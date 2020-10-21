Главная » Невероятное в мире

Заводы „убитые Путиным”. Разоблачение фейка. Ситуация на октябрь 2020 года

22:24. 21 октября 2020 119 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Большую работу по разоблачению госдеповской байки о „разрушенных Путиным заводов” проделал полтора года назад коллега Albus (Игорь Китаев). Мы решили дополнить его работу, в частности, проверяя ту информацию Игоря, когда то или иное производство на начало 2019 года считалось закрытым („убитым Путиным”).

Наши дополнения к фактологии коллеги выделены и курсивом, и жирным шрифтом одновременно.
*

В сети гуляет список «заводов, убитых Путиным». Мне его настолько часто показывают, что я с ним детально ознакомился. Результаты выкладываю в этом посте.

Многие заводы как работали, так и продолжают работать. Есть обанкротившиеся, но возрождённые. Есть обанкротившиеся и разваленные, но на их месте кто-то открыл что-то новое.

По некоторым ликвидировано старое юр. лицо, но завод спокойненько работает под новым юр.лицом. Есть и те, которые реально закрылись и больше не работают. Их много. Горя в этом списке хватает.
Основная черта заводов, которые погибли: их распад начался в 1990-е годы, хотя формально процедуры ликвидации могли завершаться во время Путина.

Список «жертв Путина» взят здесь:
http://www.rospisatel.ru/predprijatija.htm
(жирным шрифтом — цитаты из статьи про «убитые заводы», простым шрифтом — мои комментарии)


1. Завод «Москвич» (АЗЛК) (род. 1930 – убит 2002)
На его территории создан Технополис «Москва». Это множество производств (разные предприятия), работающие под крышей большого технопарка. Создано 8 000 рабочих мест. Сайт технополиса: https://technomoscow.ru/about

2. Завод «Красный пролетарий» (род. 1857 – убит 2010)
Прекращал работу, но затем возобновил производство. Сайт завода http://aokp.ru/

3. Ижевский мотоциклетный завод (род. 1928 – убит 2009)
Работает и о своей смерти даже не догадывается. Сайт http://www.axion.ru/

4. Ирбитский мотоциклетный завод («Урал») (род. 1941 – в коме после ранения)
Сильно сократил штат сотрудников и выпуск мотоциклов, тем не менее продолжает работать.
Сайт http://www.uralmoto.ru/
Их мотоцикл даже купил себе Брэд Питт
Заводы, "убитые Путиным". Разоблачение фейка.
5. Павловский инструментальный завод (род. 1820 – убит 2011)
Стал банкротом в 2003 году и был ликвидирован. Я нашёл на карте его адрес: г.Павлово, ул. Коммунистическая 1, но не понял что там сейчас расположено.

Завод благополучно работает, выпускает запчасти для автомашин самых разных марок. http://www.autoopt.ru/producers/265022/
Заводы, "убитые Путиным". Разоблачение фейка.
История банкротства этого завода https://www.kommersant.ru/doc/1577875

6. Завод «Рекорд» (род. 1957 – убит 1996)
Это Александровский радиозавод. Прекратил существование. Сейчас на этом месте торговый центр.
Владимирская область, г. Александров, улица Ленина, 13/1.

Во-первых, завод „убит” не при Путине. Во-вторых, критикам стоило бы задуматься: кто, будучи в здравом уме в наше время айфонов и айпадов будет покупать радиоприёмник? Да ещё и на уже допотопной элементной базе?

Ну, а в-третьих, сейчас на территории бывшего Александровского радиозавода расположено машиностроительное предприятие ООО «Гравитон.
http://www.ooograviton.ru/

Заводы, "убитые Путиным". Разоблачение фейка.
7. Липецкий тракторный завод (род. 1943 – убит 2009)
Действительно закрыт и больше не работает. Даже написали об этом у себя на сайте: http://oao-ltz.ru/contact.html Бывшие цеха сдаются в аренду.

От февраля 2020 г. „«На липецком тракторном продолжается производство, обратно приняли на работу 500 человек, в прошлом году этим активно занимались. И работаем над оборонными заказами. Хотя технология немного подустарела, но наша задача – сохранить эти рабочие места и принять какое-то решение по липецкому тракторному»

8. Алтайский тракторный завод (Рубцовск) (род. 1942 – убит 2010)
Прекратил работу и был сильно разрушен. С новыми владельцами под новым юр.лицом возобновил производство в малых объёмах.
Сайт: https://alttrac.ru
П.С. Там же, в Алтайском крае, но в городе Барнаул работает Алтайский тракторный завод «Гранд». Сайт http://tt-4.ru/
Связаны эти два завода или нет, я не знаю.

9. Судостроительный завод «Авангард» (Петрозаводск) (род. 1939 – убит 2010)
Новость по нему:

Заводы, "убитые Путиным". Разоблачение фейка.
10. Судоремонтный завод ОАО «ХК Дальзавод» (Владивосток) (род. 1895 – убит 2009)
Живёхонький. В 2012 году холдинговая компания «Дальзавод» была объединена с 178-м судоремонтным заводом и образован «Центр судоремонта «Дальзавод». Сейчас он является главной ремонтной базой Тихоокеанского флота.

11. Радиозавод ПО «Вега» (Бердск, Новосибирская область) (род. 1946 – убит 1999)
Обанкротился в 1998 году. Остались многочисленные производственные корпуса. Что сейчас в них происходит, я не нашёл.

Сегодня завод функционирует. Вот его сайт: http://vega-brz.ru/

12. Саратовский авиационный завод (род. 1931– убит 2010)
Действительно прекратил существование. Ему даже поставили памятник с годом рождения и смерти. Теперь на его территории Торговый Центр «Оранжевый».

Спасибо Медведеву, обожающему „Боинги”. В качестве некоторого утешения отметим: „22 декабря 2014 года в бывшем сборочном цехе Саратовского авиационного завода состоялся запуск нового предприятия «ПирроГрупп» по производству термоизоляционных пир-плит с мягкими облицовками”.

А также „На территории Саратовского авиационного завода до сих пор функционирует одно из его дочерних предприятий – ООО "Завод "Сокол" Закрытого акционерного общества "Саратовский авиационный завод". Предприятие занимается выпуском и ремонтом узлов и агрегатов для самолетов Як-42. .”

13. Омский завод транспортного машиностроения (род. 1896 – убит 2009)
Принадлежит Уралвагонзаводу. Работает, выполняет гособоронзаказ. Не умирал и умирать не планирует.

14. Челябинский часовой завод «Молния» (род. 1947 – убит 2009)
В 2015 году возобновил производство. Статья об этом.
Заводы, "убитые Путиным". Разоблачение фейка.
Сайт завода http://www.molnija-ltd.ru/

15. Угличский часовой завод «Чайка» (род. 1938 – убит 2009)
Заводы, "убитые Путиным". Разоблачение фейка.

Работал и продолжает работу. Выпускает часы под маркой «Михаил Москвин». Сайт завода http://ouglichwatch.ru/
Кроме этого завода в Угличе часами занимаются Часовой завод «Звезда» и «Ювелирный завод Чайка»

16. Пензенский часовой завод «Заря» (род. 1935 – убит 1999)
Завод работает. По нему гуглится мало истории. Никаких серьёзных проблем я у него не нашёл. Выпускает красивые часики http://www.zaria-time.ru/

17. Второй московский часовой завод «Слава» (род. 1924 – убит 2006)
Завод не работает, здания пустуют и разрушаются.
Заводы, "убитые Путиным". Разоблачение фейка.
Часы марки «Слава» всё ещё можно купить здесь https://slava.su/ Их производит и продаёт Торговый дом Слава. На мощностях какого завода он это делает, я не выяснил.

18. Чистопольский часовой завод «Восток» (род. 1941– убит 2010)
Работает, регулярно обновляет сайт http://www.vostokinc.com/
Выручка за 2017 год 58,9 млн. рублей.
https://sbis.ru/contragents/1652020562/165201001

19. Московский станкостроительный завод им. Серго Орджоникидзе (род. 1932 – убит 2007)
Завод не работает. Юрлицо существует, сдаёт помещения в аренду. Отчёт юр.лица за 2017 год: прибыль 500 млн. рублей.

Заводы, "убитые Путиным". Разоблачение фейка.
20. Завод «Станкомаш» (Челябинск) (род. 1935 – убит 2009)
Завод работает, выполняет гособоронзаказ. На его территории основан Индустриальный парк Станкомаш. Теперь там несколько производств, и завод Станкомаш — одно из них. Вакансии завода Станкомаш: http://www.stankomash74.ru/vacancies/
Заводы, "убитые Путиным". Разоблачение фейка.
21. Рязанский станкостроительный завод (род. 1949 – убит 2008)
Работает, продолжает выпускать станки. Из плохого — часть помещений сдаёт в аренду, но основной деятельности не бросает.
Сайт http://www.rsz.ru/

22. Кронштадтский морской завод (род. 1858 – убит 2005)
Остановил работу в 2008 году, но в 2010 возобновил деятельность. Чистая прибыль за 2017 год — 200 млн. рублей.
http://www.kmolz.ru/

23. Завод «Кузбассэлемент» (род. 1942 – убит 2008)
Выпускал аккумуляторы и батарейки. Цитата: В 2008 году после забастовки рабочих из-за невыплаты заработной платы, был пущен с молотка. В 2010 году на базе ЗАО «Кузбассэлемент» было основано ООО «Завод Кузбассэлемент», которое частично возобновило производство, которое располагается в единственном цехе. Большая часть остальных помещений заброшены.

