Если вы приступили к чтению данной части, то значит, скорее всего, уже ознакомились с содержанием Части 1 и Части 2. Если нет, то обязательно сперва прочитайте их.

Вот и настало время наконец-то раскрыть принцип работы утраченной энергетической технологии. То, что вам предстоит сейчас прочитать и увидеть, является наиболее полным и достоверным сборником знаний по данному вопросу из всех что когда-либо публиковались в интернете. Не буду тратить ваше время на лишние слова, и сразу приступлю к сути.

Глава 7 – Геометрия поля



IMG 7.1 IMG 7.1

Когда я сам только приближался к потенциальной разгадке принципа работы энергетической технологии прошлого, я долго перекручивал в голове весь тот пласт информации что изложен в первых двух частях, и всё никак не мог понять – в чём же именно был главный секрет? Что за особая энергия заставляла все эти конструкции и установки работать? Или может быть никакой особой энергии и вовсе нет, и всё это лишь дополнительные свойства привычных и известных нам явлений, что тёмным силам удалось от нас так ловко скрыть?

Все эти вопросы не давали мне покоя, пока одним днём я не наткнулся на YouTube канал одного умного парня из США по имени Кен Уиллер (Ken Wheeler). Кен на протяжении долгого времени увлекается физикой, и в частности, изучением явления магнетизма. Общепринятое объяснение полей и магнетизма не устраивало Кена, и поэтому он начал развивать свою собственную концепцию. Впоследствии, Кен опубликовал полцноценную книгу, под названием «Uncovering the missing Secrets of Magnetism (3rd edition)» (цифровая версия достпуна бесплатно), где очень наглядно изложил свои идеи. Я настоятельно рекомендую вам найти время и изучить данную книгу. В ней очень много полезной информации которую вы вряд ли найдёте где-либо ещё.

Одним из ключевых аспектов концепции Кена Уиллера является вопрос правильного представления физических полей. Согласно его видению, окружающая нас природа значительно проще того, что нам преподносит официальная наука. Поэтому Кен потратил довольно много времени на поиск наиболее точного и наглядного способа визуализации физических полей. В конечном итоге ему помогло одно хитрое, но простое в изготовлении приспособление, под названием «Ferrocell». Используя его вместе с самыми обычными магнитами, Кену удалось запечатлить истинный облик магнитных полей и донести это знание до других людей. Посмотрите на это своими глазами и убедитесь в том, насколько это поразительно:

MV 7.1 – «Nature’s secrets of magnetism»



IMG 7.2 IMG 7.2

«Ferrocell» представляет собой два прижатых друг к другу стеклянных листа, с помещённой между ними феррожидкостью особого состава. Вокруг устройства намотана лента с LED лампами. При прохождении света, ферромагнитная жидкость позволяет визуализировать структуру поля, создаваемого магнитом. Более подробно об оригинальных «Ferrocell» можно прочитать на официальном сайте производителя. Инструкцию по сборке подобной штуки в домашних условиях от Кена Уиллера можно посмотреть в этом видео (AV 7.1).

Истинная форма магнитного поля представляет собой ни что иное как тороид:



IMG 7.3 IMG 7.3

Информация о том, что тороидальная структура характерна для многих явлений нашей вселенной, циркулирует в информационном пространстве уже некоторое время. И в том или ином виде, она наверняка вам уже попадалась. Я и сам много раз встречал упомянания о важности тороидальных структур, но почему-то никогда не придавал этому большого значения. Во многом так происходило из-за того, что это всегда казалось чем-то абстрактным. Но когда я увидел своими глазами реальную визуализацию тороидального поля на примере обыкновенного магнита, до меня сразу же дошло понимание того, насколько это важно.

Дело в том, что тороидальная форма присуща не только полям магнитов. Она встречается практически во всём, что нас окружает, просто большинство людей её обычно не замечает.



IMG 7.4 IMG 7.4

Но как магниты и тороиды могут помочь нам в разгадке секрета утраченных технологий? Какая между ними связь? Поначалу может показаться что никакой связи нет, но это лишь потому, что от нас как всегда умело скрыли нужные детали. Часть из таких деталей скрывается в том, как устроены внутри сосуды с особой жидкостью.



IMG 7.5 – «Sheldonian Theatre», Oxford, England. IMG 7.5 – «Sheldonian Theatre», Oxford, England.

Первоначально для меня это было лишь обычным предположением, которое я никак не мог проверить или доказать. Тем не менее, интуитивно я чувствовал что между тороидами и сосудами должна быть какая-то связь. Не просто же так их делали сферическими? Даже если искомая геометрия не наблюдается внешне, она вполне может быть реализована в той или иной форме внутри самого сосуда. Но как это проверить? Понимая что заглянуть внутрь сосуда на фотографии нереально, а достать физическую копию практически невозможно, я поначалу решил что данное предположение так и останется предположением. Но обстоятельства сложились таким образом, что мне повезло натолкнуться на один весьма интересный артефакт, который запечатлили на видео в одном из Индийских храмов (о существовании самого видео я узнал на YouTube канале Правина Мохана). Взгляните на артефакт сами:

MV 7.2 – «Inside the vessel»

То что вы видите, очевидно является некой ёмкостью. Более того, не сложно заметить что она имеет тороидальную форму как внешне, так и внутри. Логика и здравый смысл подсказывают мне что это есть ни что иное как самодельная разновидность сосуда для особой субстанции.



IMG 7.6 IMG 7.6

Судя по всему, единственная причина по которой данный сосуд не оказался конфискованным, заключается в том, что из него когда-то изъяли главную составляющую (отверстие очевидно было сделано именно для этого). И хотя один единственный пример (да ещё и кустарного производства) не является доказательством того, что все особые сосуды выглядели именно так, мы должны понимать, что даже такая находка является в нашем случае большой редкостью и удачей. Поэтому, попробуем оттолкнуться от того что имеем, и соединим в одну картину все разрозненные паззлы.

Исходя из геометрии данного сосуда, мы можем сделать вывод о том, что особая субстанция, которой предположительно наполняли подобные сосуды, располагалась внутри таким образом, чтобы находится вокруг его стержня.



IMG 7.7 IMG 7.7

И хотя сам корпус выполнен в форме плоского тороида, у меня есть основания полагать что данная форма не являлась обязательной и единственной возможной. Судя по образцам, взятым из старых фотографий, сосуду можно придавать разные вариации тороидально-сферической геометрии, как например на следующем фото:



IMG 7.8 – «National Theatre», Prague, Bohemia, Austro-Hungary. IMG 7.8 – «National Theatre», Prague, Bohemia, Austro-Hungary.

И если данная вариативность показалась вам странной, то хочу заверить вас что в этом нет ничего необычного, ведь тороиды также могут принимать различные формы. Чтобы это выглядело более убедительным, вместо обычных геометрических процекций я приведу в пример реальные образцы из природы:



IMG 7.9 IMG 7.9

Я полагаю что основной принцип работы сосудов не менялся в зависимости от формы. Выбор той или иной формы скорее свего зависил либо от каких-то технических тонкостей, либо банально от дизайнерского решения. На следующем фото можно вообще увидить аж 5 различных форм сосудов, расположенных на одной улице:



IMG 7.10 – «Archway and St. Mark's Tower», Rothenburg, Bavaria, Germany. IMG 7.10 – «Archway and St. Mark's Tower», Rothenburg, Bavaria, Germany.

Сейчас, если бы мы увидели на жилых домах антенны или спутниковые тарелки различной формы или цвета, мы бы не придали этому какого-либо значения – какую в магазине выбрал, такую и повесил. Главное чтобы работало. Тут видимо действовал такой же принцип.

Но даже если сосуды действительно выполнялись в виде тороидов различной формы, в чём заключается связь между ними и магнитами, что создают поля с точно такой же геометрией? Для того чтобы понять это, давайте в общих чертах рассмотрим что из себя представляют магниты, и почему собственно говоря они вообще имеют своё поле.

Как вы знаете, магниты бывают двух основных видов – постоянные магниты и электромагниты.

IMG 7.11

В случае с постоянными магнитами, мы по большей части имеем дело с фиксированным рядом химических элементов, которые от природы обладают магнитными свойствами. Такие элементы, и получаемые на основе них сплавы, обычно называют ферромагнитами. Данное название происходит от латинского слова «ferrum», и было выбрано потому, что наиболее распространёнными элементами, обладающими природными магнитными свойствами, являются железо (Fe), кобальт (Co) и никель (Ni).

Изначально может показаться что явление магнетизма связано только с металлами. Но на самом деле, это не так. Определённым образом с магнитами может взаимодействовать даже вода и жидкий кислород.



GIF 7.3

GIF 7.3

GIF 7.4

Более подробно об этом можно узнать из этого видео (AV 7.4), откуда я и взял вышевставленные анимации. Но сразу хочу вас предупредить о том, что в качестве объяснения там используется общепринятая научная теория, которую я склонен считать лживой. Смотрите его в первую очередь ради физического эксперимента.

По сути, всё упирается в то, что разные элементы/вещества по-разному реагируют на магнитное поле. Те что взаимодействуют с ним хорошо, называются ферромагнетиками (например железо), те что средне или плохо – парамагнетиками (например алюминий), а те что всегда отталкивают магнитное поле, называются диамагнетиками (например бисмут). Диамагнетики, в свою очередь, также могут отличаться друг от друга по степени взаимодействия с магнитным полем.

Но откуда берётся само поле? Наиболее простое и доступное объяснение причины его возникновения связано с пониманием того, что любая материя построена из таких же полей на микроуровне. Просто в некоторых случаях они ориентированы упорядочено, а в некоторых нет.



IMG 7.12 IMG 7.12

На данном изображении представлены образцы кристаллических решёток вместе с «магнитными моментами» полей, что их формируют. Когда поля микроуровня синхронизированы (направлены в одну сторону), они формируют единое поле, которое мы можем наблюдать на макроуровне. Процесс промышленного изготовления ферромагнитов (AV 7.5) как раз завязан на том чтобы реструктурировать кристаллическую решётку металла правильным образом, и затем направить все поля микроуровня в одну сторону при помощи более сильного внешнего поля, через которое заготовки пропускают на определённых этапах производства.

При правильном понимании строения материи, данный процесс не кажется сложным. Тем не мнее, найти подробное описание того, что конкретно происходит с кристаллической решёткой в ходе каждого из этапов производства я не смог (сколько ни пытался). Да и в целом, по ходу изучения явления магнетизма, я всё время сталкивался с тем, что все объяснения даны максимально поверхностно. Как будто от нас пытаются скрыть какую-то важную деталь на самом видном месте.

Тем не менее, не видя того как конкретно данный процесс протекает на микроуровне, мы не можем быть уверены в том, что магниты связаны с сосудами прямым образом. Прояснить эту ситацию нам как раз помогут электромагниты. Если вдруг вы забыли (или не знали) что такое электромагнит, то вот отличное видео на эту тему:

MV 7.3 – «Magnetic fields through solenoids»

Теперь давайте ответим на вопрос – отличаются ли чем-нибудь существенным поля генерируемые постоянным магнитом от полей генерируемых электромагнитом? Нет, не отличаются. В обоих случаях мы получаем одно и то же физическое явление, но только в одном случае, эффект достигается организацией материи на микроуровне, а в другом на макроуровне, путём пропускания электричества через провод, соединённый в кольцо (или кольцевую спираль). Если мы получаем при обоих способах одинаковый эффект, логично предположить что закольцованному проводу удаётся воспроизводить тот же самый процесс что происходит на микроуровне.

Надеюсь что на данном этапе вы уже поняли, что деление на макро- и микроуровень является по большей части относительным. Подобное разделение существует только с нашей точки зрения, а с точки зрения вселенной вся энергия работает как единая система, вне зависимости от масштаба.

Однако я допускаю что у вас ещё могло не сформироваться чёткого понимания структуры поля и его связи с постоянными магнитами и электромагнитами. Чтобы всё стало понятнее, рекомендую вам посмотреть следующее видео:

MV 7.4 – «Magnetic field around current-carrying circular loop»

Если бы мы не знали что поле имеет форму тороида, то не обратили бы на эту деталь особого внимания. Но зная о тороиде, становится тяжело не замечать его очертания.



IMG 7.13 IMG 7.13

Теперь вам должно быть понятно, что для формирования тороидального поля достаточно одного закольцованного провода. Если же увеличить количество мотков, то тороидальное поле просто станет ещё сильнее, за счёт сложения оборотов. В случае с сосудами, суть примерно такая же. Мы просто имеем другую среду для движения энергии – вместо проводов туда помещалась жидкость или какая-то другая аналогичная по свойствам субстанция.



IMG 7.14 IMG 7.14

Но что именно это была за субстанция, и почему ей необходимо было находится внутри подобных сосудов? Подробнее этот вопрос будет рассмотрен в финальной главе. На данном же этапе вам в первую очередь необходимо понять что тороидальная геометрия обнаруживается вокруг провода, магнита, и в форме сосудов с особой субстанцией. А значит, у нас есть достаточно оснований полагать, что во всех них задействуется аналогичный физический принцип.



IMG 7.15 IMG 7.15

Тем не менее, следует понимать что пока что мы имеем дело не с самим физическим принципом, а скорее с его поверхностным описанием. Однако то, что энергия тороида тесно переплетена с процессом вращения должно быть очевидно уже сейчас. Но вот что представляется значительно менее очевидным, так это вопрос геометрии, что сопровождает тороидальное поле. Откуда она берётся? И почему она выглядит именно таким образом? Для того чтобы понять это, давайте снова обратимся к примерам из окружающей природы. Как вы уже могли заметить, почти все фрукты/овощи/ягоды внешне имеют форму тороида/сферы. Но если присмотреться к деталям, то можно также заметить привычные нам геометрические фигуры:



IMG 7.16

IMG 7.16

IMG 7.17

IMG 7.17

IMG 7.18

IMG 7.18

IMG 7.19

Более знакомый пример – снежинки:



IMG 7.20 IMG 7.20

Изначально может показаться что снежинки никак не связаны с тороидальной геометрией, но это впечатление ошибочно, ведь снежинки могут расти не только в горизонтальной плоскости, но ещё и в вертикальной.



IMG 7.21 IMG 7.21

И когда они растут по вертикали, получаются вот такие интересные структуры:



IMG 7.22 IMG 7.22

Именно в вертикальных снежинках мы можем наблюдать искомую тороидальную геометрию. И хотя она проявляется в них не полностью, мы так или иначе видим её очертания.



IMG 7.23 IMG 7.23

Исходя из представленных примеров, можно сделать вывод о том, что геометрические фигуры просматриваются именно в горизонтальной плоскости тороида, вдоль всей его оси. Но заметить сам факт связи тороида и различных геометрических форм вовсе не трудно. Гораздо труднее понять, как именно они связаны.

Во второй части статьи я говорил о том, что геометрический рисунок зависит от частоты колебаний системы, и это действительно так. Но тогда я рассмотрел этот вопрос довольно поверхностно, не упоминая о существовании тороидов в принципе, и приведя в пример сразу сложные вариации Платоновых тел. Сейчас я бы хотел внести некоторые уточнения, чтобы картина была более цельной.

Во-первых, материя может принимать форму не только Платоновых тел и их вариаций, но также и форму многих других правильных многогранников (реальные примеры подобных структур представлены группами пространственной симметрии кристаллов, которых мы касались во второй части статьи). Во-вторых, все эти многогранники сами по себе не являются самостоятельными элементами. Они лишь отражают характер работы и взаимодействия тороидальных полей на разных энергетических уровнях.

На словах понять данную мысль довольно сложно, и особенно сложно представить всё это с точки зрения микроуровня. Но опираясь на идею о том, что все физические процессы универсальны вне зависимости от рассматриваемого уровня, мы можем понять прицнип работы любого из них, взяв за основу тот, что нам наиболее понятен и близок. В нашем случае таким процессом является электричество, которое, как мы уже выяснили, образует вокруг закольцованного провода тороидальное поле.

К счастью для нас, на YouTube есть очень полезный канал некой «Fractal Woman», также занимающейся исследованиями основополагающих физических явлений. На этом канале есть довольно много уникальных видео-визуализаций, в частности по работе электричества и физических полей с точки зрения тороидальной геометрии.

Надеюсь вы поняли что шарики изображают не частицы, а направление движения тороидального поля.

До этого мы рассматривали возникновение тороида вокруг закольцованного проводника, но судя по всему, даже вокруг незакольцованного проводника с электричеством также возникает тороидальное поле, и когда оно закольцовывается, то образует ещё один, более крупный тороид. Но сейчас нас в первую очередь интересует связь тороидов и геометрических фигур. Прояснить этот вопрос может конкретно вот это видео:

MV 7.5 – «Aether circulation around a circular loop of wire»

Если считать что данная визуализация корректна, то получается что внутренняя геометрия тороидальной системы определяется характером колебаний того, что движется внутри тороида по кругу и формирует его самого.



GIF 7.7

GIF 7.7

GIF 7.8

Тем не менее, учитывая сложность продемонстрированной модели, подобное объяснение также может показаться довольно сложным для восприятия. Как можно объяснить это проще? Для этого нам нужно будет снова взглянуть на сам тороид. До этого мы говорили только о движении, что происходит внутри него, но на самом деле, полноценное движение тороидального поля выглядит примерно следующим образом:



GIF 7.9 GIF 7.9

Внутреннее движение происходит по кругу, а внешнее путём «втекания и вытекания» энергии из одного полюса в другой.



GIF 7.10 GIF 7.10

До этого мы рассматривали данную геометрию по большей части в статическом виде, но в природе эта энергия всегда находится в движении.



IMG 7.24 IMG 7.24

Вращающуюся природу энергии хорошо заметно даже при правильном рассмотрении явления магнетизма. Обратите внимание на то, как магнит закручивает изображение лучевого телевизора в определённую сторону, в зависимости от того, каким именно полюсом его к нему подносят:



GIF 7.11

GIF 7.11

GIF 7.12

Данное явление объясняется тем, что наша вселенная склонна к поляризации. Именно поэтому мы всегда сталкиваемся с дуальностью различных процессов (плюс и минус, положительный и отрицательный, добро и зло, движение по часовой стрелке и против часовой стрелки). Причина по которой мы видим сложную геометрию в тороидальном поле, заключается в том, что она образована двумя разнонаправленными вихревыми потоками:



IMG 7.25 IMG 7.25

Тем не менее, в виду сложности самого рисунка, очень тяжело с первого взгляда сказать как именно вращение связано с геометрией тороида. Более того, не совсем понятно что именно формирует ту или иную геометрическую фигуру. Дойти до решения данной загадки мне помогло ещё одно видео с YouTube канала Кена Уиллера:

MV 7.6 – «Uncovering the Missing Secrets of Magnetism. Fundamentals - Part 8»

В этом видео Кен в очередной раз объясняет принцип поляризации при помощи муаровых узоров. Но конкретно в этом видео, на узорах маркером выделены несколько рукавов спирали. Когда эти рукава складываются, мы можем заметить как они формируют знакомую геометрическую фигуру.



IMG 7.26 IMG 7.26

Узнав о данном способе, я решил попробовать наложить друг на друга спирали с различным количеством рукавов, и вот что у меня получилось:



IMG 7.27 IMG 7.27

Оказывается что получаемая в результате фигура зависит от количества рукавов спирали. В данном случае я взял спираль с 8 рукавами и получил 8-гранник (или 8-конечную звезду/цветок). Если бы я взял 5 рукавов как на видео Кена Уиллера, то соответственно получил бы такой же 5-гранник. Если взять 3 рукава, то получится треугольник. А если взять всего 2, то получится довольно необычная фигура, похожая на «8».

Таким образом мы приходим к тому, что основной перечень двухмерных многоугольников можно образовать в результате поляризации, когда два противоположно-закрученных энергетических потока накладываются друг на друга. Интересно, не правда ли? Но подобные фигуры можно образовать также и путём сложения простых окружностей/сфер:



IMG 7.28 IMG 7.28

Соответственно, возникает вопрос – в чём принципиальная разница между спиралями и окружностями/cферами? Сперва может показаться что перед нами совершенно разные явления. Однако если приглядеться к последнему рисунку, то в нём можно увидеть всё те же спирали наложенные друг на друга:



IMG 7.29 IMG 7.29

Таким образом, я склонен думать что принципиальной разницы между спиралями и окружностями/сферами нет. Оба способа отображения являются разными перспективами одного и того же явления. Просто в случае со окружностями/сферами подчёркивается статика, а в случае со спиралями – динамика.

Геометрическое отображение тороидального поля раскрывает очень много интересных деталей об особенностях устройства нашего мира. Глядя на него мы можем наглядно убедиться в зависимости между сложностью геометрического узора, частотой колебаний системы, её плотностью и результатирующим энергетическим потенциалом. Более того, понимая что любая энергетическая система поляризуется и образует два противоположно-направленных вихря, мы можем понять что вращение играет в этом процессе одну из ключевых ролей.

В завершение данной главы я хочу показать вам ещё одну поразительную вещь о которой я узнал при изучении полей и геометрии. С помощью неё вы сможете наглядно увидеть, как энергия/геометрия плавно перетекает из одного состояния в другое. Хотя это может показаться немного необычным, но то что я вам покажу, связано с математикой. Честно говоря, я никогда не любил математику, и считал она не способна отразить всю многогранность нашей вселенной. На самом деле я и сейчас так считаю, но должен признать что в некоторых случаях ей удаётся отразить истинный облик окружающего мира.

То что вам нужно увидеть, связано с «множеством Жюлиа» или «множеством Мандельброта» (в честь математиков Гастона Жюлиа и Бенуа Мандельброта). Скорее всего вы уже не раз видели изображения этих множеств. Они представляют собой красивые и бесконечные фракталы:



IMG 7.30 IMG 7.30

Более подробно об этих множествах можно узнать из этого видео (AV 7.10).

Всё дело в том, что отображение их на математическом графике может продемонстрировать крайне любопытные математические и, в частности, геометрические закономерности. Об этих закономерностях я узнал из следующего видео:

MV 7.7 – «What’s so special about the Mandelbrot set?»

К сожалению, я абсолютно не разбираюсь в математике, и не могу вам доступно объяснить всю суть. Если у вас есть желание и возможность разобраться во всём этом подробнее, то советую послушать человека из видео выше – он в этом вопросе гораздо компетентнее меня.

Математический график показанный на видео был создан при помощи программы «GeoGebra». Именно его я и хотел вам показать. На видео его продемонстрировали довольно спешно, но у вас есть возможность попробовать поработать с ним самим, пройдя по данной ссылке. С помощью данного графика, можно посмотреть на геометрическую трансформацию в движении, которую вы вряд ли сможете увидеть где-либо ещё.



GIF 7.14

GIF 7.14

GIF 7.15

GIF 7.15

GIF 7.16

GIF 7.16

GIF 7.17

И хотя на данном графике не видно полноценной поляризации, как в предыдущем примере, мы так или иначе можем отчётливо видеть как геометрические фигуры закручиваются по спирали при трансформации из одной формы в другую.

Теперь, если вы сложите все рассмотренные аспекты в одну общую картину, то получите довольно логичное объяснение многих основополагающих явлений окружающей действительности. Тем не менее, тороидальное поле скрывает ещё одну важную деталь, о которой я расскажу в следующей главе.

Глава 8 – Энергетическая инфраструктура городов прошлого



IMG 8.1 – «Repton Cross», Derbyshire, England. IMG 8.1 – «Repton Cross», Derbyshire, England.

Для того чтобы понять принцип работы старых энергетических установок, необходимо знать ещё об одном важном аспекте поля. Если вы были достаточно внимательны, то должны были обратить внимание на то, что все тороидальные системы, начиная от фруктов и заканчивая энергетическими сосудами, имеют отросток или ось, что проходит сквозь их центр.



IMG 8.2 – «The salt baths», Besancon, France. IMG 8.2 – «The salt baths», Besancon, France.

Данная ось имеет очень важное практическое назначение. Но прежде чем я расскажу вам в чём суть, я бы хотел попробовать натолкнуть вас на нужную мысль, проведя тем же путём что я шёл сам.

Если вы давно интересуетесь данной темой, то скорее всего вам известно о таких артефактах как ваджры. Сейчас наверное любой интересующийся человек знает или хотя бы слышал что-то о ваджрах и их потенциальном энергетическом назначении. В интернете есть огромное количество догадок относительно того, как они могли работать, но внятного объяснения, к сожалению, нигде нет.



IMG 8.3 IMG 8.3

Приняв во внимание всю предыдущую информацию, видите ли вы в ваджре знакомые элементы энергетических систем прошлого? Если читали внимательно, то разумеется должны. Посередине ваджры отчетливо просматривается сосуд, а по бокам нечто похожее на обелиски с наконечниками. Зная что сосуд создаёт вокруг себя тороидальное поле, давайте попробуем визуализировать всё это:



IMG 8.4 IMG 8.4

Обратите внимание на то, что очертания тороидального поля, что должно возникать вокруг сосуда, просматриваются даже в дизайне самой ваджры.

