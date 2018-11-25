Удар «Торнадо». Секреты самой мощной реактивной системы залпового огня России

Источник: tass.ru

Впервые широкой публике её показали в этом году на международном военно-техническом форуме «Армия» и начали продвигать на экспорт. О преимуществах нового оружия — в материале ТАСС



Один из самых мощных видов современного артиллерийского вооружения российской армии — реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Торнадо» — в ближайшем будущем ждет усовершенствование. 21 ноября в интервью газете “Красная звезда” главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков сообщил, что в войска планируется поступление «Торнадо-С» с увеличенными характеристиками по дальности и точности стрельбы и расширенной номенклатурой реактивных снарядов повышенного могущества.

Работы по увеличению эффективности этой РСЗО ведутся на знаменитом тульском предприятии НПО «Сплав» (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех»). Именно здесь создают оружие мирового уровня, благодаря чему Россия остается лучшим разработчиком систем залпового огня в XXI веке.

Со времен знаменитых «Катюш» конструкторы отечественных РСЗО сумели добиться мощности их применения, практически сопоставимой с силой ударов ядерных боезарядов. Именно поэтому свои «имена» модифицированные установки «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» получили в честь одной из самых разрушительных природных стихий. Без всякого преувеличения их можно считать вершиной реактивной артиллерии нашей армии.

«Смерч» и «Град» сменился на «Торнадо»

В 2016 году отвечающий тогда в военном ведомстве за поставки нового вооружения замминистра обороны РФ Юрий Борисов в эфире телеканала “Звезда” назвал отечественные системы залпового огня одними из самых эффективных и востребованных средств РСЗО в мире. «По массовости и по экспортным возможностям после автомата Калашникова — это одно из самых массовых оружий, которые покупаются практически во всем мире, используются во всех известных последних военных кампаниях», — сказал он. Только за 2017–2018 годы концерн «Техмаш» подписал контрактов на поставку РСЗО на сумму порядка $300 млн.

Реактивная система залпового огня «Град»

© Артур Лебедев/ТАСС

Сегодня на рынке хорошо представлены американские, турецкие, китайские компании, определенные успехи показывает Сербия. Но все же на передовых позициях в этой сфере, опережая многих, остается Россия. Если потенциальные разработчики РСЗО для повышения дальности идут по пути увеличения калибра, то российские оружейники эту задачу решают за счет технического усовершенствования, повышая дальность стрельбы в разы.

Примерно 28% мирового рынка РСЗО различных калибров принадлежит нашей стране. В первую очередь это известные системы “Град” (калибр 122 мм) и “Смерч” (калибр 300 мм). Первая в различных модификациях состоит на вооружении 64 стран мира и является одним из самых узнаваемых видов боевого оружия.

Принятый на вооружение советской армии в 1963 году БМ-21 «Град»(на базе грузового автомобиля «Урал») превзошел по эффективности действия все отечественные и зарубежные РСЗО того времени. За 55-летний опыт эксплуатации и применения в различных конфликтах подтвердил высокую надежность и простоту в работе. Полевая реактивная система стала базовой для ряда других отечественных систем для стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами калибра 122 мм, таких как “9К59 Прима”, «9К54 Град-В», «Град-ВД», легкая переносная реактивная система «Град-П», 22-ствольная корабельная «А-215 Град-М», «9К55 Град-1», БМ-21ПД «Дамба», и некоторых иностранных систем, включая RM-70,RM-70/85, RM-70/85М, Type 89 и Type 81.

Реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Торнадо-Г» на форуме «Армия-2018»

© Марина Лысцева/ТАСС

На смену «Граду» в 2014 году в российскую армию пришел 9К51М «Торнадо-Г». Также по планам военных до 2020 года должно завершиться перевооружение реактивных артиллерийских бригад с дальнобойных систем “Смерч” на модернизированные “Торнадо-С”крупного калибра. Модификация, направленная на максимальную автоматизацию огня, представляет собой дальнейшее развитие «Смерча» и с 2017 года поступает на вооружение. Контракт на поставки этой системы и новых реактивных снарядов к ней был подписан на форуме «Армия-2016». В 2015-м РСЗО прошла государственные испытания.

Как стало известно информационно-аналитическому агентству Jane’sв ходе международного форума “Армия-2018″, Западный и Южный военные округа уже получили на вооружение «Торнадо-Г». «Также Вооруженные силы получают пункты управления 1В198, сопряженные с данной РСЗО: так, артиллерийское подразделение на юге России получило 1В198 в начале марта 2018 года», — сообщил изданию источник в оборонно-промышленном комплексе.

В конце октября в рамках гособоронзаказа 15 систем «Торнадо-Г» поступили в мотострелковое соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Самарской области.

Новое высокоточное оружие?

Кстати, именно «Смерч» оказался первым самым точным комплексом залпового огня. Считается, что по меркам реактивной артиллерии у него снайперская стрельба — снаряд попадает в цель с точностью до 300 м. Дальность применения — 70 км. Однако у новых боеприпасов — до 90 км, а в перспективе могут стрелять и на 120 км. По оценкам специалистов, один «Смерч» может заменить примерно 20 установок «Град». Именно поэтому боевую мощь его преемника — «Торнадо-С» — часто сравнивают с ядерным оружием.

Полный залп этой системы соизмерим и является вторым по показателям после применения ядерного оружия. «Торнадо-С» доставляет к цели несколько тонн взрывчатого вещества, и полный залп накрывает площадь 67,6 гектара, где практически не остается ничего способного сопротивляться Виталий Хоменок

генеральный конструктор ПАО «Мотовилихинские заводы»

Собирают боевые и транспортно-заряжающие машины “Торнадо-С” в Перми на предприятии «Мотовилихинские заводы» — единственном в России производителе такой техники.

