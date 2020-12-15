Я уединялся в кабинете, куда архивариус приносил толстую папку со множеством документов. Свидетельства очевидцев, выписки из показаний арестованных, донесения агентов, записи допросов в контрразведке, экспертизы ученых, дневники путешественников, приказы за подписью высших большевистских руководителей.

Все это я изучал, сводил воедино. Постепенно у меня складывалась картина событий, которые казались фантастическими. Возникала история, о которой невозможно узнать из учебников.

Я складывал клочки исчезнувшего времени, и возникала удивительная реальность. Эта реальность объясняла многие явления минувшего века, которые, казалось, были забыты или искажены историками с упрощенными взглядами. Это была правда о Тунгусском метеорите, дающая разгадку астрономическому явлению.

Разгадку, породившую множество новых загадок.

В начале минувшего века, а именно в 1908 году, жители Сибири увидели в небе яркую вспышку, а грохот взрыва уловили на другом полушарии. Считалось, что у берегов Подкаменной Тунгуски, в необитаемую тайгу, упал огромный метеорит. В район падения невозможно было добраться, а позднейшие исследователи, побывавшие на месте падения, не нашли метеорит, а только тысячи обгорелых деревьев, веером лежащих вокруг небольшой воронки. Брались пробы грунта, образцы обгорелых деревьев, вода из лесных ручьев. Обнаружили повышенную радиацию, следы каких-то малоизвестных веществ, но сам метеорит не был найден.

Однако, старики-тунгусы, промышлявшие охотой, утверждали, что видели среди поваленной тайги черный огромный камень, все ещё теплый даже через несколько лет после падения. Белый офицер, спасавшийся от наступавших красных частей, оказался в районе Тунгуски и видел огромный камень, у которого грелся в холодные осенние ночи. Офицер попал в плен к «красным» и после допросов в контрразведке, рассказал о камне. Его рассказ был записан и направлен в Москву вместе с другими донесениями. В Москве рассказ офицера почти затерялся среди других донесений Чрезвычайно комиссии, но случайно попался на глаза Феликсу Дзержинскому. Тот не замедлил показать бумагу Ленину, который, несмотря на трудности военного времени, заинтересовался рассказом.

Он передал бумагу Красину и Луначарскому, а те снарядили научную экспедицию на Тунгуску.

В состав экспедиции входили военные, географы, геологи, ботаники, химики. Экспедиция по железной дороге добралась до Красноярска. Пересела на пароход и поднялась по Енисею до устья Подкаменной Тунгуски. Оттуда на лодках поплыла вверх по Тунгуске. Сгрузилась и продолжала пешком путь по тайге, отыскивая дорогу по компасу.

Путь был тяжел, пробирались сквозь чащобу, таежный болота, бурелом. Один из членов экспедиции, астроном, упал в расселину, ударился о камни и умер. Его решили донести до упавшего метеорита и там похоронить, чтобы надгробьем ему служил метеорит, ради которого астроном отдал жизнь.

Изнуренные, они увидели среди поваленной тайги огромный темный камень. Положили покойника у камня. Без сил повались рядом, чувствуя исходящее от камня тепло. И это таинственное тепло вернуло им силу и бодрость, а также одарило чувством небывалого счастья. Мертвец-астроном, завернутый в брезент, вдруг очнулся, вылез из брезента и принялся настраивать свои астролябии.

Экспедиции несколько недель провела возле метеорита. Обмеряла, брала образцы черного камня, определяла его объем и вес, собирала гербарий диковинных растений, что выросли вокруг камня среди сгоревшей тайги. Определяли траекторию, по которой прилетел метеорит, и ту часть неба, откуда он прянул на землю.

Всех членов экспедиции не покидала бодрость, воодушевление и веселость. А воскресший астроном утверждал, что во время недельного сна побывал в иных мирах, где горят одновременно пять солнц, красное, золотое, зеленое, синее и бесцветное, – и вокруг каждого солнца звучит волшебная музыка.

Экспедиция вернулась в Москву и доложила результаты своих исследований Дзержинскому, Луначарскому и Красину. Те немедленно отправились к Ленину, захватив с собой воскресшего астронома. Ленина впечатлил доклад экспедиции, особенно воскрешение астронома, который поведал Ленину о пяти солнцах и небесной музыке. Эту музыку Ленин тут же назвал «музыкой Космической революции». Просил астронома воспроизвести мелодию, чтобы лучшие композиторы смогли написать гимн «Галактической республики Советов». Он распорядился доставить камень в Москву, полагая, что с его помощью можно будет воскресить героев, павших в борьбе за социализм.

Члены экспедиции резонно завили, что метеорит так велик и тяжел, что его доставка по тайге и бездорожью немыслима. На что Ленин возразил: «Распилим метеорит на отдельные части, каждую из которых по отдельности доставим в Москву и сложим в целое».

Этот метеорит Ленин предложил установить в Кремле, среди святынь прежней веры, как символ нового советского вероучения, дарованного небом. У этого небесного камня станут приносить присяг военные, будет совершаться обряд воскрешения павших бойцов. К нему со всех концов революционной России станут стекаться люди, проходя обряд посвящения, преображаясь в новое человечество. Что-то вроде священного камня Каабы в Мекке, куда стекаются на поклонение миллионы мусульман.

Ленин приказал купить в Англии алмазные пилы, и новая экспедиция направилась к берегам Подкаменной Тунгуски, прорубаясь сквозь тайгу, доставляя алмазные пилы к метеориту.

Метеорит распились на ровные бруски, и люди, укладывая в рюкзаки по два бруска, несли их на берег реки и выгружали на лодки. Метеорит был распилен на части, были собраны опилки и крошки, чтобы в Москве метеорит был восстановлен в целостности.

Ленин умер, и его плану установить метеорит в Кремле не суждено было сбыться. Распиленные бруски лежали на складе в окрестностях Москвы, и на соседних огородах рождалась клубника необычайных размеров и небывалой сладости.

После двух деревянных, был сооружен каменный мавзолей с прозрачным саркофагом, где покоилось тело Ленина.

Сталин, хорошо знакомый с материалами «Тунгусской экспедиции», повелел вымостить Красную площадь брусками распиленного на части метеорита. Сталин знал о чудесной способности метеорита воскрешать умерших. Площадь, вымощенная фрагментами метеорита, создавало поле, в котором находилось мертвое тело Ленина, что способствовало его воскрешению. Таким образом, вся Красная площадь являло собой небесное тело и была напрямую связана с Космосом.

Как рассказывал личный охранник Сталина, Иосиф Виссарионович ночами выходил на площадь и расхаживал по брусчатке. Он обдумывал свои планы, связанные с построением социализма. Коллективизацию, пятилетки, распространение советского влияния на Прибалтику и районы Польши, сложную геополитику предвоенного мира. Решения, которые он принимал, расхаживая по брусчатке, были навеяны небом, носили космический смысл.

Война оборвала эти ночные прогулки и отложила на неопределенное время воскрешение Ленина.

Военный парад 7 ноября 1941 года сопровождался чудесными явлениями. Во время прохождения войск в небе над площадью загорелось пять солнц: красное, золотое, синее, зеленое и бесцветное. Во время выступления Сталина зазвучала небывалая по своей силе и красоте музыка. Войска с парада отправились под Волоколамск и под Истру и нанесли наступавшим фашистам такой удар, что те побросали свои смертоносные машины и побежали прочь от Москвы.

Ученые, изучавшие метеорное вещество, обнаружили в нем элементы, отсутствующие в таблице Менделеева. Метеорное вещество, добавленное в сталь, делают её необычайно прочной.

По приказу Сталин часть брусчатки увозилась с Красной площади на Урал, добавлялась в кипящую сталь, и броня танков Т-34 становилась непробиваемой, а бронебойные снаряды пронзали самую крепкую броню немцев. Именно советские танки из метеорной брони нанесли сокрушительное поражение немцам у Курской дуги. Они выдерживали попадания «Тигров» и дырявили своими снарядами «Тигры», словно те были сделаны из фанеры.

В дневнике немецкого офицера, защищавшего подступы к Берлину у Зееловских высот, была запись, гласившая, что оборону прорвали русские танки гигантских размеров, и в этих танках сидели танкисты – великаны.

Парад Победы 45-го года сопровождался необычными знамениями, как и парад 41 года. В небе зажглось пять солнц: красное, золотое, зеленое, синее и бесцветное. Звучала небывалой красоты музыка, льющаяся с небес.

После войны, когда американцы грозились забросать Советский Союз атомными бомбами, на Красную площадь приходи Курчатов, Келдыш и Королев. Прогуливались по брусчатке, и им приходили в голову удивительные решения. В кратчайшие сроки они создали советскую атомную бомбу и ракетоноситель. Тем самым сберегли страну от испепеления.

После смерти Сталина Хрущев, зная о чудесных свойствах брусчатки, боясь, что она воскресит умершего Сталина, велел выкопать метеорные бруски, отвезти их на склад в Подмосковье, а вместо них вымостить площадь брусчаткой из обычного гнейса. Такой она остается и по сей день. Красная площадь лишилась своей волшебной силы, перестала питать небесными смыслами коммунистов, и те стали вянуть, превращались в мещан и стяжателей, и Советский Союз шел к упадку.

Прежняя метеорная брусчатка куда-то исчезла со склада. Ее больше никто не видел. Подвыпивший охранник склада утверждал, что брусчатка улетела на небо.

Так выглядел история, возникший в моем воображении, когда я изучил содержание секретной папки. История, которая взорвала мой рассудок. Породила фантастическую цель отыскать пропавшую метеорную брусчатку, вымостить ею Красную площадь, чтобы вернуть России её космический полет, вновь превратить русских в народ-великан.

Если современный трансгуманизм, с его верой в преображение, в возможность изменить природу человека настолько, что возникнет бессмертный человек, а мертвец воскреснет, если трансгуманизм приближает нас к этой цели, – то я трансгуманист.

Проханов Александр Андреевич (р. 1938) — выдающийся русский советский писатель, публицист, политический и общественный деятель. Член секретариата Союза писателей России, главный редактор газеты «Завтра». Председатель и один из учредителей Изборского клуба.