Как вы можете видеть, тороидальное поле возникает перпендикулярно от основной оси ваджры. Но исходя из дизайна самой конструкции видно, что основной энергетический поток должен проходить через те самые обелиски (вероятно конценрируясь на их наконечниках), а они находятся вне области тороида! Отсюда возникает вопрос – что на них воздействует если не тороид?

Если вы ещё не догадались самостоятельно, то ответ следующий – сквозь тороид всегда проходит ещё один энергетический поток/поле, имеющий форму спиралевидного гиперболоида.



IMG 8.5 IMG 8.5

Изначально, на данную мысль меня натолкнули иллюстрации из книги Кена Уиллера, а также данное видео с его YouTube канала:

MV 8.1 «Magnetism & Inertia Explaining the Field Geometry that defines the entire Universe»

Но затем я осознал, что уже видел нечто похожее очень много раз, в совершенно разных местах и формах. Всё это время, подсказки и намёки на реальную структуру полей и окружающей действительности находились вокруг нас в зашифрованном виде:



IMG 8.6 – Взято из различных изданий журнала « IMG 8.6 – Взято из различных изданий журнала « The Workshop » (1868-1881).



IMG 8.7 – Взято из различных изданий журнала « IMG 8.7 – Взято из различных изданий журнала « The Workshop » (1868-1881).



IMG 8.8 – Взято из различных изданий журнала « IMG 8.8 – Взято из различных изданий журнала « The Workshop » (1868-1881).



IMG 8.10 – « IMG 8.10 – « L'ornato » by Augusto Garneri (1921).

Образцы приведённые выше были собраны с различных элементов архитектуры и быта старого мира. Гармония со вселенной лежала в самом сердце былой культуры, поэтому наши предки отражали её структуру практически во всём, что создавали.

Однако самым очевидым и узнаваемым примером является символ «fleur-de-lis», также известный как «геральдическая лилия»:



IMG 8.12 IMG 8.12

Где сейчас этот символ только не встречается – от старой геральдики, до современных аксессуаров одежды. Но как показывает практика, большинство людей могут годами смотреть на что-то в упор, и всё равно не замечать сути. Но теперь когда вы знаете про тороидально-гиперболоидную геометрию поля, вам будет сложно это развидеть:



IMG 8.13 IMG 8.13

И хотя со временем данный символ стал по большей части декоративным, у меня есть основания полагать что изначально им обозначали устройства/помещения связанные с преобразованием/распределением энергии:



IMG 8.14 – «The pier», Skegness, England. IMG 8.14 – «The pier», Skegness, England.

Но память о старых знаниях сохранилась не только в орнаменте и геральдике. Наглядным примером использования тороидально-гиперболоидной геометрии являются старые кубки/потиры:



IMG 8.15 – «Ceremonial chalice» (or «Sifridus chalice») from the Osnabruck Cathedral, Germany. IMG 8.15 – «Ceremonial chalice» (or «Sifridus chalice») from the Osnabruck Cathedral, Germany.



IMG 8.16 – «Водосвятная чаша» из Александро-Свирского монастыря, Россия. IMG 8.16 – «Водосвятная чаша» из Александро-Свирского монастыря, Россия.

По аналогии с ваджрой, в центре оси у них располагается сосуд. И получается так что жидкость, налитая в верхнюю ёмкость, находится в области действия гиперболоидного потока. Очевидно что в данном случае, воздействие оказываемое на жидкость делало её вкуснее и избавляло от потенциальных ядов/токсинов. Очень практично, не правда ли? Если данный принцип работал с ваджрами и кубками, то нет никаких сомнений в том, что его применяли и для более существенных целей. Но сперва рассмотрим ещё один пример.

Существует одна любопытная игрушка, о которой вы скорее всего слышали и возможно даже с ней играли, но вряд ли до конца осозновали с чем имели дело. Этой игрушкой является так называемая «юла» (или «волчок»):



IMG 8.17 IMG 8.17

Юла существует в различных вариациях, которые отличаются между собой в основном только формой и способом приведения в действие. Основной смысл данной игрушки заключается в том что вы вручную придаёте ей вращение, и затем она какое-то время сохраняет это вращение за счёт гироскопического эффекта. И хотя гироскопы сами по себе являются довольно интересной темой исследования, я бы хотел обратить ваше внимание на кое-что другое.

Начну со странности названия. Для русскоговорящего человека слова «юла» и «волчок» не раскрывают каких-либо особых деталей. Лично я не смог найти в этимологических словарях ничего того что могло бы указывать на причину использования таких названий. Однако если прибегнуть к англоязычному названию этой игрушки, всё начинает вставать на свои места. На английском, эта игрушка называется «spinning top», что можно перевести как «вращающающаяся верхушка». С одной стороны это уже звучит куда понятнее чем юла или волчок, но почему там использовано слово «top»? Что они хотели этим сказать? Если воспринимать это как «верхушка» то сходу нас это никуда не приведёт. Однако если подумать что английское слово «top» в данном случае является производным от русского «тор» (торус/тороид), то всё становится на свои места. Ведь игрушка действительно имеет тороидальную форму, и она действительно вращается.

Ещё одна подсказка содержится в языке маратхи (один из языков на котором говорят в Индии). На маратхи эта игрушка называется «бховара» («भोवरा») и переводится это слово как водоворот/вихрь, что в свою очередь, вновь отсылает нас к искокому физическому явлению. Судя по всему, кто-то в определённый момент просто решил подменить название этой игрушки в разных языках, но не смог замести следы тщательно. Это уже далеко не первый подобный случай.

Однако даже прямой перевод английского варианта с верхушкой («top») даёт нам весьма интересную наводку. Возможно вы уже самостоятельно успели заметить это, но если всё же нет, то наведу вас на мысль с помощью следующей фотографии:



IMG 8.18 – «Ducal Brewery», Brunswick, Germany. IMG 8.18 – «Ducal Brewery», Brunswick, Germany.

Даже не смотря на различия в дизайне между сосудами того времени, нельзя не заметить существенного сходства между ними и игрушкой юлой. Я практически уверен что именно сосуды послужили прообразом для юлы. Учитывая всё это, становится понятной логика, стоящая за словом «top». Оно могло банально указывать на место установки знакомого предмета – верхушка/крыша.

В рамках данного сравнения, следует на всякий случай ещё раз уточнить одну деталь. Если игрушка юла вращалась вокруг своей оси целиком, то сосуды целиком не вращались. В их случае вращение происходило внутри корпуса, и вращалась там некая субстанция. Более подробное об этом будет расписано в заключительной главе.

Но помимо некоторых технических отличий особых сосудов от игрушечных волчков, между ними есть одно очень важное сходство, не считая внешнего вида. Это сходство проявляется только в том типе юлы, которая использует винтовой стержень для приведения игрушки в действие:



IMG 8.19 IMG 8.19

Принцип работы такой юлы подразумевает преобразование поступательного движение во вращательное. По сути, происходит примерно тоже самое что и при закручивании болта внутрь резьбы гайки. Только в этом случае основное вращение приходится не на винт а на гайку, к которой прикреплён корпус юлы. При стандартной (правоориентированной) резьбе для такой системы действует универсальное правило правой руки:



IMG 8.20 IMG 8.20

Данное обстоятельство важно по той причине что оно наглядно показывает связь между тороидом и его осью, которую ранее я обозначил как спиралевидный энергетический поток в форме гиперболоида. Знание того что оба компонента взаимозависимы в любых подобных системах, значительно облегчает понимание сути, особенно когда дело касается более сложных процессов, как в случае с сосудами. И если с юлой первичной является передача энергии по центральной оси, то с сосудами, вероятнее всего, всё происходило наоборот. В них первичным было вращение субстанции, которое в свою очередь создавало движение энергии вдоль оси/стержня.

Теперь же давайте сведём наши знания о тороидально-гиперболоидной структуре поля в одну картину, и попробуем применить их на практике. Для этого, мы подробнее рассмотрим особенности проектирования энергетических объектов городской инфраструктуры.



IMG 8.21 – «The spa», Scarborough, North Yorkshire, England. IMG 8.21 – «The spa», Scarborough, North Yorkshire, England.

Если обратить внимание на форму крышь, куполов, фонарей и купольных установок-ротонд старых городов, то можно заметить что все они выполнены примерно одним образом – либо в виде конуса/пирамиды, либо в виде подобия полусферы. Все эти формы, как ни странно, являются разновидностями гиперболоида:

IMG 8.22

В некоторых случаях эта геометрия задействуется в простом виде, как например здесь:



IMG 8.23 – «Weltzin Place and St. Paul's Church», Bromberg, Germany. IMG 8.23 – «Weltzin Place and St. Paul's Church», Bromberg, Germany.

В других случаях она имеет сложную волнистую форму, чередующую в себе черты как гиперболоидной, так и тороидальной геометрии:

IMG 8.24 – «Park Keeper's house», Berger's Park, Bremen, Germany.

А где-то форма открыто демонстрирует спиралевидную природу движения энергетического потока:



IMG 8.25 – «Exchange hall», Copenhagen, Denmark. IMG 8.25 – «Exchange hall», Copenhagen, Denmark.

Зная что геометрия гиперболоида неразрывно связана с геометрией тороида, а также то, что большинство старых сооружений, в своей оригинальной комплектации имели на верхушках особые сосуды, мы без труда можем сложить эти паззлы в одну цельную картину. Если визуализировать тороидальное поле создаваемое сосудом, то получится что купол, находящийся под ним, идеально впишется по форме в геометрию гиперболоида:

IMG 8.26 – «Prague museum», Prague, Bohemia, Austro-Hungary.

И хотя данный архитектурный и технологический приём встречается в различных вариациях практически во всех старых сооружениях, следует отметить что отсутствие купола не означает что устройство неработоспособно. Судя по всему, данная геометрия просто являлась естественным продолжением тороидального поля, и позволяла направить его наилучшим образом.

На данном этапе вам может показаться немного странным то, как тороидально-гиперболоидная геометрия перетекает из одной формы в другую. Ведь если говорить непредвзято и брать за основу другие примеры, то в некоторых случаях купола выглядят не как часть гиперболоида, а как самостоятельный тороид. Следует отметить что процесс трансформации геометрии тороидов – далеко не самый простой предмет для визуализации. Однако природа оставила нам некоторые подсказки, с помощью которых можно легче понять суть данного процесса:

MV 8.2 – «Time-Laple: Watch flowers bloom before your eyes»

Изначально, когда бутон цветка ещё закрыт, он действительно выглядит как цельный тороид. Но затем, при раскрытии, он словно выворачивается наизнанку, сохраняя при этом очертания своей геометрии. Сила что заставляет цветок расти и раскрываться струится через его стержень (и обладает спиралевидным характером (AV 8.1)). Аналогичный принцип задействован и в купольных установках. По сути, купол это перевёрнутый цветок. Просто в случае цветка, энергия идёт от семени к бутону, а в случае с купольной установкой, от сосуда к куполу.

Я также допускаю что дополнительной причиной использования куполов на практике является особенность преломления (AV 8.2) полей внутри вогнутых пространств. Однако я не уверен в этом на 100%, поэтому оставляю это вам в качестве предположения.

Так или иначе, то что находится внутри купола, попадает в область действия струящегося энергетического потока. В зависимости от предназначения того или иного сооружения/устройства, это воздействие могло играть разные роли. В случае с обычными беседками/вереями, хорошо известными по статьям tech_dancer’а, объектом воздействия энергетического потока являлись люди.



IMG 8.27 – «Terraces near the casino», Monte Carlo, Monaco. IMG 8.27 – «Terraces near the casino», Monte Carlo, Monaco.

Ранее, заявления о том, что люди чувствовали себя лучше внутри подобных конструкций можно было воспринять скепетически. Но теперь, понимая структуру поля, что возникает вокруг и внутри них, эта информация должна казаться вам очевидной.

Пользуясь случаем, хочу озвучить ещё одну интересную мысль, связанную с тороидально-гиперболойдной геометрией и зонтиками, которые можно часто увидеть на старых фотографиях. Сейчас, когда мы видим людей на старых фото вместе с зонтиками, нам кажется это странным. Мы привыкли к объяснению, что раньше якобы была такая мода. Однако что если за этим стояло нечто большее? Что если зонтики когда-то тоже имели более замысловатое применение чем мы привыкли думать? Уж слишком подозрительно они похожи по конструкции на старые энергетические установки. Неужели они когда-то использовались в качестве компактных и портативных резонаторов? Если это действительно так, то это может объяснить откуда на самом деле пошла мода на зонтики, а также дать более глубокое понимание различных артефактов прошлого, что на первый взгляд кажутся обычной бутафорией.

Но даже если вам до сих пор кажется что всё это не может каким-либо образом воздействовать на человека, посмотрите на следующее изображение и подумайте ещё раз:



IMG 8.29 IMG 8.29

То что у большинства людей волосы на макушке закручены в спираль известно многим, но вот то что эритроциты выглядят как маленькие тороиды я сам заметил только недавно. На самом деле в организме человека скрыто очень много подсказок на то как всё работает на самом деле, просто современная медицина никогда вам об этом не расскажет.

Один из главных секретов человеческого здоровья и долголетия заключается в понимании того, что человек представляет собой сплошную комбинацию твёрдых и жидких кристаллов, собранных из огромного множества тороидальных полей. Гармоничное структурирование этих полей есть единственное правильное лекарство от всех существующих болезней.

Так или иначе, давайте продолжим со старыми установками, перейдя к их более сложным вариациям. В первой части данной статьи я привёл доказательства наличия в ряде старых купольных конструкций неких странных устройств, представляющих собой кристаллы, железные цилиндры и прочие необычные объекты.



IMG 8.30 – «Fontaine de guillaume», Istambul, Turkey. IMG 8.30 – «Fontaine de guillaume», Istambul, Turkey.



IMG 8.31 – «Lower bridge and rathhaus», Bamberg, Bavaria, Germany. IMG 8.31 – «Lower bridge and rathhaus», Bamberg, Bavaria, Germany.



IMG 8.32 – «Kursaal», Ostend, Belgium. IMG 8.32 – «Kursaal», Ostend, Belgium.

Довольно интересная деталь скрыта в этимологии слова «kursaal». В переводе с немецкого оно дословно означает «лечебный зал» или «зал для лечения» (Kur: лечение + Saal: зал/холл). Принимая во внимание озвученные ранее факты, мы можем понять более глубокий смысл, стоящий за использованием данного термина.

Пришло время объяснить как всё это работало. Как вы уже должны были понять, вне зависимости от того, что именно находилось в области действия гиперболоидного потока, оно подвергалось одному и тому же воздействию.



IMG 8.33 IMG 8.33

Рассмотрим подробнее вариант с кристаллами. Основываясь на информации из Части 2, мы знаем что они являются идеальными энергетическими резонаторами. Другими словами – они способны пропускать через себя энергию наиболее эффективным образом. Тем не менее, возникает закономерный вопрос – зачем кристаллу входить в резонанс с некой энергией, что проходит сквозь него? Какой от этого толк? С одной стороны, можно было бы подумать что этот вопрос чрезвычайно сложен, и требует серьёзных научных экспериментов для полноценного обоснования. Но с другой, рассматриваемые явления постоянно подводят нас к пониманию того, что все физические явления универсальны и едины по своей сути. А значит, мы можем найти ответ на наш вопрос в другом месте. В нашем случае, подсказска таится в том, как работают твердотельные лазеры.



IMG 8.34 IMG 8.34

Если говорить максимально простым языком, то принцип работы самого обыкновенного твердотельного лазера заключается в том, что свет, излучаемый спиралевидной лампой, проходит сквозь кристал, который в свою очередь его структурирует. Затем, этот структурированный (когерентный) свет, выпускается с одного из концов устройства при помощи полупрозрачного зеркала. Для того чтобы это было легче понять, необходимо воспринимать свет именно как поле, а не как поток неких несуществующих частиц.

На анимации представлена разница между прохождением света через рубин и обычное стекло. Более упорядоченная структура рубина позволяет сконцентрировать свет (или сделать его более более когерентным), в виду чего мы видим более яркое излучение.

Даже при поверхностном рассмотрении лазеров, мы можем провести логическую параллель с размещением кристаллов внутри купольных установок-ротонд. Судя по всему, их предназначением являлось преобразование и/или фокусировка энергии, что струилась сквозь установки. После фокусировки/преобразования, энергия могла перенаправлятся на очередной контур или преобразователь, расположенный либо под кристаллом, либо где-то внутри здания. Но об этих тонкостях я, к сожалению, уже ничего не знаю.

Но что это была за энергия? Если объединить в одну картину информацию о лазерах, об использовании монокристаллов в электронике, о размещении кристаллов в области действия гиперболоидного потока, о нагревающемся лингаме и пироэлектричестве из Главы 4, а также визуализацию магнитных полей и проводников из Главы 7, то можно сделать вывод о явной связи гиперболоидного потока с той энергией, что мы привыкли воспринимать как электричество. Тем не менее, я не могу утверждать об этом наверняка, и считаю что в нашем случае, гораздо важнее понять суть явления, нежели чем пытаться дать ему какое-то название. Более того, если брать за основу тороидально-гипреболоидную модель понимания энергии, то я не уверен что мы вообще можем пользоваться в данном случае таким термином как «электричество».

Так или иначе, когда я представляю конструкцию полностью укомплектованной купольной установки-ротонды с кристаллом то не могу не проводить аналогию с принципом работы индукционного нагрева, использующего так называемые «вихревые токи».



IMG 8.35 IMG 8.35

Согласно общепринятым представлениям, данные токи возникают вдоль оси, перпендикулярной магнитному полю. Если поместить в эти вихревые токи некий предмет, то он начнёт получать энергию. То, каким образом предмет будет проводить через себя получаемую энергию, зависит от его кристаллической решётки. Пара наглядных примеров того, как это происходит:

MV 8.3 – «What is induction heating»

MV 8.4 – «Induction Heating through Ice (1000 C)»

Индукционный нагрев в основном используется для плавки и закалки металлов. Однако это совершенно не значит что данный принцип нельзя использовать как-то иначе. Причина по которой объект начинает перегреваться и плавится заключается в том, что он принимает на себя больше энергии чем может удержать. Я предполагаю что если подобрать объект с подходящей кристаллической решёткой и правильную частоту воздействия, то можно добиться эффекта резонанса. В таком случае энергия гиперболоидного потока будет не разрушать объект как в индукционных печах, а плавно перетекать и фокусироваться в нём, по аналогии с тем как это происходит в твердотельном лазере.

Тем не менее, я подозреваю что даже при таком раскладе резонатор будет излучать тепло. И делая такой вывод я основываюсь не столько исходя из физического понимания процесса, сколько из конструкции многих купольных установок-ротонд. Их явно не просто так делали либо полностью открытыми либо с легко-открывающимися оконными ставнями. Я склонен думать что это делалось в первую очередь для того чтобы было легче рассеивать тепло, излучаемое устройствами, что ранее в них располагались.



IMG 8.36 – Слева: «Basilica Fourviere», Lyon, France; Посередине: «Frauen Church», Munich, Bavaria, Germany; Справа: «Tom Tower», Oxford, England. IMG 8.36 – Слева: «Basilica Fourviere», Lyon, France; Посередине: «Frauen Church», Munich, Bavaria, Germany; Справа: «Tom Tower», Oxford, England.



IMG 8.37 – «National Museum», Munich, Bavaria, Germany. IMG 8.37 – «National Museum», Munich, Bavaria, Germany.

По этой же причине многие энергетические системы Востока, что рассматривались в первой части статьи, располагались либо в открытых местах, либо под землёй, либо в воде. Получалась очень практичная и экономичная экосистема – установки оказывали положительное влияние на среду, а среда предоставляла установкам естественное охлаждение.

Теперь давайте перейдём к рассмотрению колоколов, являющихся самыми противоречивыми представителями энергетических установок прошлого.



IMG 8.38 – «Царь-колокол», Кремль, Москва, Россия. IMG 8.38 – «Царь-колокол», Кремль, Москва, Россия.

Все они воплощают в своей форме геометрию гиперболоида, а значит внутри них, очевидно, должна была быть некая начинка, которая взаимодействовала с проходящей сквозь неё энергией. Эта начинка исчезла практически изо всех колоколов ещё примерно в то же время когда исчезли из купольных установок кристаллы. Однако совершенно случайно мне удалось найти примерный образ того, как эта начинка могла выглядеть. В 18 номере периодического издания «The British Trade Journal and Export World» от 1 июня 1880 года обнаружилось следующее изображение:



IMG 8.39 – Взято со стр. 920 «The British Trade Journal and Export World» ( IMG 8.39 – Взято со стр. 920 «The British Trade Journal and Export World» ( Volume 18 ).

Если бы они не изобразили колокол рядом с этой установкой, то я бы наверное даже не обратил на неё внимания, и тем более не смог бы никого убедить в том, что они могут быть связаны. Но тот факт что они изобразили их вместе, делает эту связь очевидной (хотя до этого можно также догадаться взглянув на очертания самой установки). То что мы привыкли называть колоколом, надевалось на установку как крышка/купол. Вероятнее всего, это делалось по двум причинам – во-первых чтобы войти в резонанс с искомой энергией и направить её на содержимое колокола (для этого и нужна была такая форма), во-вторых чтобы экранировать содержимое от внешних воздействий (таких как люди, животные и природные осадки).

Когда установка перестала работать самостоятельно, её начали запускать при помощи физической силы, привязав к ней коня. Исходя из формы этой установки (а также из того что лошадь явно должна была ходить по кругу), мы можем сделать вывод что её внутренняя часть вращалась словно турбина. Об этом же можно догадаться из описания, приведённого на странице журнала – весь раздел посвещён различным генераторам энергии («Гидравлическое оборудование для водоснабжения, водоотведения и орошения»).

Вас также не должно смущать то, что данный колокол расположен на земле, а не в более привычном для него месте. Ведь если технология работала, то какая разница где её размещать? При желании, можно было установить подобный генератор даже на морском или воздушном судне. Главное чтобы колокол находился в области действия соответствующего энергетического воздействия.

Но вам наверняка интересно, зачем надо было использовать тороидально-гиперболоидную геометрию два раза, в тех случаях когда колокол располагался внутри купольной установки? Если я понимаю правильно, то подобным образом можно было усилить эффект, сфокусировав поток непосредственно на подвижном механизме. Подвижный механизм, в свою очередь, мог быть различной формы и конструкции, и выглядел он примерно так как было показано на одном из изображений первой части статьи:



IMG 8.40 – Слева: «Printemps Haussmann», Paris, France; Справа: неустановленное место в том же городе, взято со стр. 273 « IMG 8.40 – Слева: «Printemps Haussmann», Paris, France; Справа: неустановленное место в том же городе, взято со стр. 273 « Paris de siècle en siècle » by Albert Robida (1895).

Просто в каких-то случаях конструкция была открытой, а в каких-то накрывалась колоколо-образной крышкой/каркасом. Но нельзя также исключать и то, что на момент фотографирования, та или иная установка уже могла находится в полу-разобранном состоянии, что не позволяет нам быть на 100% уверенными в том, как она должна была выглядеть изначально.

Сам внутренний механизм вероятно был сделан из таких материалов, которые могли взаимодействовать с гиперболоидным потоком, проходящим через ось установки. Когда энергетический поток проходил через механизм, он заставлял его вращаться словно пропеллер при прохождении через него воздуха. Вращение механизма, в свою очередь, можно было использовать либо напрямую, либо трансформировать его в какой-нибудь другой вид энергии. По ироничному совпадению, в том же самом номере журнала «The British Trade Journal and Export World» нашлось изображение установок, задействовавших тот же принцип, но только для другой цели:



IMG 8.41 – Взято со стр. 939 «The British Trade Journal and Export World» ( IMG 8.41 – Взято со стр. 939 «The British Trade Journal and Export World» ( Volume 18 ).

В данном случае силу вращения использовали для движения вентилятора, в целях циркуляции воздуха. Хочу также обратить ваше внимание на надись «SELF-ACTING OR DRIVEN BY MOTIVE POWER» (что можно перевести как «приводимые в движение самостоятельно, или движущей силой»). Даже если считать что они могли частично раскручиватся от ветра, это не исключает того факта что должна была быть некая сила, что обеспечивала их постоянное движение. Ведь если бы они работали от одного ветра, то циркуляция воздуха была бы значительно хуже и от них не было бы почти никакого толка.

Но вам наверняка интересно, что именно генерировало поле в этих штуках, учитывая что на них вместо сосудов стоят какие-то странные наконечники, похожие на шахматные фигурки. Являлись ли они уменьшенными копиями сосудов или же были совершенно иным типом резонаторов? Ответить на этот вопрос оказалось не так просто, и сейчас я покажу вам почему.

Дело в том что подобные наконечники присутствуют почти на всех старых уличных фонарях. Но только вот проблема в том, что все они очень разные. В некоторых случаях наконечник не вызывает никаких вопросов, и выглядит как маленькая шахматная фигурка (вроде тех что были на вентиляторах):



IMG 8.43 – «St. Philip's Church», Arundel Castle, England. IMG 8.43 – «St. Philip's Church», Arundel Castle, England.



IMG 8.44 – «The Guildhall and Stonebow», Lincoln, England. IMG 8.44 – «The Guildhall and Stonebow», Lincoln, England.

IMG 8.42 – «The pier», New Hunstanton, England.

Обратите внимание на то, что данный фонарь не имеет никаких видимых проводных источников энергии.

В случае с шахматными фигурками, у них у всех есть маленькая сферическая деталь, которая вполне может быть миниатюрным сосудом. Маленький размер кажется абсолютно оправданным, учитывая что ему необходимо питать всего-лишь одну маленькую лампочку. Однако среди фонарей также встречаются и другие образцы наконечников, выглядящих как маленькие шишечки:



IMG 8.45 – «High Street», Exeter, England. IMG 8.45 – «High Street», Exeter, England.



IMG 8.46 – «The pier», Clacton-on-Sea, England. IMG 8.46 – «The pier», Clacton-on-Sea, England.

Шишечки, в свою очередь, могут сопровождаться деталями различного дизайна, но всех их объединяет то, что они выполнены с учётом тороидально-гиперболоидной геометрии, и выглядят очень похожими на энергетические установки вроде купольных ротонд и колоколов, но только в миниатюре. Если вы посмотрите на следующие образцы, то сразу же заметите это сходство:



IMG 8.47 – «Glasgow Bridge», Glasgow, Scotland.

IMG 8.47 – «Glasgow Bridge», Glasgow, Scotland.

IMG 8.48 – «The Graben», Vienna, Austro-Hungary.

IMG 8.48 – «The Graben», Vienna, Austro-Hungary.

IMG 8.49 – «St. Patrick Street», Cork, Ireland.

IMG 8.49 – «St. Patrick Street», Cork, Ireland.

IMG 8.50 – «The Opera House», Paris, France.

Принимая данное обстоятельство во внимание, мы можем предположить что принцип работы уличных фонарей, скорее всего, был аналогичен тем энергетическим установкам что мы рассматривали ранее. Вокруг конструкции создавалось тороидально-гиперболоидное поле, которое зажигало лампочку или её аналог. Однако сказать как они работали в деталях довольно трудно, учитывая столь большое количество различных вариаций. Более того, из-за разобщённости данных касательно начинки фонарей и их резонаторов, нельзя на 100% убедиться в их идентичности между собой и в сопоставлении с полноразмерными сосудами. С одной стороны, те самые шишечки и прочие их вариации могли быть такими же сосудами, но только меньшей формы. В пользу этого говорят примеры конструкций, имеющие в своём составе шишки (но только большего размера), на тех же местах где обычно располагаются сосуды:



IMG 8.51 – Слева: «Elise's Fountain», Aachen, the Rhine, Germany; Справа: «Temple of Bosco», Rome, Italy. IMG 8.51 – Слева: «Elise's Fountain», Aachen, the Rhine, Germany; Справа: «Temple of Bosco», Rome, Italy.

Но с другой стороны, возможно в некоторых случаях и вовсе не требовалось наличие сосуда, и для извлечения энергии достаточно было лишь придать резонатору правильную форму и структуру, и поместить его в область действия другого поля, что могло создаваться неподалёку полноценным сосудом или другим аналогичным устройством:



IMG 8.52 – «Feuerleins bow windows», Rothenburg ob der Tauber, Germany. IMG 8.52 – «Feuerleins bow windows», Rothenburg ob der Tauber, Germany.

Резонаторы что выглядят как короны очень часто можно встретить на различных артефактах прошлого. Судя по всему, подобный дизайн обладал хорошими резонансными свойствами, и от того был стандартизирован.

У меня нет никаких сомнений в том, что все резонаторы работали на одном физическом принципе, однако если между ними действительно была разница в том, как именно они взаимодействуют с полем, то выражалась она лишь в степени автономности того или иного резонатора. Говоря более простым языком и опираясь на последний пример – сосуд мог работать без короны, а вот корона без сосуда не могла. Тоже самое и с другими видами простых резонаторов, включая шишки (если считать что внутри они были цельными, а не являлись аналогами сосудов).

Чтобы стало ещё понятнее, то можно провести аналогию с тем как взаимсодействуют постоянный магнит и обычная железка (не имеющая магнитных свойств). Когда железка оказывается в области действия магнита, то она намагничивается и тоже становится магнитом. Стоит нам убрать постоянный магнит, и железка также перестанет им быть. Рассматриваемые нами сосуды очень похожи по своей сути на магниты, но всё же от них отличаются.

На самом деле, вопрос автономности резонаторов заслуживает отдельного рассмотрения. Даже если резонаторы действительно подразделялись на автономные и зависимые, энергетическая инфраструктура города должна была работать как одна единая система. Одним из оснований, заставляющих меня думать таким образом, является наличие в городах прошлого столбов/антенн, что стояли как на крышах домов, так и на улицах.



IMG 8.53 – «New concert room and library», Leipzig, Germany. IMG 8.53 – «New concert room and library», Leipzig, Germany.



IMG 8.54 – «Odensplatz and Ludwigstrasse», Munich, Germany. IMG 8.54 – «Odensplatz and Ludwigstrasse», Munich, Germany.



IMG 8.55 – «Landing Bridge near St. Paul's», Hamburg, Germany. IMG 8.55 – «Landing Bridge near St. Paul's», Hamburg, Germany.

На первый взгляд может показаться что это просто разобранные фонарные столбы, крепления для проводов или банально громоотводы (в случае с крышами). Однако если посмотреть внимательно, то можно заметить что от обычных столбов их отличает наличие сосудов и сосудо-подобных обручей что располагаются вдоль его оси. Те что стоят на земле, имеют толстый стержень и менее заметные сосуды, а те что стоят на крышах, в свою очередь, имеют тонкий стержень и и более крупные сосуды.



IMG 8.57 – «Sarindar Fountain», Bukharest, Romania. IMG 8.57 – «Sarindar Fountain», Bukharest, Romania.

IMG 8.56 – «Stettin-Berlinerthor», Berlin, Germany.

Я не исключаю того, подобные столбы/антенны могли быть перепрофилированы в держатели проводов, флагштоков или громоотводов после того как старая технология была повсеместно запрещена. Однако я абсолютно уверен в том, что это не было их первоначальным предназначением, как думают многие скептически-настроенные люди. Тем не менее, если посмотреть на данный вопрос здраво и непредвзято, то им ничего не мешало с самого начала одновременно быть и энергетическими резонаторами и выполнять некие другие вспомогательные функции.



IMG 8.58 – «Ring Street», Budapest, Austro-Hungary. IMG 8.58 – «Ring Street», Budapest, Austro-Hungary.

Как по мне, гораздо более важным вопросом в данном случае будет являтся необходимость установки таких столбов/антенн с точки зрения энергетической инфраструктуры города. Зачем нужно было устанавливать их на улицах и крышах и почему в некоторых случаях они были снабжены сразу несколькими сосудами?

На самом деле, ответ на этот вопрос лежит на поверхности, и связан с тем как поля взаимодействуют друг с другом. Для большей наглядности, в очередной раз проведу аналогию с магнитами, так как информация о них более доступна, а поля создаваемые ими по своей сути практически ничем не отличаются. Когда два или более магнита помещаются рядом, их поля складываются, образуя вокруг себя более сильное поле. Наглядно этот процесс вы уже могли видеть в одном из предыдущих видео:



IMG 8.59 IMG 8.59

Все энергетические устройства прошлого работали по такому же принципу, за исключением того, что поля в них создавали не магниты а сосуды. Когда несколько сосудов помещалось рядом, их поля точно также складывались и образовывали более сильное поле. С одной стороны это делалось для того чтобы придать оборудованию необходимые резонансные характеристики, а с другой, для того чтобы увеличить энергетическое покрытие.

У стержней, в свою очередь, также было своё предназначение. Во-первых, они играли роль проводников той энергии, что струится сквозь тороид (неспроста многие из них разукрашивали в спиральную полоску). Во-вторых, они позволяли расположить резонатор в той точке пространства, где это было необходимо для его корректной работы в рамках существующей энергетической системы. Другими словами, их расставляли в пространстве таким образом, чтобы поля складывались друг с другом правильно и обеспечивали энергетическое покрытие везде где оно требуется.



IMG 8.60 – Cranz, near Konigsberg, East Prussia, Germany. IMG 8.60 – Cranz, near Konigsberg, East Prussia, Germany.

Можно сказать что подобные стобы с сосудами являлись чем-то вроде ретрансляторов и стабилизаторов поля, что обеспечивали энергетическое покрытие там, где оно отсутствовало или было нестабильным. Примерно такую же роль, по моему мнению, должны были играть обелиски и колонны, обычно располагавшиеся в центре больших и открытых пространств.



IMG 8.61 – «Piazza del Popolo», Rome, Italy. IMG 8.61 – «Piazza del Popolo», Rome, Italy.



IMG 8.62 – «Trafalgar square», London, England. IMG 8.62 – «Trafalgar square», London, England.

Однако и с ними тоже не всё так просто. Если рассматривать обелиски, то в своей оригинальной комплектации, они обычно снабжались резонаторами, которые выглядели примерно следующим образом:



IMG 8.63 – Слева: «Hasselbachplatz», Magdeburg, Germany; Посередине: «Universitat and Mendebrunnen», Leipzig, Germany; Справа: «Piazza di Monte Citorio», Rome, Italy. IMG 8.63 – Слева: «Hasselbachplatz», Magdeburg, Germany; Посередине: «Universitat and Mendebrunnen», Leipzig, Germany; Справа: «Piazza di Monte Citorio», Rome, Italy.

Практически во всех случаях резонатор представлял из себя железную конструкцию со стержнем, сосудом и некоторыми другими деталями улучшающими его резонансные свойства. По сути, практически такой же столб/антенна что я рассматривал ранее, но только маленький, и установленный на обелиск. Особым исключением из этой категории является только пример с кристальным наконечником, который я демонстрировал во второй части:



IMG 8.64 – «Landgericht I», Berlin, Germany. IMG 8.64 – «Landgericht I», Berlin, Germany.

Но даже если брать кристальные наконечники в расчёт, необходимо иметь на руках больше примеров того как они выглядели, для того чтобы делать полноценные выводы об их принципе работы и роли. Вполне возможно что на их стержнях также мог крепится сосуд, и в таком случае кристал выполнял бы роль усилителя. Если же на них не было сосудов, то тогда они могли быть примерно тем же что и маленькие шишечки на фонарях – просто менее автономным вариантом резонатора.

Зная что стержень резонатора проводит энергию, возникает рациональный вопрос – могли ли резонаторы на обелисках взаимодействовать каким-то образом со своим каменным основанием, по аналогии с тем, как это происходило с фонарями и столбами/антеннами (в частности с теми, что стояли на крышах)?



IMG 8.65 IMG 8.65

Даже если с фонарями всё не настолько очевидно, то с установками на крышах зданий сомнений никаких нет – мы точно знаем что энергия струилась по стержню на некий преобразователь под куполом. Но вот с обелисками дело обстоит немного запутаннее. Какую конкретно роль могли играть каменные обелиски если они действительно пропускали через себя энергию? И являлось ли направление тороидально-гиперболоидного поля таким же как и на всех остальных устройствах? Другими словами – струилась ли она внутрь обелиска или из него?

Однозначно утверждать о направлении тороидально-гиперболоидного поля вокруг резонаторов установленных на обелиски, по одним только фотографиям мы не можем. Однако если мы предполагаем что все резонаторы города работали в связке друг с другом, то это, в свою очередь, требует их синхронизации. А значит, направление поля всех резонаторов города должно было быть одинаковым. И если в купольных установках и фонарях энергия должна была зажигать преобразователь или лампочку, то логично предположить что во всех городских резонаторах энергия «втекала» сверху тороида и «вытекала» из него снизу.

Если обелиски принимали внутрь себя гиперболоидный поток, то скорее всего, в своей оригинальной комплектации они были сделаны из монокристаллического материала. Тем не менее, даже если это было так, это не объясняет их истинного предназначения. В частности, довольно странным мне кажется принцип установки миниаютюрных обелисков на крышах зданий. В каких-то случаях, они абсолютно органично вписываются в дизайн здания, и выглядят так, словно являлись обычными декоративными креплениями для вспомогательных сосудов купольных установок, как например на этом здании:



IMG 8.66 – «Prague museum», Prague, Bohemia, Austro-Hungary. IMG 8.66 – «Prague museum», Prague, Bohemia, Austro-Hungary.

Но иногда, они выглядят так, словно их установили вынужденно. Будто у них было какое-то особое дополнительное предназначение, о котором мы ранее не задумывались. Обратите внимание на следующий пример:



IMG 8.67 – «Victoria hotel», Berlin, Germany. IMG 8.67 – «Victoria hotel», Berlin, Germany.

Зачем им потребовалось устанавливать рядом одновременно и столбы и обелиски? Если в одном и том же месте, использовались резонаторы разных типов, значит высока вероятность того, что между ними было некое различие. В нашем случае, это различие проявляется в структуре стержня (проводника). Что если обелиски и колонны, в виду отличий их структуры на микроуровне от железных столбов/антенн, преобразовывали проходящую сквозь них энергию по разному? Если это действительно так, то получается что резонаторы прошлого подразделялись между собой не только по степени автономности, но также и по целевому предназначению. В таком случае, какие-то резонаторы могли иметь чисто энергетическое назначение, а какие-то, например, могли применяться для передачи специфических разновидностей поля. Такая особенность могла использоваться, например, для обеспечения коммуникаций. В таком случае каждый такой обелиск или столб/антенна могли быть чем-то вроде прообраза современных антенн сотовой связи. Тем не менее, тяжело утверждать наверняка о каких-либо специфических фунциях подобных устройств, имея на руках лишь поверхностные свидетельства.

Вообще, вопрос того как раньше функционировала связь заслуживает отдельного изучения. По какой-то причине, большинство исследователей технологий прошлого обходят его стороной, или касаются очень поверхностно. Но надеюсь что данное направление, рано или поздно, получит должное расследование и освещение.

Так или иначе, давайте теперь рассмотрим подробнее колонны. В случае с маленькими колоннами, наиболее распространённый вариант исполнения выглядит следующим образом:



IMG 8.68 – «Place de la concorde», Paris, France. IMG 8.68 – «Place de la concorde», Paris, France.

В случае с большими колоннами, в оригинальной комплектации на вершине располагается помещение, выглядящее как купольная установка-ротонда:



IMG 8.69 – «Reichstag and Triumphal Column», Berlin, Germany. IMG 8.69 – «Reichstag and Triumphal Column», Berlin, Germany.

Большинство сохранившихся фотографий таких колонн изображены с различными скульптурами, и из-за этого мы можем сделать вывод что на них не было сосудов. Однако это не совсем так. До этого на них также были установлены сосуды или их аналоги, но в определённый момент они были демонтированы и заменены на скульптуры. На такую мысль меня наталкивает следующая фотография:



IMG 8.70 – «London Bridge», London, England. IMG 8.70 – «London Bridge», London, England.

Большие колонны обычно были внутри полые, и имели лестницу для подъема наверх и обслуживания того самого технического помещения:



IMG 8.71 – Слева: «La colonne de Juillet», Paris, France; Справа: «La colonne Vendôme», Paris, France. IMG 8.71 – Слева: «La colonne de Juillet», Paris, France; Справа: «La colonne Vendôme», Paris, France.

Учитывая что внутри таких колонн находились лестницы, пространства для размещения энергетического преобразователя там было довольно мало. А значит, скорее всего, преобразователи в них выглядели немного иначе чем в стандартных купольных установках-ротондах. Я полагаю что роль преобразователя мог играть некий стержень, что проходил вдоль всей колонны и винтовой лестницы. Но в таком случае возникает вопрос – какова была связь этого стержня с самой колонной, и могла ли вся колонна целиком выполнять роль энергетического преобразователя?

В очередной раз мы мы сталкиваемся с непониманем того, как резонатор взаимодействовал со своим пъедесталлом, будь то обелиск или колонна. С одной стороны обелиск/колона могли действительно быть ничем другим кроме как красивыми подставками. Но с другой стороны, есть свидетельства, намекающие на более специфическую роль обелисков и колонн чем может показаться на первый взгляд. В частности, иллюстрация взятая из газеты «The Illustrated London News» от 21 августа 1852 года:



IMG 8.72 IMG 8.72

Как вы можете видеть сами, мало того что вся колонна светится, так ещё и обмотана в спиральную проволку. Неужели колонны были способны на такое? Или весь секрет был в спиральной проволке и светилась на самом деле она? По одной иллюстрации сказать тяжело, однако как бы там ни было на самом деле, всё это косвенно подтверждает идею о том, что сквозь, вдоль или вокруг колонны действительно струилась энергия. И струилась она, как мы уже выяснили ранее, по спиралевидной траектории. Источником этой энергии, в свою очередь, должен был быть был резонатор, что устанавливали наверху.

Данный пример даёт нам дополнительное основание полагать что колонны играли более значимую роль чем та, что обычно им приписывается. Даже если для их активаии требовалось дополнительное оборудование вроде купольной установки-ротонды и стержня/обмотки, огромные каменные глыбы явно ставили посреди улиц не просто так. Однако иллюстрацией из примера выше дело не ограничивается. В интернете можно найти довольно много похожих примеров, и в первой части я уже показывал одну аналогичную иллюстрацию. Приведу её здесь ещё раз (с двух разных ракурсов):



IMG 8.73 – «Fireworks Celebrating the Birth of the Dauphin» (1782). IMG 8.73 – «Fireworks Celebrating the Birth of the Dauphin» (1782).



IMG 8.74 – «Fireworks Display Presented to the King and Queen by the City of Paris for the Birth of the Dauphin» (1782). IMG 8.74 – «Fireworks Display Presented to the King and Queen by the City of Paris for the Birth of the Dauphin» (1782).

Почти на всех таких изображениях происходит нечто вроде праздничного мероприятия с фейрверками. Также их всех их объединяет то, что они выглядят очень подозрительно.



IMG 8.75 IMG 8.75



IMG 8.76 IMG 8.76



IMG 8.77 IMG 8.77

С одной стороны мы действительно видим на них фейрверк – всё горит и полыхает, вокруг стоят люди, и создаётся впечатление некого празднества. Но почему на этих иллюстрациях, помимо пиротехники, также искрятся и технические установки вроде колонн, обелисков и сосудов? Более того, как объяснить иллюстрации следующего плана?



IMG 8.78 IMG 8.78



IMG 8.79 IMG 8.79

Вряд ли обычные взрывы фейрверков могли создать такие сложные геометрические фигуры. Но если они не связаны со взрывами, зачем тогда нам изобразили их на иллюстрациях? Может быть эти фигуры символизируют что-то другое? Могли ли все эти странные явления, что нам выдают за фейрверки, быть вызваны чем-то иным кроме пиротехники? Учитывая все детали изображённые на этих иллюстрациях, я склонен думать что на них таким образом изобразили работу старых энергетических установок.



IMG 8.80 IMG 8.80

Просто где-то изображения были подвергнуты цензуре, а где-то изначально отображали суть не вполне корректно. В настоящее время уже невозможно отследить первоисточник и изначальную задумку, стоящую за каждой иллюстрацией. Однако лично у меня нет никаких сомнений в том, что рассматриваемые явления связаны именно с работой энергетических установок.

Но как объяснить то, что большинство иллюстраций подобного плана изображают эти явления именно в контексте фейрверков? Ответ на этот вопрос заключается в том, что изображённые явления, хоть и связаны с работой старых энергетических установок, но совершенно не являются для них нормой. Я более чем уверен что в нормальном режиме работы установки не искрились как фейрверки, и вообще, вряд ли были видимы для человеческого глаза. Судя по всему, все эти «фейрверки» возникали тогда, когда энергетические установки применялись не по назначению и выходили из строя.

Более того, время которым датированы эти иллюстрации как раз совпадает с тем периодом, когда по всей планете начал происходить захват и уничтожение старой цивилизации. Я полагаю что все эти массовые празднования с фейрверками имели двойное назначение. С одной стороны, захватчики добивали остатки былых технологий, а с другой – развлекали народ, который уже вероятно не понимал что происходит на самом деле (ну или попросту не мог ничего с этим сделать).



IMG 8.81 IMG 8.81

Данное направление также заслуживает дополнительного изучения, и потенциально способно раскрыть некие другие важные детали которые мы могли упускать всё это время. Однако сейчас давайте вернёмся к вопросу работы энергетической инфраструктуры городов прошлого. Что конкретно обеспечивало работу беспроводного энергетического покрытия и откуда бралась энергия чтобы питать всё это?

На данном этапе следует обратиться к теории, которая была сформирована исследователем tech_dancer’ом в ходе его многочисленных статей. Если очень обобщить вскрытые им факты, и коснуться непосредственно вопроса источника той энергии, то основными объектами городской инфраструктуры, на которые он всегда ссылается, являются храмы, башни и прочие подобные им сооружения. Согласно его видению, эти сооружения представляли собой ни что иное как технические узлы старых энергетических сетей, которые впоследствии были перепрофилированы под иные нужды.



IMG 8.82 – «Kochbrunnen», Wiesbaden, Germany. IMG 8.82 – «Kochbrunnen», Wiesbaden, Germany.

Другой важной деталью, к которой tech_dancer подводит в своих статьях, является вопрос расположения таких сооружений на местности. Сопоставляя планировку подземных коммуникаций и наземное расположение различных храмоподобных сооружений в ряде городов, ему удалось обнаружить поразительную вещь. Мало того что их взаиморасположение во многих случаях совпадает, так ещё и формирует на карте правильную геометрию. Опора на местоположение подземных коммуникаций и технических сооружений на земле, в некоторых случаях даже позволяет восстановить оригинальную планировку города. Более подробно об этом можно почитать в следующих статьях: «Энергетика прошлого. Тайны метрополии», «Полмира. Часть 3», «Приказано выжить. Часть 2», «Заводной апельсин», «Татарский гамбит».



IMG 8.83

IMG 8.83

IMG 8.84

То что подземелья городов таят в себе множество секретов сегодня знают многие. Но о связи подземных коммуникаций с утраченной энергетической инфраструктурой не известно практически ничего. Если подземные тоннели в своём оригинальном виде действительно формировали геометрически-правильные сети, то это, в свою очередь, открывает огромное пространство для размышлений об их потенциальном использовании. Но вернёмся всё же к первоначальному вопросу.

Даже если рассмотривать храмоподобные сооружения без каких-либо специализированных знаний, то нельзя не согласиться с тем, что большинство из них выглядят действительно грандиозно. Какая бы роль не приписывалась этим сооружениям в тот или иной момент истории, можно не сомневаться в том, что они всегда были, есть и будут находится в центре внимания. И внимание это абсолютно заслужено.



IMG 8.85 – «Town Hall», Portsmouth, England. IMG 8.85 – «Town Hall», Portsmouth, England.

Тем не менее, возникает рациональный вопрос – в чём принципиальное отличие храмов от других сооружений города? Ведь купольные установки можно встретить в том или ином виде/размере почти на всех старых домах. Да, они не такие большие, не имеют таких же красивых деталей, и возможно располагаются не в ключевых точках пространства, но всё же они точно такие же резонаторы. Так почему вдруг храмы и их резонаторы должны быть источниками поля только лишь благодаря своему размеру и особенностям расположения?



IMG 8.86 – «Maximilian Place», Vienna, Austro-Hungary. IMG 8.86 – «Maximilian Place», Vienna, Austro-Hungary.

Ответ на этот вопрос заключается в понимании того, что их основная роль была не просто в создании поля, но также и в его последующем поддержании и усилении. Если предполагать что в пределах города действовало беспроводное энергетическое покрытие, то подобные сооружения наилучшим образом подпадают под роль опорных резонаторов, что обеспечивали это покрытие и делали его работу стабильным. Если рассмотренные ранее столбы/антенны являлись стабилизаторами поля в малых масштабах (в пределах улицы), то в этом случае стабилизация поля происходила в пределах всего города.

Тем не менее, возникает другой важный вопрос – как храмы и прочие аналогичные постройки могли усиливать поле, если сосуды на их купольных конструкциях почти ничем не отличались от остальных сосудов расположенных в городе? Как размер или расположение таких сооружений могли влиять на работу сосудов и характеристики поля что они создавали вокруг себя?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо приглядеться к храмоподобным сооруженям немного ближе, и заострить внимание на деталях, которые обычно упускаются из виду.



IMG 8.87 – «Church and Royal Castle», Altstadt, Dresden, Germany. IMG 8.87 – «Church and Royal Castle», Altstadt, Dresden, Germany.



