Заводы „убитые Путиным”. Разоблачение фейка. Ситуация на октябрь 2020 года
22:24. 21 октября 2020 119 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Большую работу по разоблачению госдеповской байки о „разрушенных Путиным заводов” проделал полтора года назад коллега Albus (Игорь Китаев). Мы решили дополнить его работу, в частности, проверяя ту информацию Игоря, когда то или иное производство на начало 2019 года считалось закрытым („убитым Путиным”).
Наши дополнения к фактологии коллеги выделены и курсивом, и жирным шрифтом одновременно.
Наши дополнения к фактологии коллеги выделены и курсивом, и жирным шрифтом одновременно.
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В сети гуляет список «заводов, убитых Путиным». Мне его настолько часто показывают, что я с ним детально ознакомился. Результаты выкладываю в этом посте.
Многие заводы как работали, так и продолжают работать. Есть обанкротившиеся, но возрождённые. Есть обанкротившиеся и разваленные, но на их месте кто-то открыл что-то новое.
По некоторым ликвидировано старое юр. лицо, но завод спокойненько работает под новым юр.лицом. Есть и те, которые реально закрылись и больше не работают. Их много. Горя в этом списке хватает.
Основная черта заводов, которые погибли: их распад начался в 1990-е годы, хотя формально процедуры ликвидации могли завершаться во время Путина.
Список «жертв Путина» взят здесь:
http://www.rospisatel.ru/predprijatija.htm
(жирным шрифтом — цитаты из статьи про «убитые заводы», простым шрифтом — мои комментарии)
1. Завод «Москвич» (АЗЛК) (род. 1930 – убит 2002)
На его территории создан Технополис «Москва». Это множество производств (разные предприятия), работающие под крышей большого технопарка. Создано 8 000 рабочих мест. Сайт технополиса: https://technomoscow.ru/about
Список «жертв Путина» взят здесь:
http://www.rospisatel.ru/predprijatija.htm
(жирным шрифтом — цитаты из статьи про «убитые заводы», простым шрифтом — мои комментарии)
1. Завод «Москвич» (АЗЛК) (род. 1930 – убит 2002)
На его территории создан Технополис «Москва». Это множество производств (разные предприятия), работающие под крышей большого технопарка. Создано 8 000 рабочих мест. Сайт технополиса: https://technomoscow.ru/about
2. Завод «Красный пролетарий» (род. 1857 – убит 2010)
Прекращал работу, но затем возобновил производство. Сайт завода http://aokp.ru/
3. Ижевский мотоциклетный завод (род. 1928 – убит 2009)
Работает и о своей смерти даже не догадывается. Сайт http://www.axion.ru/
4. Ирбитский мотоциклетный завод («Урал») (род. 1941 – в коме после ранения)
Сильно сократил штат сотрудников и выпуск мотоциклов, тем не менее продолжает работать.
Сайт http://www.uralmoto.ru/
Их мотоцикл даже купил себе Брэд Питт
5. Павловский инструментальный завод (род. 1820 – убит 2011)
Стал банкротом в 2003 году и был ликвидирован. Я нашёл на карте его адрес: г.Павлово, ул. Коммунистическая 1, но не понял что там сейчас расположено.
Завод благополучно работает, выпускает запчасти для автомашин самых разных марок. http://www.autoopt.ru/producers/265022/
История банкротства этого завода https://www.kommersant.ru/doc/1577875
6. Завод «Рекорд» (род. 1957 – убит 1996)
Это Александровский радиозавод. Прекратил существование. Сейчас на этом месте торговый центр.
Владимирская область, г. Александров, улица Ленина, 13/1.
Во-первых, завод „убит” не при Путине. Во-вторых, критикам стоило бы задуматься: кто, будучи в здравом уме в наше время айфонов и айпадов будет покупать радиоприёмник? Да ещё и на уже допотопной элементной базе?
Ну, а в-третьих, сейчас на территории бывшего Александровского радиозавода расположено машиностроительное предприятие ООО «Гравитон.
http://www.ooograviton.ru/
7. Липецкий тракторный завод (род. 1943 – убит 2009)
Действительно закрыт и больше не работает. Даже написали об этом у себя на сайте: http://oao-ltz.ru/contact.html Бывшие цеха сдаются в аренду.
