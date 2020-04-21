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Теория обмана или стада должны идти ровно

11:41. 21 апреля 2020 340 просмотров 7 коммент. Опубликовал:
Аватар пользователя Нехазин

Stado-baranov-pokidaet-stoylo.-Zabora-ne

Забора нет но ба­ра­нам он и не нужен.

А теперь про Скри­па­лей.

И это уже ШОУ

На­сла­ждай­тесь

 

Источник: https://aftershock.news/?q=node/701916&full

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