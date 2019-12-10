Саша Корпанюк: ГАЗ как зеркало революции достоинства…

"Россия просто обязана вернуть транзит газа в Украину, потому что порядочные агрессоры так не поступают."

Активисты пятилетних майданов.

На фоне ходьбы по демократическому маршруту в чисто европейские ценности, когда вся Украина и остальной мир, в едином порыве празднуют чисто украинские праздники, там, День вышиванки, День украинской хустки, День сооружения самого огромного тризуба из комбайнов, школьников, пенсионеров, День дидуха и тысячи других автентичных праздников, происходит зимнее обострение целого ряда несчастных обстоятельств в небритых головах экспертов, политиков, активистов, и конечно же галичан, а это самая высокооплачиваемая профессия в стране майдана, на сегодня.

Самая доминанта, у дуремаров в телевизоре, на этом разговорном фронте - вымыслы о транзите вражеского газа через свободолюбивую Украину, последнее прощай газовой зависимости от клятой империи, и прочие идиотизмы.

Другими словами, если сообщить о том что происходит в Украине благодаря революции достоинства, то можно сказать одним словом: - врут как дышат, вешают лапшу, брешут как собаки сутулые, гонят фуфло как тетерева унылые, разводят туфту как олени рогатые. Ну и так далее..

КТО?

Вот пожалуйста сюита, на газовую тему. Главную!

Спешим сообщить, казаки, что именно вот тут и происходит чудовищная пренеприятность.

Спешим поэтому сообщить суровые факты, можно сказать медицинские!

Кстати, на остальном государственном фронте те же окопы неправды, брехни, лжи.

Газ - эталон вранья.

А реальность, можно сказать, такова.

В 2017 году ВСЯ потребность в газе составляла в Европе 491 млрд кубометров, а вот к 2025 году ТОЛЬКО импорт газа вырастет до 409 млрд кубометров.

Идём дальше, аллеями истины.

Кругом понимаешь демократия, ценности с парадами, кругом черт знает какие великие идеи происходят, кругом борьба против борьбы с религией, а наряду с этим, обратите внимание, полное невежество украинского политикума по указанию сверху, и мещанские предрассудки пенсионеров.

Вот.

Гронинген трясёт и его закрывают в 2025 году, Алжир к 2022 году будет поставлять газ только на внутренний рынок, Норвегия истощается, у неё к 2030 году добыча в Северном и Баренцевом море снизится с нынешних 110 млрд кубометров в год до 30-40, Англия вышла из ЕС!!!!

Азербайджан может поставить только 10 млрд кубов.

Словакия свой газ в Украину продаёт, хе-хе... Газовозами, по морю...

А поставки газа до зарезу нужны в скромной капиталистической жизни. Без газа всей промышленности ЕС гаплык!

Мерседес не скатится со стапелей без газа.

И вот вам из демократического лагеря свежак.

По данным немецкой Die Welt , где нет экспертов-обалдуев из героев достоинства - ..."в силу объективных обстоятельств в ближайшей перспективе замещение российского газа американским вряд ли произойдет, а европейская зависимость от поставок российского газа будет увеличиваться".

Цитаты!

"Президент России Владимир Путин заявляет, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину."

Так и сказал агрессор:

-... "это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины".

И вот сложим цифры, граждане свободной и неделимой страны. За конкуренцию разных потоков. Из РФ.

Обе нитки СП-1 и СП-2 имеют 55 млрд кубов, оба-два турецких потока 32 млрд, плюс 39,29 млрд кубометров через Белоруссию. Итого?

А тут вам украинская держава - пропускная способность ГТС Украины – 142 млрд кубометров газа в год, имеется также система газопроводов длиной 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорная станция, и подземные хранилища газа. Ну немножко подшаманить и всё.

Проклятый совок строил на века! 20 лет строили всем запрещённым СССР... Кстати, хранилища газа это природная щедрость!

А для того, чтобы платы за транзитные услуги хватало на ремонт и модернизацию, через ГТС Украины за год должно проходить не менее 60-70 млрд кубометров агрессорского газа.

Складывайте, и у каждого получится свое видение проблемы, в зависимости от того, кто какие имеет мысли и кому больше сочувствует — движению декоммунизации с новым дворянским классам из галицких сёл, или может быть ослаблению сакрализации небесной сотни, достоинства майдана, и высылкой на каторгу всех причастных к обману, обсчёту, обвесу, разорению жителей некогда могучей украинской державы.

Все эти базары за прекращение перевозки газа, это всё сделана грубая комедия. Всё о транзите газа шито-крыто белыми нитками, но никто комедии в бурных потоках брехни сгоряча не замечают, и всё принимают за чистую монету.

Тут у каждого своя правда. Особенно у горлохватов из телевизора.

Поэтому обратимся к европейским законам! А там закон не дышло. Там вот в Италии героя-киборга за граты кинули на пару червонцев лет. Вообще то да, неудачный пример...

Извините это политика, давайте за газ, где чистая коммерция.

ЕС имеет такой себе «Третий энергетический пакет», Third Energy Package. Изучите на досуге. Вот там чинно, чисто и благородно.

Так вот!

9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины большинством галичан, в 290 голосов, взяла на себя обязательство имплементировать в свое национальное законодательство все положения ТЭП полном объеме, без изъятий. Тем самым Украина обязалась, в числе прочего, провести разделение «Нафтогаза» не менее, чем на три части – для того, чтобы транзит, внутреннее распределение и хранение газа были переданы под оперативное управление трем независимым компаниям.

И кто козёл?

Еврокомиссия:

"Нафтогаз» не будет существовать как оператор газотранспортной системы Украины с 1 января 2020 г.".

Всемирный банк:

"Мы поддерживаем стремление правительства Украины к разделению собственности (Ownership Unbundling) «Нафтогаза», который повысит прозрачность и конкуренцию на газовом рынке."

И срок 1 января 2020 года!!!! И всё! НЕТУ больше "Нафтогаза"! НЕТУ. И за должности некому максать.

А разделение «Нафтогаза» необходимо согласовать на уровне Еврокомиссии.

А тут даже старым революционерам ещё со студголодовок, которые во всех партиях перебывали, начиная с КПСС, и то у них голова кругом, и не разбираются.

Поможем.

Еврокомиссия твердо ставит своё условие:

"...все свои права и обязанности "Нефтегаз" имеет возможность передать любому юридическому лицу, но только при выполнении очевидного условия – письменного согласия Газпрома и на то, и на другое".

Предательство! Зрада, прямо какой-то betrayal!

И ещё новый владелец ГТС Украины обязан получить сертификат в Европейской ассоциации газового рынка! Такое себе ЕАГР или ACER.

И вот эта ассоциация выдав сертификат, несёт ответственность за все ужасы бесперебойности транзита газа. У ЕАГР имеется даже свои средства на ликвидацию аварий на сертифицированных газопроводах.

А капитализм братья это учёт и контроль. У них не забалуешь. Их не кинешь. Они сами у кого угодно глаз высосут, за 300% навара(бородатый К.М.).

А в 2015 году аудит ГТС показал около 80% печали в трубах. Износ-с... Так что понятны телодвижения Нефтегаза, где из семи членов набсовета два расово правильных галичанина и четыре интуриста.

Но это не самое убийство мозга украинских экспертов.

Самый главный кунсштюк, согласно ТЭП, это процедура открытой подписки или open season. Вот это настоящий карачун. Из-за этой "подписки" Газпрому не нужно ежегодно подписывать новые транзитные договора! Кто там хочет контракт на 10 лет? Может лучше червонец без права переписки?

Этот open season является составной частью ТЭП, и вся работа ГТС после получения сертификации уже определен, шаг влево, шаг вправо- гаплык.

Слушайте сюда, христиане.

Новая украинская компания должна изобразить на бумаге договор бронирования имеющихся у нее транзитных мощностей, увязав его условия с ЕК и ACER.

И после этого аукцион — договор выставляется на продажу сроком на два месяца, а участие могут принять все желающие. А кто кроме "Газпрома" может качать газ по независимой Украине???? Кто? Словакия ? Или польские братья?

Все эти рассказы экспертов, хворающим путиным головного мозга, всё это частушки для убогих умом.

Поэтому и предлагает агрессор временный контракт на год, чтобы "Нефтегаз" за это время накрылся медным тазом, и на его место пришла адекватная компания. Что конечно маловероятно, судя по жирным барашкам в бумажке которые заносят для назначения на должность в "Нефтегаз".

А тут ещё такое великолепие на мельницу агрессора: в случае, если украинская компания предложит условия, экономически не выгодные Газпрому, эти захватчики просто не подадут заявку на участие в аукционе. И?

Великая украинская ГТС, и тысячи стервятников, кормящихся вокруг трубы, никому не нужны и даже бесполезны без российского газа, бегущего по трубам магистрального газопровода. Ведь НИ ОДНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ, работающей на реверс газа из ЕС не существует в Украине!!!

С точки зрения профессоров кислых щей майдана достоинства это, вероятно, чепуха: газ, тарифы, нищета, пенсии одной крупной купюрой. Главное демократические ценности и поход в ЕС и НАТО! Поэтому можно вешать спагетти электорату.

Но позвольте вам сказать: всё надо учитывать, всё надо иметь в виду. Нет никаких мелочей! Всё важно в этом мире.

В этом смысле в Украине нет полной согласованности со всеми остальными колесьями мироздания. Одна брехня о независимости...

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