От февраля 2020 г. „«На липецком тракторном продолжается производство, обратно приняли на работу 500 человек, в прошлом году этим активно занимались. И работаем над оборонными заказами. Хотя технология немного подустарела, но наша задача – сохранить эти рабочие места и принять какое-то решение по липецкому тракторному»”
8. Алтайский тракторный завод (Рубцовск) (род. 1942 – убит 2010)
Прекратил работу и был сильно разрушен. С новыми владельцами под новым юр.лицом возобновил производство в малых объёмах.
Сайт: https://alttrac.ru
П.С. Там же, в Алтайском крае, но в городе Барнаул работает Алтайский тракторный завод «Гранд». Сайт http://tt-4.ru/
Связаны эти два завода или нет, я не знаю.
9. Судостроительный завод «Авангард» (Петрозаводск) (род. 1939 – убит 2010)
Новость по нему:
10. Судоремонтный завод ОАО «ХК Дальзавод» (Владивосток) (род. 1895 – убит 2009)
Живёхонький. В 2012 году холдинговая компания «Дальзавод» была объединена с 178-м судоремонтным заводом и образован «Центр судоремонта «Дальзавод». Сейчас он является главной ремонтной базой Тихоокеанского флота.
11. Радиозавод ПО «Вега» (Бердск, Новосибирская область) (род. 1946 – убит 1999)
Обанкротился в 1998 году. Остались многочисленные производственные корпуса. Что сейчас в них происходит, я не нашёл.
Сегодня завод функционирует. Вот его сайт: http://vega-brz.ru/
12. Саратовский авиационный завод (род. 1931– убит 2010)
Действительно прекратил существование. Ему даже поставили памятник с годом рождения и смерти. Теперь на его территории Торговый Центр «Оранжевый».
Спасибо Медведеву, обожающему „Боинги”. В качестве некоторого утешения отметим: „22 декабря 2014 года в бывшем сборочном цехе Саратовского авиационного завода состоялся запуск нового предприятия «ПирроГрупп» по производству термоизоляционных пир-плит с мягкими облицовками”.
А также „На территории Саратовского авиационного завода до сих пор функционирует одно из его дочерних предприятий – ООО "Завод "Сокол" Закрытого акционерного общества "Саратовский авиационный завод". Предприятие занимается выпуском и ремонтом узлов и агрегатов для самолетов Як-42. .”
13. Омский завод транспортного машиностроения (род. 1896 – убит 2009)
Принадлежит Уралвагонзаводу. Работает, выполняет гособоронзаказ. Не умирал и умирать не планирует.
14. Челябинский часовой завод «Молния» (род. 1947 – убит 2009)
В 2015 году возобновил производство. Статья об этом.
Сайт завода http://www.molnija-ltd.ru/
15. Угличский часовой завод «Чайка» (род. 1938 – убит 2009)
Работал и продолжает работу. Выпускает часы под маркой «Михаил Москвин». Сайт завода http://ouglichwatch.ru/
Кроме этого завода в Угличе часами занимаются Часовой завод «Звезда» и «Ювелирный завод Чайка»
16. Пензенский часовой завод «Заря» (род. 1935 – убит 1999)
Завод работает. По нему гуглится мало истории. Никаких серьёзных проблем я у него не нашёл. Выпускает красивые часики http://www.zaria-time.ru/
17. Второй московский часовой завод «Слава» (род. 1924 – убит 2006)
Завод не работает, здания пустуют и разрушаются.
Часы марки «Слава» всё ещё можно купить здесь https://slava.su/ Их производит и продаёт Торговый дом Слава. На мощностях какого завода он это делает, я не выяснил.
18. Чистопольский часовой завод «Восток» (род. 1941– убит 2010)
Работает, регулярно обновляет сайт http://www.vostokinc.com/
Выручка за 2017 год 58,9 млн. рублей.
https://sbis.ru/contragents/1652020562/165201001
19. Московский станкостроительный завод им. Серго Орджоникидзе (род. 1932 – убит 2007)
Завод не работает. Юрлицо существует, сдаёт помещения в аренду. Отчёт юр.лица за 2017 год: прибыль 500 млн. рублей.
20. Завод «Станкомаш» (Челябинск) (род. 1935 – убит 2009)
Завод работает, выполняет гособоронзаказ. На его территории основан Индустриальный парк Станкомаш. Теперь там несколько производств, и завод Станкомаш — одно из них. Вакансии завода Станкомаш: http://www.stankomash74.ru/vacancies/
21. Рязанский станкостроительный завод (род. 1949 – убит 2008)
Работает, продолжает выпускать станки. Из плохого — часть помещений сдаёт в аренду, но основной деятельности не бросает.
