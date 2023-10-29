Беседа главного редактора газеты «Завтра» с доктором Мусой Абу Марзуком, членом политбюро движения Хамас, заместителем руководителя движения в диаспоре, отвечающим за внешние сношения движения (министром иностранных дел) и доктором Басимом Нааимом, членом политического руководства движения Хамас в секторе Газа.

Александр Проханов. Дорогой Муса, дорогой Басим, я очень переживаю за ситуацию в Газе. Мои мысли день и ночь — о Газе, о моих друзьях.

Доктор Муса Абу Марзук. Газа победит, дорогой Александр.

Александр Проханов. Помню нашу с тобой последнюю встречу. Ты меня сравнил с шейхом Ясином, сказал, что я такой же слепой, глухой и безумный.

Доктор Муса Абу Марзук. Нет, я этого не говорил ни о шейхе Ясине, ни о тебе, ты сам про себя так сказал.

Александр Проханов. Да, потому что это я сам про себя знаю. Как чувствуют себя мои друзья Халед Машаль, Хани, где они?

Доктор Муса Абу Марзук. Они в Катаре.

Александр Проханов. Халед мне рассказывал, как в Иордании агент Моссада влил ему в ухо яд. Хотя казалось, что в Иордании безопасно.

Доктор Муса Абу Марзук. Тогда Моссад поменял свой план в последний момент. Их целью изначально был я, но потом Нетаньяху решил: направим свой удар на Машаля. Поскольку у меня – американское гражданство. И это преступление совершили против Машаля.

Александр Проханов. Не думаю, что в Дохе безопасно. Моссад везде.

Доктор Муса Абу Марзук. 7 октября мы разрушили миф об израильской спецслужбе, мы разгромили израильскую бригаду «Газа» в один день. Израильтяне не понимают, как мыслит Хамас, его люди. Свобода для нас более ценна, чем жизнь. Поэтому бригаду «Газа» при всем их вооружении: танки, военная техника, — разгромила всего тысяча наших бойцов. Они совершили свою атаку на мотоциклах, на легковых автомобилях. У нас даже не было ни одного автомобиля с полным приводом. И вооружены наши воины были только лёгким оружием.

Несмотря на всё это бригада «Газа», столь мощно оснащённая, не смогла продержаться и пяти часов. У них есть всё: самолёты, танки, БМП -всевозможное оружие, а у нас есть только настоящие мужчины.

Так что израильтяне сейчас не боеспособны. Всё, на что они горазды – воевать против женщин, детей, стариков, убивать их, разрушать церкви, мечети, школы, больницы. Но не в состоянии воевать против наших солдат на поле боя. Они не храбрые и не смелые. Если бы они обладали этими качествами, то могли бы противостоять нашим «Кассамам», отражать наши удары.

После событий 7 октября они три дня не могли прийти в себя, ничего не могли делать, пока к ним на помощь не пришли американцы со своими союзниками: британцами, немцами, французами, итальянцами, — чтобы помочь начать действовать.

Мы покончили с мифом «Израиль» в нашем регионе. Мы взяли в плен сотни, уничтожили сотни бойцов, а тысячи из них оставили свои позиции и спасались бегством. И это вселило страх в каждого представителя израильского, еврейского сообщества. Ведь евреям всего мира говорили: приезжайте в Израиль, тут вам будет хорошо, безопасно, ваша жизнь будет молоко с мёдом. Но оказалось, что это не так.

Получается, что евреям во всём мире жить более безопасно, чем на землях Палестины.

Но высокомерный, надменный, лживый и лукавый Запад готов пожертвовать евреями ради собственных интересов. Несмотря на то, что евреи – умный народ, они рассуждают неразумно. И до сих пор не могут осознать, что они лишь служат интересам Запада и Америки в регионе, те используют евреев в своих интересах. Неслучайно Байден сказал: если бы не было Израиля, мы бы его создали. А когда ему задали вопрос, почему он так говорит, ответил: потому что это избавляет нас от необходимости размещения множества военных баз на Ближнем Востоке.

Когда меня арестовали, то обвинили в том, что я угрожаю национальным интересам США. Я спросил: почему? Мне ответили: потому что вы против Израиля, а Израиль служит интересам США, поэтому угроза Израилю – это угроза США, американским интересам.