IMG 8.88 – «The casino», Monte Carlo, Monaco. IMG 8.88 – «The casino», Monte Carlo, Monaco.



IMG 8.89 – «Church Bridge», Breslau, Silesia, Poland. IMG 8.89 – «Church Bridge», Breslau, Silesia, Poland.

Если на первом фото заметить эту деталь было не так просто, то второе и третье фото говорят сами за себя – резонаторы на фонарных столбах имеют такую же точно форму как близлежащие крыши. Зная об эффекте формы и резонансе, совершенно не трудно догадаться в чём именно заключалась причина этой связи. И хотя данная особенность встречается на старых фотографиях довольно редко, она так или иначе косвенно подтверждает важность храмоподобных сооружений и подводит нас к двум важным вещам. Во-первых, мы видим что резонаторы на улицах ориентируются именно на храмоподобные сооружения. Во-вторых, они копируют не просто наконечник где установлен сосуд, а целиком форму всей конструкции крыши/купола. А значит, в неё закладывался больший смысл чем может показаться на первый взгляд.

На самом деле, идея о том что крыши/купола храмоподобных зданий могут быть как-то связаны с выработкой/преобразованием энергии уже неоднократно выдвигалась и продолжает выдвигаться различными исследователями. Однако, я склонен считать что подавляющее большинство из тех предположений, что встречаются в интернете на эту тему, содержат в себе больше дезинформации чем истины.

В начале данной главы я уже касался вопроса формы крышь/куполов, но сделал это довольно поверхностно, сказав лишь о том что архитектура использует тороидально-гиперболоидную геометрию. На самом же деле, всё немного сложнее. И чтобы объяснить суть, возьму для примера несколько старых сооружений. Первым будет здание Рейхстага в Лейпциге:



IMG 8.90 – «Reichsgericht», Leipzig, Germany. IMG 8.90 – «Reichsgericht», Leipzig, Germany.

С виду мы имеем стандартное монолитное храмоподобное здание старого мира. Но присмотритесь в этот раз к тому, как именно сделана его верхняя половина. Та часть что располагается под самой верхней купольной установкой-ротондой является по сути точно такой же купольной ротодной, но только большего размера. А два купола что стоят перед ними выглядят как уменьшенные копии центрального.

Если сопоставить подобную конфигурацию купольного сооружения со структурой тороидально-гиперболоидного поля, то получится что она будет соответсовать именно гиперболоидному компоненту, который выглядит как песочные часы. Если визуализировать всё это, то получается что одни песочные часы будто бы находятся внутри других песочных часов:



IMG 8.91 – «Nicolaaskerk», Amsterdam, Holland. IMG 8.91 – «Nicolaaskerk», Amsterdam, Holland.



IMG 8.92 – «Сourt house», Graz, Styria, Austro-Hungary. IMG 8.92 – «Сourt house», Graz, Styria, Austro-Hungary.

Количество таких повторений может быть разным, и вероятно зависит от технических тонкостей, связанных с конкретным зданием.

И если вдруг вы ещё не поняли с чем мы имеем дело и почему это вообще имеет какое-либо значение, то ответ следующий – всё это есть ни что иное как трёхмерные фракталы. А как мы уже знаем из второй части статьи, использование фракталов подразумевает значительное усиление энергии, за счёт её масштабирования. Зная что энергия является полем, которое имеет тороидально-гиперболоидную форму, мы можем сделать очевидный вывод о том, какой именно компонент поля усиливался/масштабировался в том или ином случае. Если в здании имеется возвышение, крыша или купол, выполненное в виде фрактальных песочных часов, то в таком случае усиливается гиперболоидный компонент поля. Если же аналогичные элементы здания расположены в ряд от двух и более штук, тогда можно быть уверенным в том, что усиливается/масштабируется тороидальный компонент поля.



IMG 8.93 – «Trinita dei Monti», Rome, Italy. IMG 8.93 – «Trinita dei Monti», Rome, Italy.

Если моя визуализация кажется вам не очень убедительной, то взгляните на аутентичные иллюстрации тех времён, когда всё это ещё работало:

Удивительно что подобная книга смогла проскочить мимо цензуры. Даже не смотря на небольшие отличия этой визуализации полей от той что показывал я, представленная идея по сути идентична.

Если опорные резонаторы города объединяются на местности в единую и геометрически правильную сеть, то их поля точно также складываются и усиливаются благодаря эффекту резонанса, обеспечивая таким образом весь город мощным и стабильным энергетическим покрытием.

IMG 8.95

Данное изображение является лишь красивым графическим концептом. В реальности всё разумеется выглядит немного иначе.

Живые организмы, находившиеся в пределах такого поля постоянно испытывали положительное воздействие, а устройства работающие на беспроводной энергии, в свою очередь, могли безперебойно работать в любой точке города. Всё что нужно было сделать для того чтобы начать пользоваться бесплатной энергией, это взять рабочий резонатор и подключить его к соответствующему устройству.

Тем не менее, я всё ещё не ответил самый главный вопрос – откуда бралась энергия что заставляла сосуды работать? И как, в теории, мы могли бы воссоздать такую технологию сейчас? Ответы на эти вопросы вас ждут в финальной главе.

Глава 9 – Источник энергии



IMG 9.1 IMG 9.1

На протяжении предыдущих 8 глав мы постепенно подбирались к разгадке секрета энергетических технологий прошлого, подробно рассматривая всевозможные явления, артефакты и концепции связанные с историей, физикой, химией и некоторыми другими направлениями. Теперь, имея за плечами достаточный объём знаний, мы можем наконец-то приступить к разбору одного из самых главных аспектов данного исследования, а именно – источника энергии, что заставлял все эти технологии работать.

Чтобы ход моих мыслей казался вам более понятным, попробую повести вас тем же логическим путём которым шёл я сам. Для этого, давайте предположим что мы всё-таки живём не на плоской земле, не под куполом, и не в копмьютерной симуляции (как считают некоторые люди). Ведь иначе, любые поиски правды или безграничного источника энергии потеряли бы хоть какой-то смысл, не так ли? Так вот, давайте обратим наш взгляд и мысли в космос. Даже не смотря на то что мы практически ничего не знаем о том, как он работает, мы можем понять в общих чертах хотябы то, что вся наша вселенная находится в постоянном движении.



IMG 9.2 IMG 9.2

Наша и другие планеты данной космической системы вращаются вокруг собственной оси и вокруг центральной звезды – Солнца. Само солнце, в свою очередь, также движется по некой орбите вокруг ещё более крупного и мощного объекта/системы. Всё работает как единый, самодостаточный и идеально-слаженный часовой механизм. Но откуда вся эта огромедная система планет, звёзд и галактических кластеров берёт энергию? И что обеспечивает стабильность её работы? Неужели всё это может быть результатом какого-то выдуманного «большого взрыва» и необъяснимой «тёмной материи»? Лично я в этом очень сильно сомневаюсь, но строить какие-либо теории на счёт реального строения вселенной я сейчас не стану.

В данном случае нам должно быть в первую очередь интересно то, что вселенная состоит из огромного количества энергии, и это является неоспоримым фактом, который не скрывает даже официальная наука. Так почему же мы не можем воспользоваться этой энергией по такому же принципу как ей пользуются небесные тела? Планеты и звезды ведь никто не заряжает и не толкает при помощи двигателя, но они при этом могут двигаться в пространстве и излучать поля. Даже не имея никаких специальных знаний по физике или астрономии, можно предположить что это происходит потому, что они являются частью одной взаимозивисимой энергетической системы. Всё что нам нужно чтобы воспользоваться этой энергией, это всего-лишь влиться в уже существующее течение, или другими словами – войти с этой системой в резонанс.

В нашем случае, самым близким источником энергии внутри этой системы является планета на которой мы все живём. И раз уж мы живем на огромном источнике энергии, то какой смысл черпать её из какого-либо другого места?



IMG 9.3 IMG 9.3

Идея о том что мы можем черпать энергию Земли в своих интересах выдвигалась довольно большим количеством людей, включая таких известных мыслителей как Никола Тесла и Виктор Шаубергер. Тем не менее, даже не смотря на всю популярность и привлекательность данного направления, найти в свободном доступе какие-либо достоверные исследования, чертежи, или внятные объяснения – не представляется возможным, так как правдивая информация практически всегда прячется и засекречивается. Но даже не смотря на это, мы по крайней мере можем быть уверены в том, что всё это возможно, ведь иначе эту информацию никто не стал бы прятать.

Так или иначе, при использовании энергии планеты, всё сводится к двум возможным вариантам – черпание энергии от Земли напрямую, или через поле, что она создаёт вокруг себя. В случае с первым вариантом мы имеем дело с проводной передачей энергии, а в случае со вторым – с беспроводной передачей. Учитывая особенности строения и размещения рассмотренных в этой статье резонаторов, я склонен думать что они были нацелены на беспроводную работу. Если я прав, то наиболее вероятным источником энергии для сосудов с особым веществом было именно поле Земли.



IMG 9.4 IMG 9.4

Суть их работы заключалась в том, что они входили в резонанс с полем планеты, продолжая таким образом уже существующую энергетическую цепочку. Для того чтобы войти в этот резоанс, субстанция внутри сосуда должна была соответствовать определённым характеристикам. О том, что это были за характеристики, и как их можно достичь, я расскажу чуть позже. На данном же этапе давайте подробнее рассмотрим что из себя представляет поле Земли.

Всем известно что Земля обладает магнитными свойствами. В этом можно легко убедиться взяв в руки компасс. Но почему же когда дело касается силы притяжения/гравитации, которая по всем внешним призанкам работает практически также как и самый обычный магнит, официальная наука предоставляет какое-то максимально нелогичное объяснение столь очевидного процесса? Если вы самостоятельно попробуйте ознакомиться с общепринятым объяснением гравитации, то столкнётесь с совершенно невнятным нагромождением терминов и формул, основанных на так называемой «теории относительности».

Причина по которой дела обстоят таким образом очевидна – коварным тёмным силам очень не выгодно чтобы люди знали правду о реальных свойствах полей и материи. Но как мы можем разобраться во всём этом при таком неблагоприятном раскладе? Единственный способ – искать крупицы правды и соединять их в одну картину. Одной из таких крупиц являются исследования канадского изобретателя Джона Хатчисона (John Hutchison).



IMG 9.5 IMG 9.5

Вы наверняка уже не раз видели или слышали что-то об этом человеке и его открытиях. В интернете они известны под термином «Эффект Хатчисона». Суть этого эффекта заключается в том, что некоторые предметы (вне зависимости от внутреннего строения) проявляют крайне странные свойства при воздействии на них электромагнитного излучения определённой частоты. В своих экспериментах, Джон подбирал и комбинировал различные электромагнитные часоты, вызывая тем самым довольно необычные явления. Предметы могли расщепляться на мелкие кусочки, самостоятельно двигаться на месте и даже терять свой вес.

MV 9.1 – «The Hutchison Effect»

И хотя сам Джон не предоставил подробного объяснения данного феномена (так как сам не до конца его понимал или шифровался), мы так или иначе можем сделать свои собственные воводы исходя из информации, рассмотренной в ходе данной статьи. Как вы уже должны знать, свойства любой материи определяются параметрами её кристаллической решётки. Кристаллическая решётка, в свою очередь, состоит из структурированных полей разной частоты колебания. В теории, если подобрать правильную частоту воздействия для той или иной материи, мы можем повлиять на её структуру, и тем самым изменить свойства.

Подобная технология реструктурирования материи сама по себе заслуживает отдельного рассмотрения, но в нашем случае нам интересен один конкретный её аспект, а именно – связь с гравитацией. Если предметы в экспериментах Хатчисона действительно теряли способность реагировать на силу приятяжения Земли, то это доказывает прямую связь гравитации с особенностями строения материи и с электромагнитными явлениями, что делает общепринятую теорию о гравитации несостоятельной.

Вам врядли покажется удивительным то, что большинство вики-подобных интернет ресурсов в один голос утверждают что Хатчисон шарлатан, псих или просто дурак – стандартная байка, приплетаемая всем подобным исследователями и изобретениями. Тем не менее, следует отметить что к пожилым годам Джон Хатчисон действительно стал очень странно себя вести. Однако в этом есть свой подвох. Дело в том, что Джон Хатчисон один из тех немногих людей кому удалось открыто продемонстрировать запрещённую технологию и при этом остаться в живых. Соответственно, есть несколько версий того, что с ним случилось на самом деле. Все они сводятся к тому, что либо кто-то поспособствовал его ментальному разложению, либо он сам сошёл с ума и от того его решили не убивать, либо же он ловко притворился сумашедшим чтобы в нём перестали видеть угрозу. Как бы там ни было, вы можете сделать свой собственный вывод.

Теперь мы перейдём к рассмотрению следующей интересной зацепки, связанной с явлением гравитации. Этой зацепкой являются исследования американского учёного Томаса Таунсенда Брауна (Thomas Townsend Brown, 1905-1985), который в своё время также предположительно смог обнаружить и задействовать связь между гравитацией и электромагнетизмом.



IMG 9.6 IMG 9.6

В отличии от Джона Хатчисона, Томаса Брауна не называют шарлатаном или лжеучёным, однако обнаруженные им явления всё равно не спешат приписывать к гравитационным. Официальная позиция гласит что Браун демонстрировал ни что иное как «ионный ветер», а любые другие додумки относительно его экспериментов приписывают конспирологам. Причина более лояльного отношения к данной персоне заключается в том, что он не занимался открытой пропагандной своих исследований, и большую часть жизни работал на государство в военной сфере. И как вы уже могли догадаться самостоятельно, неясность касательно его экспериментов связана вовсе не с сомнениями в их объективности, а скорее в том, что они носили закрытый характер. Если бы его исследования действительно ограничивались «ионным ветром», то тогда о них было бы гораздо больше информации в открытом доступе. На деле же, единственным достоверным источником информации о его экспериментах является редкая архивная съёмка, которая производилась в его лаборатории в период 1958-1959 годов.

Единственный фрагмент этой съёмки, доступный в хорошем качестве, обнаружился в одном документальном фильме с сайта gaia.com. Большая же часть к сожалению доступна только в плохом качестве. Ниже приведены два видео, первое – фрагмент в хорошем качестве, второе – выдержка наиболее интересных моментов с полной версии архивной съёмки.

MV 9.2 – «TTB1»

Gaia.com: «Deep Space» Season 1, Episode 5 – «Secrets of Anti-Gravity».

Как вы можете видеть сами, Томас Браун использовал странные куполо-подобные зонтики а также сферы с непонятным содержимым. Но почему он использовал именно их? Неужели это совпадение? Или может быть мы в очередной раз столкнулись с реализацией запрещённой технологии, использующей основополагающие физические принципы что от нас так упорно скрывают?

MV 9.3 – «TTB2»

Source (AV 9.1)

Второе видео раскрывает ещё больше поразительных устройств из лаборатории Томаса Брауна. Практически все они в той или иной степени напоминают различные энергетические установки что я приводил в пример по ходу статьи. И если Томас Браун действительно занимался экспериментами в области антигравитации, то всё это наводит на крайне интересные мысли. В частности, становится очевидной связь между технологиями прошлого, гравитацией и полем Земли.

Нашей следующей зацепкой станет человек по имени Athanasius Kircher и одна из его книг. Но прежде чем мы перейдём к её рассмотрению, хотелось бы сказать пару слов о самом авторе.



IMG 9.7 IMG 9.7

Если верить официальным данным, Афанасий Кирхер был немецким учёным-изобретателем, а также монахом ордена Иезуитов, жившим в период 1602 – 1680. За свою жизнь Афанасий Кирхер выпустил довольно большое количество научных трудов в области естественных наук, что говорит нам о том, что он был либо очень разносторонне-развитой личностью, или же человеком, имевшим широкий доступ к соответствующей информации. Как бы там ни было на самом деле, информация содержащаяся в его научных трудах действительно стоит того чтобы с ней ознакомиться. Вы наверняка уже не раз видели выдержки с иллюстрациями из некоторых его работ:



IMG 9.8 – Взято из «Ars Magna Lucis et Umbrae» by Athanasius Kircher (1645). IMG 9.8 – Взято из «Ars Magna Lucis et Umbrae» by Athanasius Kircher (1645).

Практически во всех его научных трудах содержатся довольно необычные иллюстрации, что озадачивают исследователей прошлого уже не один год. Книга которую я хочу вам показать также полна необычных иллюстраций, часть из которых поможет нам выйти на след истины. Её название – «Magnes sive de Arte Magnetica» (1641), что можно перевести как «Магнетит или наука о магнетизме».



IMG 9.9 IMG 9.9

«Magnes sive de Arte Magnetica» является одной из самых старых и аутентичных книг по магнетизму среди тех что присутствуют в открытом доступе. В плане содержания, книга поделена на три раздела: 1 – «De natura et facultatibus magnetis» (о природе и свойствах магнитов); 2 – «Magnes applicatus» (применение магнитов); 3 – «Mundus sive catena magnetica» (мир или магнитная цепь). Если верить описанию книги со страницы в Википедии, Афанасий Кирхер считал что «вселенная управляется едиными физическими законами приятяжения и отталкивания, связывающих всё воедино», и даже утверждал что «та же самая сила притягивает души людей к богу». Мысль эта очень глубокая и интересная, но из-за незнания латыни я к сожалению не могу подробнее ознакомиться с тем, как Афанасий развивает её в этой и других своих книгах. Всё что мне остаётся, это изучать иллюстрации. Но даже их в данном случае было достаточно чтобы обнаружить некоторые интересные вещи.

Первым что привлекло моё внимание было это:



IMG 9.10

IMG 9.10

IMG 9.11

IMG 9.11

IMG 9.12

IMG 9.12

IMG 9.13

Даже не взирая на то что иллюстрации взяты с разных страниц и не связаны между собой напрямую, в них явно прослеживается отсылка на связь магнетизма с геометрией. Это также может быть как-то связано с городской и архитектурной симметрией о которой я говорил ранее.

Следующая пара иллюстраций, привлёкших моё внимание, вероятнее всего описывает особенности структуры поля Земли. Если вы сопоставите следующие изображения с тем что рассматривалось в данной статье ранее, то обязательно заметите очевидные сходства:



IMG 9.14 IMG 9.14



IMG 9.15 IMG 9.15

Есть в этой книге и то, с чем я до этого ни разу не сталкивался. А именно изображение некой «криптологической машины» и «универсального магнитного гороскопа»:



IMG 9.16 IMG 9.16

Звучит весьма интересно и необычно, не так ли? Честно говоря я сам так и не понял в чём их суть. Надеюсь что кто-нибудь сможет со временем разгадать их секрет. Сейчас же я хочу обратить ваше внимание в большей степени на то, что на иллюстрации «криптологической машины» в очередной раз обнаружились таинственные сферы/сосуды. Более детально их можно разглядеть на нескольких других иллюстрациях присутствующих в книге:



IMG 9.17 IMG 9.17

Исходя из представленных примеров мы можем сделать три важных вывода. Первый заключается в том, что эти сферы могут являтся источниками двигательной силы. На двух иллюстрациях мы видим как к ним прикреплены какие-то подвижные механизмы с грузиками. Вероятнее всего на иллюстрациях демонстрируется некий физический эксперимент, связанный с работой таких сфер. Второй вывод заключается в очевидной связи между сферами/сосудами, магнетизмом и утраченной технологией. На это нам намекает как тот факт что сосудо-подобные сферы обнаружились в книге про магнетизм, так и то что их изобразили вместе с обелиском. Третий, самый интересный вывод, упирается в особенность конструкции изображённых сфер. Они заметно отличаются своей внутренностью от того дизайна что я приводил в пример ранее. Но почему так?



IMG 9.18 IMG 9.18

Так как мы не можем знать наверняка что конкретно хотел изобрать автор на той или иной иллюстрации, нам остаётся только выдвигать предположения. И в данном случае я вижу два возможных варианта. Первый вариант – это действительно немного иной тип сосудов. Второй вариант – на иллюстрациях изображена не внутренность самих сфер, а примерная структура Земли. Рассмотрим подробнее оба из вариантов, и затем сложим всё в одну цельную картину.

Допустим перед нами действительно другая вариация сосуда/сферы, внутри которой находится ещё один сосуд/сфера – как нам удостоверится в том что такая конструкция действительно имела место быть среди энергетических устройств прошлого? Для того чтобы найти решение этой проблемы, необходимо начать мыслить за пределами привычной сферической формы, и заострить внимание на самом принципе.

Если в сосудах, что мы рассматривали ранее, субстанция предположительно двигалась вокруг неподвижного стержня, то теперь у нас появился ещё один дополнительный и потенциально подвижный элемент. Этот внутренний элемент может быть как цельным, так и полым. По своим свойствам он может либо соответствовать внешней субстанции, либо в какой-то степени от неё отличаться (например полярностью). Но вне зависимости от свойств внутреннего и внешнего компонента, мы в любом случае имеем систему, в которой один элемент находится внутри другого. Да, мы безусловно видим что данный принцип применён по отношению к сферам, но кто сказал что его нельзя применить и с другими формами? Нужная нам подсказска в очередной раз обнаруживается в старых религиозных артефактах, которых я частично касался в первой части статьи:



IMG 9.19 – «Saint Clare Driving Away the Infidels with the Eucharist» by Isidoro Arredondo (1693). IMG 9.19 – «Saint Clare Driving Away the Infidels with the Eucharist» by Isidoro Arredondo (1693).

В свободном доступе есть довольно много изображений подобных устройств. Но среди этих изображений крайне мало тех, что демонстрируют их в полной комплектации, и тем более в рабочем состоянии. Но если объединить в одну картину все аутентичные примеры, то получится что они представляют собой цилиндр, наполненный некой субстанцией, и в некоторых случаях имеющий внутри объект в виде сферы или ещё одного цилиндра.



IMG 9.20 – артефакт расположен в «The Metropolitan Museum of Art», New-York, USA.

IMG 9.20 – артефакт расположен в «The Metropolitan Museum of Art», New-York, USA.

IMG 9.21 – артефакты расположены в «Basilica of Sant'Andrea», Mantua, Italy.

IMG 9.21 – артефакты расположены в «Basilica of Sant'Andrea», Mantua, Italy.

IMG 9.22 – артефакт расположен в «Basilica of the Holy Blood», Bruges, Belgium.

IMG 9.22 – артефакт расположен в «Basilica of the Holy Blood», Bruges, Belgium.

IMG 9.23 – артефакт расположен в «Cathedral of St. Michael and St. Gudula», Brussels, Belgium.

Мы знаем что такие цилиндры должны были наполнятся некой субстанцией. Но если в оригинальной комплектации цилиндры состояли из двух отсеков, то это наводит на мысль о том, что помещаемые внутрь них субстанции должны были друг от друга чем-то отличаться. Это отличие могло заключатся в составе, полярности или направлении вращения. Но тут возникает вопрос – как оно могло вращаться, если вообще должно было?

Во-первых, необходимо учитывать то, что цилиндр располагается в пределах действия энергетического резонатора. Это означает что сквозь него струится энергетический поток, который всегда закручен в спираль. Данный поток, в свою очередь, может либо приводить в действие некий подвижный механизм, либо напрямую воздействовать сразу на субстанцию, структурируя её на микроурвне соответствующим образом. Во-вторых, нельзя не обращать внимание на задействование принципа вращения в другом аналогичном устройстве, дошедшем до наших дней в виде, так называемого, «молитвенного барабана»:



IMG 9.24 IMG 9.24

Образ этих устройств до сих пор хорошо сохранён в буддизме. Даже не смотря на то, что сейчас их используют не по оригинальному назначению, их типовой внешний вид и уцелевшие предания раскрывают ряд очень важных для нас сведений. Ещё раз приведу текст, с обобщёнными представлениями о предназначении и особенностях таких барабанов:

Смысл вращения этого барабана тесно связан с концептом вращения «колеса Дхармы». Считается что, вращение барабана способствует очищению Кармы и воплощению в действительность других положительных эффектов. Для этого, на барабан наносятся тексты священных мантр, вращение которых считают сравнимым по эффективности с устным чтением. Также, мантры записываются на свиток, который затем наматывается на сердечник внутри барабана, называемый «деревом жизни». Считается что молитвенный барабан необходимо вращать по часовой стрелке, что обусловлено характером движения солнца. Но в редких случаях допускается вращать его против часовой стрелки, высвобождая таким образом более разъярённую энергию.

Если пытаться понять смысл этих слов опираясь на конструкцию современного молитвенного барабана, то это разумеется ни к чему не приведёт. Однако если же считать что буддистские молитвенные барабаны и христианские цилиндры с особой субстанцией некогда являлись одним и тем же классом энергетических устройств, то всё начинает вставать на свои места.



