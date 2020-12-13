Что нам готовит Сбер? Такси без человека и всё без людей? Это удар по безработице в РФ на 50%?

Когда вы начинаете перечислять, что там без человека, начнём с того, что Греф без человека. Взгляды Германа Оскаровича мягко говоря людоедские. Причём это не баг, а фич. То есть это не какое-то его случайное заблуждение, это неизбежное следствие убеждений всей тоталитарной секты “либералы”. И соответственно, до тех пор пока в руках этой секты находится одна из крупнейших экономических сил нашей страны, мы можем ожидать от Грефа примерно такой же разрушительной силы, какой наделена тоталитарная секта “дианетика”, тоже построенная вокруг разнобезобразных способов извлечения дохода из всего подряд.

Так что будущее, которое готовит нам Греф вполне способствует его собственной вере. Но вообще должен напомнить, что самое дефицитное средство производства – человек. Всё остальное гораздо проще добыть или создать чем людей. Поэтому любые проекты предусматривающие выведение людей с рабочих мест и не предусматривающие создание для них новых рабочих мест по меньшей мере бесхозяйственно. Поскольку люди в рамках этих проектов не могут толком распорядится самым дефицитным самым ценным ресурсом. Ну а в худшем случае они бессмысленны вообще. Ибо какой смысл, например сокращать число занятых в производстве, если тем самым попутно мы сокращаем число потенциальных потребителей продукции. Ведь в рамках коммерческой системы, на которую Греф ориентируется, единственный способ стать потребителем – это стать производителем чего-нибудь другого.

Если в рамках в не рыночной системы ещё возможны какие-то отвлечения людей по крайней мере на промежуточные этапы не связанные с производством, то в рамках того рынка на который ориентируется Греф, каждый человек выведенный из производства, это потерянный потребитель результатов этого самого производства. И соответственно само производство теряет смысл. Вот такие вот экономические парадоксы. Которые к сожалению в рамках тоталитарной секты “либералы” не решается. Поскольку вся догматика этой секты заточена под интересы представления торговцев. Причём торговцев мягко говоря недальновидных. Которым один раз прокукарекать, а там хоть не рассветай…