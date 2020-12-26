Начинаем обороняться в информационной войне

В любом народе случаются предатели. У нас — тоже.

Они выходили с рушниками встречать армию объединённой Европы, освобождающую народы от большевистской тирании.

Они на своих прокуренных кухнях радовались числу убитых в Афганистане, а после выплеснули эту радость на улицы, когда вышли защищать рвущегося во власть алкоголика.

Они дербанили страну в лихие девяностые, продавая на металлолом высокоточные станки, за подачку сдавая целые отрасли экономики.

Они в Первую Чеченскую научили нечистых на руку офицеров продавать оружие террористам.

Они защищали заказчика убийств Ходорковского, мечтавшего купить себе пост президента.

Они нынче упоённо ругают всё хорошее, что происходит в России в целом и Российской Федерации в частности.

Они всё ещё людоедски радуются нашим потерям, смакуя истории об убитых в Сирии военных. И всё так же ждут прихода врага, несущего им на своих штыках европейские свободы.

Тем, для кого предательство стало профессией, то есть оплачивается из бюджетов других государств, наконец предложено заявить об этом во всеуслышание. Чтоб люди знали!

Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении поправки в закон об иностранных агентах. Теперь ими можно признать не только организации, но и отдельных людей.

Открытым текстом объясняю: когда организациям, участвующим в политической деятельности, пришлось отчитываться об оплате из-за рубежа, нашёлся новый способ — деньги поступают напрямую их сотрудникам или каким-то посредникам, а уж от них идут на то, чем нужно заниматься. Теперь закон открытым текстом говорит: нельзя влезать в отечественную политику на иностранные подачки, по какому бы замысловатому пути деньги ни шли. Ведь те, кто платят, заказывают иной раз странную музыку.

Принят закон, допускающий до пяти лет тюрьмы для иностранных агентов, собирающих сведения, затрагивающие безопасность РФ.

Открытым текстом напоминаю: во всём мире такая деятельность называется шпионажем. Те, кому не по нутру такое название, отвечают: уже добрых полвека девять десятых секретных сведений добывают из открытых источников. Открытым текстом уверяю по собственному опыту подобной работы: для такой добычи надо быть «в материале» — понимать множество подробностей, постигаемых на своей шкуре. Вот и нанимают на неё местных жителей. Заодно их отсекают от сведений о недобросовестности нанимателей.

Принят закон, позволяющий замедлять или даже полностью блокировать сайты, ограничивающие доступ граждан РФ к законной информации.

Открытым текстом сообщаю: это прежде всего подконтрольные Соединённым Государствам Америки социальные сети, крупнейший сейчас видеохостинг YouTube и прочие любители блокировать хорошие сведения о России и разоблачения недостатков СГА. Между тем в нашей Конституции цензура запрещена. Кто хочет зарабатывать у нас — пусть соблюдает наши законы. Жаль только, что все эти новые средства пресечения враждебной нам деятельности появились лишь сейчас, а не в лихие девяностые или хотя бы на заре двухтысячных.