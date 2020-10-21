



Наши дополнения к фактологии коллеги выделены и курсивом, и жирным шрифтом одновременно. Большую работу по разоблачению госдеповской байки о „разрушенных Путиным заводов” проделал полтора года назад коллега Albus (Игорь Китаев) . Мы решили дополнить его работу, в частности, проверяя ту информацию Игоря, когда то или иное производство на начало 2019 года считалось закрытым („убитым Путиным”).Наши дополнения к фактологии коллеги выделены и курсивом, и жирным шрифтом

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В сети гуляет список «заводов, убитых Путиным». Мне его настолько часто показывают, что я с ним детально ознакомился. Результаты выкладываю в этом посте.



Многие заводы как работали, так и продолжают работать. Есть обанкротившиеся, но возрождённые. Есть обанкротившиеся и разваленные, но на их месте кто-то открыл что-то новое.



По некоторым ликвидировано старое юр. лицо, но завод спокойненько работает под новым юр.лицом. Есть и те, которые реально закрылись и больше не работают. Их много. Горя в этом списке хватает. В сети гуляет список «заводов, убитых Путиным». Мне его настолько часто показывают, что я с ним детально ознакомился. Результаты выкладываю в этом посте.Есть обанкротившиеся, но возрождённые. Есть обанкротившиеся и разваленные, но на их месте кто-то открыл что-то новое.По некоторым ликвидировано старое юр. лицо, но завод спокойненько работает под новым юр.лицом. Есть и те, которыеи больше не работают. Их много. Горя в этом списке хватает.

Основная черта заводов, которые погибли: их распад начался в 1990-е годы, хотя формально процедуры ликвидации могли завершаться во время Путина.



Список «жертв Путина» взят здесь:

http://www.rospisatel.ru/predprijatija.htm

(жирным шрифтом — цитаты из статьи про «убитые заводы», простым шрифтом — мои комментарии )





1. Завод «Москвич» (АЗЛК) (род. 1930 – убит 2002)

На его территории создан Технополис «Москва». Это множество производств (разные предприятия), работающие под крышей большого технопарка. Создано 8 000 рабочих мест. Сайт технополиса: https://technomoscow.ru/about



2. Завод «Красный пролетарий» (род. 1857 – убит 2010)

Прекращал работу, но затем возобновил производство. Сайт завода http://aokp.ru/



3. Ижевский мотоциклетный завод (род. 1928 – убит 2009)

Работает и о своей смерти даже не догадывается. Сайт http://www.axion.ru/



4. Ирбитский мотоциклетный завод («Урал») (род. 1941 – в коме после ранения)

Сильно сократил штат сотрудников и выпуск мотоциклов, тем не менее продолжает работать.

Сайт http://www.uralmoto.ru/

Их мотоцикл даже купил себе Брэд Питт



5. Павловский инструментальный завод (род. 1820 – убит 2011)

Стал банкротом в 2003 году и был ликвидирован. Я нашёл на карте его адрес: г.Павлово, ул. Коммунистическая 1, но не понял что там сейчас расположено.



Завод благополучно работает, выпускает запчасти для автомашин самых разных марок. http://www.autoopt.ru/producers/265022/



История банкротства этого завода https://www.kommersant.ru/doc/1577875



6. Завод «Рекорд» (род. 1957 – убит 1996)

Это Александровский радиозавод. Прекратил существование. Сейчас на этом месте торговый центр.

Владимирская область, г. Александров, улица Ленина, 13/1.



Во-первых, завод „убит” не при Путине. Во-вторых, критикам стоило бы задуматься: кто, будучи в здравом уме в наше время айфонов и айпадов будет покупать радиоприёмник? Да ещё и на уже допотопной элементной базе?



Ну, а в-третьих, с ейчас на территории бывшего Александровского радиозавода расположено машиностроительное предприятие ООО «Гравитон.

http://www.ooograviton.ru/





7. Липецкий тракторный завод (род. 1943 – убит 2009)

Действительно закрыт и больше не работает. Даже написали об этом у себя на сайте: http://oao-ltz.ru/contact.html Бывшие цеха сдаются в аренду.



От февраля 2020 г. „ «На липецком тракторном продолжается производство, обратно приняли на работу 500 человек, в прошлом году этим активно занимались. И работаем над оборонными заказами. Хотя технология немного подустарела, но наша задача – сохранить эти рабочие места и принять какое-то решение по липецкому тракторному» ”



8. Алтайский тракторный завод (Рубцовск) (род. 1942 – убит 2010)

Прекратил работу и был сильно разрушен. С новыми владельцами под новым юр.лицом возобновил производство в малых объёмах.

Сайт: https://alttrac.ru

П.С. Там же, в Алтайском крае, но в городе Барнаул работает Алтайский тракторный завод «Гранд». Сайт http://tt-4.ru/

Связаны эти два завода или нет, я не знаю.



