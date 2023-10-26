Главная » Вооруженные силы, История, Невероятное в мире, Политика

Газа – это Герника наших дней

124 1

События в Газе – это восстание в тюрьме и кровавое подавление этого восстания. Фашисты жутко подавили восстание евреев в Варшавском гетто. Афганские исламисты беспощадно подавили восстание советских военнопленных в тюрьме у пакистанской границы. Сегодня Израиль со зверской жестокостью подавляет восстание в Газе.

В 1948 году израильское государство упало на палестинские земли, как падает метеорит, выжигая вокруг себя пространство, оставляя зияющий кратер. С тех пор Израиль сгоняет палестинцев с их исконных земель, полнит лагеря палестинскими беженцами, набивает свои застенки палестинскими повстанцами. Палестинцы- народ-мученик, народ-воин, провозвестник справедливости. Схватка палестинцев с Израилем – это схватка угнетённых с мучителями и палачами.

Сионисты говорят: в 1948 году Израиль пришёл на свою историческую Родину. В Библии сказано, как создавалась эта «историческая Родина». Ведомые Моисеем евреи пришли не на пустое место или в голую пустыню. Они пришли в земли, где обитали цветущие народы- ханаанеи, стояли города, цвели оливковые рощи. И евреи предали ханаанейские города заклятию, избивали ханаанейцев поголовно, клали их под железные топоры и стальные пилы, кидали в ямы с негашёной известью.

Ханаанейцев истребляли с той же жестокостью, с какой теперь истребляют Газу. Газа – это город-смертник. Газа – это газовая камера, где в муках задыхаются дети и старики. Хотите понять, что такое безбожие и жестокость, посмотрите на руины Газы, которые сочатся кровью, и каждый камень кричит голосом убиваемого ребёнка, каждый обломок стены полнится молитвами убиваемых женщин и стариков.

Израиль – выкормыш Америки. Миллиарды долларов идут из Америки в Израиль, питая израильскую армию, утверждая в Израиле строй, угодный Америке. Палестинцы, сражаясь с Израилем, сражаются с Америкой. Русская армия, сражаясь на Украине, сражается с Америкой. Америка – враг Палестины и враг России.

Палестинцы, подняв восстание в Газе, отвлекли на себя мощь Америки, которая двинула на Ближний Восток свои авианосцы и стратегические бомбардировщики, и под Купянском и Авдеевкой русским солдатам стало легче. Атака Хамас на Израиль, горящие танки «Меркава», пленные израильские генералы – всё это разрушило миф о несокрушимости Израиля.

Я был в Секторе Газа и видел, как устроена эта тюрьма. Газа обнесена по сухопутной границе огромной бетонной стеной. Стена увита колючей проволокой, на ней стоят вышки с пулемётами, фотоэлементами и приборами ночного видения. И все, кто попадает в поле зрения этой смертоносной оптики, будь то человек, корова или птица, убиваются автоматическими пулемётами. С моря день и ночь дежурят израильские военные катера, пресекая попытки палестинских рыбаков выйти на лов.

Палестинцы, борясь с блокадой, как узники, борясь с тюремщиком, роют подземные ходы, прорывают туннели под бетонной стеной. Через эти туннели в Газу идут еда, одежда, винтили для водопроводных труб, электроника для связи, а также оружие восстания.

В Газе я молился в христианском храме V века, слушал лекции в Исламском университете, встречался с русскими жёнами палестинских инженеров, врачей, учителей, которые учились в Советском Союзе, и теперь их дети, живущие в Газе, говорят по-русски.

Вместе с палестинскими женщинами я сажал в окрестностях Газы оливковую рощу. И теперь среди оливок есть и моё дерево, и над ним проносятся израильские ракеты, с его ветвей срывает листья взрывная волна. Это дерево моё. Это дерево – я. И я весь в осколках.

На глазах человечества убивается Газа. И человечество лепечет о сострадании, о божественной справедливости, собирает в ООН Совет Безопасности. А в это время бомбы и ракеты испепеляют Газу. И кровь Газы – на всём человечестве.

Пикассо написал великую картину «Герника» о городе, который уничтожили фашистские бомбардировщики. Газа – это Герника наших дней.

Александр Проханов

Комментарий редакции

Основные тезисы данной статьи:

1. События в Газе – это восстание угнетенных палестинцев против израильского гнета, подобное восстанию в тюрьме. Израиль жестоко подавляет это восстание.

2. Израильские власти с 1948 года вытесняют палестинцев с их земель, сгоняют в лагеря беженцев, заполняют тюрьмы палестинскими повстанцами. Палестинцы – угнетенный народ-мученик.

3. Газа – это открытая тюрьма, окруженная бетонной стеной с пулеметами. Палестинцы роют туннели, чтобы прорывать блокаду.

4. Израиль – создание Америки, получает от нее миллиарды долларов. Поэтому, сражаясь с Израилем, палестинцы борются и с Америкой.

5. Уничтожение Газы происходит на глазах всего мира, но мировое сообщество бездействует. Газа – это современная Герника, уничтоженная бомбардировками.

Вывод: Автор выражает резко негативное отношение к действиям Израиля в Газе, считает их жестоким подавлением справедливого восстания угнетенного народа. Призывает мировое сообщество не бездействовать.

Источник: https://t.me/aleksandrprohanov/198
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Безопасный для природы капитализм – это миф?!
«Эффективные менеджеры»: наш газ, по нашей трубе, нам и за $
Саша Корпанюк: ГАЗ как зеркало революции достоинства...
Когда закончатся нефть и газ?
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30759 26121
    марина 26 октября 11:29

      Ну ,а чем отличаются действие Англосаксов на Украине ,в Армении от действий на БВ..а ранее в Сербии .. А еще ранее в Чечне ..
      Игореша по-моему здесь говорил ,что еврейцы не пойдут в Газу ,не ведут они такие войны -в городах..Будут пулять ракетами ,которые должны прийти с США ,на деньги США
      Что там за спикер вчера пришел у них,вроде Трамп его защищает..У России своих проблем полно ,а вот Кадыров готов выступить миротворцем там,вот попахивает все англией все это..
      А что за делегацию повез ВАн И в США ,нечто уже рисуют сильные мира сего про мир ,а это фон..Проханов никого не возбудит свои умением красиво говорить..

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru