людьми (танки).



Здесь вся местность пронизана атмосферой поклонения Шиве. Может быть, здесь была резиденция творца, ставшего прообразом бога Шивы? А гора образовалась от выработок подземной части храмового комплекса? Сложный образ Шивы был рассмотрен в статье и статье.

Правин Мохан рассказывает о лингаме, который находится в центральном зале главного храма в видео «Is Lingam A Tesla Coil? Ancient Energy Device found in Tiruvannamalai Temple» (Лингам – катушка Теслы? Древний энергетический прибор обнаружен в храме Тируваннамалай.) Лингам постоянно находится в нагретом состоянии до температуры горячей чашки кофе. Для охлаждения на него сверху капает жидкость.

Правин ставит вопрос: «Как камень способен на многие века без источника энергии отдавать тепловую энергию?» Священники называют его Агни Лингам. «Агни Лингам – это столб энергии, огня, излучающий тепло и свет. Считается, что этот уникальный тип энергии создается в подземной части лингама.»

Здесь надо вспомнить закон физики. Температура среды зависит от скорости движения молекул, если это газ или жидкость, и скорости вибрации частиц, если это твердое тело. Если в теле лингама активизируется вибрация высокой частоты, он должен нагреваться.

«Весь дизайн и планировка этого храма ошеломляют, это самая важная особенность. Возле внешних стен установлены четыре большие храмовые башни, обращенные прямо к 4 сторонам света. Внутри есть башни поменьше. Есть источники воды, которые действуют как система охлаждения, два больших бассейна всегда наполнены водой.»

Храмовый комплекс Тируваннамалай действительно поражает технической четкостью своей планировки. Здесь все подчинено единому закону. Ориентировка всего комплекса по сторонам света означает, что для функционирования комплекса важна была ориентация относительно магнитного поля Земли.



Значит, природа излучений, возникающих в лингамах, имела чувствительность к магнитному воздействию. В Тируваннамалае нет жилых помещений, как таковых. Он похож на научно-исследовательскую базу или энергоинформационную станцию, в котором лингамы имели основное значение.

Гипотезы

Возможны следующие варианты образования потока энергии:



под лингамом стоит оборудование, вызывающее в нем вибрацию или электромагнитное поле;



лингам сам производит вихрь энергии, она внутри него;



вихрь энергии возникает в результате воздействия на лингам купола помещения;



появление энергии в результате взаимодействия лингама и купола;



и лингам и купол являются лишь деталями более сложного оборудования.



Каменные лингамы, которые в массовом порядке находят на территории Малайзии никаких дополнительных деталей не имеют. Возможно оборудование, входящее в комплект с лингамами уничтожено. Тогда это предположение будет тупиковым, пока не появятся новые находки.

Попробуем рассмотреть вариант, в котором лингам сам производит некоторую энергию.

Итак, лингам – это энергетический вихрь, образуемый внутри него и излучаемый из его торцов. Чем чище, в смысле однороднее его структура, тем стабильнее поток энергии. Идеальный вариант – это кристалл.

Какого рода эта энергия? Образуется ли она формой тела или кристаллами вещества, из которого изготовлен лингам?

В случае лингама, он имеет форму цилиндра, что аналогично трубе.



Если в трубе находится воздух, он начинает течь вдоль трубы при некоторых внешних движениях возле торцов. А если это твердый материал, то есть трубка сплошная – стержень – столб, что может течь или располагаться вдоль неё?



Какие возмущения на торцах могут вызвать в твердом цилиндре движение? Думаю, всем известно, что через твердое тело звук проходит лучше (быстрее, дальше), чем через воздух. В сказках путник прикладывал к земле ухо (вместе с головой :), чтобы послушать, не едет ли кто.



Поэтому торец цилиндра, установленный на твердую опору на земле, будет "слышать" все звуки, окружающие фундамент в некотором радиусе полусферы земли. И это воздействие вызовет в нем потоки вибрации различных частот, в том числе и звуковой. Эти потоки будут течь к верху цилиндра.



Вибрация, конечно, идет во все стороны от источника, скорость её распространения будет зависть от сред, через которые она проходит. При этом, будь то воздух или каменный столб, нижние слои молекул вещества зажаты сильнее, чем верхние под воздействием силы тяжести. Поэтому передача вибрации вверх идет с увеличением амплитуды колебаний. Наверху слышно громче.



К тому же стенки цилиндра представляют собой преграду для волн, как граница сред с разной плотностью, поэтому волны, отражаясь от стенок будут резонировать внутри столба. Вместе с движением вибрации кверху образуется усиленный поток энергии вдоль лингама. Именно это явление изображено на плече индийского священнослужителя, см. рис. 7.



Столб лингама излучает вибрацию во все стороны, но на закругленной вершине сильнее. Ещё сильнее идёт излучение от острых предметов. Потому что молекулы, находящиеся на боковой поверхности зажаты сильнее, чем на сфере, а на острие какого-либо предмета молекулы свободнее, чем на сфере. Это свойство излучений можно увидеть на фотографиях ауры, сделанными по методу Кирлиана.



Световые и энергетические излучения имеют те же свойства – частоту, амплитуду колебания и скорость распространения, что и механические вибрации.

«Семён Давидович Кирлиан (1898 – 1978), советский изобретатель, вместе со своей женой Валентиной Хрисанфовной разработал новый способ фотографирования объектов различной природы посредством газового разряда.



В настоящее время этот способ стал основой нового вида фотографии, которую теперь принято называть "газоразрядная фотография по методу Кирлиан" или проще "фото Кирлиана". Эффект Кирлиана позволил получить изображение свечения вокруг различных предметов, которое отождествили с аурой, известной из духовных практик.» Источник

Нас интересует, как выглядит аура у лингама. К сожалению, в Интернет нет такого фото, но есть изображение предметов, имеющих аналогичную форму.

Наверное, когда у исследователей в процессе познания наступает стадия нетерпения, они используют все, что попадается под руку.



Тем не менее мы видим, что на ровном участке рукоятки разводного ключа свечение менее интенсивно, чем на её торце. На обычном ключе аура круглой формы имеет равномерное свечение большей интенсивности, чем прямые поверхности, но самой большой интенсивностью обладают острые выступы.



Теперь посмотрим ауру кристалла.

Рис. 16. Аура кристалла.

На кристалле бокового свечения (и потери энергии) вообще нет. Светятся только углы кристалла. Поэтому кристалл и является самым эффективным проводником токов, самых разных по природе.



Вернёмся к лингаму. Энергия вибрации, поступая через основание твердого цилиндра, двигаясь вдоль формы, равномерно излучается через сферический торец. Плоское основание цилиндров является входным для вибрации, его форма аналогична мембране. Вибрация звуков, входящая в основание, является всего лишь возмущающим фактором.



"Звучать" устройство будет на частотах, зависящих от собственного материала и формы, так же как колокол: все равно, чем по нему колотить, звучать он будет в своем диапазоне частот. Чем однороднее материал, тем выше и чище будут вибрации. Идеальным материалом, конечно, является кристалл. Но, даже обычный камень создаст свое некоторое поле вибрации.



Теперь становится понятным способ установки лингама, см. рис. 4. Он не крепится никаким раствором, чтобы обеспечить ему свободу вибрации. Его торец имеет четыре грани, что удерживает его от вращения под воздействием вибрации. Следующая восьмигранная огранка не позволяет вращаться верхней плите. Такая установка защищает от потери энергии на вращение.



Итак, лингам – это генератор энергии вибрации всех возможных частот, присущих материалу, из которого он сделан. В Тируваннамалай он является источником энергии для гигантской башни, имеющей 13 этажей, и на вершине которой стоят 13 металлических башенок-ваз. Логично предположить, что и лингамов было 13. В настоящее время они утеряны.



Излучения от лингамов наклонными стенами башни направлялись точно в башенки-вазы. Башня является резонатором энергии и составным элементом следующего уровня конструкции – всего храмового комплекса Тируваннамалай.

Ступы

А если цилиндр поставить на колокол? Слышимость увеличится? Не зря же мы прикладываем к стенке стакан, чтобы услышать, что за ней делают соседи. Лучше бокал – полная аналогия. Рисунки взяты из статьи «Утраченный ключ. Часть 1».

Но это устройство уже называется ступа. Оно так же будет "собирать" вибрацию от фундамента и передавать в "ручку".

Итак ступа – это колокол, вибрирующий от взаимодействия с фундаментом (с землей) и конусообразный столб, излучающий вибрации наружу. Разнообразие их велико, наверное, также, как области применения.



Начнем с самой крупной, как в Шри Ланке, так и во всем мире, ступа Джетавана (Jetavana). Ее высота – 120 м, купол диаметром 120 метров. На вершине установлен конусообразный столб, в настоящее время обломанный. Сложена из кирпича. Говорят, что в ступе замурован пояс Будды.

Поражает самоуверенность создателей легенд, рассчитывающих на наивность посетителей, но это работает. Громадность её размеров, вызывает подозрение, что в ней хранится далеко не зуб или пояс Будды. Строить такую громадину для сохранения и поклонения? Не рационально, не красиво, не удобно. Доступа внутрь ступы нет.



Многие туристы пытались проникнуть внутрь, но не получалось. Кстати, ступы и лингамы, изготовленные из кирпича – это либо фэйки, либо в них замурованы реальные приборы.

В индийском штате Мадхья-Прадеш в деревне Санчи есть одноименная ступа. Её высота составляет 16 м, а в диаметре она достигает 37 м. Сделана из кирпича. На её вершине установлен каменный короб с зонтиком. Достаточно странное навершие для такого сооружения. Она должна была бы выглядеть так же, как ступа Джетавана. Для этой ступы, или ей подобной, есть изображение в разрезе.

На нем видно, что в середине имеется некоторое пространство, а на вершину выходит отверстие. Такая конструкция предполагает установку внутри ступы некоторого агрегата, нуждающегося в кирпичном кожухе, и вывода наружу детали, имеющей форму круглого столба, сужающегося и закругленного на вершине. В кирпичном кожухе, по опыту современной цивилизации, нуждаются материалы, имеющие вредные для человека излучения.



Не исключаем возможности, что наружу выходило некоторое устройство преобразования энергии, отличное от "лингама". Но обычно над ступами стоят либо лингамы, либо более изящные шпили, больше подходящие для антенн…

lyanat



***

.