24. Иркутский завод радиоприемников (род. 1945 – убит 2007)
Завод действительно мёртв. Статья.

25. Завод точного литья «Центролит» (Липецк) (род. 1963 – убит 2009)
Завод действительно мёрт. Заметка.

Завод возродился и благополучно работает. „Завод точного литья создан в 1997 году на базе крупнейшего в центральной России литейного завода «Центролит».
https://ztlit-ryazan.ru/

26. Хорский завод «Биохим» (Хабаровский край) (род. 1982 – убит 1997)
Завод действительно мёртв. Его территория даже попала в программу «Дальневосточный гектар». Статья.

27. Томский приборный завод (род. 1961 – убит 2007)
Как работал, так и работает. Старое юр. лицо ликвидировано, вместо него зарегистрировано новое. Сайт http://www.tpz.tomsk.ru/

28. Завод «Сивинит» (Красноярск) (род. 1970 – убит 2004)
Завод действительно мёртв. Фоточки в стиле STALKER https://urban3p.ru/object1378/gallery
Заводы, "убитые Путиным". Разоблачение фейка.
29. Красноярский завод телевизоров (род. 1952 – убит 2003)
Из завода трансформировался в конструкторское бюро «Искра» ещё при СССР. После распада стал заниматься предоставлением услуг связи. Сейчас это группа компаний Искра. История хорошо изложена в Википедии. Направлений деятельности много, поизучать их можно здесь: http://iskrakb.ru/company/about/faq/

Главное: спутниковая связь. Входят в тройку лидеров этого рынка. Говорить про то, что завод «убит» не корректно.

30. Завод «Динамо» (Москва) (род. 1897 – убит 2009)
Даже после распада СССР держался, продолжал выпускать электротехническую продукцию, но в конце концов сдался и начал сдавать помещения в аренду. Москва, панимаешъ. Как завод больше не существует. Как владелец помещений — благоденствует.
Заводы, "убитые Путиным". Разоблачение фейка.
31. Орловский завод управляющих вычислительных машин им. К.Н. Руднева (род. 1968 – убит 2006)
Действительно погиб. Завод стал банкротом ещё в 1996 году. Статья об этом.

32. Оренбургский аппаратный завод (род. 1943 – убит 2009)
В начале 1998 года перестал получать гособоронзаказ и не смог продолжать работу. Прекратил деятельность в 1999 году. Статья.

А потом область передала аппаратный завод университету на 49 лет.https://expert.ru/ural/2001/11/11ur-bondar_72654/

33. Хабаровский завод «ЕВГО» (род. 2000 – убит 2009)
Действительно завод мёртв. Он выпускал стиральные машины под брендом «EVGO». В 2009 году стал банкротом.

В 2014 году бренд бытовой техники EVGO перешел под крыло группы компаний НОВА, и под данной маркой была запущена новая линейка стиральных машин. Делают их уже не в Хабаровске, а в Краснодаре и Ангарске. Сайт.

34. Ульяновский радиоламповый завод (род. 1959 – убит 2003)
Завод мёртв. На его территории теперь торговый комплекс. Статья.

35. Завод им. Козицкого (Санкт-Петербург) (род. 1853 – в коме после ранения)
Выпускает приставки к телевизорам, терминалы для доступа в интернет по оптоволокну, источники бесперебойного питания и много чего ещё. Сайт.
Заводы, "убитые Путиным". Разоблачение фейка.
Отчётность за последние годы:
Заводы, "убитые Путиным". Разоблачение фейка.
36. Завод Сибэлектросталь (Красноярск) (род. 1952 – убит 2008)
Действительно погиб. Статья.

37. Оренбургский комбинат шелковых тканей «Оренбургский текстиль» (род. 1972 – убит 2004)
Действительно погиб. На его территории теперь торгово-развлекательный центр. Статья.

38. Барышская фабрика им. Гладышева (Ульяновская область) (род. 1825 – убит 2005)
Жива-здорова. Прежнее юр.лицо ликвидировано. Теперь это Камвольно-суконный комбинат ООО «СИСТЕМА». Производство тканей технического назначения и спецодежды из синтетических волокон.

39. Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина (Кострома) (род. 1939 – убит 2011)
Обанкротилось. Огромные долги, отсутствие заказов.

40. Камышинский хлопчатобумажный комбинат им. Косыгина (Волгоградская область) (род. 1955 – в коме после ранения)
Жив-здоров. Цитата: В Волгоградской области завершена полная модернизация прядильного цеха ОАО «Камышинский текстиль», что позволит предприятию выпускать до 2,5 млн тонн ткани в месяц и нарастить переработку хлопковолокна до 1,4 тысячи тонн сырья в месяц. По сообщению правительства Волгоградской области, новые производственные мощности обеспечат компании до 20% рынка переработки хлопковолокна в России.

41. Трёхгорная мануфактура (Москва) (род. 1799 – в коме после ранения)
Жива, но с оговорками. Выпускает ткани, постельное бельё, покрывала, подушки, шторы. Производство перенесено из Москвы за город. Площади, оставшиеся в Москве, сдаются в аренду. В 2017 году выручка составила 1,5 млрд. рублей, чистая прибыль 357 млн. рублей. Основная выручка и прибыль идут от сдачи помещений в аренду. Сайт мануфактуры. Годовая отчётность.

42. Дальневосточный радиозавод (Комсомольск-на-Амуре) (род. 1993 – убит 2009)
Действительно стал банкротом. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская 1. Сейчас там «Жилой дом с административными помещениями, 4 этажа»
Заводы, "убитые Путиным". Разоблачение фейка.
43. Велозавод (Йошкар-Ола) (род. 1950 – убит 2006)
Увы, прекратил существование. Теперь на его месте офисы-офисы-офисы.
Заводы, "убитые Путиным". Разоблачение фейка.
44. Велозавод (Нижний Новгород) (род. 1940 – убит 2007)
Завод прекратил существование. Закрыт и заброшен. Фото в стиле Сайлент Хилл.
Заводы, "убитые Путиным". Разоблачение фейка.
45. Пермский велозавод (Велта) (род. 1939 – убит 2006)
Завод ликвидирован. Бывшие сотрудники основали здесь же, в Перми новое производство велосипедов. Марка велосипедов Форвард. Сайт https://forwardvelo.ru/ Я не совсем понял, насколько новое производство связано со старым. На сайте Форварда есть фраза: «Базовым предприятием будущего лидера рынка производства и продажи велосипедов России стал известный в России пермский завод «Велта».

„По состоянию на 2014 год ООО «Форвард» остаётся в числе крупнейших российских производителей велосипедов, уступая по объёму продаж лишь холдингу «Веломоторс» с его торговой маркой Stels.”
Заводы, "убитые Путиным". Разоблачение фейка.
46. Пролетарский завод (С.-Петербург) (род. 1826 – в коме после ранения)
Сфера — судостроение. Работал и работает. В 2017 году увеличил выручку до 3 миллиардов, сократил убыток. Читать годовой отчёт.
Заводы, "убитые Путиным". Разоблачение фейка.
47. Балтийский завод (род. 1856 – убит 2011)
Работал и работает. Сайт https://www.bz.ru/
Заводы, "убитые Путиным". Разоблачение фейка.
48. Завод «Сибтяжмаш» (Красноярск) (род. 1941 – убит 2011)
Как завод больше не существует. На его территории теперь индустриальный парк. Среди его резидентов „Красноярский завод стальных конструкций“ и другие. Перечень резидентов: http://sztm.co.uk/residents.html

49. Завод «Химпром» (Волгоград) (род. 1931 – убит 2010)
Завод прекратил работу. Собственник Ростех принимает решение что с ним делать.

На 2019 год планируется полная реконструкция и перепрофилирование завода.[33] На 25 гектарах расположены 68 зданий, в том числе четыре цеха, не подлежащих восстановлению.
Цех, выпускавший карбид кальция, реконструируется под выпуск ферросилиция под маркой «Волгоградского электрометаллургического комбината». Плановая мощность 24 тыс. тонн в год, план запуска 2020 год.[34]
С нуля планируется построить завод по производству метанола мощностью 1 млн тонн в год.[33] Его запуск запланирован на 2022 год.

50. Иркутский завод карданных валов (род. 1974 – убит 2004)
Прекратил работу. Помещения сдаются в аренду.

51. Чайковский завод точного машиностроения (Пермский край) (род. 1978 – убит 1998)
Прекратил работу ещё в девяностых. Помещения сдаются в аренду.

52. Завод «Ижмаш» (Ижевск) (род. 1807 – убит 2012)
Теперь он называется Концерн Калашников. Чистая прибыль в 2016 году 2,35 млрд. рублей.
Годовой отчёт-2016 Сайт.

53. Уральский завод тяжелого машиностроения УЗТМ “Уралмаш” добивают
Никто его не добивает. Предприятие работает, но является убыточным. 2017 год. Выручка 7,6 млрд., убыток 1 млрд.

„Крупная машиностроительная корпорация, занимающая лидирующие позиции на рынке бурового, горного и металлургического оборудования стран СНГ.”

Сайт: https://www.uralmash.ru/
Производит в числе прочего такие экскаваторы:
Заводы, "убитые Путиным". Разоблачение фейка.

При написании я пользовался только гуглом. Все найденные неточности, документируйте в комментариях!


Игорь Китаев



Источник.

**

Мы насчитали полтора десятка полностью закрытых предприятий. Это треть списка.

А значит, две трети „убитых Путиным” заводов продолжают выпускать продукцию!

И вроде бы получается, что из каждых 30 утверждений противников Путина 20 откровенно лживы, хотя, на самом деле, лжи гораздо больше.

Ведь даже самые патриотично настроенные по отношению к России коллеги, например, коллега_34, никогда не упоминают созданные при Путине крупные производства. А они открываются, каждый месяц открываются.

Вот и получается, что с учётом этой разновидности лжи (умолчания), сколько утверждений противников Путина действительно истинны??!


.

Метки: ложь, миф, Путин, технологии

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5271346.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 23 ноября 2017
...Президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда пресс...Украины». Читайте также: «Разоблачен масштабный заговор украинских спецслужб... тепловозостроительного завода, ранее именовавшегося заводом имени Октябрьской...составили всего 16 человек убитыми ( #ПотерьНет )....
Новости Украины и Новороссии 21 октября 2015
... заинтересованными структурами). Естественно, убитые горем и страхом родители ...с "Крюковского вагоностроительного завода", "Днепропетровского стрелочного завода" и от других... нетерпением ждем нового разоблачения очередного агента Путина... http://made-inussr...
Бэкграунд, выпуск-312 за 13 июля 2013
...примерно по 8 миллионов убитых, а наши скорбные... которого заключается в разоблачении абсолютно противоправных действий американских... у власти Назарбаев, путин, Лукашенко и многие,...История военных конфликтов». «Заводов, специально подвергшихся бомбардировкам ...
Бэкграунд, выпуск-313 за 20 июля 2013
...в присутствии президента Владимира Путина, на Украине прошел...дочь героя войны, подло убитого бандеровцами. Субтитр, Елена...придания большей достоверности свои разоблачениям создавали международные комиссии,...мм, изготовленные на заводе Hasak в Скажиске Каменном...
Новости Украины и Новороссии 03 декабря 2015
... — 3 раненых, 1 убитый (тот самый 47 летний...других моментах выступления Владимира Путина, украинские СМИ отдельно...первую очередь запустить крупные заводы и затем – предприятия...Источник: rusvesna.su Сенсационное разоблачение Захарченко: Порошенко нагло приплёл...
Новости Украины и Новороссии 31 марта 2017
...Петру Порошенко. Ранее завод специализировался на производстве ...цинкНесколько штрихов к биографии убитого.В этой связи ...их пособники, и даже разоблачен, якобы, предатель-шифровальщик...| Источник: voicesevas.ru Путин поблагодарил американского журналиста за ...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 8839 6981
    Мирослава 21 октября 2020 в 23:08

    Угу.В силу своей занятости езжу по Москве в основном серой и оранжевой и красной ветке по своей южной части. Но иногда и в другие районы заносит. Заводов в Москве нет. Есть в зданиях предприятий Технопарки(купля-продажа импортного),Территория автозавода АЗЛК активно застраивается элитными по большей части жилыми зданиям.
    Некоторые и многие здания Бывших предприятий реконструируется всё под те же жилые дома и комплексы.
    Закрыта Трехгорная мануфактура и совсем недавно. Закрыто ВСЁ. Даже не закрыто. Разграблено демократами. Вывезено и продано. Народные деньги перекочевали в карман “новой элиты”

    Ответить
    2
  • 5238 4154
    Sergey64 21 октября 2020 в 23:13

    Архангельская область.
    Те же яйца, только вид сбоку…

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)