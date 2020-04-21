Теория обмана или стада должны идти ровно
11:41. 21 апреля 2020 340 просмотров 7 коммент. Опубликовал: Русофил
Забора нет но баранам он и не нужен.
А теперь про Скрипалей.
И это уже ШОУ
Наслаждайтесь
Забора нет но баранам он и не нужен.
А теперь про Скрипалей.
И это уже ШОУ
Наслаждайтесь
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Смысл объективен по меньшей мере постольку, поскольку его можно «найти», но нельзя «дать». Аналогичным образом лишь с объективностью смысла связано то, что его надо каждым раз открыть и нельзя изобрести.
Ещё чуть-чуть со стадом хомо..
Прямо как мы на ЯП. Бараны, собаки и пастухи.
Мой любимый ролик из интернета.
Наиболее ТОЧНО описывает ту МАТРИЦУ из лжи и непонимания в которой живём.
И бараны строят то коммунизм то капитализм ,бегают то с одним флагом то с другим а собаки их послушно гоняют.
И всё для ПОТЕХИ группы лиц.
Я конечно дико извиняюсь, но я на вас ни чуть не похож.
Я на Вас тоже. Тут даже можно не извиняться.
Тем, кто одел шкуру барана – иного и не остаётся.
Там кто одел шкуру ОВЧАРКИ-СЛУГИ тоже ))