Уже известно, что новый комплекс оснащается высокоточными снарядами и превосходит предшественников по дальности и точности стрельбы. Ключевой особенностью РСЗО «Торнадо-С» является новая автоматизированная система управления наведением и огнем, которая позволяет одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитать данные по цели. Применение новой системы значительно увеличит точность стрельбы и сократит время развертывания комплекса из походного положения в боевое.

Военнослужащий на транспортно-заряжающей машине РСЗО «Смерч»

© Сергей Бобылев/ТАСС

РСЗО состоит из реактивных снарядов и трех машин: боевой (с пусковой установкой), транспортно-заряжающей и командной, откуда происходит управление огнем с помощью бортового компьютера. Кстати, техника позволяет не покидать машину во время залпов, оператор управляет стрельбой с помощью пульта. Шасси для «Торнадо-С» — 8-колесный полноприводный внедорожный тягач с диаметром колес 1,5 м.

«Умное» оружие

Что касается «Торнадо-Г», то эта боевая машина обладает значительно большей маневренностью в сравнении со старым образцом («Градом»), но основное отличие — в современной системе навигации. Используя спутниковую навигацию и компьютерный расчет баллистических показателей, система может наводиться на цели в автоматизированном режиме.

Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г»

© Vitaly Kuzmin

Теперь расчет боевой машины, который уменьшился с трех до двух человек, может, не выходя из машины, вводить данные полетного задания во взрыватели и производить пуск. При этом огонь может вестись даже с неподготовленной позиции, без топографической привязки. Все это позволяет при необходимости быстро открыть огонь, после чего прямо из кабины перевести артиллерийскую часть системы в походное положение и сменить позицию.

Такая скорость маневра крайне важна в условиях современных боевых действий и против серьезного противника, в арсенале которого имеются современные средства разведки, способные очень быстро вычислить координаты точки, откуда наносится удар. «Торнадо-Г» может намного эффективнее «Града» выходить из-под ответного огня, а его живучесть на поле боя, по оценке экспертов, выросла в 4–5 раз Владимир Лепин

генеральный директор «Техмаша»

Цифровая система управления и современные системы связи позволяют новой РСЗО использовать для разведки целей, наведения и корректировки ведения огня беспилотные летательные аппараты. Это значительно повышает боевую эффективность применения такой системы залпового огня. Однако, несмотря на такое количество электроники, «Торнадо-Г» сохранил свойственную «Граду» безотказность — машина может эксплуатироваться при температуре от –40°С до +50°С при практически 100-процентной влажности.

По словам разработчиков, РСЗО по своему могуществу почти в четыре раза превосходит потенциал «Града». Добиться этого позволили и усовершенствованные снаряды. Пакет направляющих «Торнадо-Г» состоит из сорока пусковых труб. Оружие было разработано в калибре 122 мм, что также позволяет использовать штатные реактивные снаряды от системы «Град». Однако для этой машины было создано три новых 122-мм снаряда, которые поражают своей инновационностью. Все боеприпасы уже поставляются в войска.

Новые боеприпасы для РЗСО «Торнадо-Г»

© Пресс-служба НПО «Сплав»

Неуправляемый реактивный снаряд с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности (индекс 9М539) предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники, командных пунктов и других целей. По заявлению разработчиков, он позволяет эффективно поражать цели за складками местности (обратные склоны, ущелья) и в горах с дальностью стрельбы от 5 до 20 км. Эффективность поражения в среднем в шесть раз выше, чем у неуправляемого реактивного осколочно-фугасного снаряда 9М22У, штатного снаряда системы «Град».

Неуправляемый реактивный снаряд с кассетной головной частью с кумулятивно-осколочными боевыми элементами(индекс 9М541) поражает бронированные цели на расстоянии до 20 км и пробивает броню толщиной 140 мм. Эффективность его поражения в 10 раз выше по сравнению с предшественником.

Военнослужащие во время снаряжения боеприпасами РЗСО «Торнадо-Г»

© Юрий Смитюк/ТАСС

Другой неуправляемый реактивный снаряд с осколочно-фугасной головной частью повышенного могущества (индекс 9М538) в два раза эффективнее, чем штатный снаряд «Града». Масса головной части — 34,5 кг, а число готовых 6-мм поражающих элементов в нем достигает 1312 штук, 9-мм — 2660. Кстати, этот снаряд был впервые представлен за рубежом на Международной оборонной выставке Indo Defence 2018 в Джакарте.

Оценка США

Американская научно-исследовательская корпорация Research and Development (RAND) включила российские РСЗО «Смерч»/”Торнадо-С” и «Град»/”Торнадо-Г” в список наиболее эффективных систем данного класса наряду с американской M270 MLRS/M142 HIMARS и китайской WS-2.

Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения (HIMARS)

© AP Photo/The News Tribune, Peter Haley

«В том случае, если американские разработчики не будут уделять внимание повышению дальности РСЗО, новейшие российские и китайские образцы превзойдут американские системы данного класса», — отмечают эксперты RAND. По их мнению, одним из достоинств российских систем является большой выбор типов боеприпасов, другим же преимуществом отечественной техники является дальность стрельбы. «Так, „Смерч“ уже незначительно превосходит по этому показателю MLRS и HIMARS, а в будущем это отставание, возможно, увеличится в еще большей степени», — заключают американские специалисты.

Автор: Роман Азанов

Источник: nstarikov.ru