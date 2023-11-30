Александр Проханов: Ещё раз о царстве
На Онежском озере, на острове среди вод стоят восхитительные Кижи. Смоляные шатры, стрельчатые купола, янтарные главы одна над одной — всё выше, выше, к лазурным небесам. Кажется, готовая к старту, стоит гигантская золотая ракета, деревянная, построенная без единого гвоздя, устремлённая в разъятое русское небо. Ещё одна молитва русского старца, ещё один поклон бесподобного праведника, и взревёт могучий огонь, озарятся воды, и уйдёт в небеса могучая ракета — чудо ракетостроения древней Руси. Умчится ввысь, в Святую Русь, в Царствие Небесное, унося с собой все русские помыслы, все русские чаяния и упования — перенестись из земной Руси в Россию небесную, не ведающую смерти и тления.
Эту ракету — седьмое чудо света — сконструировали древние русские открыватели, философы, мыслители, ведающие устройство мира, знавшие, как преодолеть земное тяготение, гравитацию тьмы и смерти и умчаться в бессмертие.
Исследуя Кижи, обнаружишь не только непревзойдённые навыки русских плотников, мастеров, художников. Обнаружишь целые религиозно-философские школы, сонмы русских мыслителей, университеты, в которых добывалось сокровенное знание, подобное знаниям Николая Фёдорова и Циолковского о природе человека, о соотнесении этой человеческой природы с природой божественной.
Русская религиозно-философская мысль — это череда откровений, озарённых умов, известных и неизвестных гениев, которые в монашеских кельях, княжеских палатах или в военных походах добывали драгоценное знание — знание о горнем. Из этого знания проистекали бесподобные русские иконы и храмы, нескончаемые русские песни, множество навыков, учивших, как торить дороги, валить лес, печь пироги, баюкать детей, закрывать глаза старикам, ковать подковы, лить пищали и пушки. Это учение о Святой Руси, о Царствии Небесном.
Пётр Первый засёк Святую Русь кнутом на дыбе, забил насмерть родного сына и, отринув Собор Василия Блаженного — этот образ русского рая, построил Санкт-Петербург из множества парфенонов и капитолиев, каменный град, чудовищный и прекрасный, где было забыто "Богу богово", а воспето "кесарю — кесарево".
Опомнившись в конце жизни, увидев дело рук своих среди безбожных оргий и военных походов, Пётр велел перенести в Петербург мощи святого Александра Невского — вернуть в чугунный и гранитный град образ Святой Руси.
Вся русская философская мысль девятнадцатого столетия, все его внутренние столкновения, расколы, распри — это добывание драгоценного знания об идеальном бытии, стремление сопоставить это идеальное бытие с русской реальностью. И все схватки славянофилов и западников, Данилевский и Николай Фёдоров, чудесная плеяда русских мистиков и мудрецов, рождённых в недрах русского Серебряного века, — все эти растянутые на целый век явления вели к созданию уникальной русской философии — "философии откровения".
Эта философия шла рядом с церковной мыслью, переплеталась с ней, её творцам являлась София, "жена, облачённая в солнце". И эта свеча погасла. Учение о Царствии Небесном было смято копытами красной конницы, рёвом бронепоездов, лязгом великих строек — кромешным двадцатым веком, превратившим Россию в раскалённую подкову, которая медленно остывала, гасла, превратилась в бессмысленный ломоть гнутого железа.
Несколько десятилетий победившие в России европейские либералы держали Россию заспиртованной в банке, как Пётр Первый держал в Кунсткамере заспиртованных уродцев. И Россия для мира была наглядным и уродливым экспонатом — какие безобразия могут родиться в утробе одуревшей истории. Склянка разбилась, зловонный формалин растёкся, и то, что казалось заспиртованной, пропитанной ядовитыми смолами мумией, очнулось и встало — состоялось чудесное русское воскрешение.
Сегодня Россия, пролежавшая в наркотическом сне несколько десятилетий, силится понять мир, в котором она живёт. Вспомнить место, которое она занимает в истории. Объяснить себе своё существование в мироздании. Сформулировать смыслы, которые открывались великим русским предшественникам. Жадно читаются книги Бердяева, Павла Флоренского, отца Сергия Булгакова, Франка, Шестова, ловятся их последние слова, звучавшие с палубы "философского парохода" или из соловецких застенков, расшифровываются их религиозно-философские построения.
Россия ищет не просто идеологию. Она ищет то мировоззрение, ради которого была создана Господом Богом. Ищет слова, которыми в наш железный век можно выразить учение о Царствии Небесном. Не находит слов, косноязычно ломает восхитительные поэтические образы, дарованные нам Серебряным веком. Но эта работа идёт. Изборский клуб собирает выдающихся, ярких мыслителей в русских провинциальных университетах и академических школах. Создаётся драгоценная среда философов, историков, богословов, писателей, художников. В недрах этой среды вновь формируется великое русское учение о райских смыслах, о России земной и небесной.
Мы не впадём в великое русское заблуждение, в великое русское отрицание, в великий русский нигилизм. Красная эра, которую хотят выдрать, как ненужный лоскут, из русского кафтана, Красная эра, которая кажется такой монолитной, отвердевшей, с её мертворождёнными проповедями, Красная эра — это грандиозный океан вековечных русских смыслов. Истолкование Красной эры как сокровищницы практических знаний, неназванных религиозных учений, неописанных религиозно-философских школ — это задача для честных русских умов. Их ожидают великие открытия, потрясающие откровения, божественные смыслы.
Победа 1945 года — это Евангелие Красного века. И тот, кто увидит Христа, сошедшего на сталинградскую землю и омывшего свои раны в Волге — русском Иордане, тот, кто расшифрует приказы Сталина и директивы Ставки и увидит в них евангельские притчи, тот будет назван сначала великим еретиком, а потом великим русским религиозным мыслителем. Ибо у русской ракеты, сделана ли она из янтарной солнечной сосны или из титана и нержавеющей стали, у русской ракеты нет иного маршрута, чем тот, что соединяет Россию земную с Россией небесной, нашу надрывную, рыдающую, воюющую, хрипящую от великого напряжения Россию земную соединяет с Россией восхитительной и нетленной — со Святой Русью.
Фото: Илья Тимин/ТАСС
Александр Проханов
Комментарий редакции
В этой статье Александр Проханов рассуждает о поиске Россией своей национальной идеи и духовных основ. Основные тезисы:
1. Русская религиозно-философская мысль – это череда откровений гениев, добывавших знания о высшем, божественном мире. Эти знания лежали в основе русской культуры.
2. В советский период русская философия была подавлена, но сейчас возрождается интерес к работам религиозных мыслителей Серебряного века.
3. Россия ищет новую национальную идеологию, основанную на учении о «Царствии Небесном». Формируется среда философов и мыслителей, которые работают над этим.
4. Нужно по-новому взглянуть на советскую эпоху, увидеть в ней религиозные смыслы и ценности. Победа в Великой Отечественной войне – это «Евангелие Красного века».
Вывод: Александр Проханов считает, что Россия переживает духовное возрождение и ищет новую национальную идею, вернувшись к прерванной традиции религиозно-философской мысли о Царствии Небесном и переосмыслив советское прошлое.
Соловей России Проханов возвращает нас пересмотреть советское прошлое.
Я за то чтобы сохранить лучшее из советского прошлого, и взять лучшее из веры и из прошлой культуры.
Я за то чтобы взять лучшее из социализма, и взять лучшее из капиталистических убеждений.
Там где не очень хорошо работали социалистические ценности, нужно подбирать свое, и близкое к русскости.
Армения без убеждений и явно за деньги приняла русофобское направление. Тут же получила ответ из Москвы. Это не вера и не культура.
Ага,пишут теперь письма в суды ,что не любит Россия с ними торговать,так им и надо Игорешам-верхушка вэлфер получила ,а торгаши пусть едят свой товар или шлют его во Францию-там самая большая диаспора..И это каждому б/у в ссср члену грозит.
А как живут твои новые братья китайцы в Вяликом Камне?7Этот наш их там поселил,как в раю,а они к нам задом?”
“Пекин ввел безвизовый режим для туристов из шести стран. России в этом списке нет
Туристы из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии смогут приехать в Китай без визы, начиная с 1 декабря этого года, сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. По ее словам, Китай принял это решение в пробном и одностороннем порядке. Причем речь идет о владельцах общегражданских паспортов, которые приезжают в Китай на срок до 15 дней с деловыми, туристическими целями, для посещения родственников и друзей, а также транзитом. К этому следует добавить, что июле этого года Китай возобновил 15-дневный безвизовый въезд для граждан Сингапура и Брунея. А в мае было заключено соглашение о взаимном безвизе с Казахстаном. Оно касается поездок длительностью до 30 дней. Суммарно же разрешено находиться без визы 90 календарных дней в течение полугода.”
начали долгое соглашение по поводу только туристических групп!!-но магазины в кр.городах РФ их китайские ,рестораны свои ..Потому как 1млн туристов дал РФ -1млрд дол в 2021г,а вот казахи и укры тоже по 900тыс дол..Кроме АГЛ виз выходит ни у кого??Прекращай дальше работать на них..Не ищи новых,мы со славянами вон не разберемся ..Кто кормить будет Укру ??-опять русские ,чтобы ж/ы набивали карманы дальше??
А что наш военный аташе Ревенко потащил Полонез на Кубу??
В Китай без визы это круто для Европы, чтобы не совсем сгинуть под диктовку США.
Но если и здесь что США придумает, то Россия может сделать бесполетную зону.
Но выражение “Б/У член” мне понравилось.
И всё-таки еврейская синагога на РТР у Соловьева вчера попыталась как-то промямлить свои мысли по поводу Русского Собора и речи там Путина.Но как путанно,как сбивчиво -Бортко напр.-”как так нет национальности руссого в Конституции ,нечто робкое про язык “-его быстро забили ,забили и он “хорошо ,согласен ,но мнение имею своё”..Михеев пафосно про аборты и 1млн 200тыс умирающих русских ежегодно,нация исчезает .Запретить их,но как?-выгодно ,уже поток ,суррогатство уже на потоке..Если в РФ бесплатно Эко хотя бы ,и в укре воюющей ,то в РБ -7 тыс евро…И что не возьми -везде уже потоки.
КБ вчера просил -дайте ему стих про СВО ,пронзительный и честный -у самого туфта получается..Так души то русской нет в нем -покинула..А последнего Ивана убили еще в 1917г в поэзии и литературе ,по инерции еще в СССР нечто писали и даже Сталинт ведь ,сместив троцкистов ,бухаринцев к 1927г ,культурку то всю еврейскую кормил -кто опровергнет??
” Культура – это щит не только от внешних угроз, но и от внутреннего распада. В России очень много литературных произведений хрестоматийного поучительного плана. Имея такой колоссальный запас, мы попали в беду, — говорил Георгий Бурков
По его словам, нацию окунули в состояние нищенства, поставили вне культуры. И конец 80-х годов, по мнению актера, стал временем возвращения на поруганную и истоптанную родину.
— Восстановление нужно начать с покаяния, со слез. В нас вселили страх рабства при помощи таких вещей, как прописка, непрерывный трудовой стаж. С ними нам даже не надо концлагерей, мы сами все сделаем, — считал актер.
Георгий Бурков считал, что немало времени пройдет, пока мы придем к новому обществу. Оно будет строиться без крика, пафоса, бюрократии. Бумага – это признак недоверия человеку, как будто мы живем в уголовном обществе
— Талантливые люди для будущего общества появятся из провинции. Из очень простых вещей возникает искусство, философия. Настоящее общество возникает не миллионами, а по одному. Один не сдался, другой не сдался, вот тебе и общество, — рассуждал Георгий Бурков.
Но прошли годы, треть века с тех пор. Возникло новое общество, но свободное ли это общество? Талантливое? Конечно, не без того, разное. Но тогда, когда рассуждал Бурков, была идеология, а теперь – только деньги и мнимая свобода. И таких людей, как Георгий Иванович, в искусству теперь нет
https://nazametke.com/georgij-burkov-talantlivye-lyudi-dlya-novogo-obshhestva-poyavyatsya-iz-provintsii/
Мы все еще ждем из провинции,некоторые ,что СВО очистит Москву и Питер от пи/ов -они др.не бывают ..Вчера спорили ,нужны квоты для воюющих во всех московских вузах-а откуда новые кадры возьмутся..А как же деньги ,мол они ж физику,химию не потянут ,отстали,забыли ??мучатся будут с юнцами ,тем более в МГУ,МГИМО -где уже только детки и Семейные..Круг замкнулся,главный по кадрам КИРИЕНКО -школа Лидеры России -это кадры ??-это подкованные лизуны со стеклянными глазами ,технари .см.Разавожаев в Севастополе -презираем народом..А эти замы по идеологии на заводах у нас -это ведь всего лишь смотрители за добром лиц..
Есть книга ,изданная в 1998году,назыв.”Последний Иван”-Дроздов И.”почему Россия и русский народ последние сто лет подвергнуты разорению и чудовищному насилию, найдет ответ в этой книге. И остается со скорбью констатировать – у нас сегодня нет подлинной национальной русской литературы. Почитайте Толстого, Тургенева, Лескова , Бунина и других русских классиков, они по-настоящему любили русского человека. Сейчас же принято хаять все русское, нашу историю, наши достижения. Русские писатели патриоты сейчас в полном загоне и забвении. Миром правит, да что говорить, сами все знаете, если не наивные девочки и продажные отморозки из пятой колонны.
Подробнее на livelib.ru:
https://www.livelib.ru/book/1000946772/reviews-poslednij-ivan-ivan-drozdov
…
А где реакция Вашего “русского народа” на это фсё ?
Почему нет ?
То, что Вы между делом снова требуете покаяния, – это понятно (любимая Ваша кошерная забава) , так а кем : “Сейчас же принято хаять все русское, нашу историю, наши достижения.” принято ? Вы же и хаите. Лицемерно в спину. Хайки.