Евреи в большинстве своём не понимают, что США используют их в своих целях. Однако десятки тысяч евреев думают так же, как я. В Нью-Йорке они проводят демонстрации дни и ночи напролёт, чтобы донести это до американцев. Они выходят с плакатами, на которых написано: «Израиль нас не представляет. Остановите войну против Палестины. Палестина принадлежит палестинцам».

Потому что они понимают, кому выгодно такое положение.

Александр Проханов. Есть евреи, которые поддерживают Газу?

Доктор Муса Абу Марзук. Да, их очень много. Мой адвокат в Нью-Йорке Стенли Коэн, еврей, из рода пророка Давида. Папа и мама Стенли – раввины. Но он против политики Израиля. Он был волонтёром, добровольно нам помогал, и даже повесил мой портрет в своём офисе в Нью-Йорке. Американцы его наказали и посадили в тюрьму на 20 месяцев, лишили его права на профессиональную деятельность. Но он продолжает свою борьбу. Он – левый, поклонник Кастро.

Александр Проханов. Муса, изначально какая цель была у этой операции? Как она формулировалась, что заставило совершить этот бросок? Вы говорите, что разгром этой бригады был во многом неожиданным для вас самих.

Доктор Муса Абу Марзук. Нашей целью было взять в плен несколько израильских солдат, чтобы обменять на наших товарищей, сидящих в израильских застенках. А также целью была защита Западного берега, защита мечети Аль-Акса, которые подвергаются ежедневным нападениям. Также мы хотели донести до мирового сообщества, что пора прекратить блокаду Газы.

И вот была полностью разгромлена израильская бригада и были очищены от израильтян более 50 поселений вокруг Газы. Мы хотели только одного: свободы для палестинцев на земле независимого государства Палестина на Западном берегу со столицей в Иерусалиме. Наша цель – добиться прекращения блокады Газы, оккупации, освободить узников израильских застенков. Мы хотим справедливости и свободы, права на определение судьбы палестинского народа самими палестинцами.

Александр Проханов. Когда совершался этот марш-бросок, предполагалось ли, что ответ Израиля будет таким тотальным, страшным и беспощадным? Это был акт героического самопожертвования с вашей стороны?

Доктор Муса Абу Марзук. Мы даже не ожидали такой нашей победы, такого успеха операции. Реакции Израиля мы ожидали. Но нам нечего терять. Когда человек заперт в тюрьме, жизнь для него не имеет смысла. Мы готовы умереть ради нашей свободы. Родина дороже жизни. Свобода дороже жизни. Справедливость дороже жизни. Поэтому мы стремимся к достойной жизни – или смерти.

А та сторона – они очень берегут свои жизни, боятся за свои жизни, дрожат за них. Мы ценим свободу и справедливость в жизни превыше всего. Они же хотят жизнь в любом её виде, поэтому пытаются пугать нас бомбами, ракетами, думая, что и мы, как они, боимся смерти и готовы на любую жизнь, даже недостойную. Но даже наши дети их не боятся.

Мне бы хотелось с тобой, дорогой Александр, посмотреть, послушать наших детей, которые поют песни о победе, борьбе, свободе Палестины.

Есть интервью, где журналисты разговаривают с детьми, играющими на кладбище. Их спросили, почему они играют на кладбище, а дети ответили: мы тут играем, тут умрём и будем тут похоронены. Мы никуда не уйдём, как того хотят израильтяне.

Когда палестинские дети играют, они кладут свои куклы в подобие гроба, уподобляя кукол шахидам, и говорят, что шахиды любимы Аллахом. Если дети так играют, так что же говорить о родителях, чьи дети так настроены?

Александр Проханов. Как ты предвидишь события, Муса? Они сотрут Газу с лица земли, всех убьют, разрушат всё?

Доктор Муса Абу Марзук. Они не могут стереть Газу с лица земли. Это не так просто. Что они делают сейчас? Громят дома, разрушают всё, убили 7300 человек на сегодняшний день.

Но когда в Ливии произошло разрушение дамбы, за один час погибло 20 тысяч человек. Но страна выстояла.

Когда Наполеон пришёл в Россию, вы сожгли Москву, чтобы она не досталась врагу, а Наполеон проиграл войну. Когда Гитлер напал на СССР, он сжёг сотни городов, разрушил Сталинград. Но вы всё восстановили. Помню слова, сказанные тобой на нашей прошлой встрече: вы должны добиться справедливости и победы. И мы в нашей борьбе добиваемся, стремимся к справедливости и победе. Мы отстроим Газу, восстановим её.

Александр Проханов. Если начнётся наземная операция, вы сможете жить без топлива, еды, сможете справиться с той армадой, что на вас надвинется?

Доктор Муса Абу Марзук. Я уже сказал, что у нас нет ни танков, ни истребителей, наша сила, наша мощь – это наши бойцы, истинные воины. Наш боец подходит к танку, одним выстрелом поражает его, вытаскивает солдат-израильтян, берёт в плен или уничтожает.

Нам нужно топливо не для бойцов, а для мирных людей, для больниц и школ.

Сегодня спикер минобороны Израиля сказал, что ХАМАС ворует топливо. Он лжёт. У нас ни танков, ни истребителей, чтобы использовать топливо.

Доктор Басим Нааим. Топливо находится под контролем представителей ООН в Газе, они распределяют топливо.

Александр Проханов. Дорогой Басим, мы с тобой, кажется, виделись в Газе? Когда я там был, Хани собрал своих соратников, представил меня, и мы вели беседу. Может, среди них был и ты.

Доктор Басим Нааим. Может, так и было, Александр, но после всех этих событий многое стёрлось из памяти.

Александр Проханов. В Газе я посетил больницу, беседовал с врачами и их русскими жёнами. Эту больницу разбомбили. В Газе я молился в православном храме V века, исповедовался священнику-греку. Эту церковь разбомбили. Я ходил по туннелям. Эти туннели разбомбили. Когда происходит такое чудовищное истребление Газы, у меня ощущение, что истребляют меня, что я нахожусь под ударами этих бомб.

Доктор Муса Абу Марзук. Эта церковь была построена в 400 году нашей эры, за 200 лет до ислама. Я был в этом древнем храме, он очень небольшой, но очень красивый. В нём пытались укрыться, ища защиту, несколько сотен христиан и мусульман.

Александр Проханов. Среди моих друзей, русских людей, русских патриотов — огромное сочувствие к Газе. Они видят в Газе народ-мученик, народ непобедимый. В Газе я посадил оливку, это моё дерево. Газа — мой город, потому что я садил там деревья. Я смотрю на Газу как на город моей судьбы, судьбы сегодняшней России. Мы бьёмся с Америкой на Украине. Вы бьётесь с Америкой в Газе. У нас общий враг, и мы должны помогать друг другу.

Как ты оцениваешь позицию России в сегодняшнем конфликте?

Доктор Муса Абу Марзук. Помнишь ли ты, Александр, когда мы встретились в прошлый раз, мы говорили, что нам нужно, чтобы Россия стояла вместе с палестинцами, потому что её роль незаменима. И ты ещё сказал, что хочешь взять карту Палестины, укрепить на Газе флажок, показать президенту Путину и сказать, что именно это место говорит Америке: «Нет!»

Сейчас господин президент Путин помог нам, предприняв политические шаги, и мы благодарим его за его позицию. Остаётся, чтобы он помог нам и в других областях. Мы бы хотели встретиться с президентом, чтобы просто сказать ему спасибо.

Александр Проханов. Ты доволен переговорами, что прошли в Москве?

Доктор Муса Абу Марзук. На политическом уровне всё прошло хорошо.

Александр Проханов. А какой ещё уровень предполагается?

Доктор Муса Абу Марзук. Нам нужна и другая помощь. Необходимо создать международный блок, который бы противостоял Западу. Также нужна гуманитарная помощь для Газы. Мы можем после нашей победы над Израилем обеспечить России место в нашем регионе. Победа над Израилем — это победа над США и Западом. Мы хотим, чтобы Россия была участником победы над американцами и израильтянами. Будущее — за правдой и справедливостью.

Как угнетённые народы не могут быть всегда слабыми, так и великие державы не могут всегда быть сильными. Сейчас уже началась деградация и отступление США в регионе. Но для дальнейшего нашего успеха нужны совместные усилия и действия. Россия, Китай и Иран — все заинтересованы в этом. Иран — на региональном уровне, Россия и Китай — на международном. Мы можем изменить ситуацию на Ближнем Востоке. Но нам нужно более тесное сотрудничество, необходимы совместные усилия.

Александр Проханов. Меня огорчает, что поддержка Газы ограничивается лишь заявлениями и демонстрациями. Даже «Хезболла» очень вяло включена в этот процесс. Что-то их удерживает, может, страх перед американцами. Когда Израиль вторгся в Южный Ливан, друзья в «Хезболле» мне рассказывали, как они жгли танки «Меркава». А сейчас они очень робко себя ведут.

