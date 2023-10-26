События в Газе – это восстание в тюрьме и кровавое подавление этого восстания. Фашисты жутко подавили восстание евреев в Варшавском гетто. Афганские исламисты беспощадно подавили восстание советских военнопленных в тюрьме у пакистанской границы. Сегодня Израиль со зверской жестокостью подавляет восстание в Газе.

В 1948 году израильское государство упало на палестинские земли, как падает метеорит, выжигая вокруг себя пространство, оставляя зияющий кратер. С тех пор Израиль сгоняет палестинцев с их исконных земель, полнит лагеря палестинскими беженцами, набивает свои застенки палестинскими повстанцами. Палестинцы- народ-мученик, народ-воин, провозвестник справедливости. Схватка палестинцев с Израилем – это схватка угнетённых с мучителями и палачами.

Сионисты говорят: в 1948 году Израиль пришёл на свою историческую Родину. В Библии сказано, как создавалась эта «историческая Родина». Ведомые Моисеем евреи пришли не на пустое место или в голую пустыню. Они пришли в земли, где обитали цветущие народы- ханаанеи, стояли города, цвели оливковые рощи. И евреи предали ханаанейские города заклятию, избивали ханаанейцев поголовно, клали их под железные топоры и стальные пилы, кидали в ямы с негашёной известью.

Ханаанейцев истребляли с той же жестокостью, с какой теперь истребляют Газу. Газа – это город-смертник. Газа – это газовая камера, где в муках задыхаются дети и старики. Хотите понять, что такое безбожие и жестокость, посмотрите на руины Газы, которые сочатся кровью, и каждый камень кричит голосом убиваемого ребёнка, каждый обломок стены полнится молитвами убиваемых женщин и стариков.

Израиль – выкормыш Америки. Миллиарды долларов идут из Америки в Израиль, питая израильскую армию, утверждая в Израиле строй, угодный Америке. Палестинцы, сражаясь с Израилем, сражаются с Америкой. Русская армия, сражаясь на Украине, сражается с Америкой. Америка – враг Палестины и враг России.

Палестинцы, подняв восстание в Газе, отвлекли на себя мощь Америки, которая двинула на Ближний Восток свои авианосцы и стратегические бомбардировщики, и под Купянском и Авдеевкой русским солдатам стало легче. Атака Хамас на Израиль, горящие танки «Меркава», пленные израильские генералы – всё это разрушило миф о несокрушимости Израиля.

Я был в Секторе Газа и видел, как устроена эта тюрьма. Газа обнесена по сухопутной границе огромной бетонной стеной. Стена увита колючей проволокой, на ней стоят вышки с пулемётами, фотоэлементами и приборами ночного видения. И все, кто попадает в поле зрения этой смертоносной оптики, будь то человек, корова или птица, убиваются автоматическими пулемётами. С моря день и ночь дежурят израильские военные катера, пресекая попытки палестинских рыбаков выйти на лов.

Палестинцы, борясь с блокадой, как узники, борясь с тюремщиком, роют подземные ходы, прорывают туннели под бетонной стеной. Через эти туннели в Газу идут еда, одежда, винтили для водопроводных труб, электроника для связи, а также оружие восстания.

В Газе я молился в христианском храме V века, слушал лекции в Исламском университете, встречался с русскими жёнами палестинских инженеров, врачей, учителей, которые учились в Советском Союзе, и теперь их дети, живущие в Газе, говорят по-русски.

Вместе с палестинскими женщинами я сажал в окрестностях Газы оливковую рощу. И теперь среди оливок есть и моё дерево, и над ним проносятся израильские ракеты, с его ветвей срывает листья взрывная волна. Это дерево моё. Это дерево – я. И я весь в осколках.

На глазах человечества убивается Газа. И человечество лепечет о сострадании, о божественной справедливости, собирает в ООН Совет Безопасности. А в это время бомбы и ракеты испепеляют Газу. И кровь Газы – на всём человечестве.

Пикассо написал великую картину «Герника» о городе, который уничтожили фашистские бомбардировщики. Газа – это Герника наших дней.

Александр Проханов

Комментарий редакции

Основные тезисы данной статьи:

1. События в Газе – это восстание угнетенных палестинцев против израильского гнета, подобное восстанию в тюрьме. Израиль жестоко подавляет это восстание.

2. Израильские власти с 1948 года вытесняют палестинцев с их земель, сгоняют в лагеря беженцев, заполняют тюрьмы палестинскими повстанцами. Палестинцы – угнетенный народ-мученик.

3. Газа – это открытая тюрьма, окруженная бетонной стеной с пулеметами. Палестинцы роют туннели, чтобы прорывать блокаду.

4. Израиль – создание Америки, получает от нее миллиарды долларов. Поэтому, сражаясь с Израилем, палестинцы борются и с Америкой.

5. Уничтожение Газы происходит на глазах всего мира, но мировое сообщество бездействует. Газа – это современная Герника, уничтоженная бомбардировками.

Вывод: Автор выражает резко негативное отношение к действиям Израиля в Газе, считает их жестоким подавлением справедливого восстания угнетенного народа. Призывает мировое сообщество не бездействовать.