Сайт http://www.rsz.ru/
22. Кронштадтский морской завод (род. 1858 – убит 2005)
Остановил работу в 2008 году, но в 2010 возобновил деятельность. Чистая прибыль за 2017 год — 200 млн. рублей.
http://www.kmolz.ru/
23. Завод «Кузбассэлемент» (род. 1942 – убит 2008)
Выпускал аккумуляторы и батарейки. Цитата: В 2008 году после забастовки рабочих из-за невыплаты заработной платы, был пущен с молотка. В 2010 году на базе ЗАО «Кузбассэлемент» было основано ООО «Завод Кузбассэлемент», которое частично возобновило производство, которое располагается в единственном цехе. Большая часть остальных помещений заброшены.
24. Иркутский завод радиоприемников (род. 1945 – убит 2007)
Завод действительно мёртв. Статья.
25. Завод точного литья «Центролит» (Липецк) (род. 1963 – убит 2009)
Завод действительно мёрт. Заметка.
Завод возродился и благополучно работает. „Завод точного литья создан в 1997 году на базе крупнейшего в центральной России литейного завода «Центролит».”
https://ztlit-ryazan.ru/
26. Хорский завод «Биохим» (Хабаровский край) (род. 1982 – убит 1997)
Завод действительно мёртв. Его территория даже попала в программу «Дальневосточный гектар». Статья.
27. Томский приборный завод (род. 1961 – убит 2007)
Как работал, так и работает. Старое юр. лицо ликвидировано, вместо него зарегистрировано новое. Сайт http://www.tpz.tomsk.ru/
28. Завод «Сивинит» (Красноярск) (род. 1970 – убит 2004)
Завод действительно мёртв. Фоточки в стиле STALKER https://urban3p.ru/object1378/gallery
29. Красноярский завод телевизоров (род. 1952 – убит 2003)
Из завода трансформировался в конструкторское бюро «Искра» ещё при СССР. После распада стал заниматься предоставлением услуг связи. Сейчас это группа компаний Искра. История хорошо изложена в Википедии. Направлений деятельности много, поизучать их можно здесь: http://iskrakb.ru/company/about/faq/
Главное: спутниковая связь. Входят в тройку лидеров этого рынка. Говорить про то, что завод «убит» не корректно.
30. Завод «Динамо» (Москва) (род. 1897 – убит 2009)
Даже после распада СССР держался, продолжал выпускать электротехническую продукцию, но в конце концов сдался и начал сдавать помещения в аренду. Москва, панимаешъ. Как завод больше не существует. Как владелец помещений — благоденствует.
31. Орловский завод управляющих вычислительных машин им. К.Н. Руднева (род. 1968 – убит 2006)
Действительно погиб. Завод стал банкротом ещё в 1996 году. Статья об этом.
32. Оренбургский аппаратный завод (род. 1943 – убит 2009)
В начале 1998 года перестал получать гособоронзаказ и не смог продолжать работу. Прекратил деятельность в 1999 году. Статья.
„А потом область передала аппаратный завод университету на 49 лет.” https://expert.ru/ural/2001/11/11ur-bondar_72654/
26. Хорский завод «Биохим» (Хабаровский край) (род. 1982 – убит 1997)
Завод действительно мёртв. Его территория даже попала в программу «Дальневосточный гектар». Статья.
27. Томский приборный завод (род. 1961 – убит 2007)
Как работал, так и работает. Старое юр. лицо ликвидировано, вместо него зарегистрировано новое. Сайт http://www.tpz.tomsk.ru/
28. Завод «Сивинит» (Красноярск) (род. 1970 – убит 2004)
Завод действительно мёртв. Фоточки в стиле STALKER https://urban3p.ru/object1378/gallery
29. Красноярский завод телевизоров (род. 1952 – убит 2003)
Из завода трансформировался в конструкторское бюро «Искра» ещё при СССР. После распада стал заниматься предоставлением услуг связи. Сейчас это группа компаний Искра. История хорошо изложена в Википедии. Направлений деятельности много, поизучать их можно здесь: http://iskrakb.ru/company/about/faq/
Главное: спутниковая связь. Входят в тройку лидеров этого рынка. Говорить про то, что завод «убит» не корректно.
30. Завод «Динамо» (Москва) (род. 1897 – убит 2009)
Даже после распада СССР держался, продолжал выпускать электротехническую продукцию, но в конце концов сдался и начал сдавать помещения в аренду. Москва, панимаешъ. Как завод больше не существует. Как владелец помещений — благоденствует.
31. Орловский завод управляющих вычислительных машин им. К.Н. Руднева (род. 1968 – убит 2006)
Действительно погиб. Завод стал банкротом ещё в 1996 году. Статья об этом.
32. Оренбургский аппаратный завод (род. 1943 – убит 2009)
В начале 1998 года перестал получать гособоронзаказ и не смог продолжать работу. Прекратил деятельность в 1999 году. Статья.
„А потом область передала аппаратный завод университету на 49 лет.” https://expert.ru/ural/2001/11/11ur-bondar_72654/
33. Хабаровский завод «ЕВГО» (род. 2000 – убит 2009)
Действительно завод мёртв. Он выпускал стиральные машины под брендом «EVGO». В 2009 году стал банкротом.
В 2014 году бренд бытовой техники EVGO перешел под крыло группы компаний НОВА, и под данной маркой была запущена новая линейка стиральных машин. Делают их уже не в Хабаровске, а в Краснодаре и Ангарске. Сайт.
34. Ульяновский радиоламповый завод (род. 1959 – убит 2003)
Завод мёртв. На его территории теперь торговый комплекс. Статья.
35. Завод им. Козицкого (Санкт-Петербург) (род. 1853 – в коме после ранения)
Выпускает приставки к телевизорам, терминалы для доступа в интернет по оптоволокну, источники бесперебойного питания и много чего ещё. Сайт.
Отчётность за последние годы:
36. Завод Сибэлектросталь (Красноярск) (род. 1952 – убит 2008)
Действительно погиб. Статья.
37. Оренбургский комбинат шелковых тканей «Оренбургский текстиль» (род. 1972 – убит 2004)
Действительно погиб. На его территории теперь торгово-развлекательный центр. Статья.
38. Барышская фабрика им. Гладышева (Ульяновская область) (род. 1825 – убит 2005)
Жива-здорова. Прежнее юр.лицо ликвидировано. Теперь это Камвольно-суконный комбинат ООО «СИСТЕМА». Производство тканей технического назначения и спецодежды из синтетических волокон.
39. Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина (Кострома) (род. 1939 – убит 2011)
Обанкротилось. Огромные долги, отсутствие заказов.
40. Камышинский хлопчатобумажный комбинат им. Косыгина (Волгоградская область) (род. 1955 – в коме после ранения)
Жив-здоров. Цитата: В Волгоградской области завершена полная модернизация прядильного цеха ОАО «Камышинский текстиль», что позволит предприятию выпускать до 2,5 млн тонн ткани в месяц и нарастить переработку хлопковолокна до 1,4 тысячи тонн сырья в месяц. По сообщению правительства Волгоградской области, новые производственные мощности обеспечат компании до 20% рынка переработки хлопковолокна в России.
41. Трёхгорная мануфактура (Москва) (род. 1799 – в коме после ранения)
Жива, но с оговорками. Выпускает ткани, постельное бельё, покрывала, подушки, шторы. Производство перенесено из Москвы за город. Площади, оставшиеся в Москве, сдаются в аренду. В 2017 году выручка составила 1,5 млрд. рублей, чистая прибыль 357 млн. рублей. Основная выручка и прибыль идут от сдачи помещений в аренду. Сайт мануфактуры. Годовая отчётность.
42. Дальневосточный радиозавод (Комсомольск-на-Амуре) (род. 1993 – убит 2009)
Действительно стал банкротом. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская 1. Сейчас там «Жилой дом с административными помещениями, 4 этажа»
43. Велозавод (Йошкар-Ола) (род. 1950 – убит 2006)
Увы, прекратил существование. Теперь на его месте офисы-офисы-офисы.
44. Велозавод (Нижний Новгород) (род. 1940 – убит 2007)
Завод прекратил существование. Закрыт и заброшен. Фото в стиле Сайлент Хилл.
45. Пермский велозавод (Велта) (род. 1939 – убит 2006)
Завод ликвидирован. Бывшие сотрудники основали здесь же, в Перми новое производство велосипедов. Марка велосипедов Форвард. Сайт https://forwardvelo.ru/ Я не совсем понял, насколько новое производство связано со старым. На сайте Форварда есть фраза: «Базовым предприятием будущего лидера рынка производства и продажи велосипедов России стал известный в России пермский завод «Велта».
„По состоянию на 2014 год ООО «Форвард» остаётся в числе крупнейших российских производителей велосипедов, уступая по объёму продаж лишь холдингу «Веломоторс» с его торговой маркой Stels.”
46. Пролетарский завод (С.-Петербург) (род. 1826 – в коме после ранения)
Сфера — судостроение. Работал и работает. В 2017 году увеличил выручку до 3 миллиардов, сократил убыток. Читать годовой отчёт.
47. Балтийский завод (род. 1856 – убит 2011)
Работал и работает. Сайт https://www.bz.ru/
48. Завод «Сибтяжмаш» (Красноярск) (род. 1941 – убит 2011)
Как завод больше не существует. На его территории теперь индустриальный парк. Среди его резидентов „Красноярский завод стальных конструкций“ и другие. Перечень резидентов: http://sztm.co.uk/residents.html
49. Завод «Химпром» (Волгоград) (род. 1931 – убит 2010)
Завод прекратил работу. Собственник Ростех принимает решение что с ним делать.
На 2019 год планируется полная реконструкция и перепрофилирование завода.[33] На 25 гектарах расположены 68 зданий, в том числе четыре цеха, не подлежащих восстановлению.
Цех, выпускавший карбид кальция, реконструируется под выпуск ферросилиция под маркой «Волгоградского электрометаллургического комбината». Плановая мощность 24 тыс. тонн в год, план запуска 2020 год.[34]
С нуля планируется построить завод по производству метанола мощностью 1 млн тонн в год.[33] Его запуск запланирован на 2022 год.
50. Иркутский завод карданных валов (род. 1974 – убит 2004)
Прекратил работу. Помещения сдаются в аренду.
51. Чайковский завод точного машиностроения (Пермский край) (род. 1978 – убит 1998)
Прекратил работу ещё в девяностых. Помещения сдаются в аренду.
52. Завод «Ижмаш» (Ижевск) (род. 1807 – убит 2012)
Теперь он называется Концерн Калашников. Чистая прибыль в 2016 году 2,35 млрд. рублей.
Годовой отчёт-2016 Сайт.
53. Уральский завод тяжелого машиностроения УЗТМ “Уралмаш” добивают
Никто его не добивает. Предприятие работает, но является убыточным. 2017 год. Выручка 7,6 млрд., убыток 1 млрд.
„Крупная машиностроительная корпорация, занимающая лидирующие позиции на рынке бурового, горного и металлургического оборудования стран СНГ.”
Сайт: https://www.uralmash.ru/
Производит в числе прочего такие экскаваторы:
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При написании я пользовался только гуглом. Все найденные неточности, документируйте в комментариях!
Игорь Китаев
Источник.
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Мы насчитали полтора десятка полностью закрытых предприятий. Это треть списка.
А значит, две трети „убитых Путиным” заводов продолжают выпускать продукцию!
И вроде бы получается, что из каждых 30 утверждений противников Путина 20 откровенно лживы, хотя, на самом деле, лжи гораздо больше.
Ведь даже самые патриотично настроенные по отношению к России коллеги, например, коллега_34, никогда не упоминают созданные при Путине крупные производства. А они открываются, каждый месяц открываются.
Вот и получается, что с учётом этой разновидности лжи (умолчания), сколько утверждений противников Путина действительно истинны??!
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Угу.В силу своей занятости езжу по Москве в основном серой и оранжевой и красной ветке по своей южной части. Но иногда и в другие районы заносит. Заводов в Москве нет. Есть в зданиях предприятий Технопарки(купля-продажа импортного),Территория автозавода АЗЛК активно застраивается элитными по большей части жилыми зданиям.
Некоторые и многие здания Бывших предприятий реконструируется всё под те же жилые дома и комплексы.
Закрыта Трехгорная мануфактура и совсем недавно. Закрыто ВСЁ. Даже не закрыто. Разграблено демократами. Вывезено и продано. Народные деньги перекочевали в карман “новой элиты”
Архангельская область.
Те же яйца, только вид сбоку…