IMG 9.25 IMG 9.25

Объединив внешний вид одних устройств и описание принципа работы других, мы получаем относительно полное представление о его сути. Вероятнее всего, базовый принцип работы данного класса устройств заключался в наличии двух разно-поляризованных и/или противоположно-вращающихся элементов. Когда эти элементы помещались и/или раскручивались внутри такой ёмкости, они создавали поле специфической конфигурации. Но какой конфигурации, и зачем?

Вернёмся обратно к изначальному противоречию касательно сфер из книги про магнетизм. Что если они служили демонстрацией внутренней структуры Земли? В пользу этого предположения говорит то, что у Земли предположительно должно быть некое ядро. Но проблема только в том, что мы не знаем этого наверняка. Что если внутри планеты всё иначе? Можно конечно долго спорить на этот счёт, но есть один аспект который косвенно подтверждает идею наличия внутри земли чего-то вроде ядра или начинки. Этот аспект связан с вращением Земли и известными магнитными свойствами её поля.

Как вы уже должны были понять, любое поле представляет собой тороид, сквозь ось которого течёт энергетический поток. Внутреннее вращение тороида и направление энергетического потока определяются правилом правой руки. В случае с нашей планетой, мы знаем что она вращается вокруг своей оси. Если посмотреть на неё сверху, то получится что она вращается против часовой стрелки. С точки зрения правила правой руки, можно подумать что географический северный полюс планеты соответствует северному полюсу её поля, однако в случае с Землёй всё обстоит наоборот. Географический северный полюс нашей планеты соответствует южному магнитному полюсу её поля, тогда как географический южный – северному магнитому.



IMG 9.26 IMG 9.26

Отсюда вытекает одно очень важное обстоятельство. Для того чтобы поле Земли могло иметь такую конфигурацию, что-то внутри планеты должно двигаться по часовой стрелке – в противоположную от вращения Земли сторону. Чем конкретно является это что-то я не знаю, но могу предположить что им может быть то самое ядро. И если учитывать что вращение самой Земли вокруг своей оси играет равнозначную роль, то получается что наша планета также использует принцип взаимо-противоположного вращения.

Но прежде чем я перейду к выводам относительно данного принципа, хочу показать вам ещё пару интересных примеров. Одним из них является довольно необычное устройство, созданное в Германии в первой половине 20-его века, и наиболее известное под именем «Die Glocke» (Ger: колокол).



IMG 9.27 – Концепт-арт «Die Glocke». IMG 9.27 – Концепт-арт «Die Glocke».

Настоящих фотографий «Die Glocke» в открытом доступе нет, а его существование, естественно, официально никем не признаётся. Но если верить слухам и немногочисленным крупицам просочившейся информации, то данное устройство являлось очень мощным энергетическим генератором, который впоследствии планировалось использовать в новом типе летательных аппаратов. Одним из его наиболее примечательных свойств была способность создавать анти-гравитационный эффект. Однако самым интересным аспектом является описание его принципа действия. Предполагается что «Die Glocke» состоял из двух цилиндров, вращающихся в противоположные стороны, и наполненных некой специальной субстанцией, именуемой Xerum-525 и похожей на красную ртуть. Выглядеть это могло примерно следующим образом:



GIF 9.1 – Gaia.com: «Deep Space» Season 1, Episode 5 – «Secrets of Anti-Gravity». GIF 9.1 – Gaia.com: «Deep Space» Season 1, Episode 5 – «Secrets of Anti-Gravity».

Если бы мы не знали про энергетические устройства прошлого, то наверное восприняли бы данную информацию скептически. Но учитывая всё то что нам уже удалось выяснить, было бы глупо игнорировать столь очевидное сходство между этим и предыдущими устройствами. Если «Die Glocke» действительно работал и создавал анти-гравитационный эффект, то это даёт нам очередное косвенное подтверждение связи между принципом взаимо-противоположного вращения и полем нашей планеты.

Следующим примером является изобретение человека по имени Алексей Чекурков, над которым он работает уже не первый год, и которое периодически демонстрирует на своём YouTube канале. Сам он называет его «гравилётом», и судя по тому что демонстрируется на видео, устройство действительно способно левитировать в воздухе без каких-либо ухищрений или видео-монтажа:

MV 9.4 – «Пятый запуск гравилёта»

В одном из своих видео (AV 9.2) Алексей подробно рассказывает об устройстве и предполагаемом принципе действия своего изобретения. Если обобщить всё в компактный и доступный вид, то основный принцип работы устройства завязан на взаимопротивоположном вращении двух дисков, с прикреплёнными к ним магнитами. Сами диски вращаются благодаря обычному электричеству, которое поступает к устройству по проводу, идущему от аккумулятора.



IMG 9.28 IMG 9.28

Однако наблюдаемый эффект достигается не только благодаря вращающимся дискам. Определённую роль играет также и то, что сверху гравилёта имеется ультразвуковой излучатель, который определённым образом изменяет формируемое магнитами поле. По словам самого Алексея, именно достижение специфической резонансной частоты суммарного поля позволяет устройству достигать эффекта левитации. Не менее важным аспектом является количество и расположение магнитов на вращающихся дисках. Согласно представленной схеме, магниты должны располагаться на диске по форме шестигранника.



IMG 9.29

IMG 9.29

IMG 9.30

Следует отметить что эту и некоторые другие идеи Алексей подчерпнул из исследований довольно широко известного (в своих кругах) учёного-энтомолога и изобретателя Виктора Гребенникова. Изучая различных насекомых на протяжении почти всей своей жизни, Гребенников заметил одно очень необычное свойство, присущее в той или иной степени некоторым их представителям. Согласно его наблюдениям, материалы из которых сделаны различные чешуйки, коконы, пчелиные соты (и прочие подобные вещи) способны создавать особый вид полей, что могут взаимодействовать с живыми организмами и даже с гравитацией.



IMG 9.31 – Иллюстрации к книге В. Гребенникова «Мой мир», демонстрирующие структуру покровов некоторых насекомых. Фотографии сделаны с помощью электронного микроскопа. IMG 9.31 – Иллюстрации к книге В. Гребенникова «Мой мир», демонстрирующие структуру покровов некоторых насекомых. Фотографии сделаны с помощью электронного микроскопа.

Гребенников сделал вывод что причиной особых свойств является ячеистая и симметричная структура, лежащая в основе исследуемых материалов. Свою известность он получил как раз за то что, предположительно, смог воспользоваться данным явлением на практике. Если верить самому Гребенникову, то взяв за основу определённое количество надкрыльев некого вида летающих насекомых, и соединив их в единый пласт (предположительно состоящий из двух или более слоёв), ему удалось создать материал обладающий анти-гравитационными свойствами. Поместив полученный материал в самодельный деревянный корпус-платформу, и оборудовав его механической системой контроля (что могла менять узор того самого левитирующего материала), Гребенникову удалось собрать полноценный летательный аппарат, работающий на принципе взаимодействия с гравитацией Земли.



IMG 9.32 IMG 9.32



IMG 9.33 IMG 9.33

К сожалению, в свободном доступе отсутствуют какие-либо другие фотографии или видео, на которых можно было бы увидеть данное устройство в рабочем состоянии. С одной стороны, Гребенников не скрывал общую информацию о своём изобретении. Но с другой, очень неохотно вдавался в технические подробности, и нигде и никогда публично не называл имя того самого насекомого, у которого взял особые надкрылья.

Не зная ничего о работе материи и полей, можно решить что Гребенников обычный шарлатан, который решил на старости лет прославится. Однако зная что за полями и их особыми свойствами действительно стоит геометрия, данное изобретение уже не кажется столь невозможным. А нежелание человека делится техническими подробностями можно легко объяснить вмешательством особых служб, которые очевидно взяли его под контроль, и пригрозили чем-то нехорошим за разглашение охраняемой тайны.

Теперь давайте подведём небольшой промежуточный итог на основе последних нескольких примеров. Даже не смотря на поверхностное отличие рассмотренных устройств, все они задействуют один и тот же принцип, а именно – сложение полей. По сути, отличается лишь конкретный способ этого сложения. В одних случаях источники полей располагаются таким образом, что один находится внутри другого. В других же случаях они располагаются параллельно.



IMG 9.34 IMG 9.34

Если все эти устройства действительно могли взаимодействовать с полем Земли, то это значит что им удавалось создавать однородные поля, даже не смотря на задействуемый способ. Вероятно по этой же причине мы видим отличие во внутренней структуре между сосудами из книги Афанасия Кирхера и тем, что был обнаружен в Индийском храме. Если необходимую конфигурацию (геометрию) поля можно было достигнуть различными способами, то это объясняет причину, по которой одни сосуды имели внутри один отсек для особой субстанции, а другие два. Вполне возможно что существовали различные вариации компоновки внутренности сосудов. Некоторые подсказки о том как могли быть устроены внутри сосуды и другие типы резонаторов обнаруживаются в книге «The Turner’s Manual» by Louis Georges Isaac Salivet:



IMG 9.35

IMG 9.35

IMG 9.36

IMG 9.36

IMG 9.37

IMG 9.37

IMG 9.38

IMG 9.38

IMG 9.39

IMG 9.39

IMG 9.40

Тем не менее, на данном этапе картина всё ещё далека от того чтобы быть полной. Для того чтобы прояснить её, нам необходимо ответить на ряд важных вопросов, в частности:

• Если энергетические технологии прошлого как-то связаны с анти-гравитацией, то в чём конкретно заключается эта связь? Что такое анти-гравитация на самом деле?

• Существует ли какое-то универсальное объяснение процесса вхождения в резонанс с полем Земли?

• Как мы можем воссоздать данную технологию сейчас?

Начнём с рассмотрения анти-гравитации и её связи с технологиями прошлого. Учитывая всю секретность, окружающую данное направление, можно подумать что любые догадки на этот счёт так и будут оставаться догадками, не имеющими подтверждения. Но как вы уже должны были понять, скрыть абсолютно всё – невозможно. Даже когда дело касается технологий анти-гравитации.

Для того чтобы разгадать этот секрет, нужно всего-лишь более внимательно рассмотреть такое явление как суперпроводимость. Как и в случае со всеми другими физическими явлениями, её объяснение с точки зрения официальной науки оставляет желать лучшего. Если же объяснять её суть человеческим языком, то всё довольно просто – при определённом состоянии кристаллической решётки, некоторые материалы начинают взаимодействовать с магнитами иначе. Вместо того чтобы притягиваться или отталкиваться от магнита, материал будто бы встраивается в его поле, зависая в той точке, в которую его поместили. Если же придать суперпроводнику движение вдоль или вокруг магнита соответствующей формы, то он будет двигаться до тех пор пока не потеряет состояние суперпроводимости. Существуют разные пути достижения данного состояния, но одно из наиболее простых и доступных – охлаждение с помощью жидкого азота. Наглядно на всё это можно посмотреть в следующем видео:

MV 9.5 – «Quantum locking will blow your mind – How does it work?»

В очередной раз не рекоммендую вам обращать внимание на предоставленное «научное» объяснение. Попробуйте прийти к пониманию данного явления самостоятельно.

В интернете есть довольно много интересных видео на тему экспериментов с суперпроводниками, и вы наверняка уже не раз их видели. Удивить вас этим я не пытался. Но зачем же тогда я поднял эту тему в контексте анти-гравитации? Всё дело в том, что суперпроводимость очень близка по своей сути к анти-гравитации. Она даёт нам понять что существует третье состояние взаимодействия между телами, помимо притяжения и отталкивания. И если попытаться объяснить анти-гравитацию в контексте известных нам физических явлений, то именно состояние левитации при суперпроводимости является наиболее похожим на анти-гравитацию из всего того что мы имеем.

Разумеется, суперпроводимость в том виде о котором мы сейчас говорим не является анти-гравитацией в прямом смысле этого слова. Но если считать что Земля является огромным магнитом (просто более сложным), то кто сказал что мы не можем провернуть тот же самый трюк с суперпроводимостью, но только уже в рамках планетарного поля? Если моя идея реализуема, то в таком случае окажется что рассматриваемые нами сосуды-резонаторы могли работать как раз на аналогичном принципе. На видео мы видели как вращается шайба, но что если бы это была жидко- или газо-образная субстанция?



GIF 9.2

GIF 9.2

GIF 9.3

Субстанция, что предположительно располагалась внутри сосудов-резонаторов, просто без конца вращалась бы по кругу как та шайба на видео. А вращение, в свою очередь, создавало бы движение энергетического потока вдоль центральной оси (согласно правилу правой руки). Проблема лишь в том, что мы не знаем как создать субстанцию, которая могла бы взаимодействовать с полем планеты. Более того, прежде чем связывать всё это с технологиями прошлого, мне сперва необходимо доказать что суперпроводимость и гравитация вообще как-то связаны. Как же это сделать?

Когда я первый раз увидел макет с левитирующим по кругу суперпроводником, то не мог отделаться от мысли о поразительной схожести с тем как спутники вращаются вокруг Земли по орбите.



IMG 9.41 IMG 9.41

Согласно официальному объяснению, удержание спутника на фиксированной орбите достигается путём поддержания баланса между гравитационным притяжением планеты и инерциальным движением самого спутника. Но в таком случае, получается что любой малейший просчёт в скорости либо уронит спутник на Землю, либо отправит его в открытый космос. Неужели все имеющиеся искусственные спутники удерживаются на орбите таким неуклюжим способом? А что если всё-таки нет? Что если они используют как раз тот самый принцип «встраивания», но только в гравитационное поле Земли? Так ведь было бы гораздо проще и логичнее, не так ли?

Если моё предположение верно, то это означает что спутники и другие космические аппараты должны использовать устройства и материалы, способные взаимодействовать с полем Земли. И если бы мы смогли понять, что именно это за устройства и материлы, то тогда нам бы открылся секрет взаимодействия с полем Земли, и как следствие секрет исследуемых резонаторов.

Но как нам проверить эту теорию, учитывая что детали космических кораблей не валяются где попало, чтобы можно было их протестировать, или хотя-бы оценить визуально? По иронии, оказалось что всё-таки периодически валяются, либо в виде космического мусора, либо в виде недостаточно хорошо скрытой правды.

Первым случаем который я бы хотел вам показать является довольно необычная сфера, найденная американской семьёй по фамилии Бетз (Betz) в глуши города Джексонвил (штат Флорида, США) в 1974 году.

MV 9.6 – «Man finds a sphere»

Практически сразу после обнаружения, данная сфера стала сенсацией. Десятки репортёров, учёных и исследователей паранормальных явлений двинулись в Джексонвил чтобы узнать больше о невероятной находке. Выдвигались совершенно разные предположения о происхождении данного объекта. Кто-то считал что он инопланетный, кто-то говорил что это спутник (или деталь спутника), а кто-то и вовсе утверждал что он не имеет никакого отношения к космосу. В определённый момент, объект был исследован представителями ВМС США, но каких-либо значимых комментариев, они конечно же не предоставили.



IMG 9.42 IMG 9.42

С тех самых пор, данный объект окружает довольно большое количество противоречивых сведений и слухов, не позволяющих сделать однозначные выводы о его предназначении или реальных свойствах. Более-менее точно известно только то, что сфера была сделана из нержавеющей стали известной разновидности, весила около 10 кг, и была практически идеально сбалансирована. Единственной неровностью на поверхности сферы был маленький вырез треугольной формы, о назначении которого остаётся только догадываться.

Однако если верить показаниям самой семьи Бетз, то сфера была способна оказывать дистанционное воздействие на окружающих и реагировать на звуки. Так, собака семьи, находясь возле сферы, начинала закрывать уши и скулить. А когда возле сферы однажды заиграла гитара, то было замечено как сфера издаёт в ответ странные звуки.

Разумеется, каждый может сделать свой собственный вывод о том, чем на самом деле являлась сфера, найденная американской семьёй Бетз. Но версия, которая кажется наиболее правдоподобной лично мне, предполагает что данный объект изначально имел земное происхождение, но при этом, скорее всего, использовался в космосе, либо как самостоятельное устройство, либо как часть более сложного космического аппарата.

Одним из оснований, заставляющих меня думать таким образом, являются устройства, именуемые «сферами для калибровки радаров». Не могу утверждать наверняка что данные сферы являются тем же самым что и та, которую нашла в своё время семья Бетз, но они одназначно похожи. Ниже приведены современные образцы таких калибровочных сфер, сделанные компанией «Century Metal Spinning», которая является изготовителем и поставщиком различных технических компонентов для национальных исследовательских лабораторий авиакосмической отрасли:



IMG 9.43

IMG 9.43

IMG 9.44

С одной стороны в этих сферах нет ничего секретного, и информацию о них, пусть даже и в очень ограниченном виде, но найти можно. Вопрос только в том, насколько эта информация правдивая? Наверняка известно только то, что такие штуки начали запускать в космос ещё c 1960-ых годов. Одни из самых первых «калибровочных сфер», запущенных на орбиту, носят наименование «LCS» («Lincoln Calibration Sphere»):

По официальным данным, они представляют собой полые алюминиевые шары, предназначенные для автономного нахождения на орбите. На этом, собственно говоря, и заканчивается основная часть их описания. Но если они применялись всего-лишь для калибровки радаров, то почему об этом так мало сведений в свободном доступе?

Почти вся информация по теме «калибровочных сфер» которую можно найти в интернете (помимо статей про «LCS»), сводится к разрозненным докладам (Source 1, Source 2), подготовленным группой учёных из «Исследовательской лаборатории ВМС США». Но в них везде идёт речь о немного другой разновидности калибровочных сфер, которые обозначаются как «PERCS» («Precision Expandable Radar Calibration Sphere»). Эти устройства представляют собой расширяемые металлические каркасы, сделанные из геометрически-правильных ячеек. Согласно описанию приведённому в вышеупомянутых докладах, основным предназначением данных сфер является:

- взаимодействие с высокочастотными передатчиками и калибровка радаров при помощи сферического каркаса;

- калибровка системы лазерного отслеживания спутников при помощи ретрорефлекторов (катафотов) установленных на каркасе;

- изучение особенностей взаимодействия больших многогранных структур с космической средой на планетарной орбите.



IMG 9.46

IMG 9.46

IMG 9.47

IMG 9.47

IMG 9.48

IMG 9.48

IMG 9.49

По-хорошему, данные устройства заслуживают отдельного рассмотрения. Но даже при самом поверхностном рассмотрении, сферы типа «PERCS» значительно отличаются от сфер типа «LCS». Тем не менее, существует ещё одна разновидность космических сфер, которую можно расположить где-то посередине между «LCS» и «PERCS». Узнать о ней можно обратив внимание на спутник под именем «LAGEOS»:



IMG 9.50 IMG 9.50

Всего таких спутников было запущено две штуки – «LAGEOS-1» в 1976 году и «LAGEOS-2» в 1992 году. Официально, основным предназначением «LAGEOS» являлось изучение геодинамических процессов Земли. Данный спутник по своей сути пасивный, и всё взаимодействие с ним сводится к определению его позиции на орбите при помощи ретрорефлекторов установленных на его каркасе (они отражают сигналы с наземных станций местоопределения). Таким образом, мы видим что он выполняет примерно ту же роль что и сферы типа «PERCS», но при этом, отличается от них тем, что является цельной сферой, что делает его более похожим по конструкции на сферы типа «LCS». Но между «LAGEOS» и «LCS» есть одно важное отличие. Обратите внимание на следующее архивное видео:

MV 9.7 – «Laser Geodynamics Satellite (LAGEOS)»

На нём отчётливо видно как внутрь сферы «LAGEOS» помещается некий плотный цилиндр, о предназначении которого нам ничего не рассказывают. Зачем нужен был этот цилиндр и почему его нет у сфер типа «LCS»? Более того, если все три вида сфер являются однородными устройствами со схожим принципом действия, то почему вся доступная нам информация столь разрозненна и немногочисленна? Что-то во всём этом явно не сходится. От нас очевидно пытаются скрыть какую-то важную деталь.

Аналогичная недосказанность окружает и ряд других космических устройств. В частности, довольно подозрительным является история развития искусственных спутников. Если взглянуть на их самые первые модели, то почти все они выполнены в виде хорошо знакомых нам форм:

Если же взять их современные аналоги, то почти все они выглядят примерно так:



IMG 9.55 IMG 9.55

Но почему современные спутники так сильно отличаются от тех, что запускали в самом начале? Неужели причиной тому стало развитие технологий? Или дело просто в том, что кто-то стал действовать осторожнее с тем что рассказывать и показывать людям? Как бы там ни было, во всём этом чувствуется какая-то явная недоговорка. Но в этом нет ничего удивительного, учитывая что мы имеем дело с организациями, которые десятилетиями специализируются на сокрытии информации.

И если вам интересно моё мнение на этот счёт, то закрытость космоса и космических програм связана вовсе не с одной из назойливых конспирологических теорий (придуманных возможно ими же самими), а скорее с тем, что космос очень тесно связан со скрываемыми энергетическими технологиями. Чего только стоит порядок обращения с космическим мусором. Согласно принятой когда-то и кем-то договорённости, все космические спутники и станции, вывыденные из эксплуатации, затапливают в самой отдалённой и труднодоступной точке планеты, известной под именем «кладбище космических кораблей» или «Точка Немо»:

Судя по всему, кто-то очень не хочет чтобы даже обломки реальных образцов космических технологий оказались в свободном доступе. Иначе зачем надо было выбирать такую специфическую локацию? Но даже не смотря на все меры предосторожности, космические детали всё-равно иногда умудряются попасть в руки простых людей. На приведённых далее фотографиях вы можете увидеть некоторые случаи обнаружения странных повреждённых сфер, что очень похожи на те, которые мы рассматривали до этого:



IMG 9.57

IMG 9.57

IMG 9.58

IMG 9.58

IMG 9.59

IMG 9.59

IMG 9.60

Обычно в СМИ не скрывают что данные сферы являются космическим мусором, но при этом, редко когда вдаются в детали относительно их применения и технических тонкостей. Один из наиболее освещённых случаев произошёл в начале 2021 года. Тогда, на одном из пляжей Багамских островов обычными прохожими была найдена очередная космическая сфера. Ниже приведены фотографии, сделанные в момент выкапывания этой сферы из песка:



IMG 9.61 IMG 9.61

Надписи на русском дают понять что эксплуатационный диапазон температур для данной сферы состовляет от -170 до -196 градусов, а вес около 41 кгс (килограмм-сила). Данные об объёме и другие надписи мне к сожалению рассшифровать не удалось.

Первоначально, инцидент получил огласку через «Twitter», а затем был подхвачен некоторыми известными новостными агенствами, такими как «The Independent», «РИА Новости» и «Россия 24». Во всех приведённых источниках единогласно сообщили, что данное изделие было действительно изготовлено для использования в космосе, и представляет собой контейнер для хранения космического топлива. Более того, оказалось что информацию о данных изделиях можно довольно легко найти в открытом доступе, на сайтах различных аэрокосмических подрядчиков:

Подобные сферы называются «шаробаллонами» и используются для хранения различных химичеких субстанций под высоким давлением. Корпус шаробаллонов обычно делают из титана, а в качестве наполнителей могут выступать такие субстанции как гелий, гидразин, диметилгидразин (гептил), ксенон, и некоторые другие.

В интернете есть довольно много информации касательно способов производства шаробаллонов и их наполнения, но при этом крайне мало технических подробностей об их применении непосредственно в космических аппаратах. Практически везде указано только то, что они используются в системах подачи топлива и корректировки орбиты. Та же проблема касается и фотографий. Есть много примеров того, где они изображены отдельно, и крайне мало примеров их расположения в самих космических аппаратах (особенно современных). Вот одна из фотографий, где шаробаллоны можно разгледеть хорошо:



IMG 9.63 – Базовый блок 11Д426 комбинированной двигательной установки «Союз-Т» в государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, г. Калуга, Россия. IMG 9.63 – Базовый блок 11Д426 комбинированной двигательной установки «Союз-Т» в государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, г. Калуга, Россия.

На данном этапе вам может показаться что во всём этом нет ничего особенного – одни сферы для топлива, другие для радаров и спутников, а третьи для чего-нибудь ещё. При поверхностном рассмотрении подвох обнаружить очень тяжело. Однако если сопоставить все имеющиеся факты и подвергнуть их критическому мышлению, официальная картина начнёт проявлять свою брешь. В частности, не кажется ли вам подозрительным то, что все рассмотренные нами космические сферы так похожи не только друг на друга, но также и на энергетические резонаторы прошлого?



IMG 9.64 IMG 9.64

Обратите внимание на то, как ловко работает их система объяснений. Если рядом со сферой присутствует сопло, значит это бак для подачи топлива! Если баков для подачи топлива нет, значит сфера это спутник! Если сфера не спутник, значит устройство для калибровки радаров! А если такая же точно сфера обнаруживается на верхушке здания на какой-нибудь старой фотографии, то это просто декоративный шарик! Главное подать всё это с умным видом, и человек обязательно поверит.