9. Судостроительный завод «Авангард» (Петрозаводск) (род. 1939 – убит 2010)

Новость по нему :





10. Судоремонтный завод ОАО «ХК Дальзавод» (Владивосток) (род. 1895 – убит 2009)

Живёхонький. В 2012 году холдинговая компания «Дальзавод» была объединена с 178-м судоремонтным заводом и образован «Центр судоремонта «Дальзавод». Сейчас он является главной ремонтной базой Тихоокеанского флота.



11. Радиозавод ПО «Вега» (Бердск, Новосибирская область) (род. 1946 – убит 1999)

Обанкротился в 1998 году. Остались многочисленные производственные корпуса. Что сейчас в них происходит, я не нашёл.



Сегодня завод функционирует. Вот его сайт: http://vega-brz.ru/



12. Саратовский авиационный завод (род. 1931– убит 2010)

Действительно прекратил существование. Ему даже поставили памятник с годом рождения и смерти. Теперь на его территории Торговый Центр «Оранжевый».



Спасибо Медведеву, обожающему „Боинги”. В качестве некоторого утешения отметим: „ 22 декабря 2014 года в бывшем сборочном цехе Саратовского авиационного завода состоялся запуск нового предприятия «ПирроГрупп» по производству термоизоляционных пир-плит с мягкими облицовками”.



А также „ На территории Саратовского авиационного завода до сих пор функционирует одно из его дочерних предприятий – ООО "Завод "Сокол" Закрытого акционерного общества "Саратовский авиационный завод". Предприятие занимается выпуском и ремонтом узлов и агрегатов для самолетов Як-42. .”



13. Омский завод транспортного машиностроения (род. 1896 – убит 2009)

Принадлежит Уралвагонзаводу. Работает, выполняет гособоронзаказ. Не умирал и умирать не планирует.



14. Челябинский часовой завод «Молния» (род. 1947 – убит 2009)

В 2015 году возобновил производство. Статья об этом .



Сайт завода http://www.molnija-ltd.ru/



15. Угличский часовой завод «Чайка» (род. 1938 – убит 2009)





Работал и продолжает работу. Выпускает часы под маркой «Михаил Москвин». Сайт завода http://ouglichwatch.ru/

Кроме этого завода в Угличе часами занимаются Часовой завод «Звезда» и «Ювелирный завод Чайка»



16. Пензенский часовой завод «Заря» (род. 1935 – убит 1999)

Завод работает. По нему гуглится мало истории. Никаких серьёзных проблем я у него не нашёл. Выпускает красивые часики http://www.zaria-time.ru/



17. Второй московский часовой завод «Слава» (род. 1924 – убит 2006)

Завод не работает, здания пустуют и разрушаются.



Часы марки «Слава» всё ещё можно купить здесь https://slava.su/ Их производит и продаёт Торговый дом Слава. На мощностях какого завода он это делает, я не выяснил.



18. Чистопольский часовой завод «Восток» (род. 1941– убит 2010)

Работает, регулярно обновляет сайт http://www.vostokinc.com/

Выручка за 2017 год 58,9 млн. рублей.

https://sbis.ru/contragents/1652020562/165201001



19. Московский станкостроительный завод им. Серго Орджоникидзе (род. 1932 – убит 2007)

Завод не работает. Юрлицо существует, сдаёт помещения в аренду. Отчёт юр.лица за 2017 год : прибыль 500 млн. рублей.





20. Завод «Станкомаш» (Челябинск) (род. 1935 – убит 2009)

Завод работает, выполняет гособоронзаказ. На его территории основан Индустриальный парк Станкомаш. Теперь там несколько производств, и завод Станкомаш — одно из них. Вакансии завода Станкомаш: http://www.stankomash74.ru/vacancies/



21. Рязанский станкостроительный завод (род. 1949 – убит 2008)

Работает, продолжает выпускать станки. Из плохого — часть помещений сдаёт в аренду, но основной деятельности не бросает.

Сайт http://www.rsz.ru/



22. Кронштадтский морской завод (род. 1858 – убит 2005)

Остановил работу в 2008 году, но в 2010 возобновил деятельность. Чистая прибыль за 2017 год — 200 млн. рублей.

http://www.kmolz.ru/



23. Завод «Кузбассэлемент» (род. 1942 – убит 2008)

Выпускал аккумуляторы и батарейки. Цитата : В 2008 году после забастовки рабочих из-за невыплаты заработной платы, был пущен с молотка. В 2010 году на базе ЗАО «Кузбассэлемент» было основано ООО «Завод Кузбассэлемент», которое частично возобновило производство, которое располагается в единственном цехе. Большая часть остальных помещений заброшены.



24. Иркутский завод радиоприемников (род. 1945 – убит 2007)

Завод действительно мёртв. Статья .



25. Завод точного литья «Центролит» (Липецк) (род. 1963 – убит 2009)

Завод действительно мёрт. Заметка .



Завод возродился и благополучно работает. „ Завод точного литья создан в 1997 году на базе крупнейшего в центральной России литейного завода «Центролит». ”

https://ztlit-ryazan.ru/



26. Хорский завод «Биохим» (Хабаровский край) (род. 1982 – убит 1997)

Завод действительно мёртв. Его территория даже попала в программу «Дальневосточный гектар». Статья .



27. Томский приборный завод (род. 1961 – убит 2007)

Как работал, так и работает. Старое юр. лицо ликвидировано, вместо него зарегистрировано новое. Сайт http://www.tpz.tomsk.ru/



28. Завод «Сивинит» (Красноярск) (род. 1970 – убит 2004)

Завод действительно мёртв. Фоточки в стиле STALKER https://urban3p.ru/object1378/gallery



29. Красноярский завод телевизоров (род. 1952 – убит 2003)

Из завода трансформировался в конструкторское бюро «Искра» ещё при СССР. После распада стал заниматься предоставлением услуг связи. Сейчас это группа компаний Искра. История хорошо изложена в Википедии . Направлений деятельности много, поизучать их можно здесь: http://iskrakb.ru/company/about/faq/



Главное: спутниковая связь. Входят в тройку лидеров этого рынка. Говорить про то, что завод «убит» не корректно.



30. Завод «Динамо» (Москва) (род. 1897 – убит 2009)

Даже после распада СССР держался, продолжал выпускать электротехническую продукцию, но в конце концов сдался и начал сдавать помещения в аренду. Москва, панимаешъ. Как завод больше не существует. Как владелец помещений — благоденствует.



31. Орловский завод управляющих вычислительных машин им. К.Н. Руднева (род. 1968 – убит 2006)

Действительно погиб. Завод стал банкротом ещё в 1996 году. Статья об этом .



32. Оренбургский аппаратный завод (род. 1943 – убит 2009)

В начале 1998 года перестал получать гособоронзаказ и не смог продолжать работу. Прекратил деятельность в 1999 году. Статья .



„ А потом область передала аппаратный завод университету на 49 лет. ” https://expert.ru/ural/2001/11/11ur-bondar_72654/



33. Хабаровский завод «ЕВГО» (род. 2000 – убит 2009)

Действительно завод мёртв. Он выпускал стиральные машины под брендом «EVGO». В 2009 году стал банкротом.



была запущена новая линейка стиральных машин. Делают их уже не в Хабаровске, а в Краснодаре и Ангарске. В 2014 году бренд бытовой техники EVGO перешел под крыло группы компаний НОВА, и под данной маркойстиральных машин. Делают их уже не в Хабаровске, а в Краснодаре и Ангарске. Сайт



34. Ульяновский радиоламповый завод (род. 1959 – убит 2003)

Завод мёртв. На его территории теперь торговый комплекс. Статья .



35. Завод им. Козицкого (Санкт-Петербург) (род. 1853 – в коме после ранения)

Выпускает приставки к телевизорам, терминалы для доступа в интернет по оптоволокну, источники бесперебойного питания и много чего ещё. Сайт .



Отчётность за последние годы:



36. Завод Сибэлектросталь (Красноярск) (род. 1952 – убит 2008)

Действительно погиб. Статья .



37. Оренбургский комбинат шелковых тканей «Оренбургский текстиль» (род. 1972 – убит 2004)

Действительно погиб. На его территории теперь торгово-развлекательный центр. Статья .



38. Барышская фабрика им. Гладышева (Ульяновская область) (род. 1825 – убит 2005)

Жива-здорова. Прежнее юр.лицо ликвидировано. Теперь это Камвольно-суконный комбинат ООО «СИСТЕМА». Производство тканей технического назначения и спецодежды из синтетических волокон.



39. Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина (Кострома) (род. 1939 – убит 2011)

Обанкротилось. Огромные долги, отсутствие заказов.



40. Камышинский хлопчатобумажный комбинат им. Косыгина (Волгоградская область) (род. 1955 – в коме после ранения)

Жив-здоров. Цитата : В Волгоградской области завершена полная модернизация прядильного цеха ОАО «Камышинский текстиль», что позволит предприятию выпускать до 2,5 млн тонн ткани в месяц и нарастить переработку хлопковолокна до 1,4 тысячи тонн сырья в месяц. По сообщению правительства Волгоградской области, новые производственные мощности обеспечат компании до 20% рынка переработки хлопковолокна в России.



41. Трёхгорная мануфактура (Москва) (род. 1799 – в коме после ранения)

Жива, но с оговорками. Выпускает ткани, постельное бельё, покрывала, подушки, шторы. Производство перенесено из Москвы за город. Площади, оставшиеся в Москве, сдаются в аренду. В 2017 году выручка составила 1,5 млрд. рублей, чистая прибыль 357 млн. рублей. Основная выручка и прибыль идут от сдачи помещений в аренду. Сайт мануфактуры . Годовая отчётность .



42. Дальневосточный радиозавод (Комсомольск-на-Амуре) (род. 1993 – убит 2009)

Действительно стал банкротом. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская 1. Сейчас там «Жилой дом с административными помещениями, 4 этажа»



43. Велозавод (Йошкар-Ола) (род. 1950 – убит 2006)

Увы, прекратил существование. Теперь на его месте офисы-офисы-офисы.



44. Велозавод (Нижний Новгород) (род. 1940 – убит 2007)

Завод прекратил существование. Закрыт и заброшен. Фото в стиле Сайлент Хилл .



45. Пермский велозавод (Велта) (род. 1939 – убит 2006)

Завод ликвидирован. Бывшие сотрудники основали здесь же, в Перми новое производство велосипедов. Марка велосипедов Форвард. Сайт https://forwardvelo.ru/ Я не совсем понял, насколько новое производство связано со старым. На сайте Форварда есть фраза: «Базовым предприятием будущего лидера рынка производства и продажи велосипедов России стал известный в России пермский завод «Велта».



„По состоянию на 2014 год ООО «Форвард» остаётся в числе крупнейших российских производителей велосипедов, уступая по объёму продаж лишь холдингу «Веломоторс» с его торговой маркой Stels.”



46. Пролетарский завод (С.-Петербург) (род. 1826 – в коме после ранения)

Сфера — судостроение. Работал и работает. В 2017 году увеличил выручку до 3 миллиардов, сократил убыток. Читать годовой отчёт .



47. Балтийский завод (род. 1856 – убит 2011)

Работал и работает. Сайт https://www.bz.ru/



48. Завод «Сибтяжмаш» (Красноярск) (род. 1941 – убит 2011)

Как завод больше не существует. На его территории теперь индустриальный парк. Среди его резидентов „Красноярский завод стальных конструкций“ и другие. Перечень резидентов: http://sztm.co.uk/residents.html



49. Завод «Химпром» (Волгоград) (род. 1931 – убит 2010)

Завод прекратил работу. Собственник Ростех принимает решение что с ним делать.



На 2019 год планируется полная реконструкция и перепрофилирование завода.[33] На 25 гектарах расположены 68 зданий, в том числе четыре цеха, не подлежащих восстановлению. Цех, выпускавший карбид кальция, реконструируется под выпуск ферросилиция под маркой «Волгоградского электрометаллургического комбината». Плановая мощность 24 тыс. тонн в год, план запуска 2020 год.[34] С нуля планируется построить завод по производству метанола мощностью 1 млн тонн в год.[33] Его запуск запланирован на 2022 год.

50. Иркутский завод карданных валов (род. 1974 – убит 2004)

Прекратил работу. Помещения сдаются в аренду.



51. Чайковский завод точного машиностроения (Пермский край) (род. 1978 – убит 1998)

Прекратил работу ещё в девяностых. Помещения сдаются в аренду.



52. Завод «Ижмаш» (Ижевск) (род. 1807 – убит 2012)

Теперь он называется Концерн Калашников. Чистая прибыль в 2016 году 2,35 млрд. рублей.

Годовой отчёт-2016 Сайт .



53. Уральский завод тяжелого машиностроения УЗТМ “Уралмаш” добивают

Никто его не добивает. Предприятие работает, но является убыточным. 2017 год. Выручка 7,6 млрд., убыток 1 млрд.



„Крупная машиностроительная корпорация, занимающая лидирующие позиции на рынке бурового, горного и металлургического оборудования стран СНГ.”



Сайт: https://www.uralmash.ru/

Производит в числе прочего такие экскаваторы:



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При написании я пользовался только гуглом. Все найденные неточности, документируйте в комментариях!





Игорь Китаев





Источник.



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Мы насчитали полтора десятка полностью закрытых предприятий. Это треть списка.



А значит, две трети „убитых Путиным” заводов продолжают выпускать продукцию!



И вроде бы получается, что из каждых 30 утверждений противников Путина 20 откровенно лживы, хотя, на самом деле, лжи гораздо больше.



Ведь даже самые патриотично настроенные по отношению к России коллеги, например, коллега_34, никогда не упоминают созданные при Путине крупные производства. А они открываются, каждый месяц открываются.



Вот и получается, что с учётом этой разновидности лжи (умолчания), сколько утверждений противников Путина действительно истинны??!





НАВЕРХ .

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5271346.html