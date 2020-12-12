Залповый пуск “Булавы”
Залповый пуск 4х баллистических ракет "Булава" с атомной подводной лодки "Владимир Мономах".
Испытания прошли в штатном режиме. Запущенные из под воды ракеты, успешно достигли намеченных целей.
Участившиеся пуски ракет ПРО, баллистических ракет, гиперзвуковых ракет – характерный признак разгорающейся гонки вооружений.
Рубрики: Вооруженные силы, Творчество
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