Доктор Муса Абу Марзук. Нам не хотелось бы оценивать и критиковать действия других. Каждый, кто хочет достичь достоинства, может включиться в нашу борьбу. А кто не хочет, мы не можем заставить. Никакой критики в их адрес не нужно. Потому что необходимо как можно более всех приблизить к нам, объединить усилия, хотелось бы привлечь всех к нашему делу. Война в Газе — это война достоинства, достойные встанут с нами.

Александр Проханов. Но если Израиль разрушит Газу, сотрёт с лица земли, то кровь Газы будет на всех — будет на мне, на каждом из нас — на всём человечестве. Человечество не может смотреть, как на его глазах уничтожают Газу.

Доктор Муса Абу Марзук. Мы благодарим вас за такое сочувствие. Мы очень нуждаемся в помощи России

Александр Проханов. Мне кажется, сейчас кончаются политика, политология, дипломатия, и вступают в действие высшие религиозные силы, идёт схватка на очень высоком религиозном уровне. И ваш разгром бригады «Газа» — это чудо, которое вам подарил Аллах. Господь Бог открыл вам врата, и вы вошли в них.

Какая ситуация в Иерусалиме вокруг мечети Аль-Акса и Третьего храма?

Доктор Муса Абу Марзук. После этой войны ситуация в Иерусалиме улучшилась, но израильские военные пока запрещают мусульманам, верующим войти в мечеть.

Александр Проханов. Получается, что сейчас вся Газа: и военные, и дети, и врачи, — они превратились в мучеников Аль-Аксы.

Доктор Муса Абу Марзук. Так и есть, вы правы.

Александр Проханов. Дорогой Басим, есть какая-то возможность общаться с Газой, или она заблокирована, все туннели, коммуникации разрушены?

Доктор Басим Нааим. Оценивать ситуацию можно только после прекращения огня. Надеемся, по воле Аллаха, после окончания этой войны вместе с тобой посетим победившую Газу. У меня сын Омар, он в Газе, пишет, что очень тяжело, терпение на исходе сил. Я уехал из Газы с визитом за несколько дней до события, хотел вернуться, но началось. Жена, дети, братья, сёстры — все в Газе.

Александр Проханов. Они живут в домах или в бомбоубежище?

Доктор Басим Нааим. Они в домах, бомбоубежищ в Газе нет. Но уже трижды они эвакуировались, ища более безопасные места. Под одним из ударов израильтян погиб мой двоюродный брат и вся его многочисленная семья — десятки человек. В результате другого удара погиб сын моей сестры, мой племянник, и вся его семья.

При налётах всем приходится искать более безопасные места. Каждый раз кладу руку на сердце, боясь услышать трагическое сообщение, ожидая, что могу получить вести о гибели моих родных. Мы надеемся, что Аллах дарует нам победу.

Александр Проханов. Телефонная связь с Газой есть?

Доктор Басим Нааим. Отрезали и телефонную связь, и интернет. По всему сектору Газа нет и внутренней связи, и никакой связи с сектором нет. Израильтяне, американцы не хотят, чтобы были фотографии, как выглядит сектор Газа. Потому что это бьёт по их авторитету, мешает им сочинять небылицы.

Александр Проханов. Найдётся ли писатель, художник, который опишет эту войну? Или она останется лишь на фотографиях, в сообщениях агентств?

Доктор Басим Нааим. Надеемся, что война скоро закончится. Когда произойдёт прекращение огня, появятся писатели, художники, как это уже бывало, после предыдущих войн — творцы описывали ситуацию в Секторе Газа.

Александр Проханов. В мире происходило и происходит много войн, большинство из них забыто. А те, что были описаны художниками, сохранились в памяти человечества. Гомер — Троя, «Илиада». Там был писатель, и война запечатлена. Войну в Газе нельзя забыть. Это война во многом религиозная, и она должна быть запечатлена крупным художником.

Доктор Басим Нааим. Писатель из США, Норман Финкельштейн, написал книгу «Газа-мученица» о войнах против Газы. Он еврей, но выступает против сионизма.

Александр Проханов. Рад, что мы встретились с вами, дорогой Муса, дорогой Басим. Следующая встреча, дай Бог, будет в Газе. Я вам всем желаю победить. И моим друзьям Халеду и Хани — большой привет и поклон.

Доктор Муса Абу Марзук. Благодарим тебя, дорогой Александр, всех россиян за поддержку, которую мы чувствуем и очень ценим. До встречи в Газе!