Темболее что по одному внешнему виду никто и никогда ничего доказать не сможет. Разве что путём сопоставительного анализа, как это делаю я. А если вдруг какая-нибудь особая сфера случайно окажется не в то время и не в том месте, то её в оперативном порядке изымут люди в форме:



IMG 9.65 IMG 9.65



IMG 9.66 IMG 9.66

Конечно, кто-то может возразить, и сказать что военные просто заботятся о гражданском населении, эвакуируя контейнеры с опасными химикатами. Но на фоне всего того бардака что обычно происходит в мире, подобная забота кажется чересчур фальшивой. В данном контексте также будет уместно вспомнить ряд фотографий, которые вы могли ранее видеть в статье tech_dancer’а про дирижабли. Уж слишком они похожи своим содержанием на предыдущие фото с военными:



IMG 9.67 IMG 9.67

Снова подозрительные люди в форме, которые куда-то уносят подозрительные сферические изделия, взятые из подозрительно-выведенных из эксплуатации летательных аппаратов. Конечно, можно в очередной раз оправдать всё тем, что это просто обычные бомбы, а добрые дяди в форме забирают их на утилизацию чтобы защитить гражданское население. Но не кажется ли вам, что таких «совпадений» накопилось уже слишком много? Удалось ли вам разглядеть ту невидимую нить что соединяет все подобные случаи?



IMG 9.68 – Слева: «Barthelemy Faujas de Saint-Fond reporting on the Montgolfier brothers balloon flights of 1783»; Справа: «The descent of the Montgolfier's air balloon. Engraving by John Lodge, 1783». IMG 9.68 – Слева: «Barthelemy Faujas de Saint-Fond reporting on the Montgolfier brothers balloon flights of 1783»; Справа: «The descent of the Montgolfier's air balloon. Engraving by John Lodge, 1783».

Судя по испуганным лицам людей со второй гравюры, вряд ли на них упал обычный «воздушный шарик».



IMG 9.69 – «View of the Mausoleum of the Emperor Hadrian» by Giovanni Battista Piranesi (1756). IMG 9.69 – «View of the Mausoleum of the Emperor Hadrian» by Giovanni Battista Piranesi (1756).

Интересно, зачем они собирают их в пирамидки? Конфискуют опасное имущество на захваченной территории или сами готовятся к некой войне, мобилизируя стратегические ресурсы?

На самом деле, всё это время я вёл вас не к тому чтобы сказать что всё вранье. Как ни странно, в данном случае правда вовсе не предполагает полного опровержения официальной версии. Контролирующие силы не настолько глупы чтобы давать людям абсолютно ложную информацию – в таком случае обман был бы раскрыт слишком быстро. Их тактика заключается в том, чтобы запутать человека, путём смешивания правды с грудой ложной информации.

Сферы-сосуды, что рассматривались по ходу статьи, действительно могут быть и энергетическими резонаторами, и спутниками, и контейнерами для химических субстанций. Понять секрет сфер, можно только в том случае, если сложить все составляющие вместе. Но прежде чем мы это сделаем, рассмотрим ещё пару интересных случаев. Для этого, нам необходимо будет внимательнее приглядеться к периоду 17-19 веков, когда происходил тот самый переходный период от старого технологического уклада к новому.

Как вы уже должны были понять, знания о старых технологиях не исчезли моментально. Процесс их искоренения происходил не одно десятилетие. И даже если в одном месте информацию удавалось сокрыть полностью, она всё равно где-то всплывала заново в том или ином виде. Одним из наглядных примеров данной мысли являются исследования немецкого учёного 17-го века Отто Фон Геррике (Otto Von Guericke), получившего свою известность благодаря исследованиям вакуума, атмосферного давления, и некоторых других смежных физических аспектов. В его книге под названием «Ottonis de Guericke Experimenta nova Magdeburgica de vacuo spatio» (1672), содержатся крайне любопытные иллюстрации, которые интересны нам тем, что содержат уже хорошо-знакомые сферические приборы:



IMG 9.70

IMG 9.70

IMG 9.71

IMG 9.71

IMG 9.72

IMG 9.72

IMG 9.73

IMG 9.73

IMG 9.74

IMG 9.74

IMG 9.75

Разумеется, сейчас это всё представлено как обычные эксперименты с давлением. А имя Отто Фон Герике как раз чаще всего всплывает именно при упоминании так называемой «Магдебургской сферы» (или «Магдебургских полусфер») – эксперимента в ходе которого лошади должны были разъединить две полусферы, между которыми, путём выкачивания воздуха, был образован вакуум. Разумеется, всё это звучит вполне правдоподобно, но что если нам опять чего-то не договаривают? Почему мы опять сталкиваемся со сферическими сосудами, внутри которых целенаправленно создаётся давление? Что если эксперименты с весом, изображённые на иллюстрациях, делались вовсе не для проверки силы скреплённости полусфер, как в вышеупомянутом эксперименте с лошадьми?

Прийти к однозначному выводу в данной ситуации сложно. И так практически со всеми подобными изобретениями периода 17-19 веков. Сюда же можно отнести исследования Роберта Бойля (Robert Boyle):

А также резонаторы Германа фон Гельмгольца (Hermann von Helmholtz):



IMG 9.77 – Оригинальные IMG 9.77 – Оригинальные резонаторы Гельмголца (1870 г.) из Hunterian Museum and Art Gallery, Glasgow, Scotland.

При отдельном рассмотрении, во всех них нет ничего особенного. Но стоит нам начать сопоставлять их вместе, так сразу же вырисовываются очертания того самого секрета, который от нас спрятали на самом видном месте. И вышеупомянутые учёные явно должны были о нём знать, или хотябы догадываться. Нам же, как обычно, показали лишь вершину айсберга.

К счастью для нас, в 19 веке жил ещё один учёный, работавший с необычными сферами. И в отличии от предыдущих случаев, цензуре удалось скрыть меньше ключевой информации об истинной сути его исследований. Имя этого учёного – Джон Уоррел Кили (John Worrell Keely).



IMG 9.78 IMG 9.78

Если верить дошедшим до нас свидетельствам, то Джону Кили удалось воссоздать ту самую утраченную технологию получения безграничной энергии. И как вы уже вероятно поняли, в данном случае в очередной раз замешаны таинственные сферы. Сам Кили называл своё открытие по разному, но наиболее встречаемые термины это «эфирная энергия» и «симпатические вибрации». Тем не менее, даже не смотря на то, что официальная история не скрывает существование Джона Кили и его исследований в области эфирной энергии, понять секрет его изобретений далеко не так просто. Всё дело в том, что информация о его исследованиях очень разрознена и противоречива, а поиск и разбор её вручную занял бы не один месяц. Более того, далеко не факт что наиболее важные крупицы информации всё ещё доступны в свободном доступе.

К счастью для нас, в 1998 году вышла одна замечательная книга за авторством некого Theo Paijmans, которая называется «Free Energy Pioneer: John Worrell Keely». Исходя из моих персональных наблюдений и поисков, данная книга является наиболее полным источником информации о жизни и исследованиях Джона Кили из всех что можно найти в свободном доступе. Поэтому, дальнейший разбор данной темы будет основан именно на выдержках из этой книги.

В данной статье я приведу лишь некоторый набор цитат что наиболее актуальны для данного исследования. Вам же следует знать что в книге имеется огромное множество других интересных и полезных сведений. Поэтому я настоятельно рекомендую вам самостоятельно ознакомиться с её содержанием. Возможно вы сможете заметить какие-то важные детали которых не смог замтеить я.

За свою жизнь, Джон Кили создал сотни экспериментальных устройств. Однако лишь очень небольшая часть смогла попасть на фотографии и оказаться в свободном доступе. Сами устройства носили весьма необычные имена, такие как например: «Вибрационные диски» («Vibratory discs»), «Вибрационная сфера» («Vibratory globe»), «Вибрационная планетарная сфера» («Vibratory planetary globe»), «Вращающаяся сфера» («Rotating globe»), «Сферический мотор» («Globe motor»), «Спирофон» («Spirophone»), «Вибродин» («Vibrodyne»), «Гидро-пневматический пульсирующий вакуумный аппарат» («Hydro-pneumatic pulsating vacuo machine»), «Составной дезинтегратор» («Compound disintegrator»), «Симпатический передатчик» («Sympathetic transmitter») «Освободитель» («Liberator»).



IMG 9.79 IMG 9.79

Как я уже говорил ранее, существует довольно много догадок касательно того, как именно Джон Кили получал энергию в своих устройствах. Однако практически все они в той или иной степени сводятся к тому, что устройства могли работать на самой обычной воде и воздухе. Приведу на этот счёт цитату из книги:

The etheric vapor, also called vaporic substance, that Keely discovered by accident while experimenting with his hydro pneumatic pulsating vacuo machine in 1873, was a most mysterious substance with almost legendary attributes. It was this etheric vapor that could drive a train of cars from Philadelphia to New York and propel a steamer across the Atlantic without fuel or sails, and could be obtained from a handful of water. "People have no idea of the power of water," Keely said, "a bucket of water has enough of this vapor to produce a power sufficient to move the world out of its course." (p. 163) Перевод: Эфирный пар, также называемый парообразной субстанцией (который Кили обнаружил случайно, экспериментируя с гидро-пневматическим пульсирующим вакуумным аппаратом), был самым загадочным веществом с практически легендарными свойствами. Это был тот самый эфирный пар, который мог перевести целый поезд машин из Филадельфии в Нью-Йорк и доставить пароход через Атлантический океан без топлива или парусов, и который можно было получить из горстки обычной воды. "Люди даже не догадываются о том, какой силой обладает вода", – говорил Кили, "в одном ведре воды достаточное количества этого «пара» чтобы получить силу, способную поменять курс движения всего мира". (стр. 163)

Хотя Джон называет эту субстанцию «паром», я не думаю что это был обычный пар, который мы получаем испаряя воду. Скорее всего, он использовал это название чтобы обычным людям было понятнее, с чем они имеют дело. На деле же, Джон Кили нашёл способ преобразования обычных веществ в некое особое состояние, при котором энергию удавалось получать в практически неограниченных количествах. Однако чтобы понять как именно он это делал, необходимо внимательно сопоставить все имеющиеся факты.

Первым на что я хочу обратить ваше внимание, являются сферы. Они присутствуют в составе практически всех устройств Кили, что можно найти в открытом доступе. На фотографиях ниже вы можете увидеть некоторые их примеры:



IMG 9.80

IMG 9.80

IMG 9.81

IMG 9.81

IMG 9.82

IMG 9.82

IMG 9.83

Могла ли та таинственная «эфирная» субстанция помещаться внутрь таких сфер? Или же субстанция приобретала свои необычные свойства как раз благодаря тому что помещалась в одну из таких сфер? Приведу небольшой открывок из книги, в котором упомянаются такие сферы:

The famous Keely motor of which the world had heard and read so much, "a smooth hollow sphere of metal about two feet (60 cm) in diameter," and which consisted in a 25 horsepower rotary engine, was also run with his etheric vapor. "What is most astonishing about the rotation of this sphere, by simply turning on the vapor," a witness remarked, "is the fact that there is no escape for the gas anywhere, after it has done its work, nor any outlet or exhaust-pipe for such escape, as is well known to be absolutely necessary in the use of any gas, liquid or vapor known to mechanics, and by which engines are readily driven." (p. 61) Перевод: Знаменитый двигатель Кили, о котором мир так много слышал и читал, таже работал на особом эфирном паре. Данный двигатель представлял из себя "гладкую полую сферу из металла, диаметром около двух футов (60 см)". Начинка двигателя имела роторную основу, которая могла вырабатывать мощность 25 лошадиных сил. "Что наиболее удивительно во вращении этой сферы путем простого включения пара, - отметил один из свидетелей, - так это тот факт, что газ не покидает сферу после того как он выполнил свою работу, и нет никакого отверстия или выхлопной трубы для такого выхода, что, как хорошо известно, является абсолютно необходимым условием при использовании любого газа, жидкости или пара, известного механике, и с помощью которых обычно приводятся в движение двигатели". (стр. 61)

Даже не смотря на то, что мы не знаем точно о каком именно «двигателе Кили» идёт речь в данном куске текста, мы можем получить примерное представление о том, что из себя представляли подобные сферы. Из описания становится ясно что они были металлическими, полыми, каким-то образом взаимодействовали с паро/газо-образой субстанцией, и при этом не имели никаких отверстий для выхлопов. Так же мы узнаем о том, что сферы должны были вращаться. Но что было внутри этих сфер? К счастью для нас, сохранились фотографии, на которых можно увидеть их внутренности (по крайней мере одной из существовавших моделей):



IMG 9.84

IMG 9.84

IMG 9.85

На представленных фото мы видим что внутри имеется что-то вроде барабана, с прикреплёнными по бокам полыми цилиндрами. Похожие цилиндры (но только закрытые) располагаются также и на внешнем кольце. С одной стороны, можно было бы подумать что они являются контейнерами для упомянутого ранее «эфирного пара/газа». Однако с другой стороны, в тексте книги встречаются интересные упомянания ещё одной странной субстанции, которая, как мне кажется, подоходит гораздо лучше на роль наполнителя этих цилиндров.

There are also casual mentions of a strange substance. Although this substance was pivotal in the working of Keely's force, we learn no more of it after the following slight references: "The only thing that caused any doubt seemed to be the exact composition of a peculiar metallic paste or amalgam without which the «sympathetic attractive force» could not be produced". (p. 177) "One of the secrets of the machine is the composition of the «vitalized metal disks» and «sensitized cartridges of metallic powder»". Elsewhere we learn more, although still not enough about this mysterious substance: "Aside from these disks, Mr. Keely has prepared a metallic powder, which, to look at, very much resembles iron or steel filings, but which lacks one essential feature of iron or steel — it will not respond to the attraction of a magnet". No further explanation was offered upon the nature or composition of the cartridges of metallic powder, which were possibly the same as the peculiar metallic paste, or the unspecified "amalgam paste". In 1895, a puzzled reporter wrote that Keely said it took him three years of study before he could produce the substance. (p. 178) Перевод: Также имеются поверхностные упоминания некой странной субстанции. И хотя эта субстанция имела ключевое значение для работы устройств Кили, заметок о ней сохранилось очень мало. Одна из таких заметок гласит: "Единственное, что вызывало сомнения, - это точный состав особой металлической пасты или амальгамы, без которой «симпатическая притягательная сила» не могла быть получена". (стр. 177) "Одним из секретов машины является состав «витализированных металлических дисков» и «чувствительных картриджей с металлическим порошком»". Из другой выдержки мы узнаем об этом загадочном веществе больше (хотя всё еще недостаточно): "Помимо этих дисков, мистер Кили создал некий металлический порошок, который на вид очень напоминает железные или стальные опилки, но лишен одного существенного свойства железа или стали - он не реагирует на притяжение магнита". Никаких других объяснений относительно природы или состава металлического порошка, который, возможно, был тем же самым, что и особая металлическая паста (или неуточненная «амальгамическая паста»), предоставлено не было. В 1895 году озадаченный репортер написал, что, по словам Кили, ему потребовалось три года исследований, прежде чем он смог синтезировать это вещество. (стр. 178)

Учитывая состав второй субстанции, вряд ли её можно было помещать куда-либо ещё кроме закрытых ёмкостей, под которые как раз наилучшим образом подходят цилиндрические контейнеры, размещённые на каркасе сферы. Судя по всему, эти контейнеры и есть те самые «чувствительные картриджы» о которых говорилось в отрывке.

Хочу также обратить ваше внимание на одну интересную деталь. Если смотреть на внутреннюю конструкцию сферы, и в частности на расположение картрдижей с амальгамой, то оно очень напоминает схему гравитационной установки Алексея Чекуркова – в обоих случаях ключевые компоненты размещены в определённой геометрической последовательности на вращающейся плоскости. Однако в отрывке выше присутствует упомянание о том, что амальгамическая субстанция Кили не реагирует на магнитное поле. Значит ли это что она создавала какое-то иное поле? Я подозреваю что да, ведь иначе не было бы смысла её туда помещать и раскручивать.

Но если цилиндрические контейнеры наполнялись таинственным амальгамическим порошком, то куда помещался «эфирный пар/газ»? Очевидно что внутрь оставшегося пространства сферы. Наполнение сферы могло выглядить примерно следующим образом:



IMG 9.86 IMG 9.86

И как вы уже наверное догадались, один из секретов паро/газо-образной субстанции был в том, что она подвергалась давлению. Данное обстоятельство неоднократно упомянается в сохранившихся свидетельствах:

Keely did attempt to secure a patent on his device, which was filed on November 14, 1872, titled: "Specification describing a new and useful Hydro Vacuo Engine, invented by John W. Keely of the City and County of Philadelphia and state of Pennsylvania." The purpose of the machine was described as follows: "The end and design of the invention is an engine wherein the actuating power is produced by a vacuum in connection with water pressure. (p. 23) Collier (a patent attorney) was favorably impressed, signed an agreement with Keely and went to New York. There he met with some of the most influential citizens, among whom was Charles H. Haswell, who also visited Keely's workshop and had seen and reported on the receiver, charged with the enormous vaporic pressure. (p. 24) The Generator used but one quart of water to produce 54,000 pounds per square inch pressure (~3797 kgF per square centimeter). "No heat, electricity, or chemicals were used. ...Output remained constant regardless of work effected." Babcock stated that he "has had to use tons of metal where others required only pounds." The Generator was one of two mechanisms that Keely built during this period, the other being the engine. The Generator produced the force that the engine used, and these two devices were what is commonly referred to as the Keely motor. The vaporic substance was the medium of the force that it carried. (p. 165) Перевод: Кили пытался получить патент на свое устройство, который был подан 14 ноября 1872 года и озаглавлен: "Спецификация, описывающая новый и полезный двигатель гидро-вакуумный двигатель, изобретенный Джоном Кили из города Филадельфия и штата Пенсильвания". Назначение машины было описано следующим образом: "Целью и конструкцией изобретения является двигатель, энергия которого создается вакуумом в сочетании с давлением воды. (стр. 23) Коллиер (патентный адвокат) остался под благоприятным впечатлением, подписал с Кили договор и отправился в Нью-Йорк. Там он встретился с некоторыми из наиболее влиятельных граждан, среди которых был Чарльз Х. Хасвелл, который также посещал мастерскую Кили, где видел и сообщал о приёмном устройстве, заряженном огромным давлением пара. (стр. 24) Генератор использовал всего одну кварту воды для создания давления равного 54 000 фунтов на квадратный дюйм (~3797 кгс на квадратный сантиметр). "Не использовалось ни тепла, ни электричества, ни химических веществ. ...Производительность оставалась постоянной независимо от выполняемой работы". Бэбкок заявил, что ему "приходилось использовать тонны металла там, где другим требовались только фунты". Генератор был одним из двух механизмов, которые Кили создал в этот период (вторым был двигатель). Генератор производил силу, которую использовал двигатель, и эти два устройства были тем, что обычно называют двигателем Кили. Парообразное вещество было средой, которая проводила силу, вырабатываемую этим двигателем. (стр. 165)

Приведённые отрывки отчётливо дают понять, что задействуемая в устройствах Кили субстанция подвергалась давлению. Даже не смотря на то, что мы не знаем всех подробностей о самих устройствах и о помещаемых внутрь них субстанций, один только факт использования давления уже говорит нам о многом. В частности, становится возможным провести параллель между сферами Джона Кили и рассмотренными ранее космическими шаробаллонами. Но если про шаробаллоны нам никто не расскажет полной правды, то про сферы Кили информации однозначно больше.



IMG 9.87 IMG 9.87

Так, из сохранившихся свидетельств мы узнаем что давление было не единственным секретом сфер. В устройствах Кили присутствовала ещё одна важная составляющая, которая была связана с вибрациями:

Keely also explained that he used no water with his Liberator, but instead "got an etheric force from the atmosphere by vibratory action, which is accomplished with the Liberator, and that there was no impingement or abutment or visible exhaust from the pressure, except a slight sound". (p. 60) The pressure was asserted to be 15,000 pounds to the square inch (~1055 kgF per square centimeter). The vapor responsible for this pressure was then stored in a steel cylinder "about thirty inches long and five inches thick", through the center of which was stretched "a piece of piano wire". (p. 38) The confined vapor was "vivified" by "external vibrations of great energy", obtained from a tuning fork of immense size. (p. 38) While during the first period (of research) he obtained the force through the disintegration of water, in the second period he could develop his force "in the air, in a vacuum, in the ether itself", or by the vibrating of hydrogen, which he first attempted around 1884 on the suggestion of Bloomfield-Moore (Keely’s business partner). (p. 163) Перевод: Кили также объяснял, что в своём устройстве под названием «Освободитель» он не использовал воду, так как "получал эфирную силу из атмосферы путем вибраций, отмечая также что не смотря на использование давления, устройство не имело никаких характерных внешних признаков, за исключением незначительного звука". (стр. 60) Утверждалось, что давление составляло 15 000 фунтов на квадратный дюйм (~1055 кгФ на квадратный сантиметр). Пар, создающий такое давление, хранился в стальном цилиндре "около тридцати дюймов длиной и пяти дюймов толщиной", через центр которого был протянут "кусок проволоки от пианино". (стр. 38) Замкнутый пар "оживлялся" при помощи "внешних вибраций большой энергии", получаемых от камертона огромного размера. (стр. 38) Если в первый период (исследований) он получал силу путем распада воды, то во второй период он мог развивать данную силу "в воздухе, в вакууме, в самом эфире" или путем вибрации водорода, что он впервые попытался сделать в 1884 году по предложению Блумфилд-Мур (бизнесс-партнёр Кили). (стр. 163)

На некоторых сохранившихся фотографиях можно увидеть устройства, оборудованные музыкальными инструментами. Судя по всему, именно благодаря ним и создавались те самые вибрации.



IMG 9.88 IMG 9.88



IMG 9.89 IMG 9.89

Таким образом, мы убеждаемся в том, что помимо давления и вращения, устройства Джона Кили задействовали ещё один дополнительный компонент, а именно – звуковые колебания/вибрации. Зная это, мы в очередной раз можем провести параллель с рассмотренным ранее гравитаионным устройством Алексея Чекуркова, использовавшим ультразвуковые колебания для изменения/корректировки конфигурации поля. Однако при этом, мы снова сталкиваемся с определённым противоречием. Почему в одних случаях результат достигается при помощи магнитов, а в других – при помощи сжатых газов? Как всё это соотносится?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить что абсолютно вся материя состоит из полей определённой конфигурации. К сожалению, большинство людей удалось убедить в том, что звук, электричество, магнетизм, гравитация, и прочие физические явления никак между собой не связаны. И даже если эта связь где-то обнаруживается, то её очень ловко маскируют лживыми объяснениями. Джон Кили же, напротив, был одним из тех людей, что пытались объединить все известные физические явления в единую и понятную систему.



IMG 9.90 – Концепт строения материи, предположительно разработанный самим Джоном Кили в 1886 году. IMG 9.90 – Концепт строения материи, предположительно разработанный самим Джоном Кили в 1886 году.

В своих исследованиях, Джон Кили пытался найти универсальное понимание строения материи. Он верил что умение структурировать её нужным образом позволило бы открыть доступ не только к безграничной энергии, но также и к совершенно новому уровню понимания человека и медицины. Приведу на этот счёт любопытный фрагмент из книги:

Apart from a method of disintegration that he claimed to have discovered by accident while working on his third system, Keely also claimed to have discovered another application in which he was an unknowing forerunner of the radiesthesists (preceded only by Franz Mesmer) — the healing of disease through the restoration of the inner balance. "One of Mr. Keely's discoveries shapes his theory that all nervous and brain disorders may be cured by equating the differentiation that exists in the disordered structure", Bloomfield-Moore writes, "When his system is completed, medical men will have a new domain opened to them for experiment". (p. 179) And while Bloomfield-Moore readily admitted like so many Keely researchers after her that "there are few who will fathom the full meaning of these views," his discoveries according to her "embrace the manner or way of obtaining the keynote, or «chord of mass», of mineral, vegetable, and animal substances", and she envisioned a universal appliance of Keely's inventions: "the construction of instruments, or machines, by which this law can be utilized in mechanics, in arts, and in restoration of equilibrium in disease". (p. 180) We are also left with several statements that, in line with this holistic view, he involved himself in researches that tried to link his devices to the waves of human brain, or to other bodily processes. We have the slight reference that his Rotating Globe "worked through human magnetism", and it is asserted that around 1882 he discovered something that was termed "the source of life and the connecting link between intelligent will and matter". (p. 180) Перевод: Помимо метода дезинтеграции, который, как он утверждал, был случайно открыт во время работы над третьей системой, Кили также утверждал, что открыл еще одно применение, в котором он был неосознанным первопроходцем радиэстезистов (если не брать в рассчёт Франца Месмера), а конкретно – исцеление болезней через восстановление внутреннего баланса. "Одно из открытий мистера Кили формирует его теорию о том, что все нервные и мозговые расстройства могут быть излечены путем уравнивания дифференциаций, существующих в нарушенной структуре", - пишет Блумфилд-Мур, - "Когда его система будет завершена, перед медиками откроется новая область для экспериментов". (стр. 179) И хотя Блумфилд-Мур, как и многие другие исследователи Кили после неё, прямо говорила что "мало кто сможет постичь полное значение взглядов Кили", его открытия, по её словам, "охватывают метод или способ получения ключевого элемента, или «аккорда массы», минеральных, растительных и животных веществ", который затем мог бы применятся для "создания инструментов или машин, с помощью которых этот закон мог бы быть использован в механике, искусстве и для восстановления равновесия при болезнях". (стр. 180) До нас также дошло несколько утверждений о том, что в соответствии с этим целостным взглядом Кили занимался исследованиями, которые должны были выявить связь между его приборами и волнами человеческого мозга (включая другие телесные процессы). Есть небольшое упоминание о том, что его «Вращающийся глобус» "работал посредством человеческого магнетизма", а около 1882 года Кили, по некоторым сведениям, и вовсе смог открыть нечто, что было названо "источником жизни и связующим звеном между разумной волей и материей". (стр. 180)

Джон Кили явно понимал что в нашей вселенной абсолютно всё между собой связано. Он также знал что искомая технология подразумевает под собой гораздо больше чем просто источник двигательной силы. Ведь в её основе лежат знания об истинном устройстве всего окружающего нас мира. Эти знания являются ключом, который мог бы решить большинство проблем человечества, таких как болезни, голод, и повсеместная несправедливость.

Но каким же всё-таки образом Кили удавалось реализовывать эти знания на практике? Почему вибрация газов под давлением позволяла получать безграничную энергию? Часть ответа на этот вопрос кроется в том, что Кили говорил о природе вибрации, которую он использовал в своих устройствах. Приведу несколько отрывков из книги:

At the end of the bench, a smooth, copper sphere of about a foot in diameter had been hung in a circular frame. The sphere was "expected to revolve by the force of sympathetic vibration". (p. 61) The «sympathetic etheric force» which Mr. Keely claims to have discovered may be best described as coming nearer to the primal force of willpower of nature than any force yet liberated from her storehouse. (p. 63) The vibratory force was produced by vibrations of the ether that "pervades the universe", and he claimed that these were so rapid, "like those attributed to light, that no cognizance can be taken of them by human sense." Objects which were "vitalized" or synchronized so as to vibrate in the ether in a certain definite relation to each other would together exert a force which, "if it can be applied the everyday business of life," would "supersede all other forms of energy, and at practically no cost...". (p. 164) Перевод: На конце скамьи в круглой раме была подвешена гладкая медная сфера диаметром около фута (30 см). Предполагалось что сфера должна вращаться за счёт "силы симпатической вибрации". (стр. 61) «Симпатическая эфирная сила», которую, по утверждению мистера Кили, он открыл, может быть описана как более близкая к первобытной силе воли природы, чем любая сила, которую нам к настоящему времени удалось извлечь из её хранилища. (стр. 63) Вибрационная сила была сгенерирована колебаниями эфира, который "пронизывает вселенную". Эти колебания, по утверждению Кили, настолько быстры, что "человеческие чувства не способны их познать". Объекты, "витализированные" или синхронизированные таким образом, чтобы вибрировать в эфире в определенном соотношении друг с другом, вместе будут проявлять силу, которая, "если ее удастся применить в повседневной жизни", "превзойдет все другие формы энергии, причем практически без затрат...". (стр. 164)

Джон Кили утверждал что в его устройствах задействуются некие «симпатические вибрации», благодаря которым, объекты становились «витализированными» и могли получать энергию из эфира. Но чем же в действительности был тот эфир, о котором постоянно говорил изобретатель? Неужели нас в очередной раз пытаются привести в заблуждение, пустив по следу трудно-уловимой сущности? К нашей большой радости, в этот раз ситуация обернулась в нашу пользу. Даже не смотря на всю секретность, которой Джон Кили окружал свои исследования, сохранилось свидетельство, раскрывающее главный секрет его устройств. Приведу соответствующий отрывок из книги:

Around 1890, he also made the remarkable statement that he succeeded in linking his machines on the polar current, "sympathetically", by sensitizing his devices "as to be able to operate the machinery from that force". This polar current was described as magnetic currents that envelop the earth as "an orange in its rind". Keely claimed that his force was the result of an interference with this magnetic rind . (p. 164) Перевод: Около 1890 года он также сделал замечательное заявление о том, что ему удалось связать свои машины с полярным потоком "симпатически", настроив свои устройства "так, чтобы иметь возможность управлять ими от этой силы". Этот полярный поток был охарактеризован как магнитный, и охватывающий Землю словно "кожура вокруг апельсина". Кили утверждал, что его сила была результатом вмешательства в эту «магнитную кожуру» . (стр. 164)

Как вы видите сами, в данном отрывке прямым текстом сказано о том, что рассматриваемые устройства получали энергию путём взаимодействия с полем планеты. Именно в этом и заключалась суть той самой «симпатической вибрации», или другими словами – резонанса. Для его достижения, необходимо было просто воссоздать внутри устройства правильную конфигурацию поля, которая в свою очередь, выражается специфической геометрией, или частотой колебаний.

Теперь я наконец-то могу начать подводить итоги, сводя всё в одну цельную картину. По ходу статьи мы рассмотрели довольно большое количество различных устройств, которые предположительно являются резонаторами, настроенными на взаимодействие с полем Земли. Теперь давайте поставим в один ряд наиболее очевидные и изученные примеры, и подумаем – какая особенность наиболее часто встречается в этих и некоторых других резонаторах из числа тех что мы рассматривали?



IMG 9.91 – Слева: «Saviour Church», Copenhagen, Denmark; Посередине: одно из устройств Джона Кили; Справа: Американский спутник « IMG 9.91 – Слева: «Saviour Church», Copenhagen, Denmark; Посередине: одно из устройств Джона Кили; Справа: Американский спутник « Explorer 35 ».

Если не брать в расчёт такую очевидную деталь как сферическая форма, то этой особенностью будет использование давления и вращения. Либо по отдельности, либо вместе, они встречаются почти во всех рассмотренных случаях. Но что в них такого особенного? Для того чтобы во всём разобраться, давайте вернёмся немного назад, к вопросу связи магнетизма, суперпроводимости и гравитации.

Изначально, я предположил что наша планета является огромным и сложным магнитом, который отличается от простого магнита лишь тем, что притягивает не только железки, но вообще всё. Другими словами, я приравнял гравитацию к магнетизму. Затем я выдвинул идею о том, что левитация есть то же самое состояние что и суперпроводимость, с одной лишь разницей в том, что она действует в пределах планетарного поля. Но чтобы картина стала ещё более понятной и полной, представим всё это в виде наглядной таблицы:



IMG 9.92 IMG 9.92

На текущий момент, помимо общей взаимосвязи, нам известно что суперпроводимость связана с низкими температурами, а резонаторы с давлением, вращением и вспомогательными внешними колебаниями, призванными скорректировать геометрию поля. Я также внёс в правую часть таблицы низкие температуры (так как в космосе очевидно тоже очень холодно) и взаимо-противоположное вращение (так как мы знаем что оно присуще некоторым резонаторам и самой планете).

Чтобы заполнить пустующие ячейки, нам необходимо решить логическое уравнение. Суть его заключается в том, что если все эти явления действительно взаимосвязаны, то способы их достижения и сопутствующая геометрия поля также должны быть аналогичными. Чтобы подтвердить данную гипотезу, рассмотрим подробнее физические процесы температуры, давления и вращения в отношении обычных магнитов и суперпроводников.

На данном этапе мы точно знаем что понижение температуры некоторых материалов способно превратить их в суперпроводники. Но как насчёт давления? Прежде чем мы перейдём к ответу на этот вопрос, дадим давлению небольшое описание. Если не вдаваться в научные тонкости и попытаться представить этот процесс своей головой, то основная его суть заключается в том, что c увеличением давления материя сжимается. Другими словами – происходит уплотнение её кристаллической решётки (или полей которые её образуют). Но чтобы понимать этот процесс более основательно, его следует рассматривать в связке с температурой, так как они взаимозависимы. В физике, зависимость свойств материи от температуры и давления называется правилом фаз. Для примера приведу график фаз для обычной воды:



IMG 9.93 IMG 9.93

Исходя из графика становится понятным что состояние материи/вещества напрямую зависит от соотношения температуры и давления. Также на это влияет и изначальная структура самой материи/вещества – каждая субстанция трансформируется своим уникальным образом. Другой важной деталью является то, что достичь нужного нам состояния мы можем различными путями. Если брать в пример воду, то чтобы превратить её в лёд, можно использовать не только понижение температуры, но также и повышение давления.

Таким образом, если материал становится суперпроводником при очень низких температурах, то логично предположить что и давление может привести к аналогичному результату? Именно так оно и есть. Давление действительно может использоваться для достижения суперпроводимости также как и охлаждение. Подтверждение этому можно найти в следующих научных работах:

• «Conventional superconductivity at 203 K at high pressures» (A.P. Drozdov, M. I. Eremets и др.)

• «Pressure tuning of light-induced superconductivity in K3C60» (A. Cantaluppi, M. Buzzi и др.)

• «High pressure effects on superconductivity» (B. Lorenz, C. W. Chu)

• «Room-temperature superconductivity in a carbonaceous sulfur hydride» (E. Snider, N. Dasenbrock-Gammon и др.)

• «Pressure-Tuned Interactions in Frustrated Magnets: Pathway to Quantum Spin Liquids?» (T. Biesner, E. Uykur)



IMG 9.94 – «Алмазная наковальня» – один из способов получения сверхвыского давления в экспериментах с суперпроводимостью. IMG 9.94 – «Алмазная наковальня» – один из способов получения сверхвыского давления в экспериментах с суперпроводимостью.

Причина по которой я ссылаюсь в данном случае на научные работы а не на наглядные видео заключается в том, что данный метод получения супепроводников является более сложным, и менее известным. К нему в основном прибегают только в научных лабораториях, и по большей части, в целях поиска материала, способного сохранять состояние суперпроводимости при комнатных температурах.

Однако я склонен думать что все эти исследования делаются лишь для отвода глаз. Скорее всего, они в очередной раз пытаются пере-открыть то, что уже давно было известно. И намекаю я в данном случае как раз на сосуды-резонаторы. Причина по которой их делали именно в виде закрытых сосудов очевидно заключалась в том, что для достижения нужного состояния они применяли давление. Ведь зачем тратить энергию на поддержание нужной температуры, когда можно пойти путём давления, которое будет без каких-либо усилий поддерживаться стенками самого сосуда.



IMG 9.95 IMG 9.95

Так или иначе, нам становится ясно что давление, наравне с температурой, может быть также использовано для получения эффекта суперпроводимости. Более того, мы получили очередное совпадение в свойствах между известными материалами, и теми что предположительно могут взаимодействовать с полем Земли.

Но прежде чем мы перейдём к рассмотрению следующего явления (вращения), я хочу рассказать вам ещё об одном интересном аспекте, касающимся физики материалов и давления. Он связан с очень малоизвестным классом материалов, именуемых термином «ballotechnics». Любопытное название, не так ли? Из той немногочисленной информации что присутствует на этот счёт в интернете, можно узнать две основные вещи. Первая – болотехнические материалы способны воспроизводить определённую химическую реакцию когда их подвергают очень высокому давлению. Вторая – большая часть исследований болотехнических материалов происходит на базе научно-исследовательской лаборатории «Sandia», работающей под крылом Министерства энергетики США и смежного с ним Национального управления по ядерной безопасности.



IMG 9.96 IMG 9.96

Но почему нам должно быть это интересно? На то есть ряд очень важных причин. Одна из них, в частности, связана с тем, что на самом деле представляют из себя болотехнические материалы. Разумеется, в открытую об этом не написано ни в одном из доступных источников, но вот в виде завуалированных слухов, кое-что всё-таки есть. А конкретно, в статье под названием «Cherry red and very dangerous» из журнала «New Scientist», датированной 28 апрелем 1995 года. С большой долей вероятности, именно она впервые пролила свет на термин «ballotechnic». И как вы уже могли догадаться из названия статьи, речь в ней пойдет о той самой мистической субстанции, которую большинство людей знают как красная ртуть. Приведу от туда некоторые выдержки:

«RED MERCURY», a uniquely powerful chemical explosive which has been dismissed by many experts as a myth, could be real, and it could pose a serious threat to the world’s attempts to control the spread of nuclear weapons. New information leaked from South Africa, Russia and the US has convinced leading nuclear weapons scientists that the chemical’s potential risks should now be taken seriously. The scientists, who include Sam Cohen, the American nuclear physicist who invented the neutron bomb, and Frank Barnaby, the former director of the Stockholm International Peace Research Institute, are worried that red mercury could make it much easier for nations or terrorist groups to construct small but deadly thermonuclear fusion weapons. They are calling for the 178-nation conference on the future of the Nuclear Non-Proliferation Treaty, due to end in New York in two weeks, to introduce tougher controls on the international trade in tritium, one of the raw materials of the fusion bomb. Barnaby’s group has talked to four unnamed scientists in Russia. Barnaby says all four provided detailed information about red mercury. As a result Barnaby has concluded that it is a polymer with a gel-like consistency in which mercury and antimony have been bound together after irradiation for up to 20 days in a nuclear reactor. Red mercury itself, he claims, was first produced in 1965 in a cyclotron at the nuclear research centre at Dubna, near Moscow, and is now made at "a number" of Russian military centres. Barnaby argues that the gel, as well as having possible uses in fission weapons, could yield enough chemical energy when compressed to fuse tritium atoms and produce a thermonuclear explosion. If this is true, red mercury would be a remarkable material which could have dramatic implications for energy production as well as weapons technology. The potential implications of red mercury are so significant that it ought to be investigated. The discovery of a material that could release hundreds or thousands of times more chemical energy than TNT could be "more important than nuclear fission". It could revolutionise space travel as well as making possible a fearsome new category of nuclear fusion weapons. Trade in tritium ought to be subject to the same safeguards as plutonium and highly enriched uranium, the essential ingredients of fission bombs. Cohen, however, claims that red mercury is one of a new class of highly explosive materials under secret investigation by nuclear weapons scientists in the US. He quotes a memorandum which he received recently from Sandia National Laboratories, the nuclear weapons engineering centre in New Mexico, which describes such materials as «ballotechnic». Перевод: «КРАСНАЯ РТУТЬ», уникально мощное химическое взрывчатое вещество, которое многие эксперты отвергают как миф, может быть реальностью и представлять серьезную угрозу мировым попыткам контролировать распространение ядерного оружия. Новая информация, просочившаяся из Южной Африки, России и США, убедила ведущих ученых, занимающихся ядерным оружием, в том, что к потенциальным рискам, связанным с химическим веществом, теперь следует относиться серьезно. Ученые, в числе которых Сэм Коэн, американский физик-ядерщик, который изобрёл нейтронную бомбу, и Фрэнк Барнаби, бывший директор Стокгольмского международного института исследований проблем мира, обеспокоены тем, что красная ртуть может значительно облегчить создание отдельными странами или террористическими группами, маленького но смертоносного термоядерного оружия. Они обратились с просьбой к конференции по вопросу о будущем Договора о нераспространении ядерного оружия (состояющую из 178 стран и которая должна закончиться в Нью-Йорке через две недели) ввести более жёсткий контроль над международной торговлей тритием, одним из сырьевых материалов для термоядерной бомбы. Группа Барнаби поговорила с четырьмя неназванными учеными в России. Барнаби говорит, что все четверо предоставили подробную информацию о красной ртути. В результате Барнаби пришел к выводу, что это полимер с гелеобразной консистенцией, в котором ртуть и сурьма были связаны вместе после облучения в ядерном реакторе на протяжении до 20 дней. Он утверждает, что сама красная ртуть была впервые произведена в 1965 году в циклотроне, в центре ядерных исследований в Дубне (под Москвой), а сейчас производится в «ряде» российских военных центров. Барнаби утверждает, что субстанция может обладать достаточной химической энергией чтобы при сжатии привести атомы трития к термоядерному взрыву. Если это правда, то красная ртуть была бы стать незаменимым материалом, способным повлечь драматические последствия для сфер производства энергии, а также оружейных технологий. Потенциальные последствия красной ртути настолько значительны, что её следует изучить. Открытие материала, который может выделять в сотни или тысячи раз больше химической энергии, чем тротил, может быть "важнее ядерного деления". Это могло бы произвести революцию в космических путешествиях, а также создать новую категорию устрашающую ядерного оружия. Торговля тритием должна подлежать тем же мерам предосторожности, что и плутоний и высокообогащенный уран, являющихся основными компонентами ядерного оружия. Коэн, однако, утверждает, что красная ртуть является представителем нового класса взрывоопасных материалов, которые в настоящее время тайно исследуются в США учёными, специализирующимися на ядерном оружии. Он цитирует меморандум, который он недавно получил из научно-исследовательской лаборатории «Sandia» (центра разработки ядерного оружия в Нью-Мексико), в котором такие материалы называются «болотехническими».

И хотя информация, озвученная в данной статье, уже наверняка не раз попадалась вам в том или ином виде в различных других источниках, она так или иначе очень актуальна в рамках данного исследования. В данном случае нам необходимо обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, мы обнаруживаем свидетельство прямой связи между красной ртутью, болотехническими материалами, и ядерными технологиями. Во-вторых, всё указывает на то, что болотехнические материалы обладают чрезвычайно высокой внутренней энергией, что очевидно связано связано с плотностью их кристаллической решётки. В-третьих, болотехнические субстанции вроде красной ртути предположительно синтезируется с использованием ядерного реактора и/или циклотрона.



IMG 9.97 – Типовой вид ядра реактора. Фото сделано внутри «Ленинградской АЭС»

IMG 9.97 – Типовой вид ядра реактора. Фото сделано внутри «Ленинградской АЭС»

IMG 9.98 – Ядро реактора в работе. Более подробно здесь (AV 9.3)

IMG 9.98 – Ядро реактора в работе. Более подробно здесь (AV 9.3)

IMG 9.99 – Строительство циклотрона в лаборатории по изучению радиации в «Университете Калифорнии», США (1942)

IMG 9.99 – Строительство циклотрона в лаборатории по изучению радиации в «Университете Калифорнии», США (1942)

IMG 9.100 – Строительство циклотрона в научно-исследовательском центре «TRIUMF», Ванкувер, Канада (1972). Более подробно здесь (AV 9.4).

В-четвёртых, даже не смотря на то что они обозначили ртуть и сурьму в качестве основных ингридиентов красной ртути, наибольший акцент они делали именно на контроле трития. В-пятых, учёные были явно озабочены тем, что технология получения подобных материалов может попасть в руки простых людей.

Причина по которой власти так озабочены вопросом распространения подобных знаний среди обычных людей очевидна – они очень боятся что высоко-эффективная технология получения энергии вновь станет доступна населению планеты. Но как со всем этим связана ядерная энергетика? Неужели и в ней скрыт большой подвох? Судя по всему, именно так оно и есть. По крайней мере, на это указывает ряд фактов. Взять к примеру упомянутый тритий. Что он из себя представляет? Наука говорит нам что это радиоактивный изотоп водорода. Но что вообще такое «изотоп» и «радиоактивность»? Уделим немного времени рассмотрению этого вопроса чтобы избежать путаницы.



IMG 9.101 – IMG 9.101 – Свечение газообразного трития.

Как я уже рассказывал во второй части статьи, химические элементы могут существовать в различных состояниях. Тогда я показывал это на примере так называемых «аллотропов», или другими словами – субстанций, созданных из одинаковых химических элементов, но упакованных в кристаллические решётки различной формы. Так вот помимо «аллотропов», в физике также выделают «изотопы». Чтобы проще было объяснить что это такое, необходимо вспомнить из чего вообще состоят кристаллические решётки. Согласно версии, на которую опираюсь я, они образованы упорядоченными на микроуровне полями (имеющими тороидальную форму). Согласно же официальному представлению, они образованы из атомов (которые, в свою очередь, состоят из ещё более мелких частиц).

В случае с атомной версией, свойства элемента определяются характеристикой электронных орбиталей и начинкой самого атома. В случае с альтернативной версией, свойства определяются частотой колебаний тороидального поля (которая и создаёт ту самую геометрию внутри тороида). Так вот возвращаясь к вопросу «изотопов», официальная наука говорит нам что сам атом может состоять из разного количество более мелких частиц (протонов и нейтронов). И в зависимости от этого количества, атом меняет свои свойства. Каждый известный вариант компоновки атома того или иного химического элемента является отдельным изотопом. В случае с водородом, обычно выделяют три основных изотопа:



IMG 9.102 – Протий, дейтерий и тритий – первые три. Всего известно 7. IMG 9.102 – Протий, дейтерий и тритий – первые три. Всего известно 7. Источник

Каждый отдельно-взятый изотоп обладает своими специфическими свойствами. Но наиболее встречаемая по отношению к изотопам характеристика это стабильность. Если продолжать углубляться в официальную версию, то когда внутри атома появляется больше нейтронов чем он может удержать, он становится нестабильным и пытается себя стабилизировать. В процессе этой стабилизации он теряет лишние нейтроны и излучает энергию. Выделение энергии происходит в течении всего периода «распада» ядра. Для каждого изотопа оно уникальное, и обозначается термином «half-life» (или «период полураспада»). Энергия выделяемая при распаде ядра и есть та самая радиация.

В случае с представленными изотопами водорода, «нестабильным» (или «радиоактивным») является как раз тритий. Если брать другие элементы, то там всё индивидуально – количество изотопов (стабильных и нестабильных) рознится от элемента к элементу. Но если верить официальным данным, то все химические элементы с порядковым номером больше 82 (то есть начиная с бисмута) – вообще не имеют стабильных изотопов, а значит радиоактивны.

Но как я уже говорил, общепринятая версия строения материи и полей крайне далека от здравого смысла. И человек скорее сойдёт с ума чем разберётся во всей этой огромной паутине выдуманных элементарных частиц и абстрактных математических формул. Но как же нам понять в чём на самом деле секрет радиации и ядерных технологий? Для этого нужно просто начать думать своей головой.

Если сопоставить между собой Водород-1 и Водород-3 то не сложно заметить одно важное отличие – Тритий явно плотнее чем Протий. Это можно понять как по рисунку, так и по «атомной массе». И так со всеми другими элементами и их изотопами. Чем выше порядковый номер элемента или его изотопа – тем он тяжелее (посмотреть это можно здесь, внизу страницы). Но если элементарных частиц не существует и всё состоит из полей разной частоты, то как нам сопоставить возникновение радиоактивности с различными состояниями плотности материи? Наиболее простой и наглядный способ – перейти с атомной модели на тороидальную.



IMG 9.103 IMG 9.103

Если на данном этапе вы не до конца понимаете связь геометрии и тороидального поля, то внимательно перечитайте главу 7.

Зная что геометрия тороида обусловлена частотой его вибраций, а также то, что частота вибраций пропорциональна внутренней энергии, мы можем провести прямую параллель между геометрией, энергией, массой и плотностью материи. Когда элемент проходит через процесс уплотнения, его тороидальная геометрия также уплотняется.



IMG 9.104 IMG 9.104

И если в определённые моменты уплотнения элемент приобретает радиоактивные или какие-либо другие необычные свойства, то это значит что дело вовсе не в каких-то там микрочастицах, а именно в специфической геометрии, возникающей при определённых колебательных частотах. А то что абсолютно каждый химический элемент обладает хотябы одним радиоактивным изотопом, в свою очередь, говорит о цикличности химических элементов и стоящей за ними геометрии. И если вам до сих пор не совсем понятно как поля макроуровня могут сопоставляться с полями микроуровня, то просто вспомните о том, что их можно масштабировать до бесконечности как фракталы, подгоняя под нужный энергетический уровень:



IMG 9.105 IMG 9.105

Данное изображение не призвано отразить математически точный облик масштабируемой фигуры. Оно скорее служит целью передать вам общую идею. Если вы хотите увидеть более правильный вариант масштабирования, советую ознакомиться с данным разделом математики/геометрии.

Опираясь на геометрическое представление, мы можем понять почему плотные и радиоактивные материалы являются столь закрытой и спорной темой. Скорее всего, всё дело в том, что среди таких материалов наиболее часто встречаются те, что способны проявлять необычные и «нежелательные» для контролирующих сил свойства.

MV 9.8 – «Bob Lazar and Element 115»

Если вы не знаете кто такой Bob Lazar, то советую вам про него почитать.

Одним из тех «нежелательных» свойств как раз должно быть то, которое мы ищём. А именно – способность взаимодействия с полем планеты. Учитывая что планета, очевидно, является очень мощным и необычным источником энергии, логично предположить что и поле излучаемой ей также является очень специфическим с точки зрения геометрии. Именно поэтому мы и обнаруживаем взаимосвязи между энергетическими резонаторами прошлого, давлением, радиацией и некоторыми другими смежными физическими аспектами, так как все они подразумевают специфические изменения в микроструктуре.

Но как же быть с тем, что радиация представляет для людей опасность? Вам наверняка приходил в голову этот вопрос по ходу прочтения данного раздела. И вопрос этот действительно разумный. Неужели в прошлом, люди постоянно были окружены источниками радиоактивного излучения? Как они вообще в таком случае могли оставаться здоровыми? Данный аргумент мог бы стать отличным оружием в руках тех, кто противится возрождению технологий прошлого. Если бы не одно НО. То что мы знаем об опасности радиации возможно является ложью. Чтобы понять почему так, я настоятельно рекомендую вам посмотреть следующее видео:

MV 9.9 – «Galen Winsor – The nuclear scare scam»

Текст выступления

Данное видео было снято в 1985 году. Оно демонстрирует запись выступления человека по имени Galen Winsor. Большую часть своей жизни он работал на крупнейших ядерных объектах США, где занимался переработкой урана и плутония, инвентарным учётом ядерных запасов а также вводом и выводом из эксплуатации ядерных реакторов. Будучи высоко-квалифицированным специалистом по ядерной энергетике, и самое главное – порядочным и честным человеком, Гален не мог продолжать закрывать глаза на то вранье, которым окружали эту отрасль. Поэтому, он решил рассказать реальную причину, стоящую за введением ограничений на хранение и распространение радиоактивных материалов.

Подводя очередной промежуточный итог, можно сказать что радиоактивные материалы являются одной из тех областей, где подвох заметен наиболее отчётливо. Для того чтобы понять это, достаточно просто соединить все паззлы в одну картину. Лично для меня, непонятной остаётся только причина, по которой государства вкладывают огромные деньги в строительство «ускорителей частиц» и «токамаков».

Учитывая то, что теневым управленцам очевидно известно о лживости общепринятой физической модели, неужели они стали бы строить столь дорогостоящие проекты лишь только для того чтобы пустить людям в глаза пыль? Что-то во всём этом явно не сходится. Хотя если рассматривать эти объекты с точки зрения озвученных в данной статье знаний, то всё начинает приобретать довольно интересные очертания. Но тема эта явно для отдельного расследования. Сейчас же давайте вернёмся к рассмотрению оставшихся пробелов из нашей таблицы. Для того чтобы вам было проще ориентироваться во всём имеющемся объёме информации, приведу таблицу ещё раз, но уже с обновлёнными данными.



IMG 9.108 IMG 9.108

На данном этапе мы имеем два основных совпадения между суперпроводниками и планетарными резонаторами, а именно – температура и давление (хотя здесь важно понимать что они взаимосвязаны, и воспринимать их следует скорее как совокупную характеристику). Мы также выяснили что оба этих феномена тесно связаны с уплотнением геометрии поля. Теперь же давайте рассмотрим явление вращения. Мы знаем что оно применяется в некоторых типах резонаторов, но что насчёт суперпроводников? Оказалось что и здесь есть совпадение. Чтобы убедиться в этом, посмотрите следующее видео:

MV 9.10 – «Magnetic Locking WITHOUT a Superconductor!»

Как вы можете видеть сами, вращение обычного магнита с большой скоростью позволяет достичь того же самого эффекта что и при суперпроводимости. Как и почему это происходит так сходу и не скажешь. Даже сам автор видео признает что этот эффект малоизвестен, и ссылается в своих объяснениях на исследования некого Hamdi Umcar. В интернете под его именем выложена довольно объёмная научная работа под названием «Polarity Free Magnetic Repulsion and Magnetic Bound State». Честно говоря, написана эта работа не самым простым языком. Но мы можем понять суть этого явления значительно проще. И поможет нам в этом снова геометрия.

Ранее мы выяснили что при охлаждении или увеличении давления происходит уплотнение кристаллической решётки и, соответственно, полей и их геометрии. Если ускоренное вращение магнита создаёт такой же физический эффект как и охлаждение вместе с давлением, то значит эта схожесть должна как-то отражаться и в геометрии. Давайте проверим эту идею. Для этого в очередной раз изобразим тороидальное поле в виде двухмерной геометрической фигуры, состоящей из двух противоположно-закрученных потоков.



IMG 9.109 IMG 9.109

На данном этапе необходимо помнить о том, что поле состоит из двух взаимосвязанных компонентов – тороидального и гиперболоидного. Первый выражается энергией, что вращается по кругу, а второй выражается энергией что втекает в тороид по спирали. Оба компонента, так или иначе, связаны с вращением. Поэтому, вращая источник поля вручную, мы в некоторой степени ускоряем то вращение, что уже присутствует внутри этой системы.



IMG 9.110 IMG 9.110

Как видно из рисунка, ускорение спиралей приводит к увеличению количества рукавов. А увеличение колечества рукавов делает геометрию поля более плотной. Даже если геометрия отражает реальную картину не идеально точно, мы так или иначе видим перед собой результат, аналогичный тому что возникает при уплотнении поля при понижении температуры или при увеличении давления. При всех этих процессах геометрия поля уплотняется, а энергия возрастает. Таким образом, мы получаем в нашу таблицу ещё одно совпадение.

Следует также понимать, что увидеть сам процесс вращения на макроуровне мы не можем, так как он происходит на микроуровне. Однако то что мы это вращение не видим, ещё не значит что мы не можем на него повлиять. Макро и микро уровни напрямую связаны. И убедиться в этом мы могли на примере электромагнитов, в которых сила поля может быть увеличена путём банального добавления дополнительных кольцевых мотков. Здесь работает похожая логика, просто задействуется немного другой способ.

Разумеется, если воспринимать рукава спирали как физические объекты, то от вращения их больше стать не должно. Но данные рукава лишь олицетворяют энергию в её чистом виде. И если природа этой энергии тесно связана с вращением, то логично предположить что это вращение можно как-то связать со скоростью и временем. Другими словами, мы в очередной раз пришли к такому понятию как частота. Но только на этот раз мы понимаем этот процесс глубже, и можем связать частоту не с какими-то хаотичными колебаниями или вибрациями, а непосредственно с вращательными процессами поля. Таким образом, раскручивая источник поля, мы гармоничным образом воздействуем на уже существующие естественные энергетические процессы.

Тем не менее, основной загадкой по-прежнему остаётся логика, лежащая в основе связи тех или иных физических явлений и энергетических частот. Можем ли мы привязать конкретные геометрические фигуры к конкретным физическим явлениям? Не имея достаточного количества данных, однозначно ответить на этот вопрос сложно. Однако мы, так или иначе, можем выдвинуть некоторые предположения. Например относительно геометрии суперпроводимости. Ведь чаще всего, чётко-выраженные геометрические фигуры встречались нам именно в контексте суперпроводников. И фигурами этими были шестигранники.

Первый раз шестигранники встретились нам в случае с графеном:



IMG 9.111 – Эффект возникновения суперпроводимости при гармоничном уплотнении шестигранной решётки графена (методом муарового узора). Подробно рассмотрен во второй части данной статьи. IMG 9.111 – Эффект возникновения суперпроводимости при гармоничном уплотнении шестигранной решётки графена (методом муарового узора). Подробно рассмотрен во второй части данной статьи.

И если бы этот пример был единственным, то можно было бы подумать что это лишь совпадение. Однако покапавшись в различных научных работах на тему суперпроводимости, я обнаружил что фигура шестигранника почти всегда сопровождает суперпроводящие материалы. Просто в научных кругах её почему-то называют довольно специфическим термином, а именно – kagome lattice (от японского 籠目/かごめ). Вот примеры некоторых научных работ:

• «Chiral flux phase in the Kagome superconductor AV3Sb5» (Xilin Feng и др.)

• «Doped kagome system as exotic superconductor» (Wing-Ho Ko и др.)

• «Giant and anisotropic many-body spin-orbit tunability in a strongly correlated kagome magnet» (Jia-Xin Yin и др.)

• «Massive Dirac fermions in a ferromagnetic kagome metal» (Linda Ye и др.)



IMG 9.112 – Иллюстрация из научной работы «Massive Dirac fermions in a ferromagnetic kagome metal». IMG 9.112 – Иллюстрация из научной работы «Massive Dirac fermions in a ferromagnetic kagome metal».



IMG 9.113 – Иллюстрация из научной работы «Giant and anisotropic many-body spin-orbit tunability in a strongly correlated kagome magnet». IMG 9.113 – Иллюстрация из научной работы «Giant and anisotropic many-body spin-orbit tunability in a strongly correlated kagome magnet».

Но если вам хочется увидеть более существенные доказательства, то тогда стоит обратить внимание на то, как выглядят полноценные суперпроводящие провода. На следующей фотографии изображены демонстрационные сечения таких проводов в различном исполнении:



IMG 9.114 – Сечения суперпроводящих проводов. Сделаны в IMG 9.114 – Сечения суперпроводящих проводов. Сделаны в ВНИИНМ (Росатом).

Как вы можете видеть сами, во всех них используется геометрия шестигранника. Интересным также является то, что эта геометрия масштабируется – внутри больших шестигранников находятся более маленькие шестигранники. Данный тип провода называется «кабелем Рузерфорда» («Rutherford cable»), и называется он так потому, что был якобы разработан в некой «Rutherford Appleton Laboratory» (Chilton, England).

Но если суперпроводимость сопряжена с шестигранником, то с какой тогда фигурой связан магнетизм? За всё время изучения данной темы, я не смог найти ни одного убедительного свидетельства геометрии магнетизма. Однако если отталкиваться от той логики, которая стояла за превращением магнита в суперпроводник при уплотнении геометрии поля, мы можем попробовать выяснить геометрию магнитизма пойдя обратным путём, оттолкнувшись от уже известной нам геометрии суперпроводимости. Зная что суперпроводники обладают шестигранной геометрией, а также то, что магниты имеют более низкую энергетическую плотность, мы можем предположить что искомой геометрической фигурой является пятигранник, так как перед шестигранником идёт именно он. Судя по всему, к такому же выводу, но только другим путём, пришёл и Кен Уиллер:

Причина по которой мы не видели ничего подобного в устройствах «Ferrocell», скорее всего, заключается в том, что они не способны передать полный образ геометрии поля, ограничиваясь лишь общими очертаниями.

Отсылки на пятигранную геометрию магнетизма можно также увидеть на иллюстрациях к книге Афанасия Кирхера – «Magnes sive de Arte Magnetica» (1641). Тем не менее, идея о связи конкретных геометрических фигур с конкретными физическими явлениями явно нуждается в дополнительных фактах. Надеюсь что найдутся те люди, кого она заинтересует, и кто сможет найти больше свидетельств в её пользу. Так или иначе, дополним нашу таблицу с обновлёнными данными для более полной картины.



IMG 9.116 IMG 9.116

Теперь, когда мы заполнили большую часть пробелов таблицы, нам остаётся ответить на самый главный вопрос – какова геометрия поля нашей планеты? Если мы найдём ответ на этот вопрос, то сможем узнать структуру той самой мистической субстанции, которая находилась в энергетических резонаторах прошлого, и которая, очевидно, используется в скрываемых технологиях настоящего. Более того, я убеждён что её можно будет воссоздать даже из самых обычных химических субстанций, по аналогии с тем как это делал Джон Кили.

Для обнаружения ответа мы можем пойти несколькими путями. Первый способ – собрать устройство, аналогичное тому что показано на видео Алексея Чекуркова, и начать экспериментировать со скоростью вращения магнитов и частой ультразвукового излучателя.



IMG 9.117 – Способ Алексея Чекуркова. IMG 9.117 – Способ Алексея Чекуркова.

Способ хоть и примитивный, но по крайней мере мы точно знаем что, рано или поздно, нужная конфигурация поля будет подобрана и устройство заработает. Более того, для его реализации не нужно иметь под рукой каких-то дорогих или труднодоступных компонентов.

Второй способ – попытаться повторить одно из устройств Джона Кили. Для этого необходимо закачать в закрытый сосуд подходящую газообразную субстанцию (наиболее вероятный претендент – водород), затем создать в этом сосуде правильное давление, и наконец – оказать на всё это правильное звуковое воздействие.



IMG 9.118 – Способ Джона Кили. IMG 9.118 – Способ Джона Кили.

Но учитывая что мы не знаем всех технических тонкостей устройств Кили, данный способ очевидно будет сопряжён с большим количеством подводных камней. Более того, способ этот явно более трудоёмкий и опасный чем например работа с магнитами. Поэтому прибегайте к нему на свой страх и риск.

Третий способ – искать нужную геометрию в самой природе. Ведь она является первичным проводником той энергии что мы ищем. Лично я бы начал с рассмотрения различных расстений. Что-то мне подсказывает, что настоящая причина их роста связана вовсе не с теми основаниями, которые нам преподносит официальная наука. Высока вероятность того, что растения также берут энергию от поля Земли. И если это действительно так, то значит в них может содержаться необходимая нам подсказка. Но если мои догадки о растениях кажутся вам не очень убедительными, то тогда советую вам обратить ваше внимание на такие живые организмы как «радиолярии». Следующие изображения взяты из «Kunstformen der Natur» by Ernst Haeckel (1904):



IMG 9.119 IMG 9.119



IMG 9.120 IMG 9.120



IMG 9.121 IMG 9.121



IMG 9.122 IMG 9.122

Данный вид живых организмов является одним из самых поразительных примеров воплощения природной энергии. Особенно удивительным является то, что некоторые из них имеют точно такие же очертания как элементы энергетических установок прошлого. Перед нами словно их миниатюрные версии. Среди всех них определённо должно быть то, что поможет нам в разгадке секрета.

Четвёртый способ – старые книги и артефакты. Следует отметить, что вероятность успешного обнаружения чего-то стоящего при таком подходе крайне мала. Очевидно что практически все опасные книги и артефакты были давно изъяты из свободного доступа. Однако спрятать абсолютно всё не могут даже теневые управленцы. Более того, они наверняка делают ставку на то, что мы не знаем что конкретно нужно искать. Но теперь мы знаем что искать нужно геометрический рисунок. И при всём многообразии сохранившихся элементов искусства, где-то наверняка должна была сохранится его копия.



IMG 9.123

IMG 9.123

IMG 9.124

IMG 9.124

IMG 9.125

IMG 9.125

IMG 9.126

Взято из различных изданий журнала « The Workshop » (1868-1881).

Однако наиболее вероятной областью обнаружения необходимого нам секрета являются различные карты, схемы и устройства, связанные с навигацией. Важным индикатором среди них, в частности, является так называемая «роза ветров», обычно изображаемая в виде 8-конечной, или более сложной звезды:

Учитывая то, что нам уже удалось выяснить о свойствах полей, а также тот факт, что даже после забвения старых технологий навигация осталась зависима от планетарного магнетизма, вывод напрашивается сам за себя – символ «розы ветров» напрямую связан с геометрией поля Земли. Просто в определённый момент времени, навигационные устройства стали повсеместно замещать на более упрощённые аналоги, а с уходом старых знаний и технологий, постепенно утратился и первоначальный смысл символа.

Дополнительная подсказка о том, что в действительности представляет собой символ «розы ветров», содержится в классе устройств, известных как «маятники фуко»:



IMG 9.131 – Артефакт расположен в «Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci», Milan, Italy. IMG 9.131 – Артефакт расположен в «Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci», Milan, Italy.

Если мои предположения верны, то первоначально сам маятник представлял из себя не просто болтающийся шарик, а уже хорошо нам знакомый энергетический резонатор. При правильной настройке, он взаимодействовал с полем Земли и вырисовал очертания той самой геометрии. Тем не менее, в виду немного иного предназначения, конфигурация такой сферы, скорее всего, отличалась от той, что использвалась в стандартных сферичесих резонаторах.

Так или иначе, всё указывает на то что «роза ветров» является одним из ориентиров, на которые мы можем положиться в нашем поиске. Но значит ли это что геометрия поля Земли совпадает с тем, что изображено на большинстве образцов ветровых роз? Учитывая противоречивость некоторых данных, одназначно ответить на данный вопрос сложно. Тем не менее, большая часть собранных мною фактов подводит к тому, что геометрия поля Земли, либо частично либо полностью, состоит из фигуры, имеющей от 6 до 10 граней.



IMG 9.132 – 6-и 8-и гранная фигура, предположительно характеризующая геометрию поля Земли. Взято из « IMG 9.132 – 6-и 8-и гранная фигура, предположительно характеризующая геометрию поля Земли. Взято из « Coelestium corporum et rerum ab ipsis pendentium » by Giovanni Paolo Gallucci (1605).

Как я уже говорил ранее, некто очень хорошо постарался чтобы максимально замести все следы и свидетельства, раскрывающие истинную суть окружающей нас энергии, и в частности облик геометрии поля планеты. Те крупицы информации что периодически проскакивают в различных старых книгах и артефактах очень сложно собрать в одну цельную и ясную картину. Однако в одной из старых книг мне всё-же удалось найти весьма существенную зацепку. А конкретно – иллюстрацию с довольно необычным изображением северного и южного полюса Земли:



IMG 9.133 – Изображение северного и южного полюса из книги «Mundus subterraneus» by Athanasius Kircher (1668). IMG 9.133 – Изображение северного и южного полюса из книги «Mundus subterraneus» by Athanasius Kircher (1668).

И хотя водоворот на северном полюсе заслуживает не меньшего внимания, сейчас я хочу чтобы вы обратили свой взгляд именно на 8-гранную фигуру на южном полюсе. Ведь она подводит нас к последнему, и наиболее достоверному способу раскрытия искомой геометрии. Суть его заключается в том, что нам просто необходимо взглянуть на достоверный облик полюсов нашей планеты. Именно на полюсах геометрия поля Земли должна проявлятся наиболее выраженным образом. Абсолютно точно также как она проявляется на различных плодах, имеющих аналогичную тороидально-сферическую форму:



IMG 9.134 IMG 9.134

Кому-то всё это может показаться абсурдным – как можно сравнивать целую планету с обыкновенной черникой? Но правда заключается в том, что окружающая нас действительность подчиняется единым законам. И всё что мы привыкли считать сложным, на деле является очень простым. А чтобы окончательно убедиться в достоверности упомянутого выше сравнения, взгляните на следующие фото одного из полюсов Сатурна:



IMG 9.135 IMG 9.135



GIF 9.4 GIF 9.4

Зная политику NASA, удивительно что они вообще одобрили публикацию подобного рода. Вероятно они тоже сделали рассчёт на то, что люди не смогут сопоставить все факты друг с другом. Так или иначе, гигантский шестиугольник, который вы видите на фотографиях, есть ни что иное как геометрическое проявление поля планеты. И у Земли на полюсах должно проявлятся нечто похожее, правда немного другой формы. Но как нам выяснить геометрию поля Земли если реальные фотографии её полюсов скрывают? Единственная возможность сделать это – идти обходным путём.

К счастью, в наших руках есть ещё одна очень важная зацепка. Мы точно знаем что когда-то, на северном полюсе нашей планеты располагался материк, который сейчас всем известен под именами «Гиперборея», «Туле» и некоторыми другими. Как на самом деле назывался тот материк – сказать сложно, но в данном случае это и не столь важно. Гораздо важнее то, что до наших дней смогли дожить сведения о его примерных очертаниях.



IMG 9.136 IMG 9.136

А теперь скажите, задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему он имеет такую интересную форму? Скорее всего задумывались, но наверняка обнаруживали лишь распространённое объяснение о том, что на материке проживало четыре первоначальных народа белой цивилизации, каждый из которых обладал своим цветом глаз (и вероятно уникальными особенностями характера). По той же легенде, в центре материка располагалась великая гора (или сооружение), широко известная под именем «Меру».

В принципе, легенда звучит очень правдоподобно – по отдельному острову на каждый народ, и центральный объект для богов и каких-либо ещё дополнительных функций. Но что если за этим стояло нечто большее? Могла ли геометрия данного материка также играть функцию огромного планетарного резонатора? Лично я уверен что именно так оно и было. И если я действительно прав, то форма этого материка должна содержать в себе подсказку об облике геометрии поля нашей планеты.



IMG 9.137 IMG 9.137

Располагаясь прямо в точке выхода гиперболоидного энергетического потока, этот планетарный резонатор должен был собирать невероятное количество энергии. Я полагаю что находясь в его пределах, необязательно было даже использовать какие-то вспомогательные технические устройства, вроде тех что мы разбирали по ходу статьи. Энергия должна была быть сконцетрирована там повсюду. Это же обстоятельство, очевидно обуславливало и то, почему на данном материке, по легендам, существовали райские сады, повсеместная радость и безсмертие. Всё это являлось результатом воздействия энергетичекого потока колоссальной мощности.

Но являются ли очертания северного материка точным отражением геометрии поля Земли? Учитывая наши предыдущие находки, ответить на этот вопрос не так уж и просто. С одной стороны, последний вариант представляет собой довольно простую геометрическую фигуру (четырёхгранник), которая по своему энергетическому потенциалу уступает даже шестиграннику. Но с другой стороны, нельзя исключать того варианта что искомая геометрия может иметь составной характер, и представлять собой комбинацию сразу нескольких геометрических фигур.

MV 9.11 – «Resonance geometry»

Как бы там ни было, разгадать этот секрет в одиночку довольно сложно. Поэтому, я очень надеюсь что среди читателей найдутся те люди, что смогут найти в себе силы и время чтобы серьёзно заняться изучением данного вопроса. Чем больше людей будет работать в данном направлении, тем быстрее мы разгадаем этот секрет. Более того, если данное знание станет общедоступным и общеизвестным, его уже нельзя будет остановить никакими средствами.

И если вам кажется что вы на такое не способны, или если вы думаете что для этого необходимо обладать какими-то специальными знаниями, то хочу вас заверить в обратном на своём собственном примере. Ещё буквально год назад, я вообще ничего не знал о том, как работают технологии прошлого. Как и многие другие люди, я просто читал статьи и строил свои догадки. Но в один момент я понял что хочу и могу узнать больше. И постепенно мне начала открываться истина.

То же самое произойдет и с вами. Для этого вам просто нужно искренне этого захотеть, и начать думать своей головой. Однако есть одна важная деталь, которую необходимо помнить на протяжении всего вашего пути. Как и в легенде про священный Грааль, обрести это знание может лишь тот, чья душа чиста от корыстных и алчных помыслов. Если вы хотите узнать секрет безграничной энергии для того чтобы получить власть, деньги или славу – вы не найдете того что ищите. Но если же вы хотите открыть это знание для помощи людям и спасения их от сил зла, то тогда, при должном усердии, оно вам откроется.



IMG 9.138 IMG 9.138

Учитывая то что происходит сейчас в мире, раскрытие секрета технологий безграничной энергии должно являтся высшим приоритетом для большинства людей, ведь это единственный способ изменить ситуацию в нашу пользу. Если люди не начнут шевелить мозгами сейчас, то потом уже будет слишком поздно. Если вам наплевать на себя, то подумайте о том, какой мир вы оставите будущим поколениям. Да, возможно мы не виноваты в том, что сейчас происходит на нашей планете. Не из-за нашего поколения планета оказалась окупирована тёмными силами. Тяжело сказать кто именно допустил такой расклад – наши предки, или может сами боги. Но если мы даже не попытаемся ничего предпринять сейчас, то дальше исправить положение будет ещё сложнее. И в этом будет уже непосредственно наша вина.

Всем людям, вне зависимости от их расы, национальности, религии и прочих идеологических аспектов, необходимо осознать одну важную вещь. Если мы сможем обрести секрет скрываемой технологии, то получим в наши руки силу, способную полностью изменить положение всех людей на этой планете. Только представьте себе жизнь, где не было бы больных и покалеченных людей. Где людей не заставляли бы работать за гроши на неэффективных производствах. Где продукты питания можно было бы выращивать в любом месте и только самого лучшего качества. Мир, в котором никто ни от кого бы не зависил. Неужели всё это не стоит того, чтобы бороться за возрождение данной технологии?

Не ждите что кто-то изменит мир за вас. Возьмите и сделайте это сами. В нашем положении, важен вклад абсолютно каждого человека. Весь необходимый фундамент для исследований и экспериментов доступен вам в данной статье. Вам остаётся лишь воспользоваться им с умом.



IMG 9.139 IMG 9.139

=============================================================

Отдельное спасибо Евгению tech_dancer'у за огромную библиотеку статей, без которых серия «Утраченный Ключ» изначально бы не появилась, а также админам tart-aria.info и stolenhistory.net за оказанное содействие в написании и публикации.

Ссылка на полный архив со статьей и всем её содержимым будет доступна здесь в ближайшие дни.

Если у вас есть какие-либо вопросы или ценные сведения буду рад услышать их в комментариях к статье. Так же вы можете писать мне в ЛС на stolenhistory.net (имя пользователя - Catalyst).

Автор: